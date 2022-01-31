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Новости Агрессия России против Украины Война
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Заявления России о начале отвода войск от границ Украины требуют проверки, - Кулеба

Заявления России о начале отвода войск от границ Украины требуют проверки, - Кулеба

Недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более детальной информации и проверки.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является позитивным сигналом, с другой стороны, в настоящий момент доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", - сказал Кулеба.

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В этом контексте он напомнил, что весной прошлого года, когда Россия развернула первую волну эскалации и начала стягивать войска к границам Украины, она потом также объявила, что обучение завершено и начинается отвод. Однако по факту он практически не состоялся, и ситуация вдоль нашей границы осталась неизменной, констатировал глава украинской дипломатии.

"Поэтому я бы ни преувеличивал, ни умалял это объявление. Нужно иметь более детальную информацию о том, что на самом деле состоялось, и только после этого можно будет делать выводы. В целом сейчас недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку какому-либо ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", - резюмировал министр.

Автор: 

россия (96192) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны Бисмарк
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31.01.2022 15:50 Ответить
+6
Сергей Нещадим @nevedimka123·https://twitter.com/nevedimka123/status/1488050099922292738 6 ч
Польща стала четвертою країною, яка розпочала постачання озброєнь в Україну. В ночі в Києві приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі курсом із Варшави.
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31.01.2022 15:54 Ответить
+6
Бреше кацап немов старий цап.

Якщо кацап не бреше, по тикай його палкою, він, мабуть, здох.
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31.01.2022 16:01 Ответить
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Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны Бисмарк
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31.01.2022 15:50 Ответить
...Головною ознакою рускіх є незламна віра у свою особливість. Вони не здатні бачити, що особливих є багато. Вони знають, що є всі інші і є вони. Богообраний народ. Бог їх любить більше, ніж усіх інших, бо вони хирові, інакшими бути не хочуть, а все одно вони є. Якесь плем'я Люцифера, улюбленого божого супротивника. І їхньою головною потребою є бути такими особливими і те, щоби всі навколо це не тільки визнавали, але й виказували.

Вся російська ментальність тримається на культі ідіота. Я такий. І зважайте на це. Вони хочуть, аби те, як їм офігенно фігово, співпереживали усі голімі нормальні. Щоби ними займалися безперервно, щоби до них була прикута вся увага, щоби їхній випадок вивчали, щоби всі зважали на їхнє особливе існування. Щоби дивувалися, як вони взагалі можуть так чудернацько існувати. - Прохасько https://gazeta.ua/blog/56485/rosijska-mentalnist-trimayetsya-na-kulti-idiota-nam-treba-mati-ce-na-uvazi
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31.01.2022 16:05 Ответить
Именно так и думают имбецилы. Их сложный душевный мир не сможет понять ни один психолог. В свое время весь мир не мог понять дебильного преклонения Гитлеру и Муссолини. И эти деятели и привели свои страны к нищете после поражения в войне.
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31.01.2022 16:24 Ответить
пусть уроды выводят войска В ТОМ ЧИСЛЕ из Кубани, Стародуба, Белгорода и других исконно украинских территорий
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31.01.2022 15:52 Ответить
Сергей Нещадим @nevedimka123·https://twitter.com/nevedimka123/status/1488050099922292738 6 ч
Польща стала четвертою країною, яка розпочала постачання озброєнь в Україну. В ночі в Києві приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі курсом із Варшави.
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31.01.2022 15:54 Ответить
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31.01.2022 15:56 Ответить
"Не верьте данайцам , дары приносящим", "Ни один договор подписанный Россией не стоит даже той бумаги на которой он написан". Мониторить ситуацию и быть готовым нужно постоянно, в нынешней же ситуации особенно тщательно 6 следующих недель ( наиболее опасный период с 10 февраля до 10 марта)
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31.01.2022 15:58 Ответить
Бреше кацап немов старий цап.

Якщо кацап не бреше, по тикай його палкою, він, мабуть, здох.
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31.01.2022 16:01 Ответить
говоря по-простому: ваньки как всегда пздт
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31.01.2022 16:02 Ответить
какой отвод7 . Только сегодня в зоне ООС зафиксировано 70 новых единиц бронетехники расейских войск. И жто не считая сколько рашистов расквартировалось в беларуси на постоянной основе
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31.01.2022 16:05 Ответить
А сколько их внутри Украины и "канают под консервные банки"
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31.01.2022 16:07 Ответить
С Донбасса пусть начнут отводить, а на границе пусть помёрзнут и вшей покормят
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31.01.2022 16:06 Ответить
агрохомия все знает - спросите его
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31.01.2022 16:07 Ответить
И Верещук неплохая кремлёвская дирижёр
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31.01.2022 16:09 Ответить
Ще тиждень такої погоди і касабські штурмові бригади змиє " к ******", в Азовське море.
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31.01.2022 16:15 Ответить
Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государства-ми. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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31.01.2022 16:16 Ответить
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31.01.2022 16:17 Ответить
Стамбульский саммит 1999г.
В Декларации по итогам саммита говорится, что государства-члены ДВСЕ «приветствуют обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск из территории Республики Молдова к концу 2002 года» (т.е. до https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 года ). Выполняя другие обязательства, Россия с https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года последовательно отрицает, что она когда-либо давала четкие обязательства по выводу своих войск, однако Россия вывела 58 поездов с боеприпасами и боеприпасами из Приднестровья.
Никаких дальнейших действий не было с https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года .
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31.01.2022 16:21 Ответить
Тепер, головна надія кремля на "кротів", та на продажну українську т.зв. еліту...
«фортецю беруть зсередини». (с)
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31.01.2022 16:21 Ответить
Недовіра до дій та слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу потребують більш детальної інформації та перевірки. Якої потрібно ще перевірки і хто має перевіряти,коли "зе" на весь світ заявив,що в нього розвід даних більше як у США ?
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31.01.2022 16:24 Ответить
Пи@дежь Заявления России о начале отвода войск от границ Украины не требуют проверки
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31.01.2022 16:43 Ответить
Хламидия сказала, что ушли, какие еще вопросы
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31.01.2022 16:45 Ответить
 
 