Верховной Раде доверяют лишь 11% граждан, ниже только росСМИ. Виноват каждый из вас, - "слуга народа" Мотовиловец на согласительном совете

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец рад, что Верховная Рада изменила календарный план и вместо сессионного зала на этой неделе будет три дня работать в комитетах.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в понедельник на Согласительном совете.

"Киевский международный институт социологии обнародовал результаты исследования: ВСУ доверяют 72 процента граждан, Верховной Раде - 11. Ниже лишь российские СМИ. Виноват каждый из вас. Ведь мы же вместе с вами нашли огромную политику в законе Украины о пчелах. Мы же (его. - Ред.) не проголосовали", - подчеркнул он.

Мотовиловец отметил, что многие "слуги народа" болеют.

"Но мы вместе должны защищать экономику. Пчелы же не имеют политического окраса. Это же об экономике", - отметил нардеп.

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