США предупредили Путина о невиданных ранее санкциях против России в случае ее новой агрессии в отношении Украины, - спикер Пентагона Кирби
Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал в эфире Fox News Sunday, что США рассматривают ряд сдерживающих факторов в вопросе вероятной новой агрессии России по отношению к Украине невиданного ранее масштаба, хотя отметил, что все еще остается "время и место для дипломатии".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает The Hill.
"Я думаю, мы очень четко сообщили господину Путину об экономических последствиях, с которыми он и российский народ могут столкнуться, если он совершит дальнейшее вторжение в Украину", - сказал Кирби и добавил, что эти санкции настолько масштабны, что не рассматривались американскими властями даже в 2014 году.
При этом, по словам спикера минобороны США, ситуация "не должна доходить до конфликта".
В субботу Кирби сказал, что "на самом деле неясно", что Путин планирует делать, и что американские власти считают, что российский глава еще не принял окончательного решения о возможном новом вторжении в Украину.
Ранее сообщалось, что два влиятельных сенатора заявили, что почти пришли к двухпартийному согласию по законопроекту, который наложит санкции на Россию за ее агрессию против Украины.
Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников и государственных учреждений, если президент Байден определит, что Россия вторглась в Украину или провела "значительную эскалацию". Документ также предусматривает ограничения на операции с российскими гособлигациями, обслуживание через систему SWIFT и предусматривает дополнительную помощь в безопасности Украины и помощь в борьбе с российской дезинформацией.
Впрочем, ряд сенаторов-республиканцев настаивают на том, чтобы в законопроекте были нормы, предусматривающие введение санкций уже сейчас, независимо от того, вторгнется она в Украину или нет.
Кроме того, американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом рассматривает возможность ввести беспрецедентные технологические санкции против Москвы. Теоретически это применимо практически к любой продукции в мире, содержащей полупроводники, учитывая преобладание американских технологий и программного обеспечения.
Эксперты предположили, что Белый дом также может определить ряд компаний в США, для которых продажа американских разработок России будет незаконной, вплоть до полного запрета отдельных технологий, что может означать "больше никаких iPhone для России".
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Это как у Пушкина- "там на неведомых дорожках,следы неведомых зве..рей. Избушка там на курьих ножках, и Байден там сидит у ней."
Від ідіотизму Зеленського, нас частково рятує лише не менший ідіотизм Прутіна.
Це ж треба було, щоб ці два ідійоти перетнулися в часі і просторі.
Нагел Херр
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Єдине, що тішить за підсумками трьох років брехні, корупції і зрад, а особливо після вчорашньої ганебної прес-конференції - Зеленського вже ніхто всерйоз не сприймає ні всередині країни, ні назовні.
Хлоп несе маячню, поки інші працюють.
Доброго тут мало, але поганого теж небагато.
США заявили про перекидання військ в Східну Європу!
В.Омелян
Борис Немцов высказался на этот счёт короче и точнее:
и пошли его вязать
и при этом очень многих
он успел перекусать...