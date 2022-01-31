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Наблюдается очень мощная зависимость Германии от России: прагматизм побеждает идеалы и ценности, - Резников

Наблюдается очень мощная зависимость Германии от России: прагматизм побеждает идеалы и ценности, - Резников

По мнению министра обороны Алексея Резникова, Германия сейчас очень зависима от России, а германский прагматизм побеждает идеалы и ценности.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Резников "удивлен", что новое немецкое правительство не изменило свою позицию по вопросу военно-технической помощи Украине. По его мнению, это несправедливо, когда речь идет о достройке российско-германского газопровода "Северный поток-2".

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"К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета (компаний. – Ред.) "Газпрома" (Герхард Шредер. – Ред.), пожалуй, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы, европейские, демократические, либеральные ценности", – сказал он.

По словам Резникова, существует версия, что это может быть своего рода "искуплением" за последствия Второй мировой войны. Однако у него возникает вопрос: почему этого "искупления" нет в отношении украинского и белорусского народов, которые прежде всего были оккупированы и потеряли миллионы жизней.

"Мы имеем право на это и точно имеем право на самозащиту", – сказал Резников.

По его словам, Украина не говорит, что Германия должна ей что-нибудь продать или подарить. Киев просит просто прекратить блокировать ему закупку оружия и средства защиты через агентство НАТО NSPA.

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Резников также отметил, что Украина не просила у Германии 5000 касок, которые решил подарить ей Берлин. По его мнению, немцы так пытаются найти какой-нибудь вариант, "чтобы сгладить ситуацию, в которой они выглядят не лучшим образом".

Автор: 

Германия (7071) оружие (10264) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+31
Бомбардировки производились формулами Штайнмайера, газовыми потоками, автозаводами по подмосковью и контрольными высокотехнологическим оборудованием по оккупированном у Крыму.
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31.01.2022 11:27 Ответить
+22
Когда Германия перестанет своим преступным бездействием помогать России нападать на другие страны
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31.01.2022 12:13 Ответить
+20
США ,ЕС и Британия с Канадой создали очень мощную антипутинскую коалицию. Но Зеленский ,Резников, Арахимия и другие своими интервью пытаются ее развалить. При том ,что сама Украина наращивает торговлю с агрессором и переводит свои энергосектора в зависимость от России и Беларуси.
Я не увидел ни одного интервью ,где Зеленский боагодарит Великобританию и США в военной помощи. В своих интервью они только что-то требуют. При том ,что свои военные закупки уже саботируют 2 года и заводы переходят даже на однодневку. Эта власть - антиукраинская.
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31.01.2022 11:28 Ответить
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Немцы продали за газ свои якобы "ценности" !
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31.01.2022 18:05 Ответить
спасибо деду за победу.
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31.01.2022 18:44 Ответить
Сильно конечно колбасники своим прагматизмом увлеклись---или нравится ото так? Одно любопытно хотя и похер в целом---а по нашей стороне вообще этой гадости сроду не было!
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31.01.2022 19:55 Ответить
Зря 8 лет доверяли вести переговоры Германии и Франции. Они были на стороне Уйла!
Поэтому и нет ни санкций, ни результата!
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31.01.2022 21:27 Ответить
пока там подстилки кремля Франция и Германии находится в этом формате, результат и не будет.

Будет такая же ситуация как с Приднестровьем или как это было с Карабахом. лет 20 тянулось и результата не было. Пока Турция вместе с Азербайджан все не порешали и вернула свои территории.

Формат надо менять на Будапештский , Великобритания, Украина, США, РФ.
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31.01.2022 23:39 Ответить
мерзкая нация Германия , какая была такая и есть после всего, что с ней случилось за всю ее историю!
Ни чему ее не научила история , заглядывая в дупу РФ она ничего не выиграет , но покроет себя позором вдвойне.
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31.01.2022 22:10 Ответить
Не оправдывая германию, у нас через восемь лет войны НЕТ СВОЕГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
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31.01.2022 22:14 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/keep-calm-and-visit-ukraine-country-launches-tourism-campaign-despite-threat-of-russian-invasion/ar-AATkjM7?ocid=msedgdhp&pc=U531 українська влади Зеленського робить небезпечні дії для усіх і діє в інтересах агресора РФ. А яка залежність зеленської влади від росіянської. . . так як в Німеччині ? "Зберігайте спокій і відвідуйте Україну": країна запускає туристичну кампанію попри загрозу російського вторгнення (msn.com)
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31.01.2022 22:29 Ответить
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