В разговоре с Путиным намерен посоветовать ему "отойти от пропасти", - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему Украины и призвать собеседника избежать худшего варианта развития событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я намерен сказать президенту Путину, что необходимо отойти от пропасти. Россия должна сделать это", - отметил Джонсон.

Джонсон подчеркнул, что сочтет катастрофой любое российское вторжение в Украину, независимо от масштабов.

"Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.

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