В парламенте Нидерландов выступили за предоставление оборонного оружия Украине: Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы

В правящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Депутат от партии Рубен Брекельманс сказал, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями - "что мы можем поставить и отвечает ли это потребностям Украины".

Украина уже обратилась в Нидерланды о помощи в вооружении, и Минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в Украину.

Брекельманс считает, что это могли быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.

В Twitter депутат отметил: "Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)".

Депутат Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA) считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие. И VVD, и PvdA подчеркивают, что выступают против того, чтобы отправлять в Украину нидерландских военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие, - Кулеба