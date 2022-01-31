Аэропорт "Киев", железнодорожный вокзал и ряд школ "заминировали" в Киеве, - полиция
Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании ряда объектов в столице и Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в полиции Киева.
"Поступило анонимное сообщение о якобы минировании ряда объектов в Киеве и Киевской области. Информацию проверяют", - говорится в сообщении.
В то же время в полиции уточнили, что в перечне указанных объектов – аэропорт "Киев" (Жуляны), железнодорожный вокзал, ряд столичных школ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це якось дивно, при ******** то спец засобах.
Одразу б відсікли мишебратьев.