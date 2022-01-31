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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У нас две открытые проблемы: ОРДЛО и аннексированный РФ Крым, а это отрезает нам возможность стать членами НАТО, - Разумков

У нас две открытые проблемы: ОРДЛО и аннексированный РФ Крым, а это отрезает нам возможность стать членами НАТО, - Разумков

Украина не скоро вступит в Североатлантический альянс, считает народный депутат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Довольно нескоро (Украина вступит в НАТО. - Ред.)", - сказал Разумков.

Он напомнил о заявлении НАТО, что в ближайшем будущем Украину в эту организацию не примут.

"О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых расположены так называемые Л/ДНР, и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО", - отметил народный депутат.

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Разумков подчеркнул, что в Конституции Украины закреплена интеграция в НАТО и Европейский Союз.

"Но объективно для нас цель - не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза. У нас основная задача - добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому нужно идти", - сказал депутат.

Политик также назвал безосновательными страхи российской стороны, связанные с интеграцией Украины в НАТО.

Автор: 

Крым (26425) НАТО (10085) членство в НАТО (1534) Донбасс (26957) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+27
Йди на..й, ви вже заї..ли своїми теревенями, постодзвони накрохмалені
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31.01.2022 11:29 Ответить
+25
про стандарти, совок і НАТО

Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч



Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь

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31.01.2022 11:29 Ответить
+19
Не бреши, дурень ти, ...лять !!!
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
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31.01.2022 11:34 Ответить
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Мудрість віків
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31.01.2022 11:26 Ответить
точняк. от ніхто не догадувався, а разумков раз - і разложив усьо по полочкам.
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31.01.2022 11:34 Ответить
При том что его никто не спрашивал.
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31.01.2022 14:35 Ответить
Краще б заткнувся риг. Що від нього очикувати?
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31.01.2022 12:11 Ответить
випердиш старого носатого підара кучми, що воно ще може сказати, живучи на бабки пінчука)
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31.01.2022 12:31 Ответить
Що було раніше: курка чи яйце?
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31.01.2022 11:27 Ответить
Ще одне зарозуміле.
Не існує правил без виключень!
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31.01.2022 11:28 Ответить
Коли хтось з місцевих триндить про "нам нє врємя в НАТО", треба бити без попередження.
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31.01.2022 11:43 Ответить
Бити мало, потрібно стріляти на звук.
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31.01.2022 11:45 Ответить
Нехай нн пи..ить ! Ми це вже від різних ригів чули . А Туреччина з Грецією як ? Ще одне чмо соакове лізе !
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31.01.2022 11:58 Ответить
а можно,как Япония и Ю.Корея - вроде и не НАТО,но с базами США,а сунешься - придёт дядя Сэм и уроет наухй..
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31.01.2022 12:48 Ответить
А так ще краще ! Просто якщо в НАТО , то з України здриснуть всі каломойські , суркіси та інша нечисть .
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31.01.2022 15:17 Ответить
нерозумний разумков -це вже просто натуральний нонсенс
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31.01.2022 11:28 Ответить
Йди на..й, ви вже заї..ли своїми теревенями, постодзвони накрохмалені
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31.01.2022 11:29 Ответить
Бажаєте аби він змінив стиль на мілітарі аля-Яценюк?
Чи обрав стиль прованс аля-Ляшко?
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31.01.2022 11:35 Ответить
Бажаю ,щоб ти зник звідси ,ботва кремлівська як найшвидше
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31.01.2022 12:01 Ответить
В точку.
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31.01.2022 13:36 Ответить
меняй фамилию на долбо#бов, и называй партию долбо#бская политика...
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31.01.2022 11:29 Ответить
про стандарти, совок і НАТО

Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч



Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь

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31.01.2022 11:29 Ответить
Запøлярье Øнлайн @dm_eliseev



Именно вот эти курсантики на фото, которые разгружали гуманитарку, сегодня сидят в Генштабе ре фе и планируют ракетные удары по «проклятым пиндосам»
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31.01.2022 11:31 Ответить
висновок: не годуй касаба - від'їстся і знов забикує

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31.01.2022 11:39 Ответить
ну, так давайтє ісчо нємного етіх полєзних санкций

Из-за сложной экономической ситуации в России хотят запретить уничтожение «санкционки» тракторами.

