Житель Светлодарска получил пулевое ранение в результате обстрела войск РФ, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают совершать коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, 31 января, около 11:30, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска, выпустив 5 очередей из автоматического оружия.

В результате вражеских обстрелов огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Отмечается, что силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

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"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и еще раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.

"Снайпер НВФ "ДНР" ранил гражданского человека на Светлодарском водохранилище. 30 минут назад на Светлодарском водохранилище мужчина 1953 года рождения во время рыбалки на водохранилище в г. Светлодарск (линия фронта) получил два пулевых ранения. В настоящее время мужчина находится в больнице, одна пуля прошла на вылет, вторая застряла в тазобедренной части. Состояние критическое. Стрельба производилась со стороны временно оккупированной территории Донецкой области. Вот так, стреляют НВФ по гражданским без зазрения совести", - сообщил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы".