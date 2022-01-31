У нас две открытые проблемы: ОРДЛО и аннексированный РФ Крым, а это отрезает нам возможность стать членами НАТО, - Разумков

Украина не скоро вступит в Североатлантический альянс, считает народный депутат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава межфракционного объединения "Розумна політика" Дмитрий Разумков в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Довольно нескоро (Украина вступит в НАТО. - Ред.)", - сказал Разумков.

Он напомнил о заявлении НАТО, что в ближайшем будущем Украину в эту организацию не примут.

"О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории, на которых расположены так называемые Л/ДНР, и аннексированный Россией Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО", - отметил народный депутат.

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Разумков подчеркнул, что в Конституции Украины закреплена интеграция в НАТО и Европейский Союз.

"Но объективно для нас цель - не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза. У нас основная задача - добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому нужно идти", - сказал депутат.

Политик также назвал безосновательными страхи российской стороны, связанные с интеграцией Украины в НАТО.