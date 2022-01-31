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В разговоре с Путиным намерен посоветовать ему "отойти от пропасти", - Джонсон

В разговоре с Путиным намерен посоветовать ему

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему Украины и призвать собеседника избежать худшего варианта развития событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я намерен сказать президенту Путину, что необходимо отойти от пропасти. Россия должна сделать это", - отметил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что сочтет катастрофой любое российское вторжение в Украину, независимо от масштабов.

"Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин должен выбрать между превращением России в государство дисбаланса или участника деэскалации, - глава МИД Франции Ле Дриан

Автор: 

Великобритания (5027) путин владимир (31564) россия (96192) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+10
Дядьку Борис, будете бачити бункерного, переї*іть його від мене. Дуже прошу.) ЗІ А від мого кума, теж просить.
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31.01.2022 13:22 Ответить
+9
Нормальным людям это пропасть, а }{уйлу- рай.
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31.01.2022 13:52 Ответить
+8
Залишився один вихід, перевірений - дати зіздюлєй Воронєжу.
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31.01.2022 13:28 Ответить
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а наприкінці просто зламайте йому руку при рукостисканні. Хай розуміє наше сильне бажання миру і впевненість у захисті себе
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31.01.2022 13:21 Ответить
Дядьку Борис, будете бачити бункерного, переї*іть його від мене. Дуже прошу.) ЗІ А від мого кума, теж просить.
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31.01.2022 13:22 Ответить
а від мене - хоч на спину плюньте ))))))))
(дякую)
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31.01.2022 14:11 Ответить
***** загнало себя в тупик нападет, получит ********, не нападет так кацабыдло поймет что"царь ненастоящий"
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31.01.2022 13:25 Ответить
Залишився один вихід, перевірений - дати зіздюлєй Воронєжу.
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31.01.2022 13:28 Ответить
Лидеры правых и консервативных партий ЕС, в частности, Орбан и Ле Пен, осудили агрессивную политику России
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31.01.2022 14:14 Ответить
И за меня там е.....ните Путина)
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31.01.2022 13:27 Ответить
Тут черга, Ви за моїм кумом. Див.вище.)
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31.01.2022 13:29 Ответить
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31.01.2022 13:32 Ответить
Джонсон входить в cyсасну історію,як свого часу Черчілль.
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31.01.2022 13:34 Ответить
*******
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31.01.2022 13:34 Ответить
В России могут запретить уничтожение пригодных в пищу санкционных продуктов.

Авторы законопроекта, внесенного в Госдуму, предложили Роспотребнадзору и Россельхознадзору проверять качество таких продуктов, а потом использовать их по прямому назначению для государственных или муниципальных нужд
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31.01.2022 13:35 Ответить
Вопрос ,почему нелох так не считает? Он самый умный ? Или на связи с х-лом?
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31.01.2022 13:38 Ответить
Человек без логики и принципов. Врядли...
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31.01.2022 13:45 Ответить
Хмм ....Джонсон наступает на те же грабли. Маленький зеленый!!! НЕ нуждается в советах. Он манипулятор - исполнитель чужой воли. Что воля программиста ему прикажет, то он и сделает. И Джонсон, Байден, ООН, ему нипочем. Ему нипочем любые чнловеческие жизни, будь кого либо!!! Если вы думаете его удивить потерями русских, то вы ошибаетесь.
Джонсон должен отчетливо представлять, кто перед ним!!! Перед ним другая форма жизни в образе человека. Никогда, н при каких обстоятельствах не привязывайтесь к образу, пусть он вас не обманывает. Тот который не рождается, тот, который восстанавливается каждый раз переживет всех русских вместе взятых.
Вот поэтому и такие приготовления. Вы заметили, что все к че у он прикасается немедленно убирается. Это, чтобы невозможно было снять его ДНК. Он возит свой туалет. Дошло до того, что некоторые бункерные войска( надо же!) получили разрешение применять оружие!!!!.....вы догадываетесь, что это за цепочка событий
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31.01.2022 13:49 Ответить
Нормальным людям это пропасть, а }{уйлу- рай.
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31.01.2022 13:52 Ответить
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31.01.2022 14:00 Ответить
Борис, луче пойди столкни Лилипутлера в пропасть !
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31.01.2022 14:00 Ответить
Бункерный Володя Х#уйхо, он же «бункерная моль», он же «Царь» сказал Западу: «Мы попадём в РАЙ, а они просто СДОХНУТ!". Вывод: «Россия спонсор терроризма, а ëбнутый Вова Путин-Х#уйло - «Террорист №1».
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31.01.2022 14:20 Ответить
Международная Террористическая группировка с центром в Москве.
раньше против гитлера біла создана антигитлеровская коалиция. сегодня мир объедился в антипутинскую...
символично однако..
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31.01.2022 14:24 Ответить
God save to Boris Johnson!
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31.01.2022 14:30 Ответить
Джонсон, навчи його танцювати, бухати з підлеглими, нюхати кокс, з друзями, і він пропадає для світу, як ти.
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31.01.2022 16:31 Ответить
ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ ЧТОБЫ ОН ОГЛОХ, ТАК КАК ОН И ТАК НИКОГО НЕ СЛЫШИТ !!!
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31.01.2022 19:07 Ответить
 
 