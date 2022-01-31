Нагрузка на медицинскую систему ощущается, но она ее выдерживает, - совещание у Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал продолжать активную кампанию по вакцинации населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во всех коммуникациях на всех уровнях Минздрава и все мы должны напоминать гражданам, что именно вакцинация способствует более легкому течению заболевания", - сказал глава государства во время селекторного совещания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии. Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

"Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее", - констатировал он.

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