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В Кремле не исключают возможности встречи Зеленского и Путина в Китае: В ОП заявили, что поездки в Пекин пока нет в календаре президента

В Кремле не исключают возможности встречи Зеленского и Путина в Китае: В ОП заявили, что поездки в Пекин пока нет в календаре президента

В Офисе Президента Украины приветствуют то, что в Кремле стали осознавать безальтернативность прямых контактов между президентами Украины и РФ

Об этом заявил спикер президента Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – ред.)", - рассказал он.

Он добавил, что по состоянию на 31 января в календаре президента Украины Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.

"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", - сказал Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разговоре с Путиным намерен посоветовать ему "отойти от пропасти", - Джонсон

Как сообщалось, 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает в Россию.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Китай (3044) путин владимир (31564) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+31
Можно на зельку одет пояс шахида, и когда он будет заглядывать путину в глаз взорвать их чертям собачим обеих
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31.01.2022 16:24 Ответить
+20
Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
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31.01.2022 16:28 Ответить
+16
Зеленский может встретиться с Х***лом только в качестве пианиста. В другом случае поездка у него будет только в одну сторону
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31.01.2022 16:26 Ответить
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Можно на зельку одет пояс шахида, и когда он будет заглядывать путину в глаз взорвать их чертям собачим обеих
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31.01.2022 16:24 Ответить
не, там фсо не пропустит такое. надо зелика как в "пацанах" невидимку нафаршировать, уверен, он для народа готов будет пожертвовать собой.
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31.01.2022 16:35 Ответить
Можна Вовіку міну в дупу запхати.
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31.01.2022 18:36 Ответить
А чому в Україні й досі немає Міністерства Обіцянок?

Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...

А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару» ?
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31.01.2022 17:19 Ответить
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31.01.2022 17:30 Ответить
...Знаєте, не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
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31.01.2022 17:20 Ответить
Убивать 2.5 года страну и быть неосудной? Ну уж нет! Будет сидеть! И с конфискацией всего майна!!! Чтоб его скумбрия и личинки не шиковали за наши деньги!
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31.01.2022 19:31 Ответить
Злоті слова - обЕИх!
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31.01.2022 17:25 Ответить
В Китае Путин шмарклю и натянет по полной,по самые помидоры!
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31.01.2022 17:28 Ответить
"Натягне" не шмарклю, а ... "Моніку Зєлінскі"...
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31.01.2022 17:38 Ответить
комик им устроит знатный корпоративчик!
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31.01.2022 19:21 Ответить
Почему еще не в Северной Корее?
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31.01.2022 16:25 Ответить
Если Пукин хоть намекнет, то сразу поездка будет запланирована ради очередного заглядывания в глаза(..чко)...
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31.01.2022 16:25 Ответить
Ага, и петушилина ещё туда привезут! Бред!
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31.01.2022 16:25 Ответить
нада ж наканєц поглубжє залізнуть мір
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31.01.2022 16:26 Ответить
Зеленский может встретиться с Х***лом только в качестве пианиста. В другом случае поездка у него будет только в одну сторону
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31.01.2022 16:26 Ответить
ермак буде удерживать президента (.....) от музицирования, хозяин то Кетай, а там не потерпят... А как основное_ чемодчик уже заслали с диппочтой.
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31.01.2022 16:31 Ответить
Как только гундосая самоустраненка встретится с ******- она сдаст все .ЕГО НЕЛЬЗЯ НИКУДА ВЫПУСКАТЬ . ИЛИ в ОДИН КОНЕЦ
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31.01.2022 16:28 Ответить
В какой один конец??? Я еще хочу смотреть шоу из суда и бесконечный сериал его приключений в тюрьме!
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31.01.2022 19:26 Ответить
Источники сообщили. Знаете, почему массовые беспорядки с использованием шин, искусственной крови и 5000 боевиков на Киев и четыре области (т е, по 1000 человек на регион) раскрывает не СБУ, в обязанности которой это входит, а МВД Монастырского? Нет, не потому что Монастырского готовят к отставке, как сообщил ряд телеграмм-каналов.
Монастырскому как раз ничего не угрожает, именно потому, что он готов выполнять все что прикажут. Все намного проще и смешнее.
Дело в том, что идея «пресечения массовых беспорядков» принадлежит Олегу Татарову, которому срочно нужно оправдаться за провал апелляционного суда по Петру Порошенко. Организовать у Татарова не вышло вообще ничего. Отменять решение Печерского суда не захотел ни один судья, несмотря на посулы и угрозы. Полиция после драки с предпринимателями-ФЛП под Верховной Радой, категорически дала понять, что действовать она будет в рамках закона и не иначе. Генпрокурор Венедиктова усилить прокурорскую группу не смогла, ни один опытный прокурор участвовать в деле не согласился. Наконец собрать «митинг граждан и ветеранов - противников Порошенко» не вышло. Массовка тоже, знаете ли, следит за новостями и рейтингами, плюс, наличие у Порошенко ветеранской организации «Братья по оружию» сильно охлаждает пыл всем кадрам политтехнологов ОП. Драться с ветеранами войны не хочет никто.
Именно поэтому еще в пятницу, в Офисе президента сообщили о некой группе, готовящей массовые провокации и столкновения с силовиками. Звучало это настолько смешно, что наши источники рассказали тогда это как анекдот. Однако, Зеленского лично эта информация насторожила, да так что он сразу забыл о Порошенко и суде. Зеленский приказал докладывать ему о всех деталях операции. Вот тут и возникла проблема.
Передать информацию СБУ, как это положено, Татаров не мог, поскольку это ведомство друга Зеленского Баканова, который сам конкурирует с Татаровым за звание «любимой жены» у Ермака. Подчиненные Баканова сразу бы открыли, что все дело - липа. Венедиктова тоже не парафия Татарова, она все еще напоминает о своем участии в избрании Зеленского президентом. Положиться Татаров мог только на ГБР своего старого торища Сухачева, и на МВД Монастырского работу которого он курирует от ОП. И поскольку массовые беспорядки, это вообще не направление ГБР, операцию поручили Монастырскому.
Звание «всегда готового к услугам» Монастырский оправдал, т е впереди у него еще не один «раскрытый заговор». Зеленский искренне поверил, что беспорядки готовили Медведчук, Ахметов, Порошенко, россияне, заказчики покушения на Шефира, Байден которому он надоел, и вообще все кто не любит его персонально. Поскольку в состоянии легкой паники Зеленский становится образцово покладистым, басенку о массовых беспорядках съел и одобрил Андрей Ермак. Ему это тоже выгодно. Ждем продолжения истории.
Единственное что радует, дружный смех соцсетей над сказкой о «массовых беспорядках» заставил ее авторов отказаться от заявлений, что это опять «рука Ахметова». Или еще кого-либо известного. ТГ "Печерский холм"
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31.01.2022 16:28 Ответить
только добавлю. татаров и его дружбан цуцкеридзе научно разрабатывают тему борьбы с массовыми беспорядками.
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31.01.2022 16:36 Ответить
Ага, Монастырский еле прочитал со шпаргалки эту всю белиберду. Явно такой закрученный сюжет не смог запомнить и даже заикался пока читал))
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31.01.2022 19:23 Ответить
В ситуации угрозы масштабного вторжения и по факту идущей войны президенту страны подвергшейся агрессии не чего делать на подобных мероприятиях, он должен быть на посту.( тем более что перелет в Китай и обратно будет производиться над территорией противника). Вполне достаточно делегировать туда министра молодежи и спорта.
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31.01.2022 16:29 Ответить
та пусть едет! Может ему там заварят чайку крепенького с новичком.
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31.01.2022 16:31 Ответить
Короче, наклёвывается очередной отпуск под видом важной встречи !
А шо, на водопаде был, на море был, в теплых странах, на лыжах, бухло на госдаче...., а тут бац - и Олимпиада !
Зе-шара объёма не имеет !
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31.01.2022 16:30 Ответить
Какая нормализация отношений? О чем вы? Только деокупация крыма и дамбаса и после выплаты компенсаций и репараций потерпевшим можно говорить о мире и нормальзации отношений. Но даже после етого отношений с Парашниками никаких не хочу. Так как все их отношения были с уклоном на развал Украины и уничтожение украинского населения. И никогда не поверю что они через год-два опять начнут попытки захватить Украину.
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31.01.2022 16:31 Ответить
"его будут пытать!" )))
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31.01.2022 16:31 Ответить
говно завтра припрет в ВР 6 изменений в Конституцию. ну ну... ну ну

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31.01.2022 16:32 Ответить
зєзіка посаджено в президентське крісло руками медійних хотьпоржом з однією метою: щоб у час Ч воно заволало на публіку "пучінввєді!"
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31.01.2022 16:34 Ответить
Пошліть агента "жму руку"
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31.01.2022 16:36 Ответить
Так він туди і милиться, ще раз побачити мир в очках пуйла.
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31.01.2022 16:40 Ответить
Все що треба він уже побачив і Україна нарощує обороноздатність.
Останні 2 роки іде семимильними кроками.

Скоро байрактари будуть збирати під Житомиром, а в кількості діло за малим.
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31.01.2022 16:42 Ответить
Що ти завтра будеш співати, якщо Зєля об'явить, що поїде на зустріч з пуйлом?
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31.01.2022 16:47 Ответить
Все добре, якщо там не буде "жму руку" та розмови про святкування Нового року
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31.01.2022 16:49 Ответить
Зєля тільки те й робить, що белькоче про святкування, в тому числі, і Нового року.


"В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом."
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31.01.2022 16:55 Ответить
продовжуй шерити, фуфло деркача-портнова) доведи, що клоун така ж кцпська потвора, як вони)))
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31.01.2022 17:27 Ответить
ты дефективное услышало как прямо сейчас на СБ ООН представитель засРашки выступил : мы не на кого не собираемся нападать, запад нагнетает истерию, наши войска на нашей территории, и послушайте хотя бы украинского президента, который на пресс конференции сказал - россия ни на кого не собирается нападать, а США нагнетают истерию, в результате чего страдает наша украинская экономика.
где вас мудаков73 размножают!
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31.01.2022 18:44 Ответить
Все добре?
Зустріч в Китаї - це свідомий відхід від європейського , неефективного, але контрольованого і відкритого процесу. Будь які розмови і домовленості будуть таємними. Ви й озирнутись не встигните, як Зеленський закличе ОДКБ до врегулювання ситуації в Україні через заворушення за фактом фальсифікації зеленими виборів.
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31.01.2022 22:01 Ответить
ты идиот или на зарплате?
где наращивает? чем? проваленным оборонзаказом? отсутствие заказов на КБ "Луч"? закупкой татр для "даны" в три раза дороже КРАЗов?

про байрактары договорился порох еще в период президентства. месяц он не вылазил из ЕС мотаясь между главами государств, дипломатам и министрами основных союзников Украины убеждая их в реальности агрессии. а бедосик в это время на лыжах катался да на сейшелах пузо грел.
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31.01.2022 16:49 Ответить
Пропонуєте і далі клепати бойові маршрутки, напівнадувні човни?

Можливо варто почати виробляти безпілотники? Можливо варто запустити в космос ******** супутник для спостереження?

Як вважаєте?
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31.01.2022 16:52 Ответить
спутник сдох. нет больше спутника. 20 лямов баксов в трубу. дякую дуже дякую
"боевые маршрутки" это ты про автомобили медицинского обеспечения? а ты в курсе сколько они бойцам жизней спасли?
какое отношение криворагулина имеет к выпуску беспилотников?
бабки - турецкие, строители - турецкие. материалы - турецкие. двигатели - наши если буду выпускать акинчи (что вряд ли). а может надо выпускать системы ПРО и РСЗО? или ты байрактарами за пультом надеешься орду остановить?
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31.01.2022 16:58 Ответить
Це ж Петро хвалився, що супутник його затія, починання і ідея.
Поки летів, то пишалися...і перемогу собі малював...
А щось пішло не так, то винен Зеленський...ну ну
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31.01.2022 17:00 Ответить
понимаешь в чем дело
идея и начало строительства - пороха
но криворагулье неверно батарее прикрутило и у спутника сели аккумуляторы. и скоро он пополнит спутниковую группировку мирового океана.
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31.01.2022 17:03 Ответить
нащо ви з цією потворою сперечаєтесь. воно ж по методичці шпарить
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31.01.2022 17:26 Ответить
до речі мені завжди цікаво - от ти і інші вигадали якусь фігню про "жму руку обнімаю", а пояснить чому у Порошенка на росії бізнес припинив існування в 2014, а у Зеленського він там квітне всі 8 років війни - ти не здатен. Чому Зеленський підписує нові контракти з Мінкультом РФ? І бонусом - чому при "жму руку" ми перестали закуповувати на росії електроенергію, а при Зеленському - почали. Чому при Зеленському ми 2.5 роки закуповуємо на росії вугілля і дизель? Так хто "жме руку"?
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31.01.2022 17:24 Ответить
С зеленым то все понятно. Но про прекращения бизнеса в РФ у порошенко именно в 2014 - наглый ******.
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01.02.2022 00:10 Ответить
Де будем житомирські байрактари складать,всі склади ,,Нептунами" забиті!
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31.01.2022 16:51 Ответить
Неправильно,не в очках,а в *очке*.
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31.01.2022 20:44 Ответить
Ні ,поїде агент ,,сосну хер,,.
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31.01.2022 16:44 Ответить
Яка "чудова" ідея.
Зустрічатись із окупантом на території друга цього окупанта та ворога союзника України США.
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31.01.2022 16:39 Ответить
Як сказати. На місці китайців я б насторожився.
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31.01.2022 16:43 Ответить
Китайці та пуйло вже майже сіамські близнюки, спільні військові навчання, спільна пропаганда.
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31.01.2022 16:50 Ответить
Ага! Сталін з Гітлером не тільки навчання спільні проволили але й союзниками були у війні проти одного противника! Чим закінчилося?
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31.01.2022 18:54 Ответить
У китайців та парашників спільний ворог США.
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31.01.2022 19:01 Ответить
Але перед тим як конфліктувать з США Китай подумає А от Сибір - штука хороша Китайці вже добре заселилися Сільське господарство Сибіру і продовольчі ринки - УЖЕ в їх руках Так що вони вже економічну експансію здійснили Вже вивіски на державних органах дублюють ієрогліфами!
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31.01.2022 19:09 Ответить
Ну от. Китай вже і так прибирає до рук паРашенський Сибір, без шуму та пилу.
Та й прямо перти проти США Китай не буде. А посприяти пуйлу в його посяганнях на Україну може, організовуючи безпечну, захищену від спецслужб США площадку для зустрічі пуйла із блазнем.

