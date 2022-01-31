Определен состав 27-й Украинской антарктической экспедиции, будет больше ученых и женщин, - НАНЦ. ИНФОГРАФИКА

Определен состав зимовального отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию ​​"Академик Вернадский" и будет там работать более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, 3 женщины и один из самых молодых участников за все годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАНЦ.

"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27 УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин", – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

Увеличение числа ученых позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике. За последние годы были усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширения научной группы. Также на решение увеличить состав зимовки повлияли климатические изменения, ведь теперь весна на "Вернадском" начинается раньше, чем туда может добраться летний сезонный отряд ученых, поэтому значительно возрастает нагрузка на зимующих биологов.

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Возглавит 27-м УАЭ один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже 6 раз зимовал на Вернадском и в предыдущей, 25-й УАЭ, не только проводил исследования, но и был руководителем экспедиции.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – две женщины-метеоролога и одна женщина-биолог. С тех пор, как в 2018 году НАНЦ возобновил возможность участия женщин в годовых экспедициях после почти 20-летнего перерыва, это будет наибольшее количество участниц на зимовке. До этого в 24-й УАЭ работали две женщины – ученая и врач, а у 25-й и 26-й по одной – ученые в области геофизики и биологии соответственно.

Средний возраст членов 27-й УАЭ – 36 лет: самому старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21. Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, отправившийся на станцию ​​в 21 год). Из 14 будущих зимовников 6 уже работали в годовых экспедициях на Вернадском, а для 8 это будет первый такой опыт.

Напоминаем, что для отбора участников 27 УАЭ летом 2021 года был объявлен открытый конкурс. На него подались 137 желающих. Отбор проходил в несколько этапов, и в итоге конкурсной комиссией было определено 24 кандидата для основного и запасного составов экспедиции. Все вместе они прошли согласование и обучение в декабре прошлого года.

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