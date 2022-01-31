Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба

Мнение о недооценке Украиной военной угрозы или о недостаточной подготовке к разным сценариям абсолютно ошибочно, потому что комплексный пакет сдерживания России наша страна предложила партнерам еще в ноябре прошлого года и уже имеет результаты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все попытки сейчас навязать мнение, что Украина недооценивает угрозу или недостаточно готовится к разным сценариям, абсолютно ошибочны, потому что мы были первыми, кто предложил ответ на проблему, – это комплексный пакет сдерживания России", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что он был предложен партнерам в ноябре прошлого года, а сегодня этот комплексный пакет уже наполнен конкретными элементами: Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности наших партнеров.

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"Хочу отметить, что десятки тонн оборонного оружия, оборудования и боеприпасов, которые сегодня прибывают в Украину - это тонны аргументов, усиливающих переговорную позицию Украины. Как ни парадоксально, все это оружие нужно прежде всего для того, чтобы его не пришлось применять", - отметил глава МИД.

Кулеба также отдельно поблагодарил британскую коллегу Лиз Трасс за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании.

Мы призываем партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных решений. в Кремле остынут", - убежден Кулеба.