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31.01.2022 19:13 Ответить
Розмовляють в унісон, кацапи і наші малороси. Мов американці і європейці, заспокойтеся. В нас тут дружба і ми вірішимо ці питання в Пекіні, чого ви нам збираєтеся вводити санкції?
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31.01.2022 16:39 Ответить
Господа китайцы, вас там полтора миллиарда!
Если где-то потеряется один иностранный клоун - ни кто не заметит!
Да даже двух!!!
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31.01.2022 16:39 Ответить
Был Оман, потом ... и теперь Олимпиада...
Едет подписывать капитуляцию, и да будет вам мир! Ну он же обещал.
Выпускать нельзя.
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31.01.2022 16:42 Ответить
Есть поговорка, лучше плохой мир чем хорошая война. Я категорически не согласен. Ето все равно что сказать что лучше плохой друг чем хороший враг. Это что за бред? Пускай плохой враг у себя где то там сидит подальше и я знаю что он враг, чем плохой друг будет у меня за спиной и в самый неожиданный момент всунет мне нож в спину. Так что о какой нормальзации отношений вообще может идти речь? Все же понимают что все ети отношения сведутся опять к разрушению Украины. Я уже молчу что никто не забудет десятки тысяч убитых и покалеченных и миллионах разрушенных судеб вынужденных покинуть свои дома и начинать все сначала
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31.01.2022 16:43 Ответить
На оппозиции лежит вина не в меньшей степени за долю Украины, чем на этой трусливой и брехливой зелёной потворе! Вы, оппозиция, из-за своей безмерной самонадеянности позволили Коломойскому с бездарным шутом и 73% умалишенных обыграть вас вчистую. Но вы- это так, а Украину за что? К сожалению, это происходит и сейчас! Одна болтовня, болтовня и болтовня! Не будет Майдана- не будет и вас и свободной демократичной Украины! Вы же помните, надеюсь, кто захватил власть в 1917 и что было потом!
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31.01.2022 16:45 Ответить
майдана не будет. будет быстрая расправа. в том числе с вами - белопольтовыми надсхваточниками. каштанов на всех хватит. не хватит - досадим
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31.01.2022 16:51 Ответить
Навіщо з каштанами морочиться? Казахи умудрялися вішать злочинців посеред голого степу! Приводилися два верблюди Їм між горбами клали товсту жердину На жердину чіпляли зашморг І вішали Якщо верблюди були низькуваті чи страчуваний - високий то йому ступні ніг притягували мотузкою до пояса Верблюдів нема Але прикинь - скількох одночасно можна повісить поклавши поверх бортів двох КраЗів кілька перекладин!
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31.01.2022 18:52 Ответить
Наш президент гений
Многоходовочку раскрутил то нужно
И