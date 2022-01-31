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Новости Агрессия России против Украины Война
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Танки, ББМ и артиллерия: в ОРДЛО зафиксировали 70 единиц военной техники РФ вне мест хранения, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - сообщили в СЦКК.

В частности, в зоне действий так называемого "1 АК", всего размещено вооружения и военной техники 7 единиц, из них:

- с нарушением линии отвода в районе Новоселовка (37 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (3 единицы);

- военное присутствие в зоне безопасности в районе Докучаевск (30 км от линии столкновения) – ББМ неустановленного типа (2 единицы);

- с нарушением районов хранения в районе Терново (57 км от линии столкновения) – буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (2 единицы);

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В зоне действий так называемого "2 АК", всего размещено вооружения и военной техники 63 единицы, из них:

- с нарушением районов хранения в районах: Миусинск (62 км от линии столкновения) – артиллерийские установки неустановленного типа (3 единицы); танк неустановленного типа (5 единиц); Мирное (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (23 единицы); самоходные гаубицы неустановленного типа (10 единиц); буксируемые артиллерийские установки неустановленного типа (12 единиц); Шимшиновка (27 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (7 единиц); военное присутствие в зоне безопасности в районе Калиново (60 км от линии столкновения) – ББМ (типа БМП) (3 единицы).

Танки, ББМ и артиллерия: в ОРДЛО зафиксировали 70 единиц военной техники РФ вне мест хранения, - СЦКК 01

"Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Танки, ББМ и артиллерия: в ОРДЛО зафиксировали 70 единиц военной техники РФ вне мест хранения, - СЦКК 02

Автор: 

Генштаб ВС (6475) танк (2274) минские соглашения (3229) СЦКК (725)


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Боррель раскрыл подробности новых санкций против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/110293/tensions-rising-our-eastern-borders-unity-remains-our-strength_en), что ЕС продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы. Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, считает глава Евродипломатии.

По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии.

«Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», - отметил дипломат. https://t.me/charter97_org/60772 https://t.me/charter97_org/60772

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31.01.2022 13:14 Ответить
Володя Криворізький про це порушення заяву не зробив, журналістів не скликав, то ж свої. От американці і англічани йому не дають спокою, не дають здати Україну ворогу, все дають і дають інформацію розвідки і не йдуть на поступки Засрашки, не дали відповіді, що не буруть Україну в НАТО, не дають Вовіному куміру дідулі Вові-ху@лу напасти і визволити Гундоса і його команду від бандерівців і української мови.
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31.01.2022 13:26 Ответить
Так Президент же сказав - нічого страшного, Арахамія сказав шо все ок!
Чи може миз з Вами шановні читачи "нанюхались"?
Одне з двох- це точно, хтось нанюхався!
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31.01.2022 13:42 Ответить
Да как то пох. В Украине есть более важные дела. Запретить пакеты со складками и посадить на пожизненно опасную рецидивистку которая пугала все МВС своей голой писькой
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31.01.2022 13:43 Ответить
ой не расстраивайте главно... ой верховного главно как бы командующего...
не нагнетайте ему плохого настроения...
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31.01.2022 13:44 Ответить
Это 71шт Джавелин надо
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31.01.2022 14:11 Ответить
Про чергову серію відосіка змонтованого "нападу" на Кефіра Найвєлічайший заявив аж в ООН. Про якийсь міфічний переворот Ахметова повідомив на весь світ, скликавши брифінг, а тут нічого не бачить і нікому нічого не бажає повідомляти про своїх друзяк малоросів і кацапів.
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31.01.2022 16:43 Ответить
наступления готовятся скрытно, внезапно и незаметно
а здесь понты и нервы щупают, у кого быстрее сдадут
"а когда война пойдет, пуля дырочку найдет" (с)
а маша отмазку придумает
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31.01.2022 23:18 Ответить
 
 