"Слуга народа" вряд ли попадет в коалицию в следующем парламенте, а Зеленский будет просто "хромой уткой", - Разумков

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат, глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков не уверен, что политическая партия "Слуга народа" попадет в коалицию в парламенте следующего созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал Разумков.

Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом.

"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день… Он будет упираться и будет держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте" , – отметил народный депутат.

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