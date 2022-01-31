Полиция трижды производила "контрольную закупку" интимных фото: В Киеве блогерке OnlyFans грозит до 7 лет тюрьмы за распространение порно

Голосеевский районный суд Киева в третий раз продлил срок проведения расследования распространения материалов порнографического характера, которым занималась жительница столицы через сервис OnlyFans.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Девушка за материальное вознаграждение посылала своим подписчикам фото- и видеоматериалы с изображением половых органов, говорится в определении суда.

Подозреваемую задержали с поличным, благодаря действиям правоохранителей, которые трижды покупали порно в ходе контроля за совершением преступления.

Впервые – 5 февраля 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов потратили на контент 330 грн. Во второй раз – 25 февраля 2021 года. На закупку фотографий у подозреваемой было израсходовано 930 грн. Третий – 1 марта 2021 года. На покупку контента оперативники израсходовали еще 972 грн.

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"На кадрах подозреваемая позирует на веб-камеру в обнаженном виде и специально демонстрирует свои гениталии. Данные материалы следователи относят к продукции порнографического характера, подпадающей под ст. 301 УК Украины", - говорится в постановлении.

Девушка может оказаться за решеткой на срок от трех до семи лет. Расследование продлено до 21 марта.