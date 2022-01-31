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Новости Война
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"ЕС" требует отменить каникулы для Рады во время кризиса безопасности на границах Украины, - нардеп Геращенко

Карантин в Верховной Раде введен для того, чтобы взять паузу и заставить "слуг" голосовать за нужные для власти законопроекты.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.

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Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "За".

"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн", - отметила сопредседатель фракции.

"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от команды власти и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. В то же время законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии", – подчеркнула Геращенко.

"Это и есть настоящие приоритеты власти. Зеленский раздражается лидерами других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", - добавила она.

Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции "Европейская Солидарность" об изменении календарного плана сессии.

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"Чтобы на Согласительном мы не имели возможности зафиксировать ее номер", - добавила представительница "Европейской Солидарности".

Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.

"Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертом загнать "слуг" в стойло.

Также мы получили несколько сигналов от "слуг", что с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасении страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований", – отметила сопредседатель фракции.

Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации по безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств "з крадівництва" на ВСУ.

Автор: 

ВР (29285) Геращенко Ирина (1630) каникулы (136) карантин (16729)


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Топ комментарии
+28
Так для Зели ***** не враг. Враг для него Порох.
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31.01.2022 14:30 Ответить
+15
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31.01.2022 14:43 Ответить
+12
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31.01.2022 14:31 Ответить
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Не заважайте Слугам народу набиратися сил
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31.01.2022 14:30 Ответить
Так для Зели ***** не враг. Враг для него Порох.
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31.01.2022 14:30 Ответить
Вона нагадала, що карантин підтримали "Слуги народу", депутатські групи, "Батьківщина" і разом вони ледь набрали 233 голоси "За".

Щось Ivan Sulima не видно, коли він так потрібен бабцю відмазувати...
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31.01.2022 14:48 Ответить
Боюсь,что что то с ним не то -давно уже не видно...
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31.01.2022 15:29 Ответить
Давненько не бачив Сулиму , мабуть ковід
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31.01.2022 15:30 Ответить
Цікаво, що має бути в голові 73% населення, щоб свідомо голосувати за людей, які в час підготовки до повномасштабного вторгнення росією в Україну їдуть відпочивать на курорти ЩЕ на місяць?
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31.01.2022 14:30 Ответить
Так "зеленим" не можна там бути. У них немає необхідної кількості депутатів для прийняття законів. Їх коаліція чи монобільшість вже розсипаються на очах, тож імітують якісь хвороби. Шахраї вони були, на шахрастві прийшли і шахраями підуть в нікуди.
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31.01.2022 14:31 Ответить
Тут два варіанти: або немала частина депутатів СН просто вже втекла з країни і саме тому вони не можуть зібрати депутатів, або Зеленський спеціально паралізує роботу Верховної Ради, щоб у разі повномасштабного вторгнення ніхто не зміг би законно завадити капітуляції. Або обидва варіанти разом.
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31.01.2022 14:34 Ответить
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31.01.2022 14:31 Ответить
він же уточнив - президент Порошенко. Президенту зеленському можна.
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31.01.2022 14:33 Ответить
Це не канікули: вони просто вже всі роз'їхалися з країни під невдоволення зеленим позиції США та нагнітання нею ситуації. Тобто це не нагнітання і все добре як каже зеля, але парламентарі більшості пересидять за кордоном нинішню "звичайну" ситуацію!
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31.01.2022 14:31 Ответить
нехухрові у Ради канікули, - вже 31 січня)
беруть приклад з найвеличнішого трударя?
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31.01.2022 14:32 Ответить

Їм нема коли, вонивалізи пакують, більшість на підорашку
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31.01.2022 14:32 Ответить
А чего путного эта ВР может сделать? Меньше вреда будет.
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31.01.2022 14:32 Ответить
может. зеленые растеряли большинство, надеются за каникулы десяток депутатов нагнуть при помощи мсров и баклановцев
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31.01.2022 15:15 Ответить
От бы подбарыжники завизжали если бы Зеленский военное положение ввёл ...
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31.01.2022 14:34 Ответить
але не "завізжать", тому що він його не введе. Він же на службі у твого російського хозяїна.
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31.01.2022 14:37 Ответить
Да это мы знаем ,Барыга-Жму руки,Обнимаю давно на службе кгб-фсб , просто так лазать под юбки министерским дочкам контора не давала ...
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31.01.2022 14:40 Ответить
как визжат трусливые крысы тебя нанявшие и попрятавшиеся от хйла за границей, наплевав на страну и народ
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31.01.2022 15:12 Ответить
Не отвечайте,просто спасите это троль.
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31.01.2022 16:01 Ответить
Спамте.
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31.01.2022 16:02 Ответить
скажи мне, кцпское чучело, ты думаешь, что транслируя постулаты пособников хйла деркача, дубинского(тоже ваш клоун), портнова, ты делаешь клоуну одолжение? тупее быть не может
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31.01.2022 15:13 Ответить
Та не смеши ты народ дурачок ,с Барыгой всё ясно и никакие проплаченные крысы типа тебя ему не помогут ,то что он политический труп это факт медицинский ,но по справедливости его надо отправлять на зону .
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31.01.2022 15:19 Ответить
Ошибаешься ,зескот)опросики говорят совсем другое -как бы твоя зекрыса не пыталась их проплатить )))
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31.01.2022 15:33 Ответить
Помним-помним те опросики ,по которым Барыга всех побеждал а пришли 73% и теми опросиками сама знаешь что сделали ,так оно и будет.
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31.01.2022 15:38 Ответить
у тебя память, как у криворожского наркомана) дуня
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31.01.2022 15:52 Ответить
ну ну полит труп это вова которого в армии называют зелёный тортик из соплей полное ничтожество и плохой актёр с паленой бодяженым кокаином носоглоткой
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31.01.2022 15:34 Ответить
Ого как в армии рф говорят ,надо ж тебе ,боятся значит его ..
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31.01.2022 15:39 Ответить
дуня дешевенькая. соратница серлеща, тебя смешит твой клоун. у вас iq схожее, ниже ноля. потому тебе и смешно
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31.01.2022 15:51 Ответить
вафел, ты доволен работой зе-гнид?
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31.01.2022 17:12 Ответить
Ви не панимаете, эта другое ! Эта всьо барига лодку расшатывает ! )))
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31.01.2022 14:34 Ответить
Обізнані люди кажуть, що це просто такий саботаж з боку "шлюх наріда", бо їм Бенціон вже другий місяц не дає грошенят у конвертах, от вони й бісяться..
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31.01.2022 14:35 Ответить
Я сказав це ще раніше за ЄС.
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31.01.2022 14:36 Ответить
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31.01.2022 14:38 Ответить
😁👍
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31.01.2022 14:44 Ответить
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31.01.2022 14:43 Ответить
ПЕС вимагає зібрати Раду аби її пікетувати - геніально.
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31.01.2022 14:44 Ответить
дуня, где твои зеленые крысы, когда страна в опасности?
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31.01.2022 15:10 Ответить
Що саме геніально , тупе одоробало зелене , може скажеш?😠
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31.01.2022 15:32 Ответить
здохни, гадёныш...
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31.01.2022 17:13 Ответить
то есть рада должна отдыхать пока ***** стаскивает войска к границам?
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31.01.2022 14:54 Ответить
2217а законопроект президента Порошенко во втором чтении,будете голосовать?)кому интересно почитайте как проходило первое чтение
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31.01.2022 14:53 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27922533.html Если кто-то, кое-где у нас порой... (с)

