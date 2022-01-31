Верховной Раде доверяют лишь 11% граждан, ниже только росСМИ. Виноват каждый из вас, - "слуга народа" Мотовиловец на согласительном совете
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец рад, что Верховная Рада изменила календарный план и вместо сессионного зала на этой неделе будет три дня работать в комитетах.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в понедельник на Согласительном совете.
"Киевский международный институт социологии обнародовал результаты исследования: ВСУ доверяют 72 процента граждан, Верховной Раде - 11. Ниже лишь российские СМИ. Виноват каждый из вас. Ведь мы же вместе с вами нашли огромную политику в законе Украины о пчелах. Мы же (его. - Ред.) не проголосовали", - подчеркнул он.
Мотовиловец отметил, что многие "слуги народа" болеют.
"Но мы вместе должны защищать экономику. Пчелы же не имеют политического окраса. Это же об экономике", - отметил нардеп.
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Вони ж по суті втратили легітимність.
Нужно распускать.
Чи тепер воно моцно сциться ?
залито на YouTube 13 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=Wg4DNA-DMrE
Вот будет ли толк от этих переизбраний, если народ не может убрать народного депутата и его опять назначат по спискам олигархат?
Это де вы их нарыли?
- у Верховній раді покидьків 2/3 - слуги, опзж та пара десятків холуів олігархів
і їй довіряють тільки 11% дупоголових;
* Президент зе, 100% дурень та покидьок
але цій істоті довіряє аж 26% дупоголових.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 2 ч. ·
Я вчера, пока стоял в очереди на ПЦР, а очередь была не маленькая, то наслушался много чего забавного. Например, прямо передо мной была семья переселенцев - папа, мама и две дочки-подростки. И пока дочки самоотстранились от мира, погрузившись в плен телефона, то родители с юмором обсуждали цены на продукты. А потом папа говорит:
- Если назначить Тищенко министром сельского хозяйства, то он сделает телятину по 20 гривен и сало по 50. А свежий урожай митболов будет бесплатным. Только сам собирай. Ободрал митболовый куст и у тебя полное ведро митболов. Но я бы не доверил Тищенко рыбное хозяйство. Руководить разведением рыб должна Зеленская. И тогда у нас появится скумбрия по 8 гривен за килограмм. Но это крупная. Мелкая будет по 7 за кило. Но вчера. А крупная по 8, но сегодня. Сырами должен заняться лично Зеленский, он возьмёт отрасль под личный контроль и назначит себя министром сыроварения. И сыр будет по 58 гривен за килограмм не только у него, но и у всех.
- Если их назначить ответственными за производство, то все продукты пропадут, а не подешевеют, - грустно отвечает мама и добавляет, - У них тут ещё и анализ на сахар для переселенцев со скидкой. Нам надо?
- Нам не надо, - отвечает папа, - Но если ты хочешь, то можем сделать.
Люди все помнят. Всё. И лучше всего они помнят, как их обманывали политики. И вспомнят на выборах. Это точно. А я им помогу не забыть.
Эдакое дополненное лицо, с манерами, коли-котлеты, "дипломат" 70-того уровня, слуга во всей красе. По сути, спич зели в Верховной Раде 2, мы сделали пятилетку за три года. Смотреть с 57 секунды!
Зараз йде брифінг голови ВР. Це тільки у нас могли призначити голову ВР, який заїкається. Огидно слухати цю свиню яка через слово зазаікакається.
Анєхдот згадала:
Приходить заїка у хлібний та каже:
- Дайте мені булку х-х-х-х, х*й з ним, дававайте бубулку.