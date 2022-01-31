В парламенте Нидерландов выступили за предоставление оборонного оружия Украине: Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы
В правящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда высказались за предоставление Украине оборонного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Депутат от партии Рубен Брекельманс сказал, что премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра должны приехать в Украину с конкретными предложениями - "что мы можем поставить и отвечает ли это потребностям Украины".
Украина уже обратилась в Нидерланды о помощи в вооружении, и Минобороны Нидерландов проводит инвентаризацию того, что можно поставлять в Украину.
Брекельманс считает, что это могли быть радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или противовоздушная оборона.
В Twitter депутат отметил: "Никаких войск, только оборонительное оружие! (и действительно больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы)".
Депутат Кати Пири из оппозиционной Партии труда (PvdA) считает, что Нидерланды могут помочь Украине в борьбе против кибератак, обеспечить обучение или поставлять противотанковое оружие. И VVD, и PvdA подчеркивают, что выступают против того, чтобы отправлять в Украину нидерландских военнослужащих.
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Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы
Це не занепокоєння, якими нас годували з 2014 по 2019р.
Бо нарід чарівного пенделя - жаліє.
Тримаємо стрій, друзі.
Нідерланди + Україна = Сестри навіки!😘
Україна цього не забуде ніколи!
При чому, не тільки нам, Україні, а й собі, всім європейським країнам, які за спиною України зможуть почуваються, як у Бога за пазухою.
Оборонное вооружение бывает разное
то продавати можна,а дарувати ні?
В сове время США предоставила Грузии летальное оружие которое было захвачено и использовано Россией на других театрах действий для дискредитации США. Как дети малые.
Дотлумачу тобі- почитай інформацію про домовленості між Дж молодшим та ВВП. Потім побалакаємо.
Союз України, Польщі та Англії....
що було - то наше!
а зараз треба рухатись вперед
Майже шкода їх ...
Нє, ніфіга не шкода.