Определен состав 27-й Украинской антарктической экспедиции, будет больше ученых и женщин, - НАНЦ. ИНФОГРАФИКА
Определен состав зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию "Академик Вернадский" и будет там работать более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, 3 женщины и один из самых молодых участников за все годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.
"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27 УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.
Увеличение числа ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике. За последние годы были усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширения научной группы. Также на решение увеличить состав зимовки повлияли климатические изменения, ведь теперь весна на "Вернадском" начинается раньше, чем туда может добраться летний сезонный отряд ученых, поэтому значительно возрастает нагрузка на зимующих биологов.
Возглавит 27-м УАЭ один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже 6 раз зимовал на Вернадском и в предыдущей, 25-й УАЭ, не только проводил исследования, но и был руководителем экспедиции.
Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – две женщины-метеоролога и одна женщина-биолог. С тех пор, как в 2018 году НАНЦ возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц на зимовке. До этого в 24-й УАЭ работали две женщины – ученая и врач, а у 25-й и 26-й по одной – ученые в области геофизики и биологии соответственно.
Средний возраст членов 27-й УАЭ – 36 лет: самому старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, отправившийся на станцию в 21 год). Из 14 будущих зимовников 6 уже работали в годовых экспедициях на Вернадском, а для 8 это будет первый такой опыт.
Напоминаем, что для отбора участников 27 УАЭ летом 2021 года был объявлен открытый конкурс. На него подались 137 желающих. Отбор проходил в несколько этапов, и в итоге конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Все вместе они прошли согласование и обучение в декабре прошлого года.
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Читаю новину про український супутник.
Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою - стає сумно.
Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска, і його слухняний Уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» - ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди "найвеличнішого", дозволяє припустити, що не мало.
Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник - на орбіті, і зв'язок з ним є.
Ура, шампанське, відос.
Проте, за кілька днів https://biz.censor.net/news/3312770/*********************************************************************************?fbclid=IwAR03IJqKx4tkFkTL_B1GGSNyduVopirmTSRuk1WHCqzJABfoOdZ5XZFznfE.
Що таке? Почали розбиратись.
Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від Сонця.
Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло.
Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків.
Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою - просто згадуйте цю історію.
І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».
В.Арʼєв
-Та в Интернете!Казав,що к другу на юбилей...тут недалеко...Возьми подруг...