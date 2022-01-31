Еще одному заместителю главы КГГА Пантелееву вручили подозрение. У Кличко заявили об "очередной попытке политического давления на городские власти"

Правоохранители сообщили о подозрении одному заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Петру Пантелееву, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, один из заместителей главы КГГА с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО "Радикал", также на него возложены обязанности в сфере гражданской защиты и охраны окружающей среды. В Офисе генпрокурора не называют имя заместителя главы КГГА, но в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что это Петр Пантелеев.

"На протяжении 2014-2021 годов на территории завода "Радикал" не проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризации этой территории. Общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории достигает около 200 тыс. тонн. В результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения любых мер, направленных на ликвидацию последствий экологического загрязнения, нанесен ущерб в размере более 40 млрд грн", - отметили и в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в рамках этого производства прокуратура одновременно сообщила о подозрении бывшему ликвидатору ОАО "Радикал", на которого возлагалась обязанность восстановить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и имущества.

Досудебное расследование осуществляется Деснянским управлением полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.

Тем временем в КГГА назвали объявление подозрения Пантелееву "очередной попыткой политического давления на городские власти".

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"Ведь именно государственные органы заблокировали попытки города разработать проект утилизации отходов завода и профинансировать его. Так, в 2020 году Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил Управлению экологии и природных ресурсов КГГА финансировать мероприятия на территории завода", - отметили в КГГА.

В пресс-службе столичной мэрии также утверждают, что городские власти обращались в органы центральной власти для решения вопроса; был проведен ряд совещаний на уровне правительства и профильного министерства.

"Киевские власти предусмотрели в бюджете города Киева средства на осуществление ряда мер по очистке завода, в частности на обеспечение экологически безопасной уборки, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения хлорорганических и неидентифицированных соединений и мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал". Однако, как уже отмечалось, Антимонопольный комитет Украины своим решением запретил городу финансировать мероприятия на территории завода", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщалось, киевская городская прокуратура во вторник, 25 января, сообщила первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.