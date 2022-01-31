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"Слуга народа" вряд ли попадет в коалицию в следующем парламенте, а Зеленский будет просто "хромой уткой", - Разумков

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат, глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков не уверен, что политическая партия "Слуга народа" попадет в коалицию в парламенте следующего созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал Разумков.

Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом.

"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день… Он будет упираться и будет держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте" , – отметил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков анонсировал регистрацию своей партии через несколько месяцев

Автор: 

ВР (29285) выборы (24760) Зеленский Владимир (20867) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
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https://ibigdan.livejournal.com/27918771.html Моє щире співчуття перекладачам

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2389391041195367 Вікторія Сюмар : Залишу тут дослівну розшифровку відповіді на питання про політичну мотивованість справи Порошенка. А ви просто уявіть як перекласти цей потік свідомості…

В.Зеленський: «Найбільший ризик для України - дестабілізація всередині нашої держави. Економіка - один з факторів. Але єдність влади, довіра до президента, має буде розуміння, що є колишні президенти, а не діючі, ми об"єднані народом, стабільною ситуацією, і ризики ескалації буде меншою. Неконтрольованість ситуації може призвести до ескалації з боку сусідньої держави. Ризик викликаний політичною діяльністю людей, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати - і все спокійно, а приїхав - одразу заворушення! Прийшли люди під парламент чи заблокували ОП! І їм все одно, чи є зараз ковід19, їм треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання ковіду19 тощо - все одно цим людям!
Я дуже радий, що я не з політики прийшов в політику! Чесно кажучи, спочатку був в шоці! Їм все одно, що відбувається! Війна - то війна, ОК! Розберемось! Бізнес - то бізнес! Але вони займаються щоденно кон"юнктурними речами, кроками і розколом!

Розколом нашої держави! Вибачте, що приділив цій темі стільки уваги! Я про минуле не дуже люблю говорити, я вважаю цих людей нащадками того, що було, нащадками процесів, які були в радянські часи! Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови! І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу! Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки! Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками! І вони зараз захищають майбутнє, то ж давайте говорити про майбутнє!»

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/18190401/18190401_original.jpg картинка
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31.01.2022 11:13 Ответить
+19
Віслюк оманський! Яка там качка...
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31.01.2022 11:13 Ответить
+19
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31.01.2022 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
качур що не може полетіти в теплі краї...
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31.01.2022 11:13 Ответить
Селезню обіцяв Ренат Леонідович швидкі вибори та стрімкий ріст карєри, аж раптом щось пішло не так.
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31.01.2022 11:14 Ответить
Кстати, а что там у нас по путчу Ахметова, который Зеля анонсировал? Всех участников пересадили? Ахметку уже взяли или еще чего-то ждут?
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31.01.2022 11:17 Ответить
Олігархи не прості люди. Від таких людей, як Ахметов залежить економіка держави.
Тут треба такт і стратегія
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31.01.2022 11:20 Ответить
Ну да, они же кормильцы "величайшего". Как тут без стратегии по обогащению? А лохам можно и лапшу про путч скормить. Пусть жуют.

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31.01.2022 11:24 Ответить
Суддів довічно призначав Петро. Було чи ні? Президент не має права вмішуватись в судову гілку влади.
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31.01.2022 11:25 Ответить
Та конечно.Это Порох им бабло вагонами возит. А кто-же еще? Зеля ведь борется с Ахметкой день и ночь.

" ... Украинский миллиардер Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и удвоил состояние вдвое - до 11,7 млрд долларов..."
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31.01.2022 11:32 Ответить
Не бреши, бот ти подлячний; "призначати" церемоніальним указом ще не означає, ніби Президент "добирав сам особисто чи підпорядкованою командою". Бо кожен претендент на посаду судді проходив через сито ВККС і ГРД (чого нині немає)
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31.01.2022 12:17 Ответить
Все те же рожи, что вложились в Зе и мочили Пороха на своїх каналах, сейчас отбивают бабки.
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31.01.2022 11:33 Ответить
Та да. Это "папы" зеленого шута.
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31.01.2022 11:36 Ответить
такт и стратегия Вы о ком Вы о чем о нашем *********** так хохот от его пресс-конференции уже какой день не умолкает в мире планету накрыло цунами
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31.01.2022 12:49 Ответить
еще одна марионетка олигархата, да еще и руссофіл конченний.
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31.01.2022 11:29 Ответить
уже разогревается "сауна" в "теплых краях"
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31.01.2022 13:34 Ответить
Бачу Розумков націлений на коаліцію з Гройсманом, Яценюком, Гордоном та Порошенко.
По іншому не вийде більшість набрати.
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31.01.2022 11:13 Ответить
Віслюк оманський! Яка там качка...
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31.01.2022 11:13 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27918771.html Моє щире співчуття перекладачам

