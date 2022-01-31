У нардепов есть пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации, - Стефанчук
Спикер Руслан Стефанчук будет убеждать коллег в необходимости введения в парламенте онлайн-голосования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал сегодня на брифинге в Верховной Раде.
"Мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни при каких обстоятельствах", - заметил глава Верховной Рады.
Говоря о том, как проводить онлайн-голосование в случае исчезновения связи, Стефанчук подчеркнул: "Если не будет интернета, теряется связь, есть соответствующие пакеты для депутатов. Они под секретным грифом, под секретным режимом. Депутаты открывают и там написано: если плохая связь, ты делаешь первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, в каком месте. Единственное, что это составляет режим секретности, поэтому извините, как человек, который находится под соответствующим обязательством, не могу разглашать эту тайну".
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ничего нового.
бубася давно вывез семью в Португалию - полагаю, что и другие не отстают.
для чего еще они в самый опасный момент "ушли на каникулы"? - вывозят семьи и сами ******.
хоть бы ек вернулись никогда, падлы.
Рюцьке спіснас "маладих республічкав")) Бандерам не реготати!
https://twitter.com/i/status/1488077144064507904
Союз України, Польщі та Англії.....
а шо має мудрий ?...
Ну про пакети вже протролили цього слугу , а тепер по суті:
"... якщо поганий зв'язок ти робиш..." (с)
Чекайте, який зв'язок? Тобто депутана не у ВРУ??? А де ж він тоді зберігає пакет "під секретним грифом, під секретним режимом" з тими інструкціями??? Вдома? У банківському сховищі? В паралельній реальності??? ДЕ???
Сбу мовчки лупає очима..