РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9508 посетителей онлайн
Новости
7 915 44

Решение Минюста передать рамочные контракты на питание украинских заключенных россиянам – это диверсия против экономической безопасности Украины, - нардеп "Голоса" Бобровская

Решение Минюста передать рамочные контракты на питание украинских заключенных россиянам – это диверсия против экономической безопасности Украины, - нардеп

Решение Минюста передать рамочные трехлетние контракты на питание украинских заключенных россиянам - откровенное и неприкрытое лоббирование интересов российского бизнеса в Украине.

Об этом заявила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, реагируя на сведения публичной системы закупок "Прозорро", в соответствии с которыми ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста отдало российской компании ООО "АРТ СВН" государственных пищевых тендеров на сумму почти в 2 млрд грн, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Министерства юстиции абсолютно недопустимо во времена продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины, а тем более сейчас, когда полномасштабное вторжение российских войск в Украину со стороны РФ или ее сателлитов возможно едва ли не каждую минуту. Решение передать рамочные тендеры россиянам является диверсией против экономической безопасности и экономической независимости Украины, а также откровенным и неприкрытым лоббированием интересов российского бизнеса в Украине. Мною было направлено официальное обращение в Министерство юстиции Украины по поводу этой ситуации", - заявила она.

В Минюсте не считают свои действия противозаконными.

"Закон не содержит никаких ограничений по участию в процедурах закупки украинских компаний, учредителями которых являются граждане Российской Федерации", - заявили в ведомстве Малюськи, оправдывая одно из последних соглашений, подписанное с ООО "АРТ СВН" (стоимостью 815 млн грн на поставку м' яса).

Указанная компания, по данным из Реестров, принадлежит россиянину Константину Кучеренко. Фирма была создана всего лишь 10 месяцев назад, но за последние 6 месяцев заключила с украинскими тюремщиками сделок более чем на 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн).

К тому же за государственные средства принадлежащая россиянину "АРТ СВН" кормит свежемороженой рыбой еще и будущих украинских военных, в частности, воспитанников Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Защита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в первом чтении поддержала законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах

Напомним, что ООО "АРТ СВН", по данным расследования "Зеркала недели", входит в пул из 7 компаний, аффилированных с семьей бывшего СБУушника времен Януковича Андрея Кмита и Марины Ставской. С начала года эти компании (ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ", "ЭС ЭНД ЭЙ ГРУПП", "КАРИОТА", "Р-Продакт", "АРТ СВН", "ФАЛЬКОН ПРАЙМ", "ТОРЕН РИТЕЙЛ"), а также ФЛП "ГАЛЬЧАНСКИЙ ФЕДІР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ" получили от тюремщиков все 100% подрядов на питание заключенных, полностью монополизировав таким образом эту сферу услуг.

Также напомним, на днях Офис Генерального прокурора обязал Минюст прекратить поставки некачественных продуктов в пенитенциарные учреждения путем расторжения контрактов с сомнительными компаниями - ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ", "БМ-КОНСАЛТИНГ", "ЭМИ ОН", "УКРАЛЬЯНСПРОДУКТ" и ТОВ "ДНІПРО РИВЕР ГРУП".

Последние также, по данным "Наші гроші", аффилированные с Кмитом и Ставской, и являются ныне фигурантами уголовного производства Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Кабмину разобраться в ситуации с питанием в армии и деятельностью "Військсервіс Волонтер", - нардеп "Голоса" Бобровская. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Минюст (1756) тюрьма (825) еда (355) Бобровская Соломия (49)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
31.01.2022 11:26 Ответить
+20
Бо у владі диверсанти.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:30 Ответить
+19
Кацапи може і зеленського годують, як найпершого в'язня.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.01.2022 11:26 Ответить
Вы не правы.
За поступки детей в детсаде ответят родители и та же зав. детсадом
В дурдоме ответит главврач

А вот за действия правительства ... Опыт показывает, что только Майдан. И то ... Сказать что Януковские понесли ответственность ...
показать весь комментарий
31.01.2022 11:40 Ответить
Вспоминается анекдот. - Вчера занималась генуборкой квартиры нашла характеристику мужа как выпускника детского сада. Воспитательница написала - хорошо кушает, хорошо играет, хорошо спит, хорошо гуляет. Боже, за 30 лет ничего не изменилось!
показать весь комментарий
31.01.2022 12:58 Ответить
Кацапи може і зеленського годують, як найпершого в'язня.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:26 Ответить
В "Моніки Зєлінські" - всі вороги...

-США - бо активно підтримують (економічно, політично, військово) Україну
-навіть, ніби-то і росія, яка активно захищає "моніку" навіть самою присутністю на кордоні з Україною і де притулок її бізнесу (95-кварталу)... та дає олігархам "моніки" можливість навару (на українцях) при поставках російської продукції в Україну
-Народ України, що доведений до відчаю зрадницькою та грабіжницькою політикою та практикою "моніки" і її кодла...
-йому весь час і скрізь ввижаються заколоти, перевороти, змови проти нього... які, ніби-то" "проплачені клятою опозицією"...

