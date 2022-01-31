Заявления России о начале отвода войск от границ Украины требуют проверки, - Кулеба
Недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более детальной информации и проверки.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С одной стороны, любое объявление Россией об отводе войск – это само по себе является позитивным сигналом, с другой стороны, в настоящий момент доподлинно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме, и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть нужно смотреть на это комплексно, мало сказать, что мы кого-то или что-то отводим", - сказал Кулеба.
В этом контексте он напомнил, что весной прошлого года, когда Россия развернула первую волну эскалации и начала стягивать войска к границам Украины, она потом также объявила, что обучение завершено и начинается отвод. Однако по факту он практически не состоялся, и ситуация вдоль нашей границы осталась неизменной, констатировал глава украинской дипломатии.
"Поэтому я бы ни преувеличивал, ни умалял это объявление. Нужно иметь более детальную информацию о том, что на самом деле состоялось, и только после этого можно будет делать выводы. В целом сейчас недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому прежде чем давать оценку какому-либо ее шагу, нужно действительно убедиться, что происходит именно то, что Россия имеет в виду", - резюмировал министр.
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Вся російська ментальність тримається на культі ідіота. Я такий. І зважайте на це. Вони хочуть, аби те, як їм офігенно фігово, співпереживали усі голімі нормальні. Щоби ними займалися безперервно, щоби до них була прикута вся увага, щоби їхній випадок вивчали, щоби всі зважали на їхнє особливе існування. Щоби дивувалися, як вони взагалі можуть так чудернацько існувати. - Прохасько https://gazeta.ua/blog/56485/rosijska-mentalnist-trimayetsya-na-kulti-idiota-nam-treba-mati-ce-na-uvazi
Польща стала четвертою країною, яка розпочала постачання озброєнь в Україну. В ночі в Києві приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі курсом із Варшави.
Якщо кацап не бреше, по тикай його палкою, він, мабуть, здох.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
В Декларации по итогам саммита говорится, что государства-члены ДВСЕ «приветствуют обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск из территории Республики Молдова к концу 2002 года» (т.е. до https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 1 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 года ). Выполняя другие обязательства, Россия с https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года последовательно отрицает, что она когда-либо давала четкие обязательства по выводу своих войск, однако Россия вывела 58 поездов с боеприпасами и боеприпасами из Приднестровья.
Никаких дальнейших действий не было с https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года .
«фортецю беруть зсередини». (с)
Пи@дежьЗаявления России о начале отвода войск от границ Украины не требуют проверки