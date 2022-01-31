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Новости Борьба с коронавирусом
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Нагрузка на медицинскую систему ощущается, но она ее выдерживает, - совещание у Зеленского

Нагрузка на медицинскую систему ощущается, но она ее выдерживает, - совещание у Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал продолжать активную кампанию по вакцинации населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во всех коммуникациях на всех уровнях Минздрава и все мы должны напоминать гражданам, что именно вакцинация способствует более легкому течению заболевания", - сказал глава государства во время селекторного совещания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии. Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

"Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее", - констатировал он.

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Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20873) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Боюсь ,что медицины как такой в Украине НЕТ ,при чём давно ...
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31.01.2022 14:35 Ответить
+5
бубос - генератор випадкових словосполучень..
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31.01.2022 14:36 Ответить
+5
Зеленский задал всего один вопрос, - какие новые наркотики вышли на рынок?
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31.01.2022 14:36 Ответить
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Дякую!
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31.01.2022 14:26 Ответить
А чому в нас висока смертність ?
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31.01.2022 14:34 Ответить
Боюсь ,что медицины как такой в Украине НЕТ ,при чём давно ...
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31.01.2022 14:35 Ответить
бубос - генератор випадкових словосполучень..
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31.01.2022 14:36 Ответить
Зеленский задал всего один вопрос, - какие новые наркотики вышли на рынок?
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31.01.2022 14:36 Ответить
В наркотиках ваЗЕлина крови не обнаружено!!! Заключение Лаборатории ЕВРОЛАБ.
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31.01.2022 14:39 Ответить
Наверное ЗЕторчок илел ввиду свои серце, печень и почки, нагрузку качественной наркоты выдержат!
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31.01.2022 14:46 Ответить
Эти совещания "У Зеленского" уже давно должны были бы проводиться в СИЗО.
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31.01.2022 14:49 Ответить
Если верить нашему правительству, то и солнце встает утром и садится вечером только благодаря их титаническим усилиям.
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31.01.2022 14:57 Ответить
Брешет. В поликлиниках сейчас коллапс.
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31.01.2022 15:12 Ответить
да просто все больные сидят по домам по этому нагрузки и нет!
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31.01.2022 15:51 Ответить
Наверное ЗЕторчок илел ввиду свои серце, печень и почкиhttps://nashpskov.com/ , нагрузку качественной наркоты выдержат2!
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31.01.2022 19:38 Ответить
зеленский **** редкая.. такого натворил, что теперь даже в Киеве скорую вызываешь - они отказываются ехать даже если человек умирает..
он враг народа Украины!
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31.01.2022 20:20 Ответить
 
 