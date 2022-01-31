Танки, ББМ и артиллерия: в ОРДЛО зафиксировали 70 единиц военной техники РФ вне мест хранения, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - сообщили в СЦКК.

В частности, в зоне действий так называемого "1 АК", всего размещено вооружения и военной техники 7 единиц, из них:

- с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (37 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (3 единицы);

- военное присутствие в зоне безопасности в районе Докучаевск (30 км от линии столкновения) – ББМ неустановленного типа (2 единицы);

- с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (2 единицы);

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В зоне действий так называемого "2 АК", всего размещено вооружения и военной техники 63 единицы, из них:

- с нарушением районов хранения в районах: Миусинск (62 км от линии столкновения) – артиллерийские установки неустановленного типа (3 единицы); танк неустановленного типа (5 единиц); Мирное (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (23 единицы); самоходные гаубицы неустановленного типа (10 единиц); буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (12 единиц); Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц); военное присутствие в зоне безопасности в районе Калиново (60 км от линии столкновения) – ББМ (типа БМП) (3 единицы).

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - сообщили в Генштабе ВСУ.