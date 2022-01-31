"Слуга народа" Мотовиловец о задержанном на взятке коллеге по фракции Кузьминых: "За преступления будут отвечать все"
"Слуга народа" обещает поддержку правоохранительным органам в расследовании дела члена своей фракции Сергея Кузьминых.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сказал первый заместитель главы фракции СН Андрей Мотовиловец.
"Один из принципов, с которым мы шли на выборы - это закон один для всех. Это доказательство того, что он будет выполняться", - отметил он.
Мотовиловец подчеркнул: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Розумна політика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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Чітку відповідь давай.
Банк Приват виконував всі свої зобовязання до останнього дня...поповнення мобільних було безкоштовне, оплата всіх послуг без комісії - а після масних рук менеджерів Рошен Лєри Гонтарєвой Приват став не кращий за Надра
Американці його судять за злочини проти українців.
А такі дурні вас, як ти, продовжують йому нализувати пейси.
Раніше можна було за руку зловити хабарника, з них сипались діаманти, гроші в банках на городах знаходили - а вироки які?
Якщо так, то суду там робити нічого!
А те що постраждалий не має до нього претензій , це зовсім інше .
Але це все.
А далі працюють страхові фірми.
Відкрийте книжечку правил дорожнього руху та почитайте що і до чого.
Люди там не отримали шкоди здоровю, а це головне!
Матеріальна частина - це вже до Трухіна та його страхової.
Ну і напишіть де ці постаждалі скаржаться або на Трухіна, або на поліцію, що веде розслідування (якщо веде і є заяви)
А це ****** , слуга наріту , вчинило дтп , травмувало 6 чол , і ходить собі -як ні в чому не бувало . Бо воно , відітє лі - приятель президента . І управи на нього не знайдеш . Дійшло нарешті , до чого я веду . !?
Скільки часу вже пройшло , а слідство все ще не може вияснити , - було кермо в автомобілі трухи , чи ні ,, сидів він за ним , чи ні !! За цей час , ти чи я , вже б сиділи у в'язниці , а " богомізбранному" трухі - все пофіг . Хіба так має бути . ?
1. Винуватець зплатив штраф за ДТП - це передбачено законом
2. Винуватесь або його страхова фірма відшкодувала збитки потерпілим
Суди працюють тоді, коли закінчуються аргументи у сторін конфлікту. Є таке поняття, як досудове врегулювання - поки цей етап не пройдений і не наведені конкретні факти, що відповідач відмовляється від співпраці з позивачем - заяві хід в суді не дають!
Бачу ви на підножному кормі живете і навіть в молодших класах школи правила дорожнього руху не вчили
Законом таке покарання передбачено взагалі?
Ви якісь надмірно агресивні, весь час пишете про наркотики...проблеми маєте?
ответсвенность за которое предусмотрена в УК Украины
Дорожно-транспортное происшествие
100% своїх злодіїв зелена мафія не здає.
Швидше, до цього хабаря Кузьміних свідомо підвів хтось за завданням з ОПи, і вони ж злили це НАБУ. Показова порка.
Читала, що він став не дуже слухняним в голосуваннях за дебільні ініціативи влади.
Можливо, і він не святий, але ж зебіли не робили так багато заяв про "невідворотність справедливого покарання" у випадках з холуями ОПи Брагаром, Трухіним та іншими слухняними соснами, яких ловили на гарячому.
Россия. Приходит Путин. Он либерализирует экономику. Он реально проводил либеральные реформы. Но потом он на основе этой борьбы начинает воевать с олигархами. Он сажает самого богатого русского - Ходорковского, чье состояние было больше 20 миллиардов долларов в тюрьму. И национализирует его компании. Он уничтожает все неподконтрольные СМИ. Парламент в России теперь "не место для дискуссий", а в России построена "властная вертикаль".
Китай. Приходит товарищ Си. В Китае есть несколько группировок, которые балансируют друг друга. Товарищ Си рассказывает что он борется с коррупцией. Он арестовывает банду четырех, которые там воровали и брали взятки. Они реально брали взятки, но главное что они враги из чужой группировки. Группировка разгромлена. Я особо не знаю что там происходит в Китае кроме этого, но итог известен. Товарищ Си получил власть, которую не имел никто до него со времен Мао.
Вот два самых лучших примера на наших глазах. Заметные элементы. Уничтожение оппозиции с помощью насилия, использование в виде предлога борьбы с коррупцией, олигархами и прочее. Итог - вечный диктатор. Нашему герою до этого далеко, но вот как это работает.
иди учись.
Арахамия : "И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене.Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого"
Мотовиловец: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Умная политика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".
Может это и есть главный акцент в этой "постановке",чтобы забросить камешек в огород Порошенко.
Читал, давился смехом и ПЛАКАЛ!