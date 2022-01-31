Наблюдается очень мощная зависимость Германии от России: прагматизм побеждает идеалы и ценности, - Резников

По мнению министра обороны Алексея Резникова, Германия сейчас очень зависима от России, а германский прагматизм побеждает идеалы и ценности.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Резников "удивлен", что новое немецкое правительство не изменило свою позицию по вопросу военно-технической помощи Украине. По его мнению, это несправедливо, когда речь идет о достройке российско-германского газопровода "Северный поток-2".

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"К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно. Если их бывшие канцлеры являются членами наблюдательного совета (компаний. – Ред.) "Газпрома" (Герхард Шредер. – Ред.), пожалуй, в этом и заложен ответ: прагматизм побеждает идеалы, европейские, демократические, либеральные ценности", – сказал он.

По словам Резникова, существует версия, что это может быть своего рода "искуплением" за последствия Второй мировой войны. Однако у него возникает вопрос: почему этого "искупления" нет в отношении украинского и белорусского народов, которые прежде всего были оккупированы и потеряли миллионы жизней.

"Мы имеем право на это и точно имеем право на самозащиту", – сказал Резников.

По его словам, Украина не говорит, что Германия должна ей что-нибудь продать или подарить. Киев просит просто прекратить блокировать ему закупку оружия и средства защиты через агентство НАТО NSPA.

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Резников также отметил, что Украина не просила у Германии 5000 касок, которые решил подарить ей Берлин. По его мнению, немцы так пытаются найти какой-нибудь вариант, "чтобы сгладить ситуацию, в которой они выглядят не лучшим образом".