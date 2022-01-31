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Новости Коронавирус и карантин
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"Высокий уровень интенсивности эпидпроцесса": за неделю заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Киеве выросла почти в 1,8 раза

В столице за 4-ю неделю 2022 года зарегистрировано 30 430 больных гриппом и ОРВИ, в частности, и COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Пока показатель заболеваемости составляет 1027,3. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава"", - говорится в сообщении.

В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 11 944 (рост в 1,8 раза), взрослых – 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).

В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на прошлой неделе – 39,1%. Из них 61,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

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В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 – дети.

Автор: 

грипп (573) КГГА (2989)


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Топ комментарии
+4
Ковидовы поклонники,в шоке,никто не хочет колоть жижу-ковидлову.
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31.01.2022 14:06 Ответить
+3
О, грип та ГРВІ з'явились.....
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31.01.2022 15:30 Ответить
+3
Ну таки уколотым пишут грипп , не уколотым ковид , статистика она такая
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31.01.2022 15:46 Ответить
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Хай ще школи потримають відкритими трохи. Вже зараз більше половини учнів та вчителів хворіють. Кличко, так тримати!
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31.01.2022 13:56 Ответить
Ковидовы поклонники,в шоке,никто не хочет колоть жижу-ковидлову.
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31.01.2022 14:06 Ответить
Вчера, в телевизоре, попался Пальчевский, агитировавший за прививки. Говорит, что вакцины не такие эффективные, как ожидалось и новую уже создают, для "Омикрона". И ни слова извинения, за то, что людей обманывал.
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31.01.2022 15:03 Ответить
О, грип та ГРВІ з'явились.....
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31.01.2022 15:30 Ответить
Теж аж якось різануло по очах. Зауважте, ковід аж на третьому місці. Дивлюся риторика почала змінюватись. Сьогодні друг прислав новину, що 15 січня гаагський суд постановив, що пандемія на ковід афера. Власне я поки що в це не вірю, бо це аж занадто добре щоб бути правдою. Але подивимося на риторику наших можновладців та її зміну. З цього будемо і висновки робити.
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31.01.2022 15:46 Ответить
Ну таки уколотым пишут грипп , не уколотым ковид , статистика она такая
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31.01.2022 15:46 Ответить
Фуфломицин нехотят колоть ни за зеленуютысячу, ни за зеленый экран смарта.Всех кого могли прижать - уже отработали, остальным - пофик, бизнес сразу вы....ся и попытался что то там требовать, но первые же недели игнора - попустился по полной, НИГДЕ (кино,кафе,рестики,магазы) не справшивают .О транспорте вообще умолчу, утро/вечер - водила бабло еле успевает собрать в переполненном автобусе, какой там нахрен сертификат.
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31.01.2022 15:48 Ответить
У столиці за 4-й тиждень 2022 року зареєстровано 30 430 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Джерело:

Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время
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31.01.2022 15:50 Ответить
Вообще-то в прошлом году в феврале в Киеве объявляли эпидемию гриппа, и даже некоторое количество школ закрыли именно из-за гриппа. Просто на фоне ежедневных отчетов, сколько и где заболело от ковида, эта информация быстро затерялась. A вообще типичный интернет-пользователь ничего не помнит из того, что было три дня назад, доказано многочисленными исследованиями
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31.01.2022 16:06 Ответить
даладно, все кто следит за цирком все помнят, при "спаде" (праздниках особенно) новостная лента 1-2 новости ,и те сухой стат, когда разгон - 6-8 новостей (как сегодня), когда южмашевцев постреляли,когда "нападение" хутина обсуждали - так вообще выбили из плана, ибо на тот момент ковид не топновость.
Кстати по вашему высказыванию - гугл скромно умалчивает, он невкурсах об эпидемии гриппа в феврале 2021 в Киеве.
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31.01.2022 16:25 Ответить
Новостная лента наполняется новостями "шоб було", так работают любые СМИ. Поэтому твое наблюдение сродни наблюдению "сегодня с утра солнце встало из-за горизонта". Понятное дело, что если говорить больше не о чем, резко вспоминают про корону. Но тот, кто видит в этом заговор, определенно клиент психиатров.

PS за последние две недели одного моего друга четыре раза проверяли на ковид, все тесты отрицательны, но он уже месяц сильно кашляет. Теперь у медиков другой шаблон, если человек кашляет, может у него ковид? И когда нет, сильно удивляются. Впрочем, пофиг, всё равно лечить не умеют. Антибиотики (надо-не надо, пофиг, пропейте на всякий случай), витаминки и жаропонижающее. Так они всё так лечат, от гриппа до сифилиса.
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31.01.2022 17:24 Ответить
Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время.
У нас на работе вакцинированые начали жёстко болеть на ОРЗ,кто на больничном,кто на ногах температуру переносит.Это я к тому,что после уколизации пошёл всплеск заболеваемости.Чесать по ушам,что это барановирус-уже не комильфо,смысл иглоукалывания теряется.Поэтому начали вспоминать,что существуют грипп,простуда.Т.е. начали говорить правду.
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31.01.2022 16:37 Ответить
Ковидлову поклонники узнали,что есть ГРИП,орв,ОРЗ,простуда.аферисты-преступники!
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31.01.2022 17:59 Ответить
 
 