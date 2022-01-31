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"Укрзализныця" построила 60 новых полувагонов: В ближайшие годы планируют выпустить еще несколько тысяч

В рамках обновления парка грузовых вагонов "Укрзализныця" выпустила первые 60 новых полувагонов на мощностях собственного предприятия - Панютинском вагоноремонтном заводе (ПВРЗ).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ.

Модернизация железной дороги проходит по программе "Большая стройка".

Новая партия вагонов уже передана в эксплуатацию на станцию Лозовая, откуда оператор подвижного состава отправит их под погрузку.

"Наша задача ликвидировать из путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижной состав с наибольшим спросом – полувагонами и зерновозами", – отметил глава правления УЗ Александр Камышин.

Всего в этом году "Укрзалізниця" планирует построить за собственные и привлеченные средства 1496 грузовых вагонов (1446 полувагонов и 50 зерновозов) на собственных предприятиях - Панютинском вагоноремонтном заводе, Дарницком вагоноремонтном заводе и Стрыйском вагоноремонтном заводе.

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В частности, на мощностях Панютинского вагоноремонтного завода будет построено 714 полувагонов, 50 зерновозов и отремонтировано 1560 грузовых вагонов. По словам и. о. директора филиала ПВРЗ Аллы Мысник, возобновление заказов на строительство вагонов даст положительный эффект для экономики страны и региона.

"Впервые за последние три года завод начинает работать и наращивать свои мощности. Для жителей региона – это рабочие места и стабильная заработная плата. Для госбюджета и местного бюджета – отчисления в виде налогов", - отметила руководитель завода.

В общей сложности на протяжении 2022-2025 годов по программе "Большая стройка" "Укрзалізниця" планирует пополнить свой грузовой парк 7900 новыми вагонами: 6500 полувагонов и 1400 зерновозов. Это самое большое обновление парка грузовых вагонов с 2016-2018 годов, когда парк пополнился 7120 вагонами.

Напомним, ранее замглавы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в рамках программы планируется электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.

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Автор: 

Укрзализныця (2762) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
40% роста ввп я уже видел, 100500 новых вагонов теперь подожду.
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31.01.2022 11:01 Ответить
+2
Мы строим 1000 вагонов? Где? Ну как-то потом, а пока вот вам 60. 1,5 поезда.
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31.01.2022 11:16 Ответить
+1
Лещенко наверное строит
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31.01.2022 11:07 Ответить
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40% роста ввп я уже видел, 100500 новых вагонов теперь подожду.
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31.01.2022 11:01 Ответить
і моста через Дніпро в Запоріжжі не збудовано, і моста через Дніпро в Дніпрі не відреставровано

одні слова...все як раніше...говорять і говорять
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31.01.2022 11:09 Ответить
І епоха бідності скінчилася.
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31.01.2022 11:11 Ответить
да, цифры несоизмеримые...
но будет больше и это радует
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31.01.2022 11:13 Ответить
И 1 миллиард высаженных деревьев по весне дружно заЗЕленеют.
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31.01.2022 11:15 Ответить
Лещенко наверное строит
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31.01.2022 11:07 Ответить
та не може бути, невже українські вагоноремонтні заводи отримали замовлення

"впевнений", що наказ був підписаний в 2019 і кошти виділені, а от ця влада тільки те і брала, що гальмувала та вставляла палки в колеса
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31.01.2022 11:07 Ответить
Ну і новина--звичайно колись буде і тисяча Так бла--бла Ні про що.
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31.01.2022 11:08 Ответить
А без клоунади ніяк...?

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31.01.2022 11:09 Ответить
Так "еліта" каже, що нічого не робиться, не будується - одне крадівництво

Нехай у них в очах рябить
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31.01.2022 11:44 Ответить
Яке ж ти недолуге. Різницю між "планується" та "поповнився" усвідомлюєш?

Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

І ніяких "великих будівництв" і клоунади.
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31.01.2022 12:08 Ответить
поэтому подоляковские ветку и пропустили)
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31.01.2022 12:25 Ответить
Мы строим 1000 вагонов? Где? Ну как-то потом, а пока вот вам 60. 1,5 поезда.
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31.01.2022 11:16 Ответить
почему не 60 000 000 000 000 ?
Клоуны
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31.01.2022 11:17 Ответить
Эту шарашкину контору давно надо проверить и верхушку посадить вместе с наблюдательным советом.
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31.01.2022 11:23 Ответить
60 вагонів зараз, і декілька тисяч потім, відчуваєте покращення?
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31.01.2022 11:27 Ответить
Вонючий рот Лещенко довольно потирает липкие ручёнки
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31.01.2022 12:43 Ответить
 
 