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2389391041195367 Вікторія Сюмар : Залишу тут дослівну розшифровку відповіді на питання про політичну мотивованість справи Порошенка. А ви просто уявіть як перекласти цей потік свідомості…

В.Зеленський: «Найбільший ризик для України - дестабілізація всередині нашої держави. Економіка - один з факторів. Але єдність влади, довіра до президента, має буде розуміння, що є колишні президенти, а не діючі, ми об"єднані народом, стабільною ситуацією, і ризики ескалації буде меншою. Неконтрольованість ситуації може призвести до ескалації з боку сусідньої держави. Ризик викликаний політичною діяльністю людей, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати - і все спокійно, а приїхав - одразу заворушення! Прийшли люди під парламент чи заблокували ОП! І їм все одно, чи є зараз ковід19, їм треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання ковіду19 тощо - все одно цим людям!
Я дуже радий, що я не з політики прийшов в політику! Чесно кажучи, спочатку був в шоці! Їм все одно, що відбувається! Війна - то війна, ОК! Розберемось! Бізнес - то бізнес! Але вони займаються щоденно кон"юнктурними речами, кроками і розколом!

Розколом нашої держави! Вибачте, що приділив цій темі стільки уваги! Я про минуле не дуже люблю говорити, я вважаю цих людей нащадками того, що було, нащадками процесів, які були в радянські часи! Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови! І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу! Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки! Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками! І вони зараз захищають майбутнє, то ж давайте говорити про майбутнє!»

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/18190401/18190401_original.jpg картинка
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31.01.2022 11:13 Ответить
Зелений гомікрон 100% не відходить від коробочки з коксом. Інша справа, що дєрьмак, татаров, та інші регулярно підсипають його туди.
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31.01.2022 11:18 Ответить
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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31.01.2022 11:27 Ответить
Свирид Петрович Голохвостый
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31.01.2022 11:29 Ответить
Голохвародько)
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31.01.2022 12:45 Ответить
Та неее! Герой Старицкого -- Голохвастов -- хотя бы длинными предложениями с вумными словами разговаривает. А персонаж из президентского кресла несёт просто какие-то несвязные по смыслу слова.
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31.01.2022 11:35 Ответить
Да! Да! Но нет!
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31.01.2022 11:36 Ответить
Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови( що ж тут поганого ) !!..... І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу! Представники олігархату ( олігархи тобто ) захищають на фронту Україну . ? Мені не почулося ??? .... Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки! Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками! І вони зараз захищають майбутнє, то ж давайте говорити про майбутнє!»))
Це спіч зебіла на захист олігархів . ? Чи - шо воно таке ?
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31.01.2022 11:32 Ответить
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/18190401/18190401_original.jpg картинка
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31.01.2022 11:36 Ответить
Це про те, що називається "почав "за здравіє", кінчив "за упокой"". Все переплутав, у купу звалив. Як тут не згадати пані з Євро-парламента з її "вони там що, всі наркотики вживають?"
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31.01.2022 12:36 Ответить
Крысы ,начали в открытую грызть друг друга.Это положительный факт.
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31.01.2022 11:13 Ответить
А что хорошего? Они грызутся, а страдаем то мы
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31.01.2022 11:18 Ответить
Это кто мы.Те кто голосовал ж-пой,а не головой.За свой выбор надо отвечать.
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31.01.2022 11:52 Ответить
Учитывая что после СН второй самой многочисленной фракцией в ВР является ОПЗЖ, то очень интересно кто и с кем будут строить потужную коалицию против Зеленского.
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31.01.2022 11:14 Ответить
Хіба ж можна так ображати Блазня?! Це - війна...
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31.01.2022 11:15 Ответить
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31.01.2022 11:15 Ответить
а у Зели были такие планы: "Новые песни о Малая Земля, Возрождение, Целина", накладное увеличеное плечо для орденов и каблуки, больше чем у хйла - всё ж уже готово...
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31.01.2022 11:16 Ответить
"грінпоци" переформатовуються
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31.01.2022 11:16 Ответить
так, звичайна многоходовочка зі зміною таблички(
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31.01.2022 11:22 Ответить
Та да.

