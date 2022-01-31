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Новости Борьба с коронавирусом
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С сегодняшнего дня невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы, - Минздрав

С сегодняшнего дня невакцинированных медиков и чиновников будут отстранять от работы, - Минздрав

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин установил минимальный срок между этапами вакцинации при получении бустерной дозы вакцины в 90 дней

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

"В последние недели 2021 года и первые 2022 фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно "Омикроном", риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированным штаммом "Дельта". При заражении "Омикроном" риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", – комментирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

Напомним, что в Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 года № 83.

Автор: 

вакцина (3815) медицина (2527) Минздрав (4903) работа (602)


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Топ комментарии
+14
Ура, как прекрасно, наше дорогое правительство, вы так заботитесь о нас... Слава вам и вашим детям, будьте тоже здоровы и счастливы. Теперь коммунальные услуги станут ещё лучше, а медицина выйдет на уровень лучших мировых стандартов! Ведь только волшебная жижа решает все национальные проблемы... Ребята, вы реально крутые, нет слов...
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31.01.2022 09:44 Ответить
+13
Пандемия! Шо делать???
Точнооо! Давайте докторов на работу не пускать!
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31.01.2022 09:50 Ответить
+13
"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати."
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
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31.01.2022 10:16 Ответить
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Відсутність прививки також не гарантує смерті.
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31.01.2022 11:02 Ответить
Кто придумал эту теорию? На практике вам скажут специалисты которые многие годы проработали с разного рода вакцин - вакцина работает или нет.
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31.01.2022 11:03 Ответить
А что должно сходиться? Человек спросил, я ему ответил.
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31.01.2022 11:04 Ответить
Розслідування "Внутрішньолікарняний спалах, спричинений дельта-варіантом SARS-CoV-2 у високовакцинованого населення, Ізраїль, липень 2021 р."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
М'яко кажучи не зовсім відповідають тому що ви говорите.
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31.01.2022 11:37 Ответить
Не понял, в чем я не прав. Прочитал статью. Согласен с ней.
Можете четко сформулировать, в чем именно я не прав?
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31.01.2022 12:47 Ответить
Ви говорите що:

"И что не сходится? Прививка не гарантирует, что не заболеете.
Прививка с вероятностью 99% гарантирует, что не умрете!"

В розслідуванні говориться що від людини яка була повністю вакцинована заразила 42 людини з них лише 3 невакциновані. Ці троє тяжко не хворіли і ніхто з них не помер на відміну від вакцинованих з яких 14 тяжко захворіли 5 померли.
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31.01.2022 13:08 Ответить
Кому цікаво ще раз надаю посилання

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
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31.01.2022 13:09 Ответить
Ваша статья опирается на результаты исследований 42 человек, а мое утверждение основано на данных по всему миру. Прививки не гарантируют спасение, но существенно снижают риск осложнений и смерти.
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31.01.2022 13:37 Ответить
Наразі ваші твердження лише ваші слова і ваша особиста думка. Ви не наводите жодного посилання.
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31.01.2022 14:00 Ответить
Знаешь, можно накатать что угодно в интернете и сверху добавить ссылку на пдф файл который будет подтверждать всю написаную на сайте куйхню...
Да и вообще, сейчас же в тырнэти кому попало то сайты не открывают... Такчто ваши доказательства-еще не факт что доказательства...
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01.02.2022 02:13 Ответить
https://lenta.ru/news/2022/01/10/kakiye/
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04.02.2022 10:58 Ответить
Много текста. Даже читать не буду. Я знаю, что моргах лежат в основном не вакцинированные.
Мне этого знания вполне достаточно. А заговоры... то таке. Дело ваше.
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31.01.2022 13:28 Ответить
Тесть з тещею (категорія 80+)- два короновака у кожного. Тещу забрали в лікарню з температурою, боялися бо у неї цукор. Тесть- красава, у 83 роки з ранку працює в майстерні, в обід разом з друзями накатує соточку під сало з часником і йде додому пообідати і в планшеті подивитися футбол, дівок чи новини. Він взагалі пережив ковід безсимптомно правда, в майстерню не ходив.
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31.01.2022 11:01 Ответить
Фактично один, легка форма орв. Захворів практично після другої вакцинації. Ті хто вакцинувався раніше Астра Зеникою не хворіли.
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31.01.2022 12:03 Ответить
Тут некоторые успели 20 раз вакцинировацца....
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31.01.2022 10:02 Ответить
Сейчас в столице Канады проходит Майдан...со всей Канады прибыло 100 000 грузовиков Тракеров бсиков и прочих авто...
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31.01.2022 10:04 Ответить
Кремль переключился на Канаду?
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31.01.2022 10:16 Ответить
На уРодінє вже давно поголовна вакцинація введена. Сруззгє армія вакцинована на 99%....та уРодінє навіть ґундяйка за вакцинацію топить, хоча його шнирі з упц мацквабадського *********** в Україні, на чолі з Ануфрейкай - топять проти вакцинаці.
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31.01.2022 11:48 Ответить
Там ближче до держдепівських бандерівців дістатися.

