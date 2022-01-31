Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис сегодня прибудет в Украину и встретится с Зеленским и Шмыгалем

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис посетит Украину с визитом 31 января и 1 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что Домбровскис встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства, после чего состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Завтра (1 февраля. - Ред.) он примет участие в церемонии у Мемориальной стены в Киеве и обсудит с представителями властей проблемы безопасности в регионе. Его поездка последовала после объявления президента Урсулы фон дер Ляйен о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро и визитом верховного представителя/вице-президента Борреля в начале января. Его визит подтверждает непреклонную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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