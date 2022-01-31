"ЕС" требует отменить каникулы для Рады во время кризиса безопасности на границах Украины, - нардеп Геращенко

Карантин в Верховной Раде введен для того, чтобы взять паузу и заставить "слуг" голосовать за нужные для власти законопроекты.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о подготовке "тревожного чемоданчика": "У нас, у юристов, все документы всегда находятся вместе". ВИДЕО

Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "За".

"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн", - отметила сопредседатель фракции.

"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от команды власти и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. В то же время законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии", – подчеркнула Геращенко.

"Это и есть настоящие приоритеты власти. Зеленский раздражается лидерами других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", - добавила она.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции "Европейская Солидарность" об изменении календарного плана сессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19

"Чтобы на Согласительном мы не имели возможности зафиксировать ее номер", - добавила представительница "Европейской Солидарности".

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

"Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертом загнать "слуг" в стойло.

Также мы получили несколько сигналов от "слуг", что с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасении страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований", – отметила сопредседатель фракции.

Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации по безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств "з крадівництва" на ВСУ.