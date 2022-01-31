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Новости Война
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"ГОЗа больше не существует. Теперь у нас есть трехлетний план закупок", - Резников

Украина запустила реформу государственных оборонных закупок, предусматривающую отказ от годового государственного оборонного заказа в пользу трехлетнего плана.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"ГОЗа больше не существует. Теперь мы имеем, по новому закону, трехлетний план закупок. Поэтому учимся называть это ТПЗ", – сказал он.

Переход на среднесрочное планирование предполагает изменение "философии" закупок, отметил министр. Теперь Вооруженные силы будут определять свои потребности на три года вперед, Министерство обороны будет формировать это по заказу, а Министерство стратегических отраслей промышленности – будет непосредственно заниматься планированием.

Далее трехлетний план должен согласовать профильный комитет Верховной Рады, Совет национальной безопасности и обороны утвердить основные показатели, а Кабинет министров принять ТПЗ.

Читайте: 66% открытых закупок Минобороны не состоялись, а половина программы развития вооружения почти не выполнена, - военный эксперт

В декабре 2021 года первый трехлетний план закупок Минобороны и Минстратегпром уже передали на утверждение, и его открытая часть была одобрена. Утверждение закрытой части ожидается в ближайшее время.

Резников сказал, что в рамках ТПЗ у украинских производителей будет преимущество, но если "нет всего желаемого вооружения или оборудования и сейчас оно не может быть произведено, то мы пойдем покупать за границей".

"Я хочу создать в рамках реформы Минобороны два аналогичных к натовскому NSPA агентства, этакие "амазоны". Одно будет заниматься закупкой вооружения, военной техники, второе – средствами защиты, шлемами, бронежилетами, питанием, топливом, одеждой и т.д. Мы сделаем аналог "Прозорро" военного характера, где будут допущены сертифицированные производители через реестр, который уже образован Минстратегпромом. Так это сделано в НАТО", - заявил Резников.

Автор: 

Минобороны (9423) оборона (5238) Резников Алексей (1170) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+36
ТОбто два роки можна нічого не куплять і отмазка є.
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31.01.2022 10:12 Ответить
+27
План вы все курите! А где оружие???
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31.01.2022 10:11 Ответить
+22
Где новое оружие для ВСУ, подонки?! Где повышение ЗП военным? Где жилье для них?
Если эта шобла не сядет за сдачу интересов Украины - Бога нет.
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31.01.2022 10:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
План вы все курите! А где оружие???
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31.01.2022 10:11 Ответить
На карте показать?
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31.01.2022 10:41 Ответить
Чуйская долина
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31.01.2022 10:57 Ответить
ТОбто два роки можна нічого не куплять і отмазка є.
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31.01.2022 10:12 Ответить
А де пятилетки камсамольці?
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31.01.2022 10:23 Ответить
можливо навіть 35 місяців.
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31.01.2022 11:11 Ответить
Дозы нет, а вероятность не 100% есть! Врёт же! Там двойная доза похоже.
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31.01.2022 10:12 Ответить
За рік високоточну зброю точно не збудуєш, та і дослідження так швидко не проводяться.

Тратити гроші на швидку - це прерогатива дурних та бідних.
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31.01.2022 10:13 Ответить
еподоляковские вы тупы как ваш скумбирйбонапартий вавий первый из 95й кварталь
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31.01.2022 10:26 Ответить
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31.01.2022 14:40 Ответить
"ДОЗу більше не існує. Тепер ми маємо, за новим законом, трирічний план закупівель. Тому вчимося називати це ТПЗ", - сказав він.

Джерело:

Зеленій сарані що ДОЗ, що ТПЗ .....
Ні на те, ні на інше грошей вони не дають і давати не будуть.
Все піде в ненаситні глотки Бені та його холуїв.
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31.01.2022 10:13 Ответить
Ага, принцип "за цей час або віслюк здохне, або емір, або я"
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31.01.2022 10:14 Ответить
Где новое оружие для ВСУ, подонки?! Где повышение ЗП военным? Где жилье для них?
Если эта шобла не сядет за сдачу интересов Украины - Бога нет.
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31.01.2022 10:14 Ответить
За рік можна переробити міську маршрутку в "броньований" автомобіль, як у фільмі "Шалений Макс", а засобів ППО чи безпілотників класу Байрактар не буде.
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31.01.2022 10:15 Ответить
ну да ты байрактаром агс менять будешь
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31.01.2022 10:28 Ответить
Знов про майбутнє, а що зараз???
Чому міністр оборони не підтримав ініциативи ЄС, стосовно перерозподілу статей бюджету, вбік ВСУ???
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31.01.2022 10:16 Ответить
Ви не пАнімаЄте, це і є "зебільна реформа".
Вони три роки не підвищують зарплатню не для того, щоб залишити армію без військових, а для того, щоб навести порядок. Як сказав резнік, в 2023 підвищать. Можливо. Цікаво, кому?
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31.01.2022 10:30 Ответить
а пока шепетовку уложим и оставим армию без артиллерии
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31.01.2022 10:32 Ответить
Колись, за часів Хрущова, комуняки провалили шосту п'ятирічку. Як усі попередні та наступні. І щоб приховати це, у 1959 році проголосили семирічку. Яка теж накрилася мідною тацею. Щось мені підказує, що зебіли провалять як річні, так і трирічні плани закупівель.... Отака сумна інтуіція....
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31.01.2022 10:16 Ответить
Тобто ви на один рік не здатні закупити, вирішили розтягнути це неподобство на три роки ???
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31.01.2022 10:17 Ответить
Вішати вас, сук зелених,треба. Україна потім подякує
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31.01.2022 10:18 Ответить
Увеличьте Вове ДОЗУ
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31.01.2022 10:19 Ответить
ТПЗ , звісно, звучить краще ніж ДОЗа). А решта буде лише гірше втричі. Якщо гроші були і за рік їх не оприходували( нічого не замовляли, хоча є в наявності і є потреба). То і за три роки нічого не куплять
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31.01.2022 10:20 Ответить
ТПЗ - тепер повний звіздець?
Так краще?
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31.01.2022 11:04 Ответить
Ми всі бачили на ділі швидкостріл-катер "Гюрза" і як він себе проявив в реальних умовах.

