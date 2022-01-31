Танки, ББМ и артиллерия: в ОРДЛО зафиксировали 70 единиц военной техники РФ вне мест хранения, - СЦКК
Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - сообщили в СЦКК.
В частности, в зоне действий так называемого "1 АК", всего размещено вооружения и военной техники 7 единиц, из них:
- с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (37 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (3 единицы);
- военное присутствие в зоне безопасности в районе Докучаевск (30 км от линии столкновения) – ББМ неустановленного типа (2 единицы);
- с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (2 единицы);
В зоне действий так называемого "2 АК", всего размещено вооружения и военной техники 63 единицы, из них:
- с нарушением районов хранения в районах: Миусинск (62 км от линии столкновения) – артиллерийские установки неустановленного типа (3 единицы); танк неустановленного типа (5 единиц); Мирное (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (23 единицы); самоходные гаубицы неустановленного типа (10 единиц); буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (12 единиц); Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц); военное присутствие в зоне безопасности в районе Калиново (60 км от линии столкновения) – ББМ (типа БМП) (3 единицы).
"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - сообщили в Генштабе ВСУ.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110293/tensions-rising-our-eastern-borders-unity-remains-our-strength_en), что ЕС продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, считает глава Евродипломатии.
По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии.
«Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», - отметил дипломат. https://t.me/charter97_org/60772 https://t.me/charter97_org/60772
Чи може миз з Вами шановні читачи "нанюхались"?
Одне з двох- це точно, хтось нанюхався!
не нагнетайте ему плохого настроения...
а здесь понты и нервы щупают, у кого быстрее сдадут
"а когда война пойдет, пуля дырочку найдет" (с)
а маша отмазку придумает