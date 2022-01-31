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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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США предупредили Путина о невиданных ранее санкциях против России в случае ее новой агрессии в отношении Украины, - спикер Пентагона Кирби

США предупредили Путина о невиданных ранее санкциях против России в случае ее новой агрессии в отношении Украины, - спикер Пентагона Кирби

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал в эфире Fox News Sunday, что США рассматривают ряд сдерживающих факторов в вопросе вероятной новой агрессии России по отношению к Украине невиданного ранее масштаба, хотя отметил, что все еще остается "время и место для дипломатии".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.

"Я думаю, мы очень четко сообщили господину Путину об экономических последствиях, с которыми он и российский народ могут столкнуться, если он совершит дальнейшее вторжение в Украину", - сказал Кирби и добавил, что эти санкции настолько масштабны, что не рассматривались американскими властями даже в 2014 году.

При этом, по словам спикера минобороны США, ситуация "не должна доходить до конфликта".

В субботу Кирби сказал, что "на самом деле неясно", что Путин планирует делать, и что американские власти считают, что российский глава еще не принял окончательного решения о возможном новом вторжении в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ввести санкции "за действия, которые Россия уже совершила", - сенатор Менендес

Ранее сообщалось, что два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.

Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Документ также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украины и помощь в борьбе с российской дезинформацией.

Впрочем, ряд сенаторов-республиканцев настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.

Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом рассматривает возможность ввести беспрецедентные технологические санкции против Москвы. Теоретически это применимо практически к любой продукции в мире, содержащей полупроводники, учитывая преобладание американских технологий и программного обеспечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Великобритании рассмотрит законопроект, позволяющий новые масштабные санкции против России, - Трасс

Эксперты предположили, что Белый дом также может определить ряд компаний в США, для которых продажа американских разработок России будет незаконной, вплоть до полного запрета отдельных технологий, что может означать "больше никаких iPhone для России".

Автор: 

Пентагон (1469) россия (96192) санкции (11469) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+18
Дякуємо Америці за підтримку.
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31.01.2022 12:41 Ответить
+13
God bless America!
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31.01.2022 12:44 Ответить
+12
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31.01.2022 13:36 Ответить
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невиданные санкции..невиданная польза..
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31.01.2022 12:37 Ответить
А будет четкий сигнал?
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31.01.2022 14:18 Ответить
Невиданые санкции", это круто.
Это как у Пушкина- "там на неведомых дорожках,следы неведомых зве..рей. Избушка там на курьих ножках, и Байден там сидит у ней."
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01.02.2022 02:22 Ответить
Дякуємо Америці за підтримку.
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31.01.2022 12:41 Ответить
God bless America!
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31.01.2022 12:44 Ответить
После заявления ***** что все срузки попадут в рай - в раю задумались о присоединении к НАТО 🙂
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31.01.2022 12:45 Ответить
А поки що нехай виставляють блокпости біля воріт на допомогу святому Петру.
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31.01.2022 13:06 Ответить
Щось плюгавий дід зовсім поганий став, кожного дня йому американці про це нагадують
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31.01.2022 12:52 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742081.html Два дебила - это...

Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр



_____________________
Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
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31.01.2022 12:56 Ответить
А? Эта фраза должна что-то значить?
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31.01.2022 13:17 Ответить
Историкам ребус зюзя подкинул.
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31.01.2022 13:48 Ответить
Дайте їм ще "письмові гарантії" тих санкцій!
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31.01.2022 13:04 Ответить
вопреки зе-придурку и имбицилам оп ...
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31.01.2022 13:13 Ответить
Без паники!
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31.01.2022 13:14 Ответить
Порівнювати 2014 і зараз,не доречно.Ні війська,розвідки,міжнародної підтримки,взагалі нічого на той час.
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31.01.2022 13:22 Ответить
Так тем более, почему сейчас паника? Или это другоооое?
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31.01.2022 13:47 Ответить
Ты тонко намекаешь, что он тогда был в неадеквате, заявляя такое?
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31.01.2022 13:49 Ответить
Я думаю, что оба два президента находятся в одинаковой ситуации, а потому одинаково говорят.
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31.01.2022 14:58 Ответить
Чудовище вида ужасного. Схватит путина несчастного. Будет травить злыми собаками. Кормить его тухлыми раками....
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31.01.2022 13:17 Ответить
Больше санкций!Больше разных прекрасных санкций!
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31.01.2022 13:17 Ответить
Американські санкції проти економіки в додаток англійських проти олігархів,зробить неможливим життя на болотах абсолютно усім у мордорі.За таким сценарієм розвал росії буде миттєвим.
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31.01.2022 13:17 Ответить
Небачені - це ті, які не можливо побачити
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31.01.2022 13:28 Ответить
До сих пор не применялись. Школу прогуливал?
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31.01.2022 13:40 Ответить
"...на самом деле неясно", что Путин планирует делать"...
Борис Немцов высказался на этот счёт короче и точнее:
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31.01.2022 13:32 Ответить
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31.01.2022 13:36 Ответить
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31.01.2022 13:38 Ответить
Борис Джонсон на этой недели прилетит в Украину, чтобы вставить пистон зюзе, а может и с доказательствами на ермака.
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31.01.2022 13:37 Ответить
и пришли тут в шкурах серых

