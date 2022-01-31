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"Слуга народа" Мотовиловец о задержанном на взятке коллеге по фракции Кузьминых: "За преступления будут отвечать все"

"Слуга народа" обещает поддержку правоохранительным органам в расследовании дела члена своей фракции Сергея Кузьминых.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сказал первый заместитель главы фракции СН Андрей Мотовиловец.

"Один из принципов, с которым мы шли на выборы - это закон один для всех. Это доказательство того, что он будет выполняться", - отметил он.

Мотовиловец подчеркнул: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Розумна політика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также читайте: В "Слуге народа" подтвердили информацию НАБУ о причастности нардепа Кузьминых к получению взятки

Автор: 

Слуга народа (2636) Мотовиловец Андрей (41) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+21
Чому не сидить коломойша.
Чітку відповідь давай.
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31.01.2022 11:44 Ответить
+20
.чіткіше не буває .
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31.01.2022 11:49 Ответить
+14
Ага верим! Трухин уже ответил.
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31.01.2022 11:43 Ответить
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Без виправдань та замилювання очей. Чітка позиція!
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31.01.2022 11:43 Ответить
Чому не сидить коломойша.
Чітку відповідь давай.
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31.01.2022 11:44 Ответить
За те, що Дніпро та Маріуполь від Путіна вберіг?

Банк Приват виконував всі свої зобовязання до останнього дня...поповнення мобільних було безкоштовне, оплата всіх послуг без комісії - а після масних рук менеджерів Рошен Лєри Гонтарєвой Приват став не кращий за Надра
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31.01.2022 11:46 Ответить
Чувак открытый вор и рассказывал Губареву о продаже Украине Путину, а потом повторил это в 19 году.
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31.01.2022 11:48 Ответить
Особисто вберіг ? Ти ці казочки зеленському розповідай.
Американці його судять за злочини проти українців.
А такі дурні вас, як ти, продовжують йому нализувати пейси.
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31.01.2022 11:49 Ответить
У тебя с логикой не порядок))) Хоть поинтересуйся кто этот депутат)
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31.01.2022 12:05 Ответить
не порядок ? звучит как комплимент...
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31.01.2022 12:29 Ответить
Та с админом ссорится не охота)
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31.01.2022 13:03 Ответить
Сегодня в Раде сидят одни бандиты и дегенераты шариковы. Украинцы сошли с ума избрав в Раду наихудшее **************, что есть в нашей стране. Скорее бы народ опомнился и сообразил насколько хуже стала жизнь в Украине за последние 2 года. Канадцы уже сообразили и в Оттаве собрались все фуры этой страны, в Нидерландах и Дании уже сообразили. У нас пока что не соображают кто в чем виновен и что в стране сумасшедшие угрозы и со стороны путина и со стороны шизоидных депутатов. Народу осталось надеяться только на АРМИЮ, на военных, которые нас защищают от сатаны.
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31.01.2022 12:42 Ответить
А не хочешь вспомнить, за кого голосовала?! А лапшу по поводу заднепроходного повесь себе на уши!
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31.01.2022 13:00 Ответить
Порохобот шоколадный, я хорошо помню, что в первом туре голосовала за Гриценка, во втором туре не голосовала вообще, там был олигархат , а я против него, и помню, что ты за Пэдрю агитировал аж дым с ж--ы у тебя шел и все даром.))
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31.01.2022 17:34 Ответить
Брешит 👿🐲🦠 ,как дышит ! зеУБЛЮДКИ , ПОЧЕМУ Д'ерьмак и его брательник , ТРУХИН ,Юрченко , Какламойский …………………… НЕ СИДЯТ !!!!
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31.01.2022 12:21 Ответить
Ще на черзі представник уряду і ОП. Жертвоприношення на вівтар боротьби з корупцією.
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31.01.2022 11:47 Ответить
Останні років з 10 взагалі нічого реального в цій сфері не було. Теперішня боротьба це просто якийсь еталонний зразок. Чи можна краще? - можна! але це все одно куди більше, ніж те, що бачили

Раніше можна було за руку зловити хабарника, з них сипались діаманти, гроші в банках на городах знаходили - а вироки які?
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31.01.2022 11:49 Ответить
никому ничего не будет) пожурят и перестанут) если кого то "поймали" на взятке, значит он не занес нужным людям доляху. занесет - все всё забудут.
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31.01.2022 11:49 Ответить
.чіткіше не буває .
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31.01.2022 11:49 Ответить
Зателефонуйте постраждалому та спитайте чи конфлікт врегульовано.
Якщо так, то суду там робити нічого!
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31.01.2022 11:51 Ответить
А до чого тут - постраждалий . ? .. Трухін скоїв ДТП . !! .
А те що постраждалий не має до нього претензій , це зовсім інше .
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31.01.2022 11:55 Ответить
За ДТП дають штраф. Він залежить від осбтавин. Чи є постраждалі, чи створено перешкоди учасникам дорожнього руху.
Але це все.