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31.01.2022 11:25 Ответить
Вчера на Радио НВ слушал его интервью "Запитання тут ставимо ми". Сколько вопросов было задано -- столько и неконкретных ускользающих ответов было получено. Ни одного чёткого ответа! "Настоящий политик!"
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31.01.2022 11:39 Ответить
От хто би говорив, але не Разумкоф...
Ти ж за собою ведеш тих самих кульгавих качок.
Вже забувся в якому гнізді вилупився ? Та в зеленому ж..
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31.01.2022 11:19 Ответить
Зеленський буде «кульгавою качкою», а Разумков буде «Ахмєтунковим».
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31.01.2022 11:19 Ответить
"Кульгавою качкою" - це про американських президентів після половини терміну.
Зеленський належить до упоротих парнокопитних с довгими вухами.
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31.01.2022 11:19 Ответить
"Хромой уткой" в США называют президента до сиживающего свой срок, когда уже выбран новый - у них новый президент вступает в свои права вроде с нового года, а выборы кажется осенью, потому есть несколько месяцев переходного периода.
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31.01.2022 14:16 Ответить
кто то видит разницу между разумковым и зеленским?)
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31.01.2022 11:20 Ответить
разница одна -еще никто не видел розумкова под наркотой на людях)
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31.01.2022 11:47 Ответить
Разница есть - Разумков умный и хитрый враг, а значит еще опасней.
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31.01.2022 14:18 Ответить
Бажано, щоб кульгав на обидві ніженьки.
А ще краще - у візочку, запеленаний у картатий коцик.
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31.01.2022 11:22 Ответить
"Если долго и спокойно сидеть на берегу реки времени, то рано или поздно мимо тебя проплывет тело твоего знакомого со словами "Да пойми же меня! Я не за него голосовал, я голосовал против барыги!".......

И трупики в последнее время стали проплывать все чаще и чаще, и вой на болотах становится все громче и громче.(с)
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31.01.2022 11:23 Ответить
Вот это он хорошо умеет делать

