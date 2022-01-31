У нас две открытые проблемы: ОРДЛО и аннексированный РФ Крым, а это отрезает нам возможность стать членами НАТО, - Разумков
Украина не скоро вступит в Североатлантический альянс, считает народный депутат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Довольно нескоро (Украина вступит в НАТО. - Ред.)", - сказал Разумков.
Он напомнил о заявлении НАТО, что в ближайшем будущем Украину в эту организацию не примут.
"О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых расположены так называемые Л/ДНР, и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО", - отметил народный депутат.
Разумков подчеркнул, что в Конституции Украины закреплена интеграция в НАТО и Европейский Союз.
"Но объективно для нас цель - не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза. У нас основная задача - добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому нужно идти", - сказал депутат.
Политик также назвал безосновательными страхи российской стороны, связанные с интеграцией Украины в НАТО.
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Чи обрав стиль прованс аля-Ляшко?
Максим Мирович@MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч
Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь
Именно вот эти курсантики на фото, которые разгружали гуманитарку, сегодня сидят в Генштабе ре фе и планируют ракетные удары по «проклятым пиндосам»
Из-за сложной экономической ситуации в России хотят запретить уничтожение «санкционки» тракторами.
В российской Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
В пояснительной записке говорится, что уничтожение пригодных для еды продуктов «вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен». https://t.me/charter97_org/60766
А как ФРГ вступила, имея оккупированные территории Советской армией?
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
С июля 1974 года Турция и Греция находятся в состоянии вооружённого конфликта.
Но вот чудо-то, и Греция и Турция являются членами НАТО...
А в ООН вступили ФРГ и ГДР только в 1973 году.
Зачем вы всё перекручиваете?
Цей разумкофф така ж росіска паскуда як і медвечук чи зеленський.
Никто и никогда не заявлял в НАТО, что проблема в Крыме и/или ОРДЛО. Зато неоднократно звучали толстые намеки на тотальную коррупцию всего и вся. Но Разумков - это не про борьбу с коррупцией, т.к. он в этой самой коррупции чувствует себя как рыба в воде. Поэтому удобненько про это "забыл".
Если б оккупантом был не член нато, то войти Кипру в нато никто б не помешал. Московия- не в нато, так что Украина может- если члены нато не против