А далі працюють страхові фірми.
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31.01.2022 12:01 Ответить
Так постраждалі є , їх аж шестеро ,, а от розслідування , експертних оцінок стану Трухіна в момент скоєння аварії , тощо . НЕМА . ! Де висновки слідства , чому їх нема ? Що слідство хоче приховати . ?
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31.01.2022 12:13 Ответить
Ви мене чуєте?
Відкрийте книжечку правил дорожнього руху та почитайте що і до чого.
Люди там не отримали шкоди здоровю, а це головне!
Матеріальна частина - це вже до Трухіна та його страхової.

Ну і напишіть де ці постаждалі скаржаться або на Трухіна, або на поліцію, що веде розслідування (якщо веде і є заяви)
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31.01.2022 13:48 Ответить
Уголовный кодекс прочтите...
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31.01.2022 14:20 Ответить
А ти мене чуєш ? Чому коли я чи ти вчиняєш ДТП , то поліції -до задниці , є постраждалі чи немає , скаржаться вони чи ні і т.д . Поліція відкриває діло по факту вчинення ДТП , а не по факту скарг потерпілих . .
А це ****** , слуга наріту , вчинило дтп , травмувало 6 чол , і ходить собі -як ні в чому не бувало . Бо воно , відітє лі - приятель президента . І управи на нього не знайдеш . Дійшло нарешті , до чого я веду . !?
Скільки часу вже пройшло , а слідство все ще не може вияснити , - було кермо в автомобілі трухи , чи ні ,, сидів він за ним , чи ні !! За цей час , ти чи я , вже б сиділи у в'язниці , а " богомізбранному" трухі - все пофіг . Хіба так має бути . ?
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31.01.2022 15:00 Ответить
У тебя обсерон) Тут видео с места ДТП появилось) А ты куда то пропал)))
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02.02.2022 04:10 Ответить
Так а шо суд то установил? Кто за рулем был? Алкоголь? Шось нема ничего!
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31.01.2022 11:56 Ответить
Привіт. Що повинен встановити суд, якщо
1. Винуватець зплатив штраф за ДТП - це передбачено законом
2. Винуватесь або його страхова фірма відшкодувала збитки потерпілим

Суди працюють тоді, коли закінчуються аргументи у сторін конфлікту. Є таке поняття, як досудове врегулювання - поки цей етап не пройдений і не наведені конкретні факти, що відповідач відмовляється від співпраці з позивачем - заяві хід в суді не дають!
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31.01.2022 11:59 Ответить
І шо? По факто что установило расследование дтп? Кто был за рулем и был ли водятел трезв? Это дтп с потерпевшими.
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31.01.2022 12:05 Ответить
Потерпілий - це навіть особа чию машину було просто подряпано. Є різна величина збитків.

Бачу ви на підножному кормі живете і навіть в молодших класах школи правила дорожнього руху не вчили
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31.01.2022 13:49 Ответить
дурню, а Зайцева за що сидить з тим мудаком, вони ж лише порушили ПДР, заплатили б штраф і гулять, от лошари.
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31.01.2022 22:58 Ответить
И зачем ВРЕШЬ?)
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31.01.2022 12:15 Ответить
Ви бажаєте посадити людину ні за що?
Законом таке покарання передбачено взагалі?

Ви якісь надмірно агресивні, весь час пишете про наркотики...проблеми маєте?
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31.01.2022 13:51 Ответить
Я вам задал вопрос. Зачем вы ВРЕТЕ?
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31.01.2022 14:24 Ответить
дурню, а ти крім ПДР інші якісь нормативні акти пробував почитати, Кримінальний кодекс України, наприклад? чи на це у зебілів, хоча й ПДР ти не знаєш, розуму не вистачає?
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31.01.2022 23:00 Ответить
ну шо зебил? теперь есть за шо садить? там как минимум 3 статьи уголовных. Де вас зеботов ущербных набирают?
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03.02.2022 09:53 Ответить
ДТП - дорожно-транспортное преступление !