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31.01.2022 11:49 Ответить
Ні. Воно і цього не може через миттєву втрату концентрації. Жодного свого речення ще не довів до кінця в жодній промові.
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31.01.2022 12:00 Ответить
Кульгава дупа він, не ображайте качок!
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31.01.2022 11:24 Ответить
прилизане,брехливе,самозакохане чудо,месія мля!!!
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31.01.2022 11:28 Ответить
Зачем быть мессией,когда весь мир увидел,своими глазами, зекрысу в наркотическом опьянении
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31.01.2022 11:49 Ответить
То что у зеленой команды до сих пор есть поддержка - вина и недоработка оппозиции.
Зеленая команда имеет нулевой КПД,
Зеленая команда саботирует судебную реформу и борьбу с коррупцией.
Зеленая команда на дороге от совка в цивилизованный мир сделала несколько шагов назад.
Зеленая команда отличается неадекватностью своих заявлений и банальных знаний стоимости продуктов.
Зеленая команда выбирает приоритетом дороги, а не оборону страны при реальной внешней угрозе.
Зеленая команда многократно изобличена в выборочном правосудии
Зеленая команда замечена в атаке на свободу слова и СМИ
Зеленая команда вообще не разбирается в экономике
Зеленая команда нанесла сокрушительный удар по малому бизнесу и ключевому фактору "деловой активности"
Зеленая команда не умеет проводить ни пресс-конференции, ни брифмнги со СМИ.
Зеленая команда вообще не разбирается во внешней политике и ляпает что придет в голову
Зеленая команда занимается обыкновенным популизмом, чтобы поднять свой рейтинг
Зеленая команда провела позорные выборные компании.
Что будет делать дальше зеленая команда?
Тут вариантов нет.
Используют сериал "Дороги" как продолжение сериала "Слуга народа" для развода народа красивой картинкой.
Будут ли лица, ни замеченные ни в уме, ни в воле, ни в морали, пытаться фальсифицировать будущие выборы? Вопрос риторический и ключевым фактором будет уровень поддержки зеленой команды на момент старта избирательной компании.
Креативьте! Ютуб, сайты и весь интернет вам в помощь.
Люди не меняются и зеленая команда не поумнеет
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31.01.2022 11:30 Ответить
да, а еще проклятые зеленые в асфальт всю страну зактали, херову кучу бассейнов открыли, мост в запорожье построили и ввп в пандемию рекордный получили - но конено ето не моваармиякраина, ето не со стягом через днипро стоять. очень напоминать грузию после саакашвили начинает - там тоже мусора, судьи, кацапы всех кого сак от корыта убрал с их многочисленными семьями его проклинают
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31.01.2022 11:52 Ответить
Я и пишу, что зеленая команда ВООБЩЕ НИЧЕГО не смыслит в экономике.
Половина бюджета Украины сформированы из заёмных средств. По простому из кредитов.
И вот на эти кредитные деньги строятся с помпой дороги, бассейны и мосты.
Теперь два вопросв:
1. Мосты, дороги и бассейны приносят прибыль? Ответ нет.
2. Кто будет отдавать годами кредиты и платить проценты по ним? Ответ украинцы и их потомки. Т.е. украинцев загнали в долги.
Меня не интересует как власть тратит уже заработанные народом деньги.
Меня интересует, что власть делает, чтобы народ и страна заработали больше.
Тут велосипеда изобретать не надо.
Единственный способ догнать по уровню жизни цивилизованный мир - это привлечь инвестиции.
Инвестиции - это не кредиты, которые надо возвращать и платить по ним проценты. Инвестиции это прямые вливания в экономики миллиардов и миллиардов долларов и евро.
Все, что должна сделать власть - это создать условия для их прихода и создать условия, чтобы они с территории страны не уходили.
Как это сделать? Предельно просто. Десятки стран прошли этот этап.
Первоочередное условие - верховенство права.
А у нас зеленая команда на этом пути опозорилась на весь мир на конкурсе САП. А ведь это только маленький шаг в судебной реформе, которая считается состоявшейся когда украинцы покажут высокий уровень доверия к судам.
Какие достижения зеленой команды на этом пути? Ну кроме позора с,САП?
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31.01.2022 12:21 Ответить
Чому ж ні? Володя Гундос потрапить, тільки не в парламент, а в камеру і на нього після виборів порушать справи всі відомства навипередки і Генпрокуратура, і СБУ, і НАБУ, і ДБР, і поліція. Кожен буде доводити свою відданість закону. А поки що Гундос для них Найвєлічайший. Ще може хорохоритись десь рік, а то і менше. Щурі вже зібралися перебігати на інші кораблі.
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31.01.2022 11:34 Ответить
А один з головних зещурів мріє переманити до себе лохоелекторат зейолопів. Чим в найближчому майбутньому є більш небезпечний ,ніж піськограй.
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31.01.2022 12:30 Ответить
Пішла розкрутка "нового обличчя"!
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31.01.2022 11:41 Ответить
******* вкинуте бабло!
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31.01.2022 11:42 Ответить
Даже прыщей привлекают в политику.До чего наука дошла!
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31.01.2022 11:44 Ответить
Сам придумал партию, сам её предал, сам пиарится на её политическом угасании. Какой самостоятельный молодой человек!)))
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31.01.2022 11:46 Ответить
да конечно, в следующем парламенте мы олени снова получим юлю, сеню, турчинова, петра, арсеньчика с гройсманом, пашинского с полупьянью генпокуолом, ну и конечно размукова с ренатом - всех спасителей корыта нашего. ноу ноу ноу пусть уж лучше убогие слуги, наелись
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31.01.2022 11:50 Ответить
эти дебилы зеленые вообще в парламент не попадут
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31.01.2022 11:51 Ответить
ага, за юлю с дубаев проголосуем или прокулола
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31.01.2022 11:54 Ответить
про яку каоліцію мова? "слуги сатани" в Раду взагалі чи попадуть.
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31.01.2022 12:18 Ответить
Да и тебе, зеленая мразина, ничего не светит! Что ты, что ******* - оба вы одинаковые!!
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31.01.2022 12:21 Ответить
Скорее закончит как Чаушеску.
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31.01.2022 12:23 Ответить
Хитро..пий Разумков може забути про президенське крісло. А ким буде Зеленський не йому, а українському народу судити. Замість того щоб допомагати владі, цей ломбордний барига працює виключно на себе.
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31.01.2022 12:27 Ответить
А чем помогать зекрысам...наркоту добывать?
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31.01.2022 14:44 Ответить
Разумков,родовий москвофіл,якщо не гірше.
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31.01.2022 13:06 Ответить
Це "нове обличчя", чи вже ні?!
За Зеленського він опікується.... За себе опікуйся регіонале перекрашений....
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31.01.2022 13:58 Ответить
зеленский просто будет отбывать срок за все свои преступления за 2,5 года..
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31.01.2022 20:13 Ответить
 
 