В российской Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке говорится, что уничтожение пригодных для еды продуктов «вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен». https://t.me/charter97_org/60766
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31.01.2022 12:12 Ответить
Кто стремится, желает - ищет возможности, кто не желает, - ищет причины и отмазки.
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31.01.2022 11:29 Ответить
+100500!!!
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31.01.2022 11:59 Ответить
турции как то это не помешало...
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31.01.2022 11:29 Ответить
А ще є третя проблема....Вона називається Володимир Зеленський і єжи с ними....Як на мене найбільша проблема зараз..
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31.01.2022 11:30 Ответить
Ещё одна консервная банка лопнула. Как вы уже все за…л
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31.01.2022 11:32 Ответить
Тимчасово відмовитися від цих територій. Німеччина була розділеною а Корея й досі є. Б
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31.01.2022 11:32 Ответить
Слонячий болт вам на всю морду ,подонки рашистские
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31.01.2022 12:04 Ответить
А как Испания вступила? Там ведь считают Гибралтал оккупированным Великобританией?

А как ФРГ вступила, имея оккупированные территории Советской армией?
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31.01.2022 11:33 Ответить
Не бреши, дурень ти, ...лять !!!
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
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31.01.2022 11:34 Ответить
Остров Кипр!

С июля 1974 года Турция и Греция находятся в состоянии вооружённого конфликта.
Но вот чудо-то, и Греция и Турция являются членами НАТО...
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31.01.2022 11:34 Ответить
Обидві країни були в НАТО коли почалася війна
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31.01.2022 13:27 Ответить
И шо, кого-то выгнали?
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31.01.2022 13:37 Ответить
Цікаво , а яким чином Західна Німеччина стала членом НАТО без Східної її частини?
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31.01.2022 11:34 Ответить
Официально это 2 разных государства было. Не больше и не меньше.
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31.01.2022 11:51 Ответить
Оккупированная часть украинского Донбасса тоже *разное государство*?
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31.01.2022 12:07 Ответить
Тут нет. ГДР и ФРГ были 2 официально признанных гос-ва странами ООН. Не надо искажать смысл.
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31.01.2022 12:26 Ответить
ФРГ не признавала ГДР и считала эти земли оккупироваными СССР
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31.01.2022 13:14 Ответить
Вот и Украина может не признавать *днр и считать их оккупированными рашей и не иметь три миллиона совков голосующих за бойка. А лет через пятьдесят может что-то изменится
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31.01.2022 13:43 Ответить
Так мы так и делаем.
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31.01.2022 14:06 Ответить
США не признавали ГДР до 1962 г. (обмена Абеля на Пауэрса).
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31.01.2022 21:27 Ответить
А ФРГ вступили - в 1955 году.

А в ООН вступили ФРГ и ГДР только в 1973 году.

