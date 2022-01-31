С сегодняшнего дня невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы, - Минздрав
31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.
"В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", – комментирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.
Напомним, что в Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 года № 83.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
М'яко кажучи не зовсім відповідають тому що ви говорите.
Можете четко сформулировать, в чем именно я не прав?
"И что не сходится? Прививка не гарантирует, что не заболеете.
Прививка с вероятностью 99% гарантирует, что не умрете!"
В розслідуванні говориться що від людини яка була повністю вакцинована заразила 42 людини з них лише 3 невакциновані. Ці троє тяжко не хворіли і ніхто з них не помер на відміну від вакцинованих з яких 14 тяжко захворіли 5 померли.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
Да и вообще, сейчас же в тырнэти кому попало то сайты не открывают... Такчто ваши доказательства-еще не факт что доказательства...
Мне этого знания вполне достаточно. А заговоры... то таке. Дело ваше.
Доречі, у Європі та Америці більше всього антиваксів серед рускагаварящіх, які сидять на інформаційних помийках раські фєдєраські.
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
А вот остальных мог и позаражать...
Зроби собі самообрізання ізика, бо тобі його зараз зробить модератор.
Антивакси зайвий раз доводять свою розумову відсталість.
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
По идее такую статистику необходимо вести в моргах, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
https://dumskaya.net/news/v-ukraine-983-umershih-ot-covid-19-starshe-60-le-152237/ В Украине 98,3 % умерших от COVID-19 старше 60 лет не были вакцинированы, - МОЗ
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
Странно, не правда ли?
По идее такую статистику необходимо вести в моргах
Полностью согласен. Хотя не в моргах а на официальнных инфоресурсах.
, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
Ну покуда не доказывает, т.к. ее не ведут.