"Слуга народа" Мотовиловец о задержанном на взятке коллеге по фракции Кузьминых: "За преступления будут отвечать все"

"Слуга народа" обещает поддержку правоохранительным органам в расследовании дела члена своей фракции Сергея Кузьминых.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сказал первый заместитель главы фракции СН Андрей Мотовиловец.

"Один из принципов, с которым мы шли на выборы - это закон один для всех. Это доказательство того, что он будет выполняться", - отметил он.

Мотовиловец подчеркнул: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Розумна політика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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