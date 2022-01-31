"ГОЗа больше не существует. Теперь у нас есть трехлетний план закупок", - Резников
Украина запустила реформу государственных оборонных закупок, предусматривающую отказ от годового государственного оборонного заказа в пользу трехлетнего плана.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"ГОЗа больше не существует. Теперь мы имеем, по новому закону, трехлетний план закупок. Поэтому учимся называть это ТПЗ", – сказал он.
Переход на среднесрочное планирование предполагает изменение "философии" закупок, отметил министр. Теперь Вооруженные силы будут определять свои потребности на три года вперед, Министерство обороны будет формировать это по заказу, а Министерство стратегических отраслей промышленности – будет непосредственно заниматься планированием.
Далее трехлетний план должен согласовать профильный комитет Верховной Рады, Совет национальной безопасности и обороны утвердить основные показатели, а Кабинет министров принять ТПЗ.
В декабре 2021 года первый трехлетний план закупок Минобороны и Минстратегпром уже передали на утверждение, и его открытая часть была одобрена. Утверждение закрытой части ожидается в ближайшее время.
Резников сказал, что в рамках ТПЗ у украинских производителей будет преимущество, но если "нет всего желаемого вооружения или оборудования и сейчас оно не может быть произведено, то мы пойдем покупать за границей".
"Я хочу создать в рамках реформы Минобороны два аналогичных к натовскому NSPA агентства, этакие "амазоны". Одно будет заниматься закупкой вооружения, военной техники, второе – средствами защиты, шлемами, бронежилетами, питанием, топливом, одеждой и т.д. Мы сделаем аналог "Прозорро" военного характера, где будут допущены сертифицированные производители через реестр, который уже образован Минстратегпромом. Так это сделано в НАТО", - заявил Резников.
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Тратити гроші на швидку - це прерогатива дурних та бідних.
Джерело:
Зеленій сарані що ДОЗ, що ТПЗ .....
Ні на те, ні на інше грошей вони не дають і давати не будуть.
Все піде в ненаситні глотки Бені та його холуїв.
Если эта шобла не сядет за сдачу интересов Украины - Бога нет.
Чому міністр оборони не підтримав ініциативи ЄС, стосовно перерозподілу статей бюджету, вбік ВСУ???
реформа".
Вони три роки не підвищують зарплатню не для того, щоб залишити армію без військових, а для того, щоб навести
порядок. Як сказав резнік, в 2023 підвищать. Можливо. Цікаво, кому?
Так краще?
Дякувати Богу, що ніхто не загинув...
Боже, покарай цих нелюдей, що знищують Україну
31) трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення - план, що складається державними замовниками у формі відкритих даних, містить показники річного плану закупівель та прогнозні показники закупівель на наступні за плановим два бюджетні періоди;
...тобто ОСНОВОЮ є РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛЬ...
Де Нептуни та Вільха реально у військах, а Таран з Хомчаком не ходять на допити у Дбр ….
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Тобто після 8 років планування лише " передбачає зміну "філософії"". А від зміни філософії до вироблення концепції пройде напевно ще 8 років. Збройні сили тепер лише почнуть "визначати свої потреби на три роки вперед". З такими керівниками через 3 роки "визначати потреби" вже буде інша країна.
На удивление всё правильно Резник говорит - на удивление он оказался довольно вменяемым!
Хоча крок вірний.
Повернення до радянської планової економіки
По - перше тепер не треба буде блимати очима поза плечима щороку за непоставки озброєння, а через три роки звинуватити в цьому НОВУ владу. Відчувається жидівський вишкіл. Браво, бєня.
закупокворовства ...Мы назовём его Велике На***льство.
ну вы поняли
Маланці готують здачу України по аналогії Криму. Не буде команди відкривати вогонь у бік ворога.
Оманський зашквар у дії!!!!!!!!!!!
З ким мав зустріч в Омані резидент хто зараз керує Україною ......... Україна на зовнішньому керуванні.
Керує не голобородько і не голохвастов , керує резидент "Козирь" хто йому дав на цегповноваження. Вдумайтесь країною керує стороння особа жидагент ворога!!!!!!