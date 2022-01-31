У нардепов есть пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, - Стефанчук

Спикер Руслан Стефанчук будет убеждать коллег в необходимости введения в парламенте онлайн-голосования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.

"Мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни при каких обстоятельствах", - заметил глава Верховной Рады.

Говоря о том, как проводить онлайн-голосование в случае исчезновения связи, Стефанчук подчеркнул: "Если не будет интернета, теряется связь, есть соответствующие пакеты для депутатов. Они под секретным грифом, под секретным режимом. Депутаты открывают и там написано: если плохая связь, ты делаешь первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, в каком месте. Единственное, что это составляет режим секретности, поэтому извините, как человек, который находится под соответствующим обязательством, не могу разглашать эту тайну".

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