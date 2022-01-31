В Кремле не исключают возможности встречи Зеленского и Путина в Китае: В ОП заявили, что поездки в Пекин пока нет в календаре президента
В Офисе Президента Украины приветствуют то, что в Кремле стали осознавать безальтернативность прямых контактов между президентами Украины и РФ
Об этом заявил спикер президента Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – ред.)", - рассказал он.
Он добавил, что по состоянию на 31 января в календаре президента Украины Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.
"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", - сказал Никифоров.
Как сообщалось, 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает в Россию.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару» ?
Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.
Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
А шо, на водопаде был, на море был, в теплых странах, на лыжах, бухло на госдаче...., а тут бац - и Олимпиада !
Зе-шара объёма не имеет !
Останні 2 роки іде семимильними кроками.
Скоро байрактари будуть збирати під Житомиром, а в кількості діло за малим.
"В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом."
где вас мудаков73 размножают!
Зустріч в Китаї - це свідомий відхід від європейського , неефективного, але контрольованого і відкритого процесу. Будь які розмови і домовленості будуть таємними. Ви й озирнутись не встигните, як Зеленський закличе ОДКБ до врегулювання ситуації в Україні через заворушення за фактом фальсифікації зеленими виборів.
где наращивает? чем? проваленным оборонзаказом? отсутствие заказов на КБ "Луч"? закупкой татр для "даны" в три раза дороже КРАЗов?
про байрактары договорился порох еще в период президентства. месяц он не вылазил из ЕС мотаясь между главами государств, дипломатам и министрами основных союзников Украины убеждая их в реальности агрессии. а бедосик в это время на лыжах катался да на сейшелах пузо грел.
Можливо варто почати виробляти безпілотники? Можливо варто запустити в космос ******** супутник для спостереження?
Як вважаєте?
"боевые маршрутки" это ты про автомобили медицинского обеспечения? а ты в курсе сколько они бойцам жизней спасли?
какое отношение криворагулина имеет к выпуску беспилотников?
бабки - турецкие, строители - турецкие. материалы - турецкие. двигатели - наши если буду выпускать акинчи (что вряд ли). а может надо выпускать системы ПРО и РСЗО? или ты байрактарами за пультом надеешься орду остановить?
Поки летів, то пишалися...і перемогу собі малював...
А щось пішло не так, то винен Зеленський...ну ну
идея и начало строительства - пороха
но криворагулье неверно батарее прикрутило и у спутника сели аккумуляторы. и скоро он пополнит спутниковую группировку мирового океана.
Зустрічатись із окупантом на території друга цього окупанта та ворога союзника України США.
Та й прямо перти проти США Китай не буде. А посприяти пуйлу в його посяганнях на Україну може, організовуючи безпечну, захищену від спецслужб США площадку для зустрічі пуйла із блазнем.
Если где-то потеряется один иностранный клоун - ни кто не заметит!
Да даже двух!!!
Едет подписывать капитуляцию, и да будет вам мир! Ну он же обещал.
Выпускать нельзя.
Многоходовочку раскрутил то нужно
И оружие поставляют как никогда и володька соседский невдоумении уже и встретиться непротив
Мальдивский уже б давно ребят в котли погнал а грошики в офшори
только нескладуха у тебя. твой гений недоволен поставками оружия. может он кцпский гений?
А Вам кто говорил что он недоволен¿
А гениальные мысли что он кацапцкий гений,мне немного напоминает ослинную логику
- Не нападайТЕ на нас, я сделаю все, чтобы Украина не вступила в НАТО?
- Я же вас раньше так смешил, неужели я не заслужил титул миротворца?
- Если не свалишь пи*дец тебе гнида?
- Если вы нападете будет много погибших?.
- Мы вас любим, все подпишем.
Я конечно не дипломат и не политик, но и уж точно не клоун, чтобы не понимать, что без давления на *****, "сойтись где-то посередине", без сдачи интересов Украины не выйдет!
Что можно сказать человеку, который хочет тебя уничтожить, тем или иным способом? Взывать к совести? Бред.
Когда эти гастроли, наконец, закончатся???
Там есть такой вид спорта ?