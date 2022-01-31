Макаров о принятом Радой законе по защите политзаключенных: "Теперь это дело не только активистов-правозащитников, но и целого государства"

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Об этом сообщил глава Шевченковского Комитета, журналист Юрий Макаров, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла долгожданный Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Появился правовой механизм для усилий по освобождению "моего" (моего - в рамках кампании украинского PEN Ukraine и ZMINA (Центр прав человека) политзаключенного Рустема Шейхалиева, вся вина которого в том, что он, во-первых, крымский татарин, во-вторых, мусульманин. Теперь это дело не только крымскотатарской общины и активистов-правозащитников, но и всего государства Украина. Ждем и готовы поддержать/подтолкнуть", - заявил он.

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