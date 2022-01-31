Заявления России о начале отвода войск от границ Украины требуют проверки, - Кулеба

Недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более детальной информации и проверки.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является позитивным сигналом, с другой стороны, в настоящий момент доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна продемонстрировать деэскалацию ситуации в подтверждение заявлений, что не собирается нападать на Украину, - Зеленский

В этом контексте он напомнил, что весной прошлого года, когда Россия развернула первую волну эскалации и начала стягивать войска к границам Украины, она потом также объявила, что обучение завершено и начинается отвод. Однако по факту он практически не состоялся, и ситуация вдоль нашей границы осталась неизменной, констатировал глава украинской дипломатии.

"Поэтому я бы ни преувеличивал, ни умалял это объявление. Нужно иметь более детальную информацию о том, что на самом деле состоялось, и только после этого можно будет делать выводы. В целом сейчас недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку какому-либо ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", - резюмировал министр.