В течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности, - Резников
Опыт, который есть у вооруженных сил Украины, не имеет ни одна армия Европы.
Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Армия Соединенных Штатов, Великобритании имеет определенный опыт Афганистана, других горячих точек, но такого опыта – объединенного, с маневрами, с выходом на восстановление боеспособности – ни у одной армии нет. Уже не говорю о 400 тысячах ветеранов", - подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, в нынешних реалиях Украина не может позволить себе сокращение численности армии.
"Мой прогноз – в течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом уверен ", – добавил Резников.
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В 2021р виділено коштів більше, ніж у 2020, а у 2020 більше, ніж у 2019, а у 2019 більше, ніж у 2018
Ті воєни уже вілли в Іспанії покупували...за 5 років з 2014 по 2019 огого як піднялись + ще й бонуси за знищену техніку супротивника та і земельні ділянки, квартири...
Жили як в Бога за пазухою, не то, що тепер
Водночас Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці - грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року https://www.ukrmilitary.com/2021/08/groshove-73-percent.html відповідало 160% середньої зарплати , на сьогодні складає лише 73%.
Востаннє його підвищували три роки тому, зокрема наприкінці грудня 2018 року міністр оборони Степан Полторак https://www.ukrmilitary.com/2018/12/pidvyschennya.html підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року.
Крім того, з 2020 року відчутно (до 20 разів) https://www.ukrmilitary.com/2020/02/dopomoga.html зменшили розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - якщо раніше він дорівнював місячному грошовому забезпеченню (від 10 500 грн), то у 2020-2021 роках - лише окладу за званням (530-1500 грн).
Кому вірити?
тоді ти повний дебіл чи ворог!
З 2019 року результатів- "0". Ваш ВАЗеленський, єдине на що здатен, то це обіСцяти і пиляти бабло на "великому крадівництві".
І до речі, вашому ВАЗеленському залишилось, максимум, 2 роки.
Бачив декілька разів, як відкривав приватні заводи по декілька раз як вперше...Це про це?
" Президент Петро Порошенко оглянув новий https://lb.ua/society/2018/05/23/398461_poroshenko_anonsuvav_budivnitstvo_184.html гуртожиток для військовослужбовців у Старичах Львівської області."
"Порошенко відкрив у Житомирі чотири гуртожитки для військових".
" БУДИНОК ЗА 37 МЛН ГРН: ВЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОВЖУЄ БУДУВАТИ ЖИТЛО ВІЙСЬКОВИМ"
...
А тепер про ДОСЯГНЕННЯ ВАЗелінського, будьте ласкаві.
Держава дає зобовязання і по мірі виконання робіт платить.
Гроші вперед - уже 1000 разів бачили
Більшо того, в Європі жодна країна не вистоїть - жодна!
Але куди простіше махати шаблюкою та уявляти себе потомком славних гетьманів...особливо, коли спиш.
А в цілому ЖОДНА країна Європи не вистоїть супроти Росії!
В Європі люди - цінний ресурс, вони не думають як "обрані" 23%
Дайте цьому легіню +5% до зарплати!
Куда тебе шаблей махать, как бубочке, вы способны только языком махать.
Изыди на хрен.
Вова може взагалі нічого не робити, попередники зробили все як слід...просто не вмішуйся і все буде
За те, що пишу - коштів не отримую
Як би моя воля, то я б тих, хто отримує гроші за коментарі - дав би їм декілька років виправних робіт з пожиттєвим без права працювати в державних структурах за деструктивну пропаганду!
Афганістан - зброю купували чи їм дали?
Сирія - що з країною зараз? скільки зброї і у кого вони купили?
Ірак - де беруть зброю, самі виготовляють?
Як би давали виправні роботи тим, хто коментує за гроші і заборнили пожиттєво працювати на державних посадах за деструктивну пропаганду - світ став би добрішим!
Украинскую армию должна финансировать Европа, а не Украина?
Ну тогда понятно, почему ЗЕ сорвал оборонзаказ и вместо финансирования армии грабит бюджет на большом крадивныцтве.
Нас же НАТО не захищає.
Ясна справа, що попередних був готовий з українців живцем шкіру дерти і бойові втрати його мало турбували.
Відбулось те, що в нормальному житті не можливо(
Чи винуватий Петро? А ви як думаєте?
За людьми попередники особливо не дивились, прямо як в Росії було "бабы еще нарожают".
Подивіться на нагородження - скільки нагород отримувало вище керівництво тоді і тепер...Зараз хоч солдатам нагороди надходять.
Это что специально делается чтобы распугать вех партнеров?
Давеча Кулеба заявлял что Украина не будет проливать кровь ,если Европа и США нам не станут помогать.То есть поднимем лапки и сдадимся.Вообще риторика вышибал у этой власти, кроворожские братки умеют только отжимать! Стыдобище.
1. Корупція всіх рівнів, а особливо тих що повище.
2. Поки в країні не існує громадянського суспільства а тільки рефлекси на телевізор, інтернет і т.д., в будь який момент ця поміч може обернутися пострілом собі в ногу.
3. Знову ж таки, відсутність громадянського суспільства і узурпаторські замашки влади можуть призвести до того що буде як в Казахстані і Білорусі.
Так що все це вологі мрії Рєзнікова та ін., ніхто не дасть грошей на особисті війська нашим феодалам.