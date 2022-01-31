В разговоре с Путиным намерен посоветовать ему "отойти от пропасти", - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднять тему Украины и призвать собеседника избежать худшего варианта развития событий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я намерен сказать президенту Путину, что необходимо отойти от пропасти. Россия должна сделать это", - отметил Джонсон.
Джонсон подчеркнул, что сочтет катастрофой любое российское вторжение в Украину, независимо от масштабов.
"Это было бы катастрофой для всего мира. И в то же время катастрофой непосредственно для России", - отметил премьер.
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Авторы законопроекта, внесенного в Госдуму, предложили Роспотребнадзору и Россельхознадзору проверять качество таких продуктов, а потом использовать их по прямому назначению для государственных или муниципальных нужд
Джонсон должен отчетливо представлять, кто перед ним!!! Перед ним другая форма жизни в образе человека. Никогда, н при каких обстоятельствах не привязывайтесь к образу, пусть он вас не обманывает. Тот который не рождается, тот, который восстанавливается каждый раз переживет всех русских вместе взятых.
Вот поэтому и такие приготовления. Вы заметили, что все к че у он прикасается немедленно убирается. Это, чтобы невозможно было снять его ДНК. Он возит свой туалет. Дошло до того, что некоторые бункерные войска( надо же!) получили разрешение применять оружие!!!!.....вы догадываетесь, что это за цепочка событий
раньше против гитлера біла создана антигитлеровская коалиция. сегодня мир объедился в антипутинскую...
символично однако..