Дякувати Богу, що ніхто не загинув...
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31.01.2022 10:20 Ответить
Хорошо проявил... Хоть и дешевле был российских катеров в десятки раз....
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31.01.2022 10:25 Ответить
зато я виделз ****** голосоваших за ваву котрые на учениях пытались всунуть морду под выхлоп джавелина
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31.01.2022 10:30 Ответить
Этого мало!!!....кардинально надо улучшить выдачу новых проектов. Это разработка, проектирование и доводка. Время на выход готового изделия, включая приемку надо сократитть в разы!! В разы!!....особенно проектирование. Оно должно быть адекватно времени в котором мы живем....
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31.01.2022 10:23 Ответить
а делать когда будете? "я аланов наших люблю громадье, размахов шаги саженьи, я радуюсь..." Маяковский ... Как похоже...
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31.01.2022 10:23 Ответить
И где теперь честному человеку найти дозу?
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31.01.2022 10:25 Ответить
Раньше были просто ТП, а теперь ТПЗ?)
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31.01.2022 10:28 Ответить
А Зеленая или Зели, а какая разница)))
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31.01.2022 10:32 Ответить
"МИ все про"""ЛИ ", Тому легалізуємо свої ПРО,,,,БИ, як подовжені у часі.
Боже, покарай цих нелюдей, що знищують Україну

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31.01.2022 10:31 Ответить
По годовому хоть можно было отследить выполнение заказов а по трехлетнему уже намного сложнее.
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31.01.2022 10:40 Ответить
А там і п'ятирічок не далеко. Популісти можуть збудувати лише совок. Тепер конкретніше. У нинішньому динамічному світі прогнози на рік - вже не актуальні. Загроза може виникнути вмить, і не з числа передбачуваних. У потенційного, чи реального ворога може з'явитися нова зброя. Щоб відповісти на ці виклики, потрібно три роки???!!!!!! Ці дилетанти знищать і армію, і ВПК. Хоча можливо це і є їхнім завданням? Може то не дилетанти, а диверсанти? 🤔
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31.01.2022 10:52 Ответить
При Микитці Хрущову теж в вели семилітку, а потім вивилось, що ніхто нічого не рахує - бьють "баклуши". Потім подібні Резнікову будуть рахувати ТПЗ - для армії ми виготовили 150 тон ракет, 125 вагонів боеприпасів, відремонтували всі танки, які знаходяться поблизу Києва та закупимо ще 150 цистерн палива - для танків і літаків. Сумарно план закупівель за три роки виконано на 101.5 відсотка.
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31.01.2022 15:53 Ответить
Так звітували про невиконання щороку. А тепер до завершення **************** терміну можна не звітувати. Оце так реформа! ОЛце так придумали! Ще потрібно бюджет на три роки прийняти...
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31.01.2022 11:26 Ответить
Резников трошки трендить...

31) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - план, що складається державними замовниками у формі відкритих даних, містить показники річного плану закупівель та прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди;

...тобто ОСНОВОЮ є РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛЬ...
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31.01.2022 11:32 Ответить
Головне, як надолужити час з 2019 р. (2.5 роки) щодо постачання ЗСУ нових зразків озброєння, а не вафельних рушників та інш. непотріб…
Де Нептуни та Вільха реально у військах, а Таран з Хомчаком не ходять на допити у Дбр ….
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31.01.2022 11:33 Ответить
Перехід на середньострокове планування передбачає зміну "філософії" закупівель, зазначив міністр. Тепер Збройні сили визначатимуть свої потреби на три роки вперед