ответсвенность за которое предусмотрена в УК Украины
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31.01.2022 13:41 Ответить
Ох вы и неуч. Это учат даже в школе...

Дорожно-транспортное происшествие
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31.01.2022 13:44 Ответить
Сразу видно кто тут за Петра))) Низкое IQ один из обязательных показателей
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31.01.2022 13:45 Ответить
Что там говорит статья 286 УК?)
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31.01.2022 14:27 Ответить
і це каже істота, у якої IQ взагалі вд'ємне значення.
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31.01.2022 23:01 Ответить
Ага верим! Трухин уже ответил.
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31.01.2022 11:43 Ответить
"За злочини відповідатимуть всі", тільки не ми.
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31.01.2022 11:43 Ответить
Та бачимо,не сліпі!
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31.01.2022 11:44 Ответить
Перестав голосувати за вказівками з ОПи?
100% своїх злодіїв зелена мафія не здає.
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31.01.2022 11:44 Ответить
Я пока не понял о чем речь. Одни источники говорят что это слив от США, оттого НАБУ. Другие, что это кошмаривание своих и приведение их к порядку, чтобы они вернулись к работе кнопками в феврале. Тоесть, цель запугать свою фракцию. Что это на самом деле я не знаю.
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31.01.2022 11:49 Ответить
Нардепами згідно закону і має займатись саме НАБУ, навіть без зливів від США.
Швидше, до цього хабаря Кузьміних свідомо підвів хтось за завданням з ОПи, і вони ж злили це НАБУ. Показова порка.
Читала, що він став не дуже слухняним в голосуваннях за дебільні ініціативи влади.
Можливо, і він не святий, але ж зебіли не робили так багато заяв про "невідворотність справедливого покарання" у випадках з холуями ОПи Брагаром, Трухіним та іншими слухняними соснами, яких ловили на гарячому.
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31.01.2022 11:58 Ответить
Я тоже читал, что он хотел к Разумкову сбежать, но я очень далек от понимания того что у них происходит, так как это не то что интересно. Мышиная возня. Со временем станет ясно.
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31.01.2022 12:00 Ответить
Додам іще версію: якщо, раптом, Раду незабаром змусять голосувати щодо виконання Мінська-2 у вигляді формули Штайнмаєра, то брат кіборга Сергій Кузьміних, при всіх його можливих гріхах, навряд чи проголосував би "за".
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31.01.2022 12:19 Ответить
За что это они его? Может о Зеленском где-то анекдот рассказал?
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31.01.2022 11:45 Ответить
«За злочини відповідатимуть всі!.. крім ЗЄлєшобли
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31.01.2022 11:45 Ответить
90% Верховной Рады нервно сглотнули...
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31.01.2022 11:46 Ответить
"Сядем все! Я встретил вас и всё..."
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31.01.2022 11:48 Ответить
Так вже і всі? Смієшся?
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31.01.2022 11:53 Ответить
Трухины пачками отвечают перед законом!
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31.01.2022 11:54 Ответить
обычная дрессировка "собак Павлова" - слуг урода: закошмарить одного "своего" вора-терпилу, чтобы другие "свои", такие же коррупционеры, были ласковые и послушные и голосовали все хотелки Найвэлычнишой "как надо"...
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31.01.2022 12:01 Ответить
Как бы давно уже говорили что снятие неприкосновенности приведет лишь к автократии, так как генпрокурор то назначается презом и он может запугивать депутатов, а у тех на него рычагов нет, кроме импичмента.
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31.01.2022 12:04 Ответить
так он взял взятку или нет? если взял, то причем тут автократия?
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31.01.2022 12:19 Ответить
Автократия это использование репрессивных органов ради сосредоточения власти. То что он взял взятку я не отрицаю. Но если бы он был своим, то его бы не трогали. Короче, воровать можно, но надо быть верным. Это автократия.
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31.01.2022 12:22 Ответить
а почитать, что собственно такое автократия не судьба совсем?
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31.01.2022 12:23 Ответить
Так почитай. Автократия это власть построенная на насилии. Это как бы основной элемент. Без насилия она не работает.
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31.01.2022 12:24 Ответить
хватит бред нести, политолог от бога)
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31.01.2022 12:27 Ответить
Мы же прямо на глазах можем наблюдать построение автократических режимов.
Россия. Приходит Путин. Он либерализирует экономику. Он реально проводил либеральные реформы. Но потом он на основе этой борьбы начинает воевать с олигархами. Он сажает самого богатого русского - Ходорковского, чье состояние было больше 20 миллиардов долларов в тюрьму. И национализирует его компании. Он уничтожает все неподконтрольные СМИ. Парламент в России теперь "не место для дискуссий", а в России построена "властная вертикаль".

