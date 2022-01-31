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Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис сегодня прибудет в Украину и встретится с Зеленским и Шмыгалем

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис сегодня прибудет в Украину и встретится с Зеленским и Шмыгалем

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис посетит Украину с визитом 31 января и 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что Домбровскис встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства, после чего состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Завтра (1 февраля. - Ред.) он примет участие в церемонии у Мемориальной стены в Киеве и обсудит с представителями властей проблемы безопасности в регионе. Его поездка последовала после объявления президента Урсулы фон дер Ляйен о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро и визитом верховного представителя/вице-президента Борреля в начале января. Его визит подтверждает непреклонную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Автор: 

Домбровскис Валдис (78) Еврокомиссия (1471)


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Крым Ваш и ЧЁ? ретвітнув(ла)
Yuriy
@YSamar_n2
·
1 год
Кожного дня, хтось прибуває з поважних високих гостей з США, Британії, Євросоюзу, телефонують, зв'язуються, пишуть... Їм вже ясно, що цього Фанфарона не можна залишати в спокої, бо здасть Україну не моргнувши.
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31.01.2022 13:52 Ответить
Скільки можна зустрічатись з ЗЕнедоумком?
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31.01.2022 14:00 Ответить
куди їдуть ?
навіщо їдуть ?
до кого їдуть ?

"войны не будет, в апреле будут шашлыки и.... наркотики"
В. Зеленский
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31.01.2022 15:57 Ответить
Зе не знає вже, як від тих західних гостей відмахатися. Йому б з кимось рідним поспілкуватися - з бацькою там, чи з казахами якимись. А тут якісь незрозумілі європейці повалили в Україну хресною ходою. "Сватів" з ними не пообговорюєш, на Порошенка не поскаржишся. Тьху!
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31.01.2022 14:08 Ответить
Я слышал что кремлёвские таблетки увеличивают работоспособность и замена батареек на оманском чипе.
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31.01.2022 14:22 Ответить
Люди летят Бог знает откуда, что бы посмотреть на Вовочку-дурочка))
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31.01.2022 14:38 Ответить
ЗЕрінець із мавпами
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31.01.2022 16:12 Ответить
Достали ці гості Шмарклю,без дози вже третій день,ломка почалась.
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31.01.2022 15:47 Ответить
 
 