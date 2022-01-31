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Новости Санкции против России
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Объем и тип санкций в отношении РФ будут зависеть от типа и масштаба действий российской стороны против Украины или ЕС, - спикер Евросоюза

Объем и тип санкций в отношении РФ будут зависеть от типа и масштаба действий российской стороны против Украины или ЕС, - спикер Евросоюза

Европейский Союз уже далеко продвинулся в работе по подготовке ограничительных мер, которые могут быть применены в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины, но их тип и объем будут напрямую зависеть от характера и объема агрессивных действий российской стороны.

Об этом в Брюсселе на брифинге сказал спикер ЕС Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы учитываем все возможные варианты санкций как реакции на вероятные действия России против Украины. Поэтому в случае дальнейшей агрессии против Украины агрессор будет иметь серьезные политические последствия и экономическую цену. Как всегда, когда речь заходит о санкциях, мы не раскрываем детали на этой стадии. Масштаб и тип санкций, принятых ЕС на случай каких-либо действий России против Украины или против ЕС, будут во многом зависеть от типа и масштаба действий российской стороны", - подчеркнул Стано.

Он заметил, что сейчас Европейский Союз пытается решить проблемы с Россией на основе диалога, но если дипломатия и диалог терпят неудачу, ЕС готов к ее сдерживанию и применению ограничительных мер.

"Эта работа уже далеко продвинулась, и все предложения на столе, как недавно заметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но, даже если мы готовы к применению этих мер сдерживания и предотвращения, мы сконцентрированы на дипломатическом пути, пытаясь заставить Россию осуществить деэскалацию и присоединиться к серьезному диалогу обо всех тяжелых последствиях, которые это может иметь", - сказал представитель ЕС.

Стано напомнил, что санкции ЕС являются обязательными к применению во всех странах-членах. Соответственно, если на территории ЕС находятся граждане РФ с российскими паспортами, к ним будут применяться эти ограничительные меры в полном объеме независимо от того, на территории какой страны-члена ЕС они находятся.

"На протяжении нескольких минувших недель проходила активная координация таких усилий. Наиболее наглядный пример – дискуссия во время Совета министров ЕС по иностранным делам в прошлый понедельник с участием государственного секретаря Блинкена. Мы координируем и тесно консультируемся с НАТО, с Канадой и другими партнерами, близкими по убеждениям. Мы работаем с ними плечо к плечу для деэскалации, а также по подготовке вероятных ограничительных мер как возможного ответа на агрессивные действия России", - подчеркнул представитель ЕС.

Читайте также: Все усилия ЕС сфокусированы на предотвращении любых действий РФ против Украины. Если это произойдет - обсудим конкретные меры, - Стано

Как сообщалось, в декабре прошлого года Российская Федерация обнародовала собственные предложения относительно "гарантий безопасности" в проектах договоров с США и НАТО, в которых содержатся ультимативные требования по сокращению деятельности Альянса и отказу от политики открытых дверей, в частности в отношении Украины и Грузии. Эти предложения были представлены на фоне значительной концентрации российских войск вокруг Украины и воинственной риторики в самой России.

На протяжении минувших недель проходили интенсивные дипломатические контакты с Россией по линии США, НАТО и ОБСЕ. США и НАТО предоставили России письменные ответы, в которых отвергли ультимативные требования России и предложили свое видение укрепления европейской безопасности, включая установление каналов коммуникации, меры по обеспечению прозрачности военной деятельности, контроля над вооружением и разоружением и т.д., которые должны осуществляться на равноправной основе.

Автор: 

россия (96192) санкции (11469) Евросоюз (17272) Стано Петер (92)


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Похоже ***** мало было полезных санкций)
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31.01.2022 15:05 Ответить
Він зауважив, що наразі Європейський Союз намагається розв'язувати проблеми з Росією на основі діалогу, але якщо дипломатія та діалог зазнають невдачі, ЄС готовий до її стримування та застосування обмежувальних заходів. в ЄС також добряче вживають наркоту, Рашист з 2014року окуповує частину України ,а у європейських толерастів ще досі дипломатія і діалог не зазнають невдачі.За роки рашистської окупації України європейський діалог і дипломатію ,рашист давно похоронив,
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31.01.2022 15:08 Ответить
Для Вовы это звучит прям как приглошение))
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31.01.2022 15:21 Ответить
А Кулєба у суботньому інтерв'ю для Радіо Свобода наголошував, що санкції ввімкнуться на повну одразу за будь-яким порушенням навіть одного військового московії на кордоні, а не "залежатимуть від типу чи масштабу"
Більше того, Кулєба наголосив, що "прив'язка санкцій до їх масштабу тільки заохотить московію" -- цитата.
І, що "ми спеціально цей момент узгодили з нашими партнерами".

Протиріччя на протиріччі.
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31.01.2022 15:32 Ответить
Що за хрін псиний?
Одна поросяпсина зайде в Україну, зі зброєю у копитах, вже треба по повній! Нехай ***** стежить за своїм стадом. Для чого ви моржовій, даете усякі лазівки???
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31.01.2022 15:33 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/dzhonson-zavtra-posetit-ukrainu-pered-etim-1643633012.html Джонсон завтра посетит Украину. Перед этим - позвонит Путину, https://www.rbc.ua/rus/news/dzhonson-zavtra-posetit-ukrainu-pered-etim-1643633012.html чтобы не рыпался.
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31.01.2022 15:47 Ответить
типа и масштаба действий российской стороны Европа начнет определять сразу после захвата Украины!
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
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31.01.2022 15:59 Ответить
Для кого ви дублюєте текст ваших статей російською мовою і виставляєте заголовки в Укрнеті російською мовою? Хто в Україні має право не знати державної мови?? Коли ви вже врешті перетворитесь із населення в народ????
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01.02.2022 01:19 Ответить
 
 