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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба

Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба

Мнение о недооценке Украиной военной угрозы или о недостаточной подготовке к разным сценариям абсолютно ошибочно, потому что комплексный пакет сдерживания России наша страна предложила партнерам еще в ноябре прошлого года и уже имеет результаты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все попытки сейчас навязать мнение, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно готовится к разным сценариям, абсолютно ошибочны, потому что мы были первыми, кто предложил ответ на проблему, – это комплексный пакет сдерживания России", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что он был предложен партнерам в ноябре прошлого года, а сегодня этот комплексный пакет уже наполнен конкретными элементами: Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности наших партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления России о начале отвода войск от границ Украины требуют проверки, - Кулеба

"Хочу отметить, что десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил глава МИД.

Кулеба также отдельно поблагодарил британскую коллегу Лиз Трасс за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании.

Мы призываем партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений. в Кремле остынут", - убежден Кулеба.

Автор: 

армия РФ (19682) россия (96192) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
Ага, тобто ви не наркомани...
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31.01.2022 16:22 Ответить
+13
Ты при бубочке это сможешь повторить? А при Ермаке? Этим уродам уже ни помощь не нужна, ни оружие. Тупо и нагло работают на прекращение международной помощи Украине в борьбе с агрессией рф.
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31.01.2022 16:23 Ответить
+12
Это он преЗЕдента и Хламидию брехунами обозвал?....
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31.01.2022 16:26 Ответить
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Ага, тобто ви не наркомани...
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31.01.2022 16:22 Ответить
не мямли, зелеторчок. ты бы научилось формулировать. а не как клоун бессвязно мямлить
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31.01.2022 16:51 Ответить
дуня, корректно - это закрыть грязную пасть и перестать подмахивать оккупантам, как вы, зеленые торчки
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31.01.2022 17:47 Ответить
Наркомани, але стрімко будують під'зні шляхи до Києва, Одеси, навіть у Луганьскій області шляхи аварійно відновлюють.
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31.01.2022 17:12 Ответить
Бабки миють...
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31.01.2022 17:14 Ответить
Такого беспередела как при зелёной власти, для к примеру работников детских садов, не было никогда, всё урезано до предела. Если уже на детей урезают, то и у других дела не лучше. На папыбениных предприятиях лозунг - Прибыль любой ценой.
А цена, это урезание зарплат, ухудшение условий труда , нарушение технологии и плановых ремонтов, всё это на фоне увеличения производства и прибыли. А дороги, а дороги нищим с торбой не нужны. Можно конечно уколоться и сходить на концерт российской группы Ленинград, спеть там пару песен с матом для снятия стресса.
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31.01.2022 19:21 Ответить
То чому ж з листопада минулого року не дали грошей на армію, навіть пального всього 20% ?
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31.01.2022 19:05 Ответить
Україна оцінює загрозу правильно. Один провінційний комік не розуміє, що відбувається за межами його знімального майданчику. Живе тільки поданими сценаріями.
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31.01.2022 16:23 Ответить
На жаль, Україна складається не тільки з Народу, але й з нарІду та влади.
Поки що зверху влада від наріду(
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31.01.2022 17:22 Ответить
Кулеба собирет и канализирует квартальные высеры. Надо еще сказать просто- кого вы слушаете ?
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31.01.2022 16:23 Ответить
Вони як хом'яки морди понаїдали, і війна їх не колише. Турбує тільки всесвітня паніка.
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31.01.2022 19:10 Ответить
Ты при бубочке это сможешь повторить? А при Ермаке? Этим уродам уже ни помощь не нужна, ни оружие. Тупо и нагло работают на прекращение международной помощи Украине в борьбе с агрессией рф.
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31.01.2022 16:23 Ответить
Можна припустити, що союзники зараз працюють з иншими політиками (наприклад, з Порошенком) та не зважають на блаЗЄнських. Взагалі.
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31.01.2022 16:27 Ответить
Хочется в это верить.
Это было бы очень правильным решением.
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31.01.2022 17:12 Ответить
возможно это станет видно после выполнения программ визитов Джонсона, Моравецкого и Эрдогана.
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31.01.2022 17:16 Ответить
"Думка про недооцінку Україною військової загрози ... є абсолютно хибною"
А от думка, що зевлада - це влада дурнів та покидьків є абсолютно вірною!
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31.01.2022 16:25 Ответить
Это он преЗЕдента и Хламидию брехунами обозвал?....
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31.01.2022 16:26 Ответить
Обозвал. Ты против?
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31.01.2022 16:47 Ответить
Він за! Уважніше читайте і не забувайте про сарказм!
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31.01.2022 17:15 Ответить
Спасение рядового Зе в действии.
Но вот проблема, зарадные СМИ уже опубликовали свои статьи по итогам бпифинга с Зе. А "разъяснения" от других чиновников они не опубликуют.
Де факто лучше бы Зе молчал - сошёл бы за умного
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31.01.2022 16:26 Ответить
Когда человек под мухой - он себя не контролирует и свой базар тоже.
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31.01.2022 16:49 Ответить
А резидент ваш який зеленський чомусь вважає інакше. То на яку країну працює офіс президента? Мені здається що на росію. А вам пан кулеба так не здається?
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31.01.2022 16:28 Ответить
Ви хоч слідкуйте, хто що каже. Ось тільки-що Резніков сказав, що загрози немає бо кацапи не шикувалися в ударні групи. Ви що стали вже "розводити" весь світ? Це ж не нарід вухастий, яки ви розвели на виборах у 2019 році, втираючи їм про "свинарчуків" "Ротердами" і збагачення у 80 раз.
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31.01.2022 16:37 Ответить
Правильна заява.

Але не варто думати, що одними тільки санкціями можна зупинити агресора: 8 років війни доводять, що санкції є, але війна продовжується. І агресор не може просунутись далі не завдяки санкціям, а завдяки збройній обороні.
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31.01.2022 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g
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31.01.2022 16:43 Ответить
кулеба, походу, проигнорировал прессуху своего шефа
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31.01.2022 16:49 Ответить
кулеба опять отдувается за клоунский бред( или не бред, а кцпскую ипсо)
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31.01.2022 16:50 Ответить
Зеленый гопник порадовал скрепную своими высерами о преувеличении угрозы войны и все это перед заседанием Совбеза ООН где США с партнерами должны были с дерьмом смешать мацковию как раз в связи с этой угрозой. Зачем такую хрюшку подложил США и ЕС? Как потом просить в них помощи? И на какую страну работает пРезидент уже всем понятно! Вы сделали это вместе!!!
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31.01.2022 16:53 Ответить
У ЗЕбила свои, облачные соображения, его состояние без стакана не понять и без дорожки не обмерять.
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31.01.2022 17:19 Ответить
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31.01.2022 16:56 Ответить
отож. не хрюкай хором с клоуном и хйлом
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31.01.2022 17:46 Ответить
Враги народа хотят, что бы Зеленский раскрыл все планы и о них узнали другие враги.
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31.01.2022 17:01 Ответить
лол) враги узкого народа, к которому ты с тараканом себя причисляешь?
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31.01.2022 17:45 Ответить
А чого Кислиця в ООН щойно на засіданні Радбезу нічого такого не сказав?
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31.01.2022 19:11 Ответить
Придурок, ты слушал, что наговорил твой шеф-наркоман?
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31.01.2022 22:28 Ответить
всё верно сказал.
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01.02.2022 04:33 Ответить
 
 