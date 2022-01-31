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Новости Судебная реформа
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Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7. ДОКУМЕНТ

Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7. ДОКУМЕНТ

Группа послов стран Большой семерки (G7) по поддержке реформ в Украине объявила приоритетные направления сотрудничества в 2022 году, одним из которых является интенсификация усилий по реформе судебной системы, предотвращения и противодействия коррупции в судебной системе, в частности путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и обеспечения эффективной и беспрепятственной работы Этического совета.

Об этом идет речь в заявлении группы, передает Цензор.НЕТ.

Также приоритетом является обеспечение эффективной работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), подготовка почвы для деятельности восстановленной ВККС, которой доверяет общественность и которая осуществляет подбор квалифицированных и независимых кандидатов на вакантные судейские должности.

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Кроме того, послы G7 считают приоритетом проведение комплексной реформы Конституционного Суда Украины (КС), включая введение нового, прозрачного и конкурсного порядка отбора судей КС и дальнейшее совершенствование его регламента, а также реструктуризацию Окружного административного суда города Киева.

Еще одним приоритетом в этом году названо дальнейшее реформирование Офиса Генерального прокурора и Государственного бюро расследований в рамках поддержки эффективного сотрудничества между правоохранительными органами.

В сфере противодействия коррупции приоритетами являются принятие и реализация амбициозной Национальной антикоррупционной стратегии; предоставление поддержки Национальному агентству по предотвращению коррупции, в частности, относительно эффективной проверки им электронных деклараций об имущественном состоянии, контроля за финансированием политических партий и управления коррупционными рисками.

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Послы G7 также упомянули среди приоритетов повышение эффективности, независимости и добропорядочности антикоррупционных органов, включая НАБУ, САП и АРМА, в частности, путем обеспечения своевременного, прозрачного и основанного на заслугах порядка отбора кандидатов на руководящие должности; укрепление независимости и повышение эффективности работы Высшего антикоррупционного суда; сохранение прогресса, достигнутого Украиной в снижении уровня коррупции в сфере публичных закупок путем содействия расширению и систематизации стандартных процедур и электронных платформ закупок, а также поощрение сокращения объемов публичных закупок без проведения конкурентного отбора.

Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7 01
Интенсификация судебной реформы и противодействия коррупции должна быть среди приоритетов Украины в текущем году, - послы G7 02

Автор: 

G7 (845) КС (2248) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+9
Це вже пряма вказівка, бо Зеленський настільки туп що натяків не розуміє.
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31.01.2022 13:06 Ответить
+5
Не думаю, що туп. Це частина свідомого бикування, з метою позбавити Україну західної підтримки.
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31.01.2022 13:09 Ответить
+3
Також вважаю що хлопчик на завданні. Але ж, він таки криворогульно туп, якщо вважає що після всього що наробив, якось "пропетляє"...
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31.01.2022 13:14 Ответить
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Це вже пряма вказівка, бо Зеленський настільки туп що натяків не розуміє.
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31.01.2022 13:06 Ответить
Не думаю, що туп. Це частина свідомого бикування, з метою позбавити Україну західної підтримки.
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31.01.2022 13:09 Ответить
Також вважаю що хлопчик на завданні. Але ж, він таки криворогульно туп, якщо вважає що після всього що наробив, якось "пропетляє"...
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31.01.2022 13:14 Ответить
а ви ще не доперли що клован поклав на вас большой і толстий.
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31.01.2022 13:15 Ответить
От блин, они что теперь опять, как и 8 лет до этого, не видят опасности нападения **********? От танков реформами отобьемся?
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31.01.2022 13:31 Ответить
а как им дело с нами иметь, если нет доверия? и кцпы скупают судей, мсров, прокуроров и даже клоуна?
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31.01.2022 15:01 Ответить
Ну да 8 лет не имели дел, а теперь всполошились заимели дела и снова не имеют? Не было 8 лет доверия, а тут одновременно и есть и нет доверия, что то странная позиция вы не находите?
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31.01.2022 15:16 Ответить
что-то вы бредите, пОциент. потрудитесь излагать внятно, а не как моника
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31.01.2022 16:01 Ответить
Ого куда вас с вашей внятностью занесло. Возразить что то внятное сможете?
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31.01.2022 16:04 Ответить
Цю шарманку я чую все життя!
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31.01.2022 13:58 Ответить
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31.01.2022 14:18 Ответить
Сегодня реформа это расстрел всех судей,причем начиная с судей КС
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31.01.2022 14:30 Ответить
Пацаны, кто вальнет Игоря Валерьевича получит граждаство США)
После его торжественных похорон на главной аллее главного кладбища в Днепре, можно подумать но толко лишь подумать как бороться с коррупцией в Украине. А пока И.В сеет в Украине хаос и ненависть даже думать бесмысленно о борьбе с коррупцией.
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31.01.2022 15:00 Ответить
 
 