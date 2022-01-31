"Слуга народа" вряд ли попадет в коалицию в следующем парламенте, а Зеленский будет просто "хромой уткой", - Разумков
Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат, глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков не уверен, что политическая партия "Слуга народа" попадет в коалицию в парламенте следующего созыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал Разумков.
Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом.
"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день… Он будет упираться и будет держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте" , – отметил народный депутат.
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Тут треба такт і стратегія
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По іншому не вийде більшість набрати.
https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2389391041195367 Вікторія Сюмар : Залишу тут дослівну розшифровку відповіді на питання про політичну мотивованість справи Порошенка. А ви просто уявіть як перекласти цей потік свідомості…
В.Зеленський: «Найбільший ризик для України - дестабілізація всередині нашої держави. Економіка - один з факторів. Але єдність влади, довіра до президента, має буде розуміння, що є колишні президенти, а не діючі, ми об"єднані народом, стабільною ситуацією, і ризики ескалації буде меншою. Неконтрольованість ситуації може призвести до ескалації з боку сусідньої держави. Ризик викликаний політичною діяльністю людей, які займаються своїм особистим піаром. Я не бачу великих заворушень на вулицях. Потрібно дивитися, коли це відбувається. Поїхала якась людина за кордон відпочивати - і все спокійно, а приїхав - одразу заворушення! Прийшли люди під парламент чи заблокували ОП! І їм все одно, чи є зараз ковід19, їм треба терміново проголосувати якісь додаткові гроші для стримання ковіду19 тощо - все одно цим людям!
Я дуже радий, що я не з політики прийшов в політику! Чесно кажучи, спочатку був в шоці! Їм все одно, що відбувається! Війна - то війна, ОК! Розберемось! Бізнес - то бізнес! Але вони займаються щоденно кон"юнктурними речами, кроками і розколом!
Розколом нашої держави! Вибачте, що приділив цій темі стільки уваги! Я про минуле не дуже люблю говорити, я вважаю цих людей нащадками того, що було, нащадками процесів, які були в радянські часи! Ці люди є представниками олігархату. На жаль! Вони роблять бізнес з нічого, маючи освіту, руки і голови! І до речі, саме такі люди захищають на фронті нашу державу! Бо вони захищають те, що вони заробили самі - вони не просто приватизували щось за копійки! Ні, ці люди заробили щось з самого початку своїми руками! І вони зараз захищають майбутнє, то ж давайте говорити про майбутнє!»
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/18190401/18190401_original.jpg картинка
Це спіч зебіла на захист олігархів . ? Чи - шо воно таке ?
Ти ж за собою ведеш тих самих кульгавих качок.
Вже забувся в якому гнізді вилупився ? Та в зеленому ж..
Зеленський належить до упоротих парнокопитних с довгими вухами.
А ще краще - у візочку, запеленаний у картатий коцик.
И трупики в последнее время стали проплывать все чаще и чаще, и вой на болотах становится все громче и громче.(с)
Зеленая команда имеет нулевой КПД,
Зеленая команда саботирует судебную реформу и борьбу с коррупцией.
Зеленая команда на дороге от совка в цивилизованный мир сделала несколько шагов назад.
Зеленая команда отличается неадекватностью своих заявлений и банальных знаний стоимости продуктов.
Зеленая команда выбирает приоритетом дороги, а не оборону страны при реальной внешней угрозе.
Зеленая команда многократно изобличена в выборочном правосудии
Зеленая команда замечена в атаке на свободу слова и СМИ
Зеленая команда вообще не разбирается в экономике
Зеленая команда нанесла сокрушительный удар по малому бизнесу и ключевому фактору "деловой активности"
Зеленая команда не умеет проводить ни пресс-конференции, ни брифмнги со СМИ.
Зеленая команда вообще не разбирается во внешней политике и ляпает что придет в голову
Зеленая команда занимается обыкновенным популизмом, чтобы поднять свой рейтинг
Зеленая команда провела позорные выборные компании.
Что будет делать дальше зеленая команда?
Тут вариантов нет.
Используют сериал "Дороги" как продолжение сериала "Слуга народа" для развода народа красивой картинкой.
Будут ли лица, ни замеченные ни в уме, ни в воле, ни в морали, пытаться фальсифицировать будущие выборы? Вопрос риторический и ключевым фактором будет уровень поддержки зеленой команды на момент старта избирательной компании.
Креативьте! Ютуб, сайты и весь интернет вам в помощь.
Люди не меняются и зеленая команда не поумнеет
Половина бюджета Украины сформированы из заёмных средств. По простому из кредитов.
И вот на эти кредитные деньги строятся с помпой дороги, бассейны и мосты.
Теперь два вопросв:
1. Мосты, дороги и бассейны приносят прибыль? Ответ нет.
2. Кто будет отдавать годами кредиты и платить проценты по ним? Ответ украинцы и их потомки. Т.е. украинцев загнали в долги.
Меня не интересует как власть тратит уже заработанные народом деньги.
Меня интересует, что власть делает, чтобы народ и страна заработали больше.
Тут велосипеда изобретать не надо.
Единственный способ догнать по уровню жизни цивилизованный мир - это привлечь инвестиции.
Инвестиции - это не кредиты, которые надо возвращать и платить по ним проценты. Инвестиции это прямые вливания в экономики миллиардов и миллиардов долларов и евро.
Все, что должна сделать власть - это создать условия для их прихода и создать условия, чтобы они с территории страны не уходили.
Как это сделать? Предельно просто. Десятки стран прошли этот этап.
Первоочередное условие - верховенство права.
А у нас зеленая команда на этом пути опозорилась на весь мир на конкурсе САП. А ведь это только маленький шаг в судебной реформе, которая считается состоявшейся когда украинцы покажут высокий уровень доверия к судам.
Какие достижения зеленой команды на этом пути? Ну кроме позора с,САП?
За Зеленського він опікується.... За себе опікуйся регіонале перекрашений....