Китай. Приходит товарищ Си. В Китае есть несколько группировок, которые балансируют друг друга. Товарищ Си рассказывает что он борется с коррупцией. Он арестовывает банду четырех, которые там воровали и брали взятки. Они реально брали взятки, но главное что они враги из чужой группировки. Группировка разгромлена. Я особо не знаю что там происходит в Китае кроме этого, но итог известен. Товарищ Си получил власть, которую не имел никто до него со времен Мао.

Вот два самых лучших примера на наших глазах. Заметные элементы. Уничтожение оппозиции с помощью насилия, использование в виде предлога борьбы с коррупцией, олигархами и прочее. Итог - вечный диктатор. Нашему герою до этого далеко, но вот как это работает.
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31.01.2022 12:41 Ответить
Самое интересное в этом всем, что автократ не борется в реальности с коррупцией и грабежами. Он борется исключительно с тем, что он неконтролирует. Против грабежей он ничего не имеет против, если это подконтрольные ему люди.
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31.01.2022 12:42 Ответить
ладно. на пальцах. капитан на корабле - автократ. без всякого насилия.
иди учись.
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31.01.2022 12:46 Ответить
Автократия это форма политического управления. А так будь хоть у себя на кухне автократом, я как бы не против.
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31.01.2022 12:54 Ответить
Чули вже.
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31.01.2022 12:02 Ответить
Ну что сказать по этому поводу. Вверху видимо принято решение выбрать из своих коррупционеров " козла отпущения" ( вероятно их будет даже два - три), что бы показать что давление на представителей других полит. сил ( вероятно тоже коррупционеров, кто не без греха) не выглядело как избирательное правосудие. Как говорится - ничего личного просто политическая целесообразность, так что некоторым " слугам" нужно приготовиться, ну или занести кому нужно.
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31.01.2022 12:15 Ответить
Проблема в том, что это всё равно выборочное правосудие. Так как невыборочное это когда преступники наказываются, а они у нас бегают на свободе и занимают должности, которые им не положено как Татаров.
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31.01.2022 12:20 Ответить
Трухин под столом, отвечает)
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31.01.2022 12:15 Ответить
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31.01.2022 12:17 Ответить
Кстати этот может и ответить он не из ближнего круга.Могут назначить сакральной жертвой.
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31.01.2022 12:18 Ответить
Скорее всего ,что он "брат киборга"- дискредитация патриотов от портнова и татарова + хотел перейти к Разумкову
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31.01.2022 12:42 Ответить
Конечно , кто бы сомневался , жидок полтавский уже ответил
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31.01.2022 12:29 Ответить
Выглядит подозрительно, как они быстро это приняли, и согласились.
Арахамия : "И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене.Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого"
Мотовиловец: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Умная политика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".
Может это и есть главный акцент в этой "постановке",чтобы забросить камешек в огород Порошенко.
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31.01.2022 12:29 Ответить
Давно есть информация, что слуги для того снять с себя обвинения в политическом преследовании под видом уголовных дел против Пороха, проведут показательные аресты среди "слуг" в раде, в Кабмине и в СБУ или прокуратуре. Похоже первый пошел.
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31.01.2022 14:24 Ответить
только человек хотел разбогатеть .. или пополнить богатства .. вы ж на взлете бьете ..
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31.01.2022 12:33 Ответить
та да. ни стыда, ни жалости у людей
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31.01.2022 12:35 Ответить
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ!
Читал, давился смехом и ПЛАКАЛ!
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31.01.2022 12:44 Ответить
очередной шоу "закон для всех" покупаем попокон и наблюдам как нардеп натянет на свою шишку все правосудие Украины на моей памяти еще не один высокопоставленный чиновник не понес адекватного наказания.. плевать они хотели на законы..
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31.01.2022 13:59 Ответить
Проліз на імені брата, "діяч".
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01.02.2022 03:02 Ответить
 
 