"ЕС" требует отменить каникулы для Рады во время кризиса безопасности на границах Украины, - нардеп Геращенко
Карантин в Верховной Раде введен для того, чтобы взять паузу и заставить "слуг" голосовать за нужные для власти законопроекты.
Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Европейская Солидарность" подала на регистрацию изменения в календарный план сессии Верховной Рады. Мы требуем, чтобы нынешняя неделя была сессионной. Мы не голосовали за очередные каникулы под видом карантина", – написала Геращенко.
Она напомнила, что карантин поддержали "Слуги народа", депутатские группы, "Батькивщина" и вместе они едва набрали 233 голоса "За".
"Считаем кощунством в условиях повышенных угроз безопасности, проблем в энергетике и экономике, идти на очередную двухнедельную "работу в комитетах". Страна не на карантине, школы, больницы и армия работают, и не могут себе позволить онлайн", - отметила сопредседатель фракции.
"Особенным кощунством является повестка дня на вторник, где десяток ВСК от команды власти и изменение границ населенных пунктов. Это полная неадекватность вызовам времени. В то же время законопроекты "ЕС" о поддержке ВСУ, увеличении зарплат и финансировании армии даже не включили в повестку дня сессии", – подчеркнула Геращенко.
"Это и есть настоящие приоритеты власти. Зеленский раздражается лидерами других стран, которые смеют говорить о военной угрозе и сам не собирается помогать ВСУ", - добавила она.
Геращенко также отметила, что уже несколько часов соответствующие службы Верховной Рады фактически блокируют регистрацию постановления фракции "Европейская Солидарность" об изменении календарного плана сессии.
"Чтобы на Согласительном мы не имели возможности зафиксировать ее номер", - добавила представительница "Европейской Солидарности".
Геращенко считает, что Верховная Рада дееспособна, ежедневно в сессионном зале работают более 300 депутатов, а монобольшинство "умерло", там уже нет 226 голосов.
"Этим и только этим объясняются очередные двухнедельные каникулы: власти нужно время, чтобы кнутом и пряником, уголовными делами, запугиванием и конвертом загнать "слуг" в стойло.
Также мы получили несколько сигналов от "слуг", что с ними начали вести душещипательные беседы о формуле Штайнмайера как спасении страны. И здесь тоже нужна пауза – чтобы нагнуть для нужных Банковой голосований", – отметила сопредседатель фракции.
Она подчеркнула, что требования "Европейской Солидарности" неизменны: немедленная встреча лидеров фракций с Зеленским для обсуждения ситуации по безопасности, адекватная повестка дня работы ВР, приоритетность законов в поддержку армии, немедленное перераспределение средств "з крадівництва" на ВСУ.
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Щось Ivan Sulima не видно, коли він так потрібен бабцю відмазувати...
беруть приклад з найвеличнішого трударя?
Їм нема коли, вонивалізи пакують, більшість на підорашку
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326 Борислав Береза: Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.
Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.
Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.
При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.
От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка.
Но зрелище крайне унылое.
Це, як у Надії обстріл з міномету купола ВРУ у луцика…
БРЕШУТЬ ТАК, що аж самі починають вірити…
Позорище… замовника «нападу» на шифера забули приплести ще…
Не мог сказать сколько депутов вакцинированы /военная тайна/
Болеют 20 депутатов 5% это повод закрыть заседания
чкурнуть із краіни , у випадку повномасштабного наступу !
Зевіслюк свою сім'ю вивіз із Украіни на всяк випадок 😡