А як називаються галюцинації, які викликані сильнодіючими речовинами ? Чи то - природня і вроджена паталогія? Може вона (моніка) неосудна?
показать весь комментарий
31.01.2022 14:21 Ответить
до чого ре фе не торкнеться - все стає тюрма і концтабір
показать весь комментарий
31.01.2022 11:28 Ответить
Бо у владі диверсанти.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:30 Ответить
таки всі - наркомани
показать весь комментарий
31.01.2022 11:31 Ответить
Так это не Россия, а регионалы. Как бы мы давно знаем кто пришел к власти. Партия регионов.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:32 Ответить
"Закон не містить жодних обмежень щодо участі у процедурах закупівлі українських компаній, засновниками яких є громадяни Російської Федерації" Джерело:
Нічого страшного ((( зате ці придурки будуть судити Порошенка за українську компанію що податки платила в Україні (( Бий своїх щоб чужі боялися ((( зелебидло ((
показать весь комментарий
31.01.2022 11:33 Ответить
"...ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін'юсту віддало російській компанії ТОВ "АРТ СВН" державних харчових тендерів на суму у майже 2 млрд грн." Джерело:

о-ху-ї-ти.
показать весь комментарий
31.01.2022 11:33 Ответить
Денис Пізьдюська явно підкачав....Які і ві ігші ЗЕчлени і членкині.. Краще давати заробити москалям і тим самим наповнювати бюджет ворога....Нічого святого у хлюхіних дітей немає...
показать весь комментарий
31.01.2022 11:34 Ответить
Прям щасливий білет витягла , Голлівудська історія не більше ні менше . ..10 місяців як сторена а вже такі контракти виграє ...чи не для того вона була часом і створена шоб цей контракт виграти ? Але це риторичне питання як завжди ¯\_(ツ)_/¯
показать весь комментарий
31.01.2022 11:35 Ответить
В Мінюсту мізки молюска. Нічого дивного
показать весь комментарий
31.01.2022 11:40 Ответить
Малюська- дИбіл, цап відбувайло. Мінюстом керує портнов. А те, що портнов ворог, кацапська шістка, яка поставлена для порешаТь за ригів, кацапів і беню, переслідувань патріотів та руйнації судочинства, це не таємниця.
показать весь комментарий
31.01.2022 12:28 Ответить
Не обижай моллюсков, которые результаты футбольных матчей угадывать!
А это зеленая слизьв очках от улитки!
Я удивляюсь, как он еще автоматы с чифиром по зонам не поставил... за валюту...
показать весь комментарий
31.01.2022 12:35 Ответить
Черговий зашквар привладних…
То маски медичні спродують…, то гроші з Нафтогазу десь «пішли»…, то мука дорожчає з бензином та солярою…
показать весь комментарий
31.01.2022 11:50 Ответить
А привладным пофиг - мудрий нарід лодку шатать не будет, шоб пиво с пиццой за борт не упало...
показать весь комментарий
31.01.2022 12:36 Ответить
Це пряма диверсія! Як це можна москалю створити фірму 10 місяців тому і одразу вигравати тендери? Це стаття!
показать весь комментарий
31.01.2022 11:56 Ответить
Зелёное правительство предателей
показать весь комментарий
31.01.2022 11:59 Ответить
Заключенных и надо репой кормить, а не трюфелями .
показать весь комментарий
31.01.2022 12:26 Ответить
Малюсика с мальчиками пора сводить на ночь на экскурсию в пресс-хату - может "девочки" будут продуктивнее потом работать. Это же вообще запредел - платные камеры, т.е. государственная коррупция. ( т.е. покупка преимуществ перед другими, равными с тобой в правах)
показать весь комментарий
31.01.2022 12:28 Ответить
"...Вказана компанія, за даними з Реєстрів, https://clarity-project.info/edr/43996829 належить росіянину Костянтину Кучеренку. Фірма була створена всього лише 10 місяців тому, але за останні 6 місяців https://clarity-project.info/tenderer/43996829 уклала з українськими тюремниками угод на понад 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн)..."

Як кацап під час війни міг зареєструвати компанію в Україні?
показать весь комментарий
31.01.2022 12:33 Ответить
война у тебя в голове
показать весь комментарий
31.01.2022 12:34 Ответить
Я б тебе, москалику, зарізав навіть не запитуючи яке в тебе прізвище. Йди, **********, рахуй здохлих козломордих в "Зимовій вишні"
показать весь комментарий
31.01.2022 12:39 Ответить
мало ты слушал выступлений нашего зеленого президента. да и с юмором у тебя туго.
но матом себя быстро выдал, лапотник.
показать весь комментарий
31.01.2022 12:40 Ответить
А у тебя кацап никто не спрашивает. У тебя в голов вообще водка и боярышник… другое дело что у этого Малюськи от собственной значимости крыша едет.
показать весь комментарий
31.01.2022 12:41 Ответить
ахахаха. целыми пачками вскрываетесь)
показать весь комментарий
31.01.2022 12:45 Ответить
Иди похмелись убогий…
показать весь комментарий
31.01.2022 12:53 Ответить
русских оккупантов нужно убивать, а не регистрировать их компании
показать весь комментарий
31.01.2022 13:45 Ответить
Может, Малюське со товарищи пора поближе познакомиться со своим будущим жильем без вип оформления?
показать весь комментарий
31.01.2022 12:43 Ответить
"питание украинских заключенных россиянам

Это просто какой то лютый ***** ******
показать весь комментарий
31.01.2022 13:04 Ответить
Так рыги в ЗЕленой шкуре у власти, что вы еще ожидали. Их задача саботировать реформы и делать пакости, но на словах делать громкие заявления о стандартах нато и акцентировать на том что Украину там никто не ждет
показать весь комментарий
31.01.2022 13:32 Ответить
Очень красиво сюда входит "случайная" льготная продажа газа предприятиям ОРДЛО и Крыма, а так же истерика Зеленского про поставки оружия из США и Великобритании.
показать весь комментарий
31.01.2022 13:44 Ответить
Реально как такое может быть!? Зеленько полный подонок или идиот ?
показать весь комментарий
31.01.2022 18:37 Ответить
он враг!
И это ничтожество, топая куцей ножкой, требует у Запада санкций против московии???????
показать весь комментарий
01.02.2022 01:37 Ответить
 
 