и пошли его вязать

и при этом очень многих

он успел перекусать...
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31.01.2022 13:49 Ответить
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31.01.2022 13:48 Ответить
Ла, чтож такое, когда уже будут виданные санкции?
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31.01.2022 13:52 Ответить
Насправді амерканці придумали і втілили операцію "аларм" і дуже вдячний їм за це. Правда Україну про цей план не повідомили але погодьтесь поки на банковій єрмак татаров і ко. ви б теж не повідомили.. (вагнергейт памятаєте..!?!?! отож..).. суть плана проста - зобовязати ху..ла або діяти і реально вторгнутися в Україну і тут його прибити, бо кожен масковській царь знає: - поразка у війні смерть царю... причому буквально, або змусити прибрати свої "добрива" від українськійх кордонів, заморозити існуючу ситуацію і помножити імперські амбіції ху..ла на "0" і навіть з його газпромом... І америкацям вдалося))) ла-ла-ла-ла притягнув на кордони все що зміг нагребти більш-менш боєздатного 100 тис. і з визгом- "во який я крутий!!!" виставив вимоги до НАТО і т.д. Американці підняли "кіпіш" обєднали весь світ проти загарбника і агресора - єрефії))) Весь світ обєднався навколо України))) надали Україні 2 тис. протитанкових комплексів проти 1200 танків єрефії, ну якщо хтось схибить і не попаде)), і т.д. і т.п. при тому що ВСУ 200тис., а для нападу потрібно щонайменш трикратне перевищення)) Далі підняли питання загарбника і агресора єрефії скрізь де тільки можна і протиставили ху..ла всьому цивілізованому світу. І тепер ла-ла-ла-ла або йде війною в Україну і через годину всю економіку єрефії разом з газпромом зазганяють в середньовіччя, потім всі "добрива" "іхтамнєтов" використовують за призначенням, правда за виключенням Криму бо там Україні самій прийдеться розбираться, або другий варіант з яким я вас всіх вітаю, бо він вже розпочався))) - єрєфія забирає свої "добрива", імідж єрефії, її репутацію, її впк, множуть на "0", навішують клеймо агресора і загарбника, і вона скочується сама на своє місце у лоно своїх союзників типу КНДР і т.д. фінансування ордло постійно згасає і конфлакт посеред Європи заморожується)) Байден переможець і США єдина наддержава-поліцейський у світі, єрефія і далі продає сировину щоб не почався голодний бунт)))
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31.01.2022 13:58 Ответить
Кто бы что не говорил но именно поддержка большинства стран свободного Мира, поставки вооружения, выступления лидеров стран, подготовленные санкции, систематические связи ( и поездки к нам) ведущих политиков Европы и С. Америки, поддержка Западных СМИ, переброска сил НАТО и т.д. + готовность украинского населения , ветеранов,, армии дать отпор врагу и есть сдерживающий фактор агрессии. Спасибо странам которые помнят уроки истории, и начали понимать чем в итоге обернется попытка "договориться" с агрессором.
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31.01.2022 15:13 Ответить
Кірбі - говорячаголова (спікер), одного з відомств США (Пентагон), ну як секретарка якась, навіщо його міркування постити?
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31.01.2022 16:07 Ответить
 
 