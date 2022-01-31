За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлено 1026 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 365 630), зафиксировано 5 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 505).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбук.

Так, заболели, 542 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 338 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 71 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 75 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Зафиксировано 5 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 505). Среди них: 2 женщины 72 и 74 года, 3 мужчины от 48 до 70 лет.

В больницы столицы госпитализировали 24 больных коронавирусом и 130 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 414 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 335 992)

Также читайте: Украина на пятом месте в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (182), Дарницком (169) и Святошинском (142).