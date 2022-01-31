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Аэропорт "Киев", железнодорожный вокзал и ряд школ "заминировали" в Киеве, - полиция

Аэропорт

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании ряда объектов в столице и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в полиции Киева.

"Поступило анонимное сообщение о якобы минировании ряда объектов в Киеве и Киевской области. Информацию проверяют", - говорится в сообщении.

В то же время в полиции уточнили, что в перечне указанных объектов – аэропорт "Киев" (Жуляны), железнодорожный вокзал, ряд столичных школ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан студент колледжа, который под руководством российских кураторов "минировал" объекты в Черкасской области, - СБУ

Автор: 

Киев (25682) минирование (1446) Нацполиция (16562)


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Уже как-то начинаем привыкать.
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31.01.2022 12:29 Ответить
Кацапским свиньям все неймется.
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31.01.2022 12:31 Ответить
А що, при отриманні дзвінка важко одразу ідентифікувати номер з якого телефонуюють??
Це якось дивно, при ******** то спец засобах.
Одразу б відсікли мишебратьев.
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31.01.2022 12:38 Ответить
если по уму сделать, то действительно сложно. но возможно)
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31.01.2022 12:47 Ответить
IP телефонія може підставити будь-який номер телефона. Ай-пі адресу шлюзу можна знайти - це буде віртуальна машина з якогось клауда, який взяли 12 months trial. Знайди хто дзвонив, ага.
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31.01.2022 13:37 Ответить
Ось в цьому і вся ,,могутність,,роіськоЇ недоімперіЇ,брехати і залякувати,ще вбивати і катувати беззахисних!
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31.01.2022 14:37 Ответить
Это лугандонцы так развлекаются
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31.01.2022 15:08 Ответить
 
 