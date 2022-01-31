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Новости
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Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных в РФ

Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных в РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минюста России по поводу того, чтобы заменить лишение свободы на исправительные работы для 100 тыс. осужденных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил: "На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и к концу 2024 года мы хотели бы создать около 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, содержащихся в местах лишения свободы".

"Давайте так и сделаем", – ответил ему Путин.

Министр юстиции отметил, что на сегодняшний день в РФ отбывают наказание в исправительных учреждениях около 350 тысяч человек.

"Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тысяч достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор", - добавил Чуйченко.

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Автор: 

путин владимир (31564) россия (96192) тюрьма (825) заключенные (514)


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Топ комментарии
+66
С отправкой на " работы" в Сирию и ОРДЛО.
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31.01.2022 15:05 Ответить
+57
А вот и ГУЛАГи подъехали. По правде сказать, вообще пох, как там кацапские свиньи будут друг друга грызть. Пусть хоть своих сородичей в газовых камерах травят, лишь бы к соседям не лезли.
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31.01.2022 15:06 Ответить
+49
Мясо для штрвфных батальенов...
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31.01.2022 15:06 Ответить
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Это да, но каждый лишний орк увеличивает риск гибели Людей!
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31.01.2022 20:30 Ответить
наверное будущее удобрения украинского чернозема. а то, действительно, уже выдохся.
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31.01.2022 18:06 Ответить
электората прибавилось
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31.01.2022 22:57 Ответить
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