"Высокий уровень интенсивности эпидпроцесса": за неделю заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Киеве выросла почти в 1,8 раза

В столице за 4-ю неделю 2022 года зарегистрировано 30 430 больных гриппом и ОРВИ, в частности, и COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Пока показатель заболеваемости составляет 1027,3. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава"", - говорится в сообщении.

В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 11 944 (рост в 1,8 раза), взрослых – 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).

В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на прошлой неделе – 39,1%. Из них 61,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

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В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 – дети.