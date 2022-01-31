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Новости Агрессия России против Украины Война
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Некоторые страны предоставляют Украине помощь молча из-за зависимости от отношений с Россией, - Резников

Некоторые страны предоставляют Украине помощь молча из-за зависимости от отношений с Россией, - Резников

Некоторые страны предоставляют Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России не публично.

Об этом рассказал в интервью  lb.ua министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-то мы это обнародуем", - отметил он.

По словам Резникова, многие страны находятся во "внутриполитической зависимости" от отношений с Россией. Но идут на "беспрецедентные шаги" и оказывают Украине такую ​​помощь, о которой "мы раньше не мечтали".

Глава Минобороны не раскрыл, что это за "молчаливая" помощь - политическая, социальная поддержка или поставки вооружений.

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Как отметил глава Минобороны, с одной стороны, это сеет панику в Украине, но с другой, в странах Запада "общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине не только политической поддержкой, но и военно-технической".

Автор: 

оружие (10264) россия (96184) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+7
То не розкривайте цих таємних добродіїв!

Молимось за всіх небайдужих!
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31.01.2022 10:49 Ответить
+6
Базікало
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31.01.2022 10:46 Ответить
+5
сидело бы и молчало. Шо они там дуют??? Ну нельзя же так позориться на весь мир. Что бы кацапы не знали такую мелочь при живых буданове, татарове, демченко, ермаке. Не смеши .....- она и так смешная.
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31.01.2022 10:57 Ответить
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Базікало
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31.01.2022 10:46 Ответить
не нужно на него так ляпать языком.... он достойный министр и человек.
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31.01.2022 10:50 Ответить
"Викличе паніку а вулицях".... Щей,й, сповнарозумнй
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31.01.2022 10:55 Ответить
Серед зелених не може бути "достойних". Як казав Митець: "Іс-клю-че-но".
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31.01.2022 10:56 Ответить
согласен, работает в зеленой команде - значит как минимум непорядочный
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31.01.2022 11:47 Ответить
Порох такой же Вальман, как Зеленский украинец
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31.01.2022 14:27 Ответить
То не розкривайте цих таємних добродіїв!

Молимось за всіх небайдужих!
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31.01.2022 10:49 Ответить
Ох, наверное, у таракана сейчас холодок по спине пробежал
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31.01.2022 10:57 Ответить
сидело бы и молчало. Шо они там дуют??? Ну нельзя же так позориться на весь мир. Что бы кацапы не знали такую мелочь при живых буданове, татарове, демченко, ермаке. Не смеши .....- она и так смешная.
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31.01.2022 10:57 Ответить
На карман дают, да так, что они и не мечтали...
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31.01.2022 13:15 Ответить


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31.01.2022 10:59 Ответить
На млин зеленського воду ллє.
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31.01.2022 11:04 Ответить
Так і має бути, нащо ворогу знати що дають
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31.01.2022 11:15 Ответить
Страшно с такими деятелями команды зе.
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31.01.2022 13:06 Ответить
А вы список дайте, как с клистронами будет...
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31.01.2022 13:31 Ответить
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31.01.2022 13:37 Ответить
Чудово.
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01.02.2022 03:34 Ответить
 
 