Путин поддержал замену тюремного срока исправительными работами для 100 тыс. осужденных в РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минюста России по поводу того, чтобы заменить лишение свободы на исправительные работы для 100 тыс. осужденных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил: "На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и к концу 2024 года мы хотели бы создать около 100 тысяч мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, содержащихся в местах лишения свободы".

"Давайте так и сделаем", – ответил ему Путин.

Министр юстиции отметил, что на сегодняшний день в РФ отбывают наказание в исправительных учреждениях около 350 тысяч человек.

"Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тысяч достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор", - добавил Чуйченко.

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