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326 Борислав Береза: Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.

Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.

Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.

При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.

От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка.

Но зрелище крайне унылое.
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31.01.2022 14:54 Ответить
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31.01.2022 14:54 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27922011.html Похоже об этой акции никто, кроме Монастырского, не слышал

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31.01.2022 14:56 Ответить
Сценарій «заколоту» хто писав з офшорних ….
Це, як у Надії обстріл з міномету купола ВРУ у луцика…
БРЕШУТЬ ТАК, що аж самі починають вірити…
Позорище… замовника «нападу» на шифера забули приплести ще…
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31.01.2022 17:17 Ответить
Председатель верховной рады на брифинге
Не мог сказать сколько депутов вакцинированы /военная тайна/
Болеют 20 депутатов 5% это повод закрыть заседания
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31.01.2022 15:00 Ответить
зеленые крысы решили переждать по заграницам. навыбирали...
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31.01.2022 15:09 Ответить
НАРОД УКРАИНЫ требует вобще отменить подобное неподобство - каникулв, льготы, квартиры, машины и т.д... все за свой счет будь ласка... а вот когда будет страна на уровне лидеров экономик, вот тогда мы еще подумаем стоит ли вам давать привилегии, а то как то выходит что халуи живут лучше чем хозяева)))
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31.01.2022 15:12 Ответить
та какая разніца!
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31.01.2022 15:14 Ответить
невже не зрозуміло, що зібране СН шобло, в Верховній зраді, чихати хотіло на на війну з Рашею і Україну взагалі. В Зраді, вони ще трохи тримають, тому, що отримують конверти, а як-що перестануть давати, то розбіжаться як криси по норах.
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31.01.2022 15:20 Ответить
Слуги с Батькивщиной услышав, что иностранные посольства вывозят своих представителей решили не дожидаться пока путин нападет. Под видом карантина собрали манатки, прихватили домочадцев и вперед на заслуженный отдых. Тем более, что страна платит. А вы все остальные не паникуйте. Угрозы нет.
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31.01.2022 15:35 Ответить
Зелене шобло поїхало на лижах кататися і ср@ ти вони хотіли на можливу війну і Украіну , так як вони давно сидять на валізах і першими
чкурнуть із краіни , у випадку повномасштабного наступу !

Зевіслюк свою сім'ю вивіз із Украіни на всяк випадок 😡
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31.01.2022 15:36 Ответить
Интересно, а сколько депутатов ВР Украины, сейчас в самой Украине? Как-то складно получается - враг у ворот, а парламент на каникулы
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31.01.2022 15:39 Ответить
Таке враження що "зелене шобло" вирішило пересидіти за кордонами, хто з сім'єю, а хто з любовницею, чи любовником. А коли Ху@ла дотиснуть США, Англія, Канада, Турція і Європа, тоді вони приїдуть і покажуть якісь папірці, що хворіли. Ми добре пам'ятаємо переписку "слуг": "Пора валить из этой страны". Ця країна їм чужа, вони навіть брезгують розмовляти і писати мовою цієї країни.
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31.01.2022 15:48 Ответить
Плевали Зеленский и его банда на Украину и на нас всех, главное для них ограбить страну, как можно больше и смыться в безопасное для них место. Я уже не сомневаюсь, что они уже договорились с РФ о сдаче украинских интересов за определенное вознаграждение. Сейчас выбирают подходящий для этого момент.
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31.01.2022 15:50 Ответить
Как по мне нужно заблокировать работу парламента, чтобы он был распущен. При нынешних рейтингах, в случае перевыборов зеленые уже не наберут большинство. А будет на первом месте ЕС. Пороха в премьеры до президентских выборов. Хотя по конституции мы парламентско-президентская страна, соотвественно президент нам нах не нужен.
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31.01.2022 16:12 Ответить
 
 