Зачем вы всё перекручиваете?
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31.01.2022 21:29 Ответить
таким, що треба було швидко навести порядок хоча б в західній частині Германії, а накопичення озброєних радянських вояків інерційно не могло зупинитися та покінчити нав'язувати світові "комунізм" у своєму кривому розумінні
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31.01.2022 11:59 Ответить
А хіба Німеччину не прийняли у НАТО, коли половина була окупована совками ?
Цей разумкофф така ж росіска паскуда як і медвечук чи зеленський.
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31.01.2022 11:35 Ответить
Німеччина вступила до NATO 9 травня 1955 року. Не знаю точно, як там було, та, на мою особисту думку, Німеччина, яка тепер ФРГ, прагнула почати відродження хоча б частини своєї країни, сподіваючись колись повернути усі свої землі, що згодом і трапилось. А нам, хто коментує, вже час настав писати не "НАТО", бо це кирилицею просто декілька НІЧОГО НЕ ПОЗНАЧАЮЧИХ ЛІТЕР, або NATO, що розкривається як North Atlantic Treaty Organization тільки англійською, або нашою мовою це в перекладі Північно-Атланти́чний Договір, тобто скорочено - ПАД, якось не так красивенько, кому вуха "ріже" можуть краще писати просто Альянс, ніж виговорювати нісенітницю.
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31.01.2022 12:32 Ответить
Основна проблема - це влада антиукраїнських злодіїв та зрадників. Сам Разумков серед них.
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31.01.2022 11:35 Ответить
З радістю подивився б дебати Розумков-Вакарчук на тему Криму
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31.01.2022 11:36 Ответить
Ну от.Чергове лайно віщує Україні "світле майбутнє". От спитав би хто небудь у цього "вундеркінда" (бажано на Поліграфі),якого біса він лізе до влади?
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31.01.2022 11:37 Ответить
навіщо поліграф? зразу електричний стілець
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31.01.2022 12:09 Ответить
бо гарна плата пожиттєво
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31.01.2022 12:42 Ответить
Шота много димки стало на цензоре, новая волна раскрутки наступила?
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31.01.2022 11:37 Ответить
кацапська риторика. В НАТО нас не приймуть через корупцію та продажні суди. давно сказано, що окуповані території - не проблема. Одразу видно чию пісню співає зе 2
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31.01.2022 11:38 Ответить
Все ясно з цим гаденишом,хоче західні області на свій бік перетягнути,ніби він і за нато але не зараз,такий собі кацапсько-проевропейсько-олігархічний чоловічок.
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31.01.2022 11:40 Ответить
очередная социалистическая вкп(б). сами еще не надоело?
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31.01.2022 11:40 Ответить
Очень яркое заявление, демонстрирующее кто такой Разумков на самом деле.
Никто и никогда не заявлял в НАТО, что проблема в Крыме и/или ОРДЛО. Зато неоднократно звучали толстые намеки на тотальную коррупцию всего и вся. Но Разумков - это не про борьбу с коррупцией, т.к. он в этой самой коррупции чувствует себя как рыба в воде. Поэтому удобненько про это "забыл".
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31.01.2022 11:45 Ответить
типичная реакция латентного рыга
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31.01.2022 11:50 Ответить
Звіздить Разумков! І мабудь маніпулюй свідомо! Забирає у Зєлєнского ватний електорат. Насправді представники Альянсу різного рівня неодноразово заявляли, що для вступу у НАТО Україні потрібно відповідати певним критеріям в тому числі і демократії, верховенства закону і нетерпимості до корупції. При тому наголошували, що окуповані Крим і Донбас не є причиною, яка не дає Україні стати членом НАТО.
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31.01.2022 11:53 Ответить
Хто ты такой???? Вылезло!!! Чао бамбино!
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31.01.2022 11:54 Ответить
Вы посмотрите на города юго востока Украины, сколько там законсервированного советского люда проживает, их специально местная власть с олигархами держит в таком полу советском полу русском состоянии, что бы потом этим стадом манипулировать в у году Московии
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31.01.2022 11:56 Ответить
Опять юго-восток мешает западникам жить лучше.
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31.01.2022 11:58 Ответить
Да не мешает, просто чья та вражеская рука мешает украинцам объединиться, как это есть в других государствах
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31.01.2022 12:04 Ответить
Точно не хотят нату кормить с Украиной, только ********* накормят.
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31.01.2022 12:04 Ответить
Разумний , ти ідіот чи також дієш по - приколу , як твій патрон Зевіслюк ?😠
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31.01.2022 11:57 Ответить
Ну вот. Еще один медведчук. И нах он нам такой нужен? Чисто кацапский проект.
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31.01.2022 11:58 Ответить
Если эта скользкая мерзость, Разумков, наберёт много голосов, будет, у нас, второй зе, "где-то посередине".
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31.01.2022 12:01 Ответить
Ще гірше ! Цей комсомолець хитріший за нелоха і тому підступніший .
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31.01.2022 12:05 Ответить
Ще одне брехливе совкове чмо лізе в президенти ? !! Вже багато зебілів до нього перебігли .
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31.01.2022 12:01 Ответить
В отличии от Раши, где как известно две беды - дураки и дороги, у нас бед значительно больше. Первая это неадекватный сосед ( претендующий на статус " родственника"). Что до препон на вступление в НАТО, то Раша создала всем потенциальным желающим вступить в НАТО странам подобный "шлагбаум" начиная с 1991 г. ( сразу же с распадом СССР) Молдавия - Приднестровье, Азербайджан и Армения - Карабах, Абхазия и Юж. Осетия - Грузия, Крым , Севастополь, ОРДЛО - Украина. Беларусь и Среднюю Азию Раша держит в своих объятиях крепко ( это подтвердили события в Беларуси и Казахстане). Получается из под " братских объятий" удалось вырваться только Эстонии, Латвии и Литве , не смотря на то что в первых двух процент этнических русских значительно больше чем скажем в Украине. Просто они взялись за это сразу с 1991, а мы ( а также Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и Беларусь) уж извините " жевали 20-25 лет сопли" ( с попыткой усидеть на двух стульях) Ну и как говорится маемо що маемо.
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31.01.2022 12:03 Ответить
Ещё одно зеленое блевотное чмо корчит из себя политика. Иди ***** разумков вместе со своим ********. Вы оба одинаковые ******************!!!
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31.01.2022 12:06 Ответить
Еще один капитан Очевидность обосрался. Сигналы Пукину подает.
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31.01.2022 12:09 Ответить
Не две проблемы. ТРИ. Причем третья самая сложная - прокацапская власть в Украине, сливающая национальные интересы нашей страны расее.
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31.01.2022 12:11 Ответить
ще один гнилоротий мудрець. Іди нахй!
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31.01.2022 12:16 Ответить
Основную проблему можете увидеть в зеркале. Оно не соврёт.
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31.01.2022 12:17 Ответить
Верните Украине статус ядерной державы и НАТО само захочет присоединиться.
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31.01.2022 12:17 Ответить
Ага, и даже Россия - тоже! Статус, мля!
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31.01.2022 12:22 Ответить
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31.01.2022 12:19 Ответить
Разумков "За "Ж-ОПУ" взялся? Голоса нужны! А ваты в Украине достаточно! В общем, Путин. приди! Медведчук, Бойко, Рабинович ждут своего лидера, не такого одиозного, как они!
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31.01.2022 12:21 Ответить
враньё)
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31.01.2022 12:21 Ответить
Разумков говорит по российской методичке. На самом деле в НАТО нет такого правила, что нельзя принимать страны с аннексированной территорией. Германию же приняли без восточной Германии.
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31.01.2022 12:21 Ответить
Консерва ахметовская вскрылась. Ох , до чего же отвратительная рожа у этого пионэра
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31.01.2022 12:32 Ответить
А у мене також дві відкриті проблеми: 1. Щоб твій ніби колишній протеже піськограй був якнайшвидше був відсторонений від влади.2. Щоб твоє анонсування партії нового збіговиська молодих ригоаналів закінчилось на першій презентації під акомпанемент тухлих яєць.
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31.01.2022 12:41 Ответить
Недоразумкофф, пнх.
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31.01.2022 12:55 Ответить
Разумный, а ты видать вообще не в НАТО не в ЕС не хочешь? Заветам путлера верны??? Так кто за тебя голосовать будет?
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31.01.2022 13:09 Ответить
Достойная крыса этот Разумков, он обязательно отхватит половину электрората Зеленского.
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31.01.2022 13:19 Ответить
Писдеж. Например, Кипр был бы уже в НАТО но против этого выступает Турция- член нато который и оккупировал часть Кипра.

