Джонсон завтра прибудет в Киев: Обсудят с Зеленским ситуацию с безопасностью и военное сотрудничество

Завтра, 1 февраля, в Украину с визитом прибудет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, темами встречи с президентом Владимиром Зеленским и топ-чиновниками страны будут: "безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое.

Ранее сообщалось, что Украину одновременно посетят премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, Нидерландов Марк Рютте.

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