"Укрзализныця" построила 60 новых полувагонов: В ближайшие годы планируют выпустить еще несколько тысяч
В рамках обновления парка грузовых вагонов "Укрзализныця" выпустила первые 60 новых полувагонов на мощностях собственного предприятия - Панютинском вагоноремонтном заводе (ПВРЗ).
Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает Цензор.НЕТ.
Модернизация железной дороги проходит по программе "Большая стройка".
Новая партия вагонов уже передана в эксплуатацию на станцию Лозовая, откуда оператор подвижного состава отправит их под погрузку.
"Наша задача ликвидировать из путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижной состав с наибольшим спросом – полувагонами и зерновозами", – отметил глава правления УЗ Александр Камышин.
Всего в этом году "Укрзалізниця" планирует построить за собственные и привлеченные средства 1496 грузовых вагонов (1446 полувагонов и 50 зерновозов) на собственных предприятиях - Панютинском вагоноремонтном заводе, Дарницком вагоноремонтном заводе и Стрыйском вагоноремонтном заводе.
В частности, на мощностях Панютинского вагоноремонтного завода будет построено 714 полувагонов, 50 зерновозов и отремонтировано 1560 грузовых вагонов. По словам и. о. директора филиала ПВРЗ Аллы Мысник, возобновление заказов на строительство вагонов даст положительный эффект для экономики страны и региона.
"Впервые за последние три года завод начинает работать и наращивать свои мощности. Для жителей региона – это рабочие места и стабильная заработная плата. Для госбюджета и местного бюджета – отчисления в виде налогов", - отметила руководитель завода.
В общей сложности на протяжении 2022-2025 годов по программе "Большая стройка" "Укрзалізниця" планирует пополнить свой грузовой парк 7900 новыми вагонами: 6500 полувагонов и 1400 зерновозов. Это самое большое обновление парка грузовых вагонов с 2016-2018 годов, когда парк пополнился 7120 вагонами.
Напомним, ранее замглавы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в рамках программы планируется электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.
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одні слова...все як раніше...говорять і говорять
но будет больше и это радует
"впевнений", що наказ був підписаний в 2019 і кошти виділені, а от ця влада тільки те і брала, що гальмувала та вставляла палки в колеса
Нехай у них в очах рябить
Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.
І ніяких "великих будівництв" і клоунади.
Клоуны