Если б оккупантом был не член нато, то войти Кипру в нато никто б не помешал. Московия- не в нато, так что Украина может- если члены нато не против
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31.01.2022 13:29 Ответить
И да, Кипр- член ЕС, при том что его часть уже была давно оккупирована Турецкими ихтамнетами
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31.01.2022 13:30 Ответить
Так Крым и ОРДЛО специально созданы рашенфашистской ордой дабы заблокировать путь в НАТО.
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31.01.2022 13:46 Ответить
У нас головна проблема, в тому що за відсутності нормальної державнохї влади до неї лізуть такі тварини, які не знаючи історії....діючого міжнародного законодавства.....відрізають у українського народу навіть можливість мріяти бути насправді незалежним.......Ця самодовольна ...напищена тварина вважає себе майбутнім нашим керівником.......
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31.01.2022 14:21 Ответить
О, опять продвигают этого буратино подкацапного. Обрабатывают неокрепшие мозги мудрого нарида.
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31.01.2022 14:21 Ответить
не видеть тебе больше, дрыстун, парламента, как своих ушей.... "аналитик" хер!!!!ов
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31.01.2022 14:29 Ответить
Он мощно начинает политическую карьеру ( олигархи не жалеют денег). Корни Разумкова ( по родне) прочно уходят в Партию Регионов. Очень удачно рассчитал время начала карьеры. Из него получится что то типа полу Янукович - полуЗе. Риторика мутная, часто пророссийская - в НАТО не возьмут, надо делать то ,не знаю что . Как и от Зеленского не слышно о России - оккупанте, войне , врагах. Тихарь - самый опасный политик, самый ,, мутный,
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31.01.2022 15:18 Ответить
 
 