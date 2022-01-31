Аэропорт "Киев", железнодорожный вокзал и ряд школ "заминировали" в Киеве, - полиция

Полиция Киева проверяет информацию о якобы минировании ряда объектов в столице и Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в полиции Киева.

"Поступило анонимное сообщение о якобы минировании ряда объектов в Киеве и Киевской области. Информацию проверяют", - говорится в сообщении.

В то же время в полиции уточнили, что в перечне указанных объектов – аэропорт "Киев" (Жуляны), железнодорожный вокзал, ряд столичных школ.

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