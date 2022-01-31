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Новости Война
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У нардепов есть пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, - Стефанчук

У нардепов есть пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук будет убеждать коллег в необходимости введения в парламенте онлайн-голосования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"Мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни при каких обстоятельствах", - заметил глава Верховной Рады.

Говоря о том, как проводить онлайн-голосование в случае исчезновения связи, Стефанчук подчеркнул: "Если не будет интернета, теряется связь, есть соответствующие пакеты для депутатов. Они под секретным грифом, под секретным режимом. Депутаты открывают и там написано: если плохая связь, ты делаешь первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, в каком месте. Единственное, что это составляет режим секретности, поэтому извините, как человек, который находится под соответствующим обязательством, не могу разглашать эту тайну".

Также смотрите: Стефанчук о подготовке "тревожного чемоданчика": "У нас, у юристов, все документы всегда находятся вместе". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29285) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+42
Собрать чемоданы,и себатся?
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31.01.2022 14:55 Ответить
+21
Ні, там нічого нового

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31.01.2022 14:57 Ответить
+16
Україні буде краще без цих депутатів
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31.01.2022 14:57 Ответить
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Собрать чемоданы,и себатся?
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31.01.2022 14:55 Ответить
З'їсти паспорт і посвідчення депутата.
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31.01.2022 15:04 Ответить
бегемот перепутал, не пакеты, а конверты, и не у нардепов, а у слуг
ничего нового.
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31.01.2022 15:27 Ответить
ківа з медведчуками свої пакети вже давно кацапам передали!
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31.01.2022 19:24 Ответить
так уже.

бубася давно вывез семью в Португалию - полагаю, что и другие не отстают.

для чего еще они в самый опасный момент "ушли на каникулы"? - вывозят семьи и сами ******.

хоть бы ек вернулись никогда, падлы.
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31.01.2022 15:36 Ответить
Замполіт гістапо


Рюцьке спіснас "маладих республічкав")) Бандерам не реготати!

https://twitter.com/i/status/1488077144064507904
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31.01.2022 14:55 Ответить
І літаки вже заправлені чекають. І коридор в кацапів випросили.
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31.01.2022 14:56 Ответить
Первый раз слышу чтобы во время войны парламент воюющей страны работал! Карабас ты вообще законы читаешь? Например о военном положении? Или о органах управления страной во время войны? Пакеты мля… в войска суки…автомат в руки и в окопы.
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31.01.2022 15:58 Ответить
Такі пакети?

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31.01.2022 14:56 Ответить
Ні, там нічого нового

