Некоторые страны предоставляют Украине помощь молча из-за зависимости от отношений с Россией, - Резников
Некоторые страны предоставляют Украине помощь на фоне угрозы нового вторжения России не публично.
Об этом рассказал в интервью lb.ua министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-то мы это обнародуем", - отметил он.
По словам Резникова, многие страны находятся во "внутриполитической зависимости" от отношений с Россией. Но идут на "беспрецедентные шаги" и оказывают Украине такую помощь, о которой "мы раньше не мечтали".
Глава Минобороны не раскрыл, что это за "молчаливая" помощь - политическая, социальная поддержка или поставки вооружений.
Как отметил глава Минобороны, с одной стороны, это сеет панику в Украине, но с другой, в странах Запада "общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине не только политической поддержкой, но и военно-технической".
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