Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба
Мнение о недооценке Украиной военной угрозы или о недостаточной подготовке к разным сценариям абсолютно ошибочно, потому что комплексный пакет сдерживания России наша страна предложила партнерам еще в ноябре прошлого года и уже имеет результаты.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все попытки сейчас навязать мнение, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно готовится к разным сценариям, абсолютно ошибочны, потому что мы были первыми, кто предложил ответ на проблему, – это комплексный пакет сдерживания России", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что он был предложен партнерам в ноябре прошлого года, а сегодня этот комплексный пакет уже наполнен конкретными элементами: Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности наших партнеров.
"Хочу отметить, что десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил глава МИД.
Кулеба также отдельно поблагодарил британскую коллегу Лиз Трасс за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании.
Мы призываем партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений. в Кремле остынут", - убежден Кулеба.
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А цена, это урезание зарплат, ухудшение условий труда , нарушение технологии и плановых ремонтов, всё это на фоне увеличения производства и прибыли. А дороги, а дороги нищим с торбой не нужны. Можно конечно уколоться и сходить на концерт российской группы Ленинград, спеть там пару песен с матом для снятия стресса.
Поки що зверху влада від наріду(
Это было бы очень правильным решением.
А от думка, що зевлада - це влада дурнів та покидьків є абсолютно вірною!
Но вот проблема, зарадные СМИ уже опубликовали свои статьи по итогам бпифинга с Зе. А "разъяснения" от других чиновников они не опубликуют.
Де факто лучше бы Зе молчал - сошёл бы за умного
Але не варто думати, що одними тільки санкціями можна зупинити агресора: 8 років війни доводять, що санкції є, але війна продовжується. І агресор не може просунутись далі не завдяки санкціям, а завдяки збройній обороні.