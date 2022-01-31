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Новости Теневая экономика
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Нелегальный рынок сигарет обновил рекорды - "в тени" каждая пятая пачка, - гендиректор JTI Украина

Нелегальный рынок сигарет обновил рекорды -

Доля нелегальных сигарет на рынке Украины к ноябрю 2021 года выросла на 2,3 п. п. по сравнению с показателями августа – до 20,4% с 17,1%, тем самым обновив максимальные за десятилетие показатели, при этом подавляющее большинство нелегального рынка составил произведенный в Украине контрафакт и продукция для Duty Free.

О росте нелегального рынка сигарет рассказал генеральный директор табачной компании "JTI Украина" Пол Холловей агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, ссылаясь на доступные ему данные исследования института "Kantar Украина".

"Мы очень озабочены этими показателями. Доля контрафакта и нелегального Duty Free за последний год возросла в разы. Причем эта продукция производится на территории Украины. Нелегальный рынок отобрал пятую часть всего табачного рынка Украины, нанося убытки как легальным законопослушным производителям, так и бюджету страны. Бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов, которые сейчас, во время обострения внешнеполитической обстановки, пришлись бы очень кстати", - констатировал гендиректор табачной компании.

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Он напомнил предыдущие итоги исследования "Kantar Украина", согласно которым доля нелегальных сигарет в Украине в за последние пять лет увеличилась с 1% в 2016 году до 12,8% в феврале 2021 года, 15,0% - в мае и 18,1% в августе, достигнув рекордных за десятилетие 20,4% в ноябре прошлого года. Помимо того, в конце 2019 года этот показатель составлял 6,6%, а в августе 2020 года – 6,9%, из чего следует, что распространенность контрафактных сигарет наиболее интенсивно росла в 2021 году – на 7,6 п. п.

"Мы еще три года назад предупреждали о том, что нелегальный рынок сигарет будет расти, когда заметили тенденцию роста. Сейчас мы понимаем, что он будет расти и дальше, так как согласно исследованию "Kantar Украина", разница в цене между легальными и нелегальными сигаретами увеличивается с каждым годом. И эта разница будет увеличиваться и дальше, так как акцизы на сигареты ежегодно растут на 20%, а значит, растут и цены на продукцию легальных производителей", - пояснил Холловей.

Он уточнил, что легальный табачный бизнес делает все возможное в рамках своей компетенции чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в том числе проводит информационные кампании о вреде нелегального оборота табачных изделий для бизнеса, общества и страны в целом.

Холловей рассказал, что легальный табачный бизнес сотрудничает с правоохранительными органами, делится с ними данными исследований рынка сигарет и объясняет последствия роста на нем доли нелегальных табачных изделий. Помимо того, создан специальный сайт с информацией о нелегальном рынке сигарет и интерактивная карта, на которой каждый желающий может отметить точки продажи нелегальной продукции. По его словам, это все, что бизнес может сделать для минимизации нелегальной торговли, тогда как для действенной борьбы с нелегальным рынком сигарет нужны объединенные усилия бизнеса, общества и власти.

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Холловей уточнил, что видит политическую волю для борьбы с нелегальным рынком сигарет, но пока не производятся эффективные, действенные и конкретные шаги по борьбы с ним.

"На протяжении нескольких лет существовала государственная стратегия по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, но она, к сожалению, так и осталась декларацией намерений. В прошлом году депутаты зарегистрировали законопроект о криминальной ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах, но он пока так и остался законопроектом. В конце года Национальная полиция провела серию рейдов по закрытию точек продаж нелегальных сигарет, но они открывались на том же месте спустя неделю", - рассказал гендиректор JTI Украина.

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине JTI представлена двумя компаниями: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (торговый дом, Киев) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (фабрика, Кременчуг).

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD. Ее продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля рынка нелегальных сигарет в Украине достигла рекордных 18,1%

Автор: 

сигареты (867) табак (302)


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Топ комментарии
+14
С такими налогами и "непонятками" куда оно всё девается, скоро чёрный рынок станет основным...
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31.01.2022 11:12 Ответить
+10
А вы думали для чего Зеля привел к власти короля табачной контрабанды и кума Медведчука Холодова? Именно для этого, для получения потока бабла с контрабаса.
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31.01.2022 11:12 Ответить
+10
есть отличная идея - повысить акциз. и рынок станет не серым, а полностью черным))
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31.01.2022 11:38 Ответить
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31.01.2022 11:12 Ответить
А вы думали для чего Зеля привел к власти короля табачной контрабанды и кума Медведчука Холодова? Именно для этого, для получения потока бабла с контрабаса.
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31.01.2022 11:12 Ответить
когда цены в магазине в !.% раза выше чем у контрабасов выбор очевиден. Может дело все-таки не в контрабандистах, а в правительстве и налогах
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31.01.2022 11:58 Ответить
Правильно. Но налоги и "борьбу" с контрабасом сейчас утверждает монобольшинство монобыдла.
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31.01.2022 14:10 Ответить
Наведені тут цифри обсягів тіньового обороту тютюнового "бізнесу", як і алкогольного... слід (для правдивості) було б помножити... мінімум на три...
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31.01.2022 14:32 Ответить
С такими налогами и "непонятками" куда оно всё девается, скоро чёрный рынок станет основным...
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31.01.2022 11:12 Ответить
+++
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31.01.2022 13:41 Ответить
зебилам давать деньги никто не хочет
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31.01.2022 11:17 Ответить
Вы ошибаетесь каждая третья пачка "в тени"!
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31.01.2022 11:18 Ответить
Если не больше.
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31.01.2022 12:46 Ответить
я б навіть сказав що кожна друга. Згадайте випадки коли контрабандні цигарки прибивало морем баржами в Одесі і коли перекидались фури з цигарками. Тобто це те що випадково було виявлено. А по теорії вірогідності такі випадки 1 на 500 разів перевезення.
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31.01.2022 12:48 Ответить
В желтых водах фабрика который год фигачит сигареты вчерную, всем пофиг
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31.01.2022 11:21 Ответить
Курці в магазин вже не ходять. Їм контрабандні блоки цигарок приносять додому. Без оплати за доставку.
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31.01.2022 11:22 Ответить
Чому тут дівуватися? У Харкові, звідки колишній міністр МВС, контрабандні цигарки продаються відкрито на лотках та в кіосках. Баканов, агов!
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31.01.2022 11:25 Ответить
Покупайте килограммами табак и курите трубку.
Лучше, вкуснее, и в 5 раз дешевле любых самых бюджетных сигарет с химией.
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31.01.2022 11:31 Ответить
А бросить курить не пробовали?
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31.01.2022 11:36 Ответить
а бросить кушать не пробовали? так моносброд вам в этом поможет карточками на хлеб в Дие.
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31.01.2022 11:59 Ответить
як добре що я пів року вже як не палю
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31.01.2022 11:36 Ответить
есть отличная идея - повысить акциз. и рынок станет не серым, а полностью черным))
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31.01.2022 11:38 Ответить
Только ли сигареты? А бытовая химия? Оргтехника? Бытовая техника?

