"ГОЗа больше не существует. Теперь у нас есть трехлетний план закупок", - Резников

Украина запустила реформу государственных оборонных закупок, предусматривающую отказ от годового государственного оборонного заказа в пользу трехлетнего плана.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"ГОЗа больше не существует. Теперь мы имеем, по новому закону, трехлетний план закупок. Поэтому учимся называть это ТПЗ", – сказал он.

Переход на среднесрочное планирование предполагает изменение "философии" закупок, отметил министр. Теперь Вооруженные силы будут определять свои потребности на три года вперед, Министерство обороны будет формировать это по заказу, а Министерство стратегических отраслей промышленности – будет непосредственно заниматься планированием.

Далее трехлетний план должен согласовать профильный комитет Верховной Рады, Совет национальной безопасности и обороны утвердить основные показатели, а Кабинет министров принять ТПЗ.

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В декабре 2021 года первый трехлетний план закупок Минобороны и Минстратегпром уже передали на утверждение, и его открытая часть была одобрена. Утверждение закрытой части ожидается в ближайшее время.

Резников сказал, что в рамках ТПЗ у украинских производителей будет преимущество, но если "нет всего желаемого вооружения или оборудования и сейчас оно не может быть произведено, то мы пойдем покупать за границей".

"Я хочу создать в рамках реформы Минобороны два аналогичных к натовскому NSPA агентства, этакие "амазоны". Одно будет заниматься закупкой вооружения, военной техники, второе – средствами защиты, шлемами, бронежилетами, питанием, топливом, одеждой и т.д. Мы сделаем аналог "Прозорро" военного характера, где будут допущены сертифицированные производители через реестр, который уже образован Минстратегпромом. Так это сделано в НАТО", - заявил Резников.