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Тобто після 8 років планування лише " передбачає зміну "філософії"". А від зміни філософії до вироблення концепції пройде напевно ще 8 років. Збройні сили тепер лише почнуть "визначати свої потреби на три роки вперед". З такими керівниками через 3 роки "визначати потреби" вже буде інша країна.
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31.01.2022 11:35 Ответить
Посмотрел комменты - сопливый идиот на истерическом идиоте.
На удивление всё правильно Резник говорит - на удивление он оказался довольно вменяемым!
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31.01.2022 12:13 Ответить
Ми ж не специ. Автор статті міг би коротко пояснити, що значить 3 роки . І де паливо для військ. техніки ??
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31.01.2022 19:51 Ответить
Планирование на три года как минимум позволит избежать ежегодной фигни с тендерами - если начать процедуру 1 января, то реально его провети в августе, т.е. по нормальному начинать нужно за пол-года в ПРЕДЫДУЩЕМ году. Да, деньги которые не успели израсходовать в этои году 25 декабря списываются в бюджет, их НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕНЕСТИ на следующий год. Плюс хоть какие-то новые разработки - за год невозможно.
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01.02.2022 10:40 Ответить
В НАТО входить багато країн. В якій конкретно так роблять?
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31.01.2022 12:18 Ответить
В НАТО входить багато країн. В якій конкретно так роблять?
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31.01.2022 12:18 Ответить
Існують стандарти НАТО які дійсні для всіх членів.
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31.01.2022 12:26 Ответить
Ніякі реформи не допоможуть доки в міноборони сидить корумпована банда.
Хоча крок вірний.
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31.01.2022 12:24 Ответить
Україна запустила реформу державних оборонних закупівель, яка передбачає відмову від річного державного оборонного замовлення на користь трирічного плану. Джерело:
Повернення до радянської планової економіки
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31.01.2022 13:21 Ответить
Правільнає рішєніє.
По - перше тепер не треба буде блимати очима поза плечима щороку за непоставки озброєння, а через три роки звинуватити в цьому НОВУ владу. Відчувається жидівський вишкіл. Браво, бєня.
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31.01.2022 13:34 Ответить
Діла ідуть,контора пише...
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31.01.2022 15:06 Ответить
завдання "команди" Єрмака - валити ВСУ а потім самим звалити. Активно внедряються в ринок нерухомості ОАЕ, там тепло і за кокс не ганяють. І будуть співати -На не догониш ..... Рубікон вони вже перейшли. Залишилось дочистити закрома Родіни, а потім повідомити рузге - вступайте спокійно там вже нячого немає.
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31.01.2022 16:03 Ответить
Як би ще передозу
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31.01.2022 16:09 Ответить
ВСУ нужно больше ракет, это ПВО, и ОТРК -Гром-2 (Сапсан). Так же РЭБ и ударные беспилотники наши это Сокол-300.
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31.01.2022 17:12 Ответить
ГОЗа больше не существует. Мы его покрали полтора года назад... Теперь у нас есть трехлетний план закупок воровства ...Мы назовём его Велике На***льство.
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31.01.2022 18:07 Ответить
Даже не хочу это расшифровать😀
ну вы поняли
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31.01.2022 18:09 Ответить
Вот лично к Ослу и его бригаде кротов и воров вообще нет претензий , бо я всегда всем говорил , что они враги Украины и хотят сознательно ее уничтожить и продать ***** . У меня претензии к стаду безмозглых дебилов , которые голосовали по приколу и верещали , что хуже не будет.
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31.01.2022 18:11 Ответить
ТАк, здається ще при Турчинові були трирічні плани !?? Чи ці віслюки їх скасували щоб потім героїчно повертати ??
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31.01.2022 19:01 Ответить
Амазоны они делают.... Бабло они пилят, а не "амазоны"
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31.01.2022 19:26 Ответить
Хотів сказати Ура, а потім згадав про те що знаючи як все виходить то тепер може так статись що все купуватимуть під кінець третього року...
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31.01.2022 19:35 Ответить
Получится что-то вроде этого В этом году, купленные ресурсы на устаревшую и в ближайшем будущем в плане списать технику, останутся на складах без права списания так как будет числится как 1-ая категория. А удовлетворить запросы на необходимость техники и их мат. ресурсов к ней. В которой остро нуждаются в середине срока закупок ( после 1-1,5 года) не будут возможности,. Денги будут выделены на, на ветер. Конечно, никакой аудит не найдет ничего [плохого. Все законно..
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31.01.2022 20:16 Ответить
Маланец придумав як відмазатись на три роки від тиску суспільства на небажання озброювати Україну.
Маланці готують здачу України по аналогії Криму. Не буде команди відкривати вогонь у бік ворога.

Оманський зашквар у дії!!!!!!!!!!!
З ким мав зустріч в Омані резидент хто зараз керує Україною ......... Україна на зовнішньому керуванні.
Керує не голобородько і не голохвастов , керує резидент "Козирь" хто йому дав на цегповноваження. Вдумайтесь країною керує стороння особа жидагент ворога!!!!!!
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31.01.2022 21:10 Ответить
Ви, обдовбиші зеленоплісняві, не можете дати ради із плануванням бюджету оборонки на рік наперед. Чи так каломойші буде зручніше красти?
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01.02.2022 08:05 Ответить
 
 