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31.01.2022 14:57 Ответить
Срачка виникне і без пургену.
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31.01.2022 15:22 Ответить
Україні буде краще без цих депутатів
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31.01.2022 14:57 Ответить
Так, якби ж вони просто звалили, але ж ні: головний лох серед них заявляє, що все добре і це не рф нагнітає ситуацію, а США
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31.01.2022 15:03 Ответить
лох говорит это для других лохов, а сам давно вывез семью в Португалию.
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31.01.2022 15:37 Ответить
Як драпати за кордон.
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31.01.2022 14:58 Ответить
у шапіто є лише одна секретна інструкція " встигнути сісти на потяг до москви"
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31.01.2022 14:58 Ответить
Надеть те пакеты нардепам на голову и пока не задохнутся!!
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31.01.2022 14:59 Ответить
розклад літаків із Жулян в цих пакетах. І нові паспорти усіляких Віргінських Островів, з номерми рахунків) для стефанчука вантажний літак, звичайний цю тушу не вивезе)))
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31.01.2022 15:00 Ответить
частями
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31.01.2022 15:03 Ответить
МРІЯ
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31.01.2022 15:06 Ответить
Згоден, і чим його гудують що таку вагу набрав??? дивитися гидко на те рило в масці.
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31.01.2022 16:51 Ответить
у киiвляни мають сeкс послуги в бункeрi який прeдназанчeний для eвакуацi.
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31.01.2022 15:01 Ответить
Завтра знову буде створено УПА.
Союз України, Польщі та Англії.....
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31.01.2022 15:02 Ответить
немає такої країни - Англія...
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31.01.2022 15:03 Ответить
А́нглія (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. England) - країна в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західній Європі , що входить до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії . Найбільша за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 площею і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населенням з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 чотирьох країн Сполученого королівства та трьох частин https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) Великої Британії .
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31.01.2022 15:05 Ответить
то Шотландія, Уельс і Північна Ірландія не з нами))) ну притянуто ж за вуха це УПА, визнайте. Красиво, але...
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31.01.2022 15:07 Ответить
Валізи з краденими грошима вони мають !
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31.01.2022 15:03 Ответить
Мабуть вже "евакуювали ". Хто до Сейшел, хто до Оману
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31.01.2022 15:27 Ответить
Що поробиш, інфляція. Були конверти тепер пакети.
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31.01.2022 15:03 Ответить
в пакете сколько - 50K$$$?
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31.01.2022 15:05 Ответить
Дивлячись на Хламідію і решту зеленої братви, в пакетиках білий порошок.
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31.01.2022 15:08 Ответить
"Нардепи мають пакети з секретними інструкціями на випадок надзвичайної ситуації"- це нардепи від "Слуга народу", ОПЗЖ, ... так , а в чому секретність?
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31.01.2022 15:08 Ответить
депутаты - "слуги нарiду", т.е. публичные люди, обязанные отчитываться перед избирателями. и вдруг:"секретные пакеты" - это уже ссср?
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31.01.2022 15:09 Ответить
Адреси явочних квартир в Ростові.
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31.01.2022 15:09 Ответить
Разрабатывал лично Ермак со своими русскими друзьями.
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31.01.2022 15:09 Ответить
нардепи мають пакети,
а шо має мудрий ?...
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31.01.2022 15:10 Ответить
Памперс у пакеті.
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31.01.2022 15:24 Ответить
А в пакетах - паспорт другой страны, билет в эту страну и торба честнос3/14зженого на "попаскучатьпобатькивщыни", да?
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31.01.2022 15:14 Ответить
Цікаво, що в пакетах "грінпоців"?
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31.01.2022 15:15 Ответить
та сегодня вечером будет в программах и ток-шоу на болотах московии горячо обсуждаться содержимое пакетов - вот и узнаем!
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31.01.2022 15:21 Ответить
номер авиа рейса номер сейфа в европе и большие смазанные лыжи секретный набор зеленых
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31.01.2022 15:17 Ответить
Если выдали ОПЗЖ - то какие они секретные ? их копия уже на московщине есть
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31.01.2022 15:19 Ответить
А там " условные билеты в Куршавель ".. хотя правильнее была бы повестка в военкомат с тревожным рюкзачком.
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31.01.2022 15:21 Ответить
Эта жуть. Оно понимает вообще о чем говорит? Началось вторжение, а депутата сидят в тырнете и голосуют он-лайн. Да процентов 80 парламента разбежится как крысы по норам., "слуги" так все 100.
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31.01.2022 15:24 Ответить
Билеты я так понял на самолет в борисполе раздале)) Интересно всем бизнес класс достался?)) Или кого то обидели и прийдется места на шасси занимать?)))
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31.01.2022 15:25 Ответить
Інстукція, як втекти.
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31.01.2022 15:31 Ответить
Цікаво, чи хоч один депутат записався в територіальну оборону?
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31.01.2022 15:32 Ответить
А в пакеті білєт на самольот який доставить в Емірати оттопиріться поки ми від кацапів відіб'ємось. Ше один більєт на зворотній рейс. Оттопирінниє приїдуть щоб далі розповідати як вони ******* Україну та як їм болить Україна...
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31.01.2022 15:32 Ответить
Пункт 1. Выезд в закордонные округа)))
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31.01.2022 15:39 Ответить
В тих конвертах квітки на чартер з відкритою датою, напевно 😎
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31.01.2022 15:41 Ответить
"...є відповідні пакети для депутатів. Вони під секретним грифом, під секретним режимом. Депутати відкривають..." Джерело:

Ну про пакети вже протролили цього слугу , а тепер по суті:
"... якщо поганий зв'язок ти робиш..." (с)

Чекайте, який зв'язок? Тобто депутана не у ВРУ??? А де ж він тоді зберігає пакет "під секретним грифом, під секретним режимом" з тими інструкціями??? Вдома? У банківському сховищі? В паралельній реальності??? ДЕ???
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31.01.2022 15:43 Ответить
Вони є і у Ківи, і у Рабіновича, і у Шевченка? Значить, є і у путіна.
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31.01.2022 15:47 Ответить
боже, спаси Украину от д@билов. это ж они киве дали такой пакет, бойко и остальной мрази. секрет это. д@билы, бл@
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31.01.2022 15:47 Ответить
Ну фсё!!! Я теперь спокоен за нардепов!!! А-то думаю в спокойное время их фиг заставишь работать, а не дай бох-шо они пакеты вскроют )))))))))))))
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31.01.2022 15:48 Ответить
Я думал, что в этом секретном пакете предписание в какую воинскую часть прибыть и на посаду командира какого взвода или отделения становится. Вы шо ж слуги каломыйского думаете, что во время военного положения в стране, которое без вашего сраного участия, вводит верховный главнокомандующий, будет работать парламент и вы будете голосовать и сидеть в тёплых креслах???? Нет ребята,далее все решения будет принимать Генеральный штаб или ставка. Вы все историю учили и что во время Второй Мировой войны парламенты воюющих стран работали? Стефанчук, ты закон о введении военного положения когда нибудь читал? Дилетанты мля, пацифисты….
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31.01.2022 15:53 Ответить
Господи, за что же такое наказание нашей Украине!
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31.01.2022 15:57 Ответить
з квитками на літак в оман....падлюки зелені
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31.01.2022 16:25 Ответить
Там инструкция, как и куда валить, финансы на первое время, контакты и банковские карты.
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31.01.2022 16:48 Ответить
Многим из них пакеты на голову ...
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31.01.2022 16:51 Ответить
Якщо воно дурне, то і верзе якусь «секретну» дурню…
Сбу мовчки лупає очима..
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31.01.2022 17:08 Ответить
і шо там? "вам присвоєне звання генерала?" а хто їх слухати бути, цих ваших зедаунів?
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31.01.2022 17:20 Ответить
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31.01.2022 18:21 Ответить
цікаво, а опзжовці повернулись?
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18.02.2022 15:51 Ответить
 
 