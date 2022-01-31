С сегодняшнего дня невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы, - Минздрав

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

"В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", – комментирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

Напомним, что в Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 года № 83.