Зато растут имения и благосостояние таможенников и членов их семей, даже далекие родственники и те стали владельцами вилл, киевских квартир, а самые удачливые - недвижимости в Европе. Но позорные НАБУ, ГБР и прогнившее и коррумпированное СБУ этого ни за что не увидят. Точнее, «ни за что» - это скромное и регулярное
«вознаграждение».
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31.01.2022 11:43 Ответить
Ну это вы оптимисты...Скоро каждая вторая пачка сигарет будет "серой",спрос рождает предложение и платить за примерно то же качество разные в разы суммы дураков нет. Сам курю контрабас и соотношение цена качество устраивает - особенно цена - 200 грн за блок и 700 грн как бы ощутимо. Так же при покупке табака+гильз пачка получается от 15грн - гораздо дешевле магазина. Ожидая сверхвысоких прибылей от налогов/акцизов в сухом остатке получат большой такой минус - то ли этого не понимают,то ли не способны понять...
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31.01.2022 11:43 Ответить
ага. а всех кто не хочет вакцинироваться - взять и расстрелять.
тогда бы в Украине остался ты и Вася. и куча Нлавов и Джавелинов.
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31.01.2022 11:57 Ответить
Що, вже тиждень як кинув палити?
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31.01.2022 12:29 Ответить
КОРРУПЦИЯ, сэр
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31.01.2022 11:49 Ответить
ОДНА пачка "Примы" под ШЕСТДЕСЯТ гривен - это КАК?
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31.01.2022 11:49 Ответить
это 55 грн. за пачку хотят в бюджет асфальт закопать.
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31.01.2022 11:55 Ответить
бггг. допрацювалися.
и это при том, что не учтена самостоятельная набивка сигарет.
так что не учтена каждая 0,25 пачка по адекватным акцизам в казну.
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31.01.2022 11:54 Ответить
Пока мусора и власть будут в доле ничего не поменяется. Или вы думаете что люди глупые и ничего не понимают )))
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31.01.2022 12:02 Ответить
ну так с середины 2019 года эти ларьки особо и не скрываются.
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31.01.2022 12:39 Ответить
Мало поступлений?
А вы поднимите налоги!
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31.01.2022 13:14 Ответить
Як примусити гоїв труїтися контрафактом? Розпочати боротьбу за здоров'я.
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31.01.2022 13:42 Ответить
ржу нимагу!)))...берите все сигаретные заводы, которые в последнее время вместо винстона к примеру, какую то х..ню, хуже примы выпускают по цене 68 гр. за пачку, проверьте сырье, технологию, и сажайте упырей кто понравился с полной конфискацией, точно не ошибетесь! все в доле! от ген..директора, с директорами, и до бухгалтера, технолога, от крышевателя министра, силовиков, и до куратора депутата!!!
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31.01.2022 14:10 Ответить
Ой не парьте голову людям. Ваші агенти, що не відрізняють підробну пачку від оригінальної? Чи може дуже важко проаналізувати ПРИЧИНИ спаду продажу в кожній точці?
Є два типи сиграет "з козлом на пачці" та підробні. Інколи підробні можуть продавати місяцями в одній точці. ЩО мішає ВАМ зробити контрольну закупку, викрити постачальника? При цьому їх продають по ціні оригіналу.
Може є сенс змінити частину персоналу краще? Зарплати то достойні, могли б і підняти "пушисті попки"
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31.01.2022 14:18 Ответить
JTI Україна в СГОВОРЕ С ОСТАЛЬНЫМИ КРЫСАМИ !! Которые полностью монополизовали рынок душат малый бизнес!
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31.01.2022 18:40 Ответить
Кожному із нас потрібно зробити правильні висновки з прочитанного у цій статті
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15.12.2022 12:26 Ответить
На онлайн ресурсах можно абсолютно легально заказывать оригинальные сигареты https://uasiga.com/product-category/duty-free/ и я в этом вообще не вижу никакой проблемы. Просто каждый вправе выбирать для себя самый удобный и выгодный вариант....
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17.12.2022 12:50 Ответить
 
 