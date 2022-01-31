Решение Минюста передать рамочные контракты на питание украинских заключенных россиянам – это диверсия против экономической безопасности Украины, - нардеп "Голоса" Бобровская

Решение Минюста передать рамочные трехлетние контракты на питание украинских заключенных россиянам - откровенное и неприкрытое лоббирование интересов российского бизнеса в Украине.

Об этом заявила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, реагируя на сведения публичной системы закупок "Прозорро", в соответствии с которыми ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста отдало российской компании ООО "АРТ СВН" государственных пищевых тендеров на сумму почти в 2 млрд грн, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Министерства юстиции абсолютно недопустимо во времена продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины, а тем более сейчас, когда полномасштабное вторжение российских войск в Украину со стороны РФ или ее сателлитов возможно едва ли не каждую минуту. Решение передать рамочные тендеры россиянам является диверсией против экономической безопасности и экономической независимости Украины, а также откровенным и неприкрытым лоббированием интересов российского бизнеса в Украине. Мною было направлено официальное обращение в Министерство юстиции Украины по поводу этой ситуации", - заявила она.

В Минюсте не считают свои действия противозаконными.

"Закон не содержит никаких ограничений по участию в процедурах закупки украинских компаний, учредителями которых являются граждане Российской Федерации", - заявили в ведомстве Малюськи, оправдывая одно из последних соглашений, подписанное с ООО "АРТ СВН" (стоимостью 815 млн грн на поставку м' яса).

Указанная компания, по данным из Реестров, принадлежит россиянину Константину Кучеренко. Фирма была создана всего лишь 10 месяцев назад, но за последние 6 месяцев заключила с украинскими тюремщиками сделок более чем на 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн).

К тому же за государственные средства принадлежащая россиянину "АРТ СВН" кормит свежемороженой рыбой еще и будущих украинских военных, в частности, воспитанников Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Защита".

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Напомним, что ООО "АРТ СВН", по данным расследования "Зеркала недели", входит в пул из 7 компаний, аффилированных с семьей бывшего СБУушника времен Януковича Андрея Кмита и Марины Ставской. С начала года эти компании (ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ", "ЭС ЭНД ЭЙ ГРУПП", "КАРИОТА", "Р-Продакт", "АРТ СВН", "ФАЛЬКОН ПРАЙМ", "ТОРЕН РИТЕЙЛ"), а также ФЛП "ГАЛЬЧАНСКИЙ ФЕДІР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ" получили от тюремщиков все 100% подрядов на питание заключенных, полностью монополизировав таким образом эту сферу услуг.

Также напомним, на днях Офис Генерального прокурора обязал Минюст прекратить поставки некачественных продуктов в пенитенциарные учреждения путем расторжения контрактов с сомнительными компаниями - ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ", "БМ-КОНСАЛТИНГ", "ЭМИ ОН", "УКРАЛЬЯНСПРОДУКТ" и ТОВ "ДНІПРО РИВЕР ГРУП".

Последние также, по данным "Наші гроші", аффилированные с Кмитом и Ставской, и являются ныне фигурантами уголовного производства Государственного бюро расследований.

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