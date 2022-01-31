США предупредили Путина о невиданных ранее санкциях против России в случае ее новой агрессии в отношении Украины, - спикер Пентагона Кирби

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал в эфире Fox News Sunday, что США рассматривают ряд сдерживающих факторов в вопросе вероятной новой агрессии России по отношению к Украине невиданного ранее масштаба, хотя отметил, что все еще остается "время и место для дипломатии".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.

"Я думаю, мы очень четко сообщили господину Путину об экономических последствиях, с которыми он и российский народ могут столкнуться, если он совершит дальнейшее вторжение в Украину", - сказал Кирби и добавил, что эти санкции настолько масштабны, что не рассматривались американскими властями даже в 2014 году.

При этом, по словам спикера минобороны США, ситуация "не должна доходить до конфликта".

В субботу Кирби сказал, что "на самом деле неясно", что Путин планирует делать, и что американские власти считают, что российский глава еще не принял окончательного решения о возможном новом вторжении в Украину.

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Ранее сообщалось, что два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.

Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Документ также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украины и помощь в борьбе с российской дезинформацией.

Впрочем, ряд сенаторов-республиканцев настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.

Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом рассматривает возможность ввести беспрецедентные технологические санкции против Москвы. Теоретически это применимо практически к любой продукции в мире, содержащей полупроводники, учитывая преобладание американских технологий и программного обеспечения.

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Эксперты предположили, что Белый дом также может определить ряд компаний в США, для которых продажа американских разработок России будет незаконной, вплоть до полного запрета отдельных технологий, что может означать "больше никаких iPhone для России".