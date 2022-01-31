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Макаров о принятом Радой законе по защите политзаключенных: "Теперь это дело не только активистов-правозащитников, но и целого государства"

Макаров о принятом Радой законе по защите политзаключенных:

На прошлой неделе Верховная Рада приняла Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

Об этом сообщил глава Шевченковского Комитета, журналист Юрий Макаров, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Верховная Рада приняла долгожданный Закон "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Появился правовой механизм для усилий по освобождению "моего" (моего - в рамках кампании украинского PEN Ukraine и ZMINA (Центр прав человека) политзаключенного Рустема Шейхалиева, вся вина которого в том, что он, во-первых, крымский татарин, во-вторых, мусульманин. Теперь это дело не только крымскотатарской общины и активистов-правозащитников, но и всего государства Украина. Ждем и готовы поддержать/подтолкнуть", - заявил он.

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Макаров о принятом Радой законе по защите политзаключенных: Теперь это дело не только активистов-правозащитников, но и целого государства 01

Автор: 

ВР (29285) политзаключенные (1624) крымские татары (2718) Макаров Юрий (14)


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Главное, не допустить перехода этого дела под личный контроль преЗЕдента. Пропадут ребята, как Журавль пропал.
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31.01.2022 09:44 Ответить
А ветеранів, яких гомікрон зєля позбавив свободи і тримає під арештом, це також стосується?
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31.01.2022 09:47 Ответить
давно пора было взять на себя социально-правовые заботы об украинских гражданах кырымлы
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31.01.2022 14:37 Ответить
 
 