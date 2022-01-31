Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7. ДОКУМЕНТ
Группа послов стран Большой семерки (G7) по поддержке реформ в Украине объявила приоритетные направления сотрудничества в 2022 году, одним из которых является интенсификация усилий по реформе судебной системы, предотвращения и противодействия коррупции в судебной системе, в частности путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и обеспечения эффективной и беспрепятственной работы Этического совета.
Об этом идет речь в заявлении группы, передает Цензор.НЕТ.
Также приоритетом является обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККС, которой доверяет общественность и которая осуществляет подбор квалифицированных и независимых кандидатов на вакантные судейские должности.
Кроме того, послы G7 считают приоритетом проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины (КС), включая введение нового, прозрачного и конкурсного порядка отбора судей КС и дальнейшее совершенствование его регламента, а также реструктуризацию Окружного административного суда города Киева.
Еще одним приоритетом в этом году названо дальнейшее реформирование Офиса Генерального прокурора и Государственного бюро расследований в рамках поддержки эффективного сотрудничества между правоохранительными органами.
В сфере противодействия коррупции приоритетами являются принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии; предоставление поддержки Национальному агентству по предотвращению коррупции, в частности, относительно эффективной проверки им электронных деклараций об имущественном состоянии, контроля за финансированием политических партий и управления коррупционными рисками.
Послы G7 также упомянули среди приоритетов повышение эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, включая НАБУ, САП и АРМА, в частности, путем обеспечения своевременного, прозрачного и основанного на заслугах порядка отбора кандидатов на руководящие должности; укрепление независимости и повышение эффективности работы Высшего антикоррупционного суда; сохранение прогресса, достигнутого Украиной в снижении уровня коррупции в сфере публичных закупок путем содействия расширению и систематизации стандартных процедур и электронных платформ закупок, а также поощрение сокращения объемов публичных закупок без проведения конкурентного отбора.
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После его торжественных похорон на главной аллее главного кладбища в Днепре, можно подумать но толко лишь подумать как бороться с коррупцией в Украине. А пока И.В сеет в Украине хаос и ненависть даже думать бесмысленно о борьбе с коррупцией.