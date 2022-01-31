Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7. ДОКУМЕНТ

Группа послов стран Большой семерки (G7) по поддержке реформ в Украине объявила приоритетные направления сотрудничества в 2022 году, одним из которых является интенсификация усилий по реформе судебной системы, предотвращения и противодействия коррупции в судебной системе, в частности путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и обеспечения эффективной и беспрепятственной работы Этического совета.

Об этом идет речь в заявлении группы, передает Цензор.НЕТ.

Также приоритетом является обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККС, которой доверяет общественность и которая осуществляет подбор квалифицированных и независимых кандидатов на вакантные судейские должности.

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Кроме того, послы G7 считают приоритетом проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины (КС), включая введение нового, прозрачного и конкурсного порядка отбора судей КС и дальнейшее совершенствование его регламента, а также реструктуризацию Окружного административного суда города Киева.

Еще одним приоритетом в этом году названо дальнейшее реформирование Офиса Генерального прокурора и Государственного бюро расследований в рамках поддержки эффективного сотрудничества между правоохранительными органами.

В сфере противодействия коррупции приоритетами являются принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии; предоставление поддержки Национальному агентству по предотвращению коррупции, в частности, относительно эффективной проверки им электронных деклараций об имущественном состоянии, контроля за финансированием политических партий и управления коррупционными рисками.

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Послы G7 также упомянули среди приоритетов повышение эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, включая НАБУ, САП и АРМА, в частности, путем обеспечения своевременного, прозрачного и основанного на заслугах порядка отбора кандидатов на руководящие должности; укрепление независимости и повышение эффективности работы Высшего антикоррупционного суда; сохранение прогресса, достигнутого Украиной в снижении уровня коррупции в сфере публичных закупок путем содействия расширению и систематизации стандартных процедур и электронных платформ закупок, а также поощрение сокращения объемов публичных закупок без проведения конкурентного отбора.



