"Высокий уровень интенсивности эпидпроцесса": за неделю заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Киеве выросла почти в 1,8 раза
В столице за 4-ю неделю 2022 года зарегистрировано 30 430 больных гриппом и ОРВИ, в частности, и COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Эпидемический порог уровня заболеваемости превышен на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Пока показатель заболеваемости составляет 1027,3. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава"", - говорится в сообщении.
В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 11 944 (рост в 1,8 раза), взрослых – 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).
В структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на прошлой неделе – 39,1%. Из них 61,5% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 – дети.
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Это топ, вдруг, на третьем году ковидобесия, грип и орз они все таки существуют, и даже есть
Гдеж это они пропадали все это время
Кстати по вашему высказыванию - гугл скромно умалчивает, он невкурсах об эпидемии гриппа в феврале 2021 в Киеве.
PS за последние две недели одного моего друга четыре раза проверяли на ковид, все тесты отрицательны, но он уже месяц сильно кашляет. Теперь у медиков другой шаблон, если человек кашляет, может у него ковид? И когда нет, сильно удивляются. Впрочем, пофиг, всё равно лечить не умеют. Антибиотики (надо-не надо, пофиг, пропейте на всякий случай), витаминки и жаропонижающее. Так они всё так лечат, от гриппа до сифилиса.
Гдеж это они пропадали все это время.
У нас на работе вакцинированые начали жёстко болеть на ОРЗ,кто на больничном,кто на ногах температуру переносит.Это я к тому,что после уколизации пошёл всплеск заболеваемости.Чесать по ушам,что это барановирус-уже не комильфо,смысл иглоукалывания теряется.Поэтому начали вспоминать,что существуют грипп,простуда.Т.е. начали говорить правду.