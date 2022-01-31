В течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности, - Резников

Опыт, который есть у вооруженных сил Украины, не имеет ни одна армия Европы.

Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Армия Соединенных Штатов, Великобритании имеет определенный опыт Афганистана, других горячих точек, но такого опыта – объединенного, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности – ни у одной армии нет. Уже не говорю о 400 тысячах ветеранов", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в нынешних реалиях Украина не может позволить себе сокращение численности армии.

"Мой прогноз – в течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом уверен ", – добавил Резников.

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