Доречі, у Європі та Америці більше всього антиваксів серед рускагаварящіх, які сидять на інформаційних помийках раські фєдєраські.
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31.01.2022 16:25 Ответить
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31.01.2022 10:05 Ответить
на ерефівських болотах ефорія у перервах між похоронами врятовах Спутніком В
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31.01.2022 10:56 Ответить
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31.01.2022 10:07 Ответить
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31.01.2022 10:08 Ответить
"Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати."
Хто не вакцинований та не бажає вакцинуватися ті, та їхні сім'ї мають померти з голоду?!
Хто ще скаже що в нас не примусова вакцинація?
Це ще не геноцид?
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31.01.2022 10:16 Ответить
Геноцид, всем плевать
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31.01.2022 10:29 Ответить
А они в суд на примере той училки с одесчины.
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31.01.2022 10:26 Ответить
А хто буде працювати?
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31.01.2022 10:29 Ответить
У мене два вакцинованих підлеглих перехворіли на ковід, а між ними крутиться не вакцинований колега, якій і досі не хворів! Тримаємо його, як кролика для екскрементів.
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31.01.2022 10:51 Ответить
Треба його берегти, він жодного разу просто не попавсь медикам, бо працювати треба.
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31.01.2022 11:43 Ответить
Треба його відловити та зробити тест, який покаже, що цей живчик вже давно перехворів та заразив інших. Просто він хворий ходив на роботу, бо працювати треба.
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31.01.2022 15:24 Ответить
Ну, вакциновані заражають так само. Можливо навіть вони допомагають вірусу мутувати.
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01.02.2022 09:14 Ответить
Брєд сивого старого коня мене не цікавить.
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01.02.2022 10:54 Ответить
Он болел и просто не заметил..имунная система здоровая. может была легкая слабость...
А вот остальных мог и позаражать...
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31.01.2022 15:51 Ответить
Як і вакциновані. Просто про їх хворобу знаємо через слабкий імунітет.
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01.02.2022 09:15 Ответить
Aрестовать Ляшка за подлог и госизмену. "Пандемия" немедленно закончится, вместе к кукарекодами и проч.
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31.01.2022 11:31 Ответить
Деактивувати Цвєліха за антиваксерну пропаганду. Пандемія закінчиться тоді, коли антиваксерів заарештують та ізолюють.
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31.01.2022 15:28 Ответить
самоизолируйся и влей кружку эйсмарха бустерной дозы ... это спасет общество от короновируса

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31.01.2022 15:56 Ответить
Дупи з клізмами тут ще ніхто не викладав.
Зроби собі самообрізання ізика, бо тобі його зараз зробить модератор.
Антивакси зайвий раз доводять свою розумову відсталість.
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31.01.2022 16:16 Ответить
на вакцинацию
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31.01.2022 16:18 Ответить
За парєбрік
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31.01.2022 16:19 Ответить
То что никогда и не начиналось, не может закончиться.
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31.01.2022 22:10 Ответить
Хвілософ.
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31.01.2022 23:26 Ответить
Болтунья ты пустая.
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31.01.2022 23:37 Ответить
Козел ти безрогий.
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01.02.2022 02:05 Ответить
У нас только омикрон осьался в Казахстане. Как ОРВи
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31.01.2022 11:35 Ответить
Жаль, что не могу найти графиков со следующей выборкой:
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных
По идее такую статистику необходимо вести в моргах, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
https://dumskaya.net/news/v-ukraine-983-umershih-ot-covid-19-starshe-60-le-152237/ В Украине 98,3 % умерших от COVID-19 старше 60 лет не были вакцинированы, - МОЗ
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31.01.2022 12:59 Ответить
Жаль, что не могу найти графиков со следующей выборкой:
ковид статистика умерших среди вакцинированных и невакцинированных

Странно, не правда ли?

По идее такую статистику необходимо вести в моргах
Полностью согласен. Хотя не в моргах а на официальнных инфоресурсах.
, т.к. она сухо цифрами доказывает пользу от вакцинации.
Ну покуда не доказывает, т.к. ее не ведут.
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31.01.2022 13:07 Ответить
А шо є ще невакциновані медики? Що це за медики такі, які не вірять у науку, а замість того, щоб переконувати своїх пацієнтів робити вакцину, вони їх відмовляють. Звільняти таких треба. В Італії всі невакциновані медики відсторонені від роботи.
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31.01.2022 14:51 Ответить
Може вони щось знають краще за вас?
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01.02.2022 09:17 Ответить
Що саме це щось?
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01.02.2022 10:53 Ответить
количество судебных исков возрастет. на сегодня все до единого решения, в подобных исках в Украине, приняты в пользу отстраненных.
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31.01.2022 15:18 Ответить
очередная глупость.
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31.01.2022 16:03 Ответить
клятые рептилоиды.
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01.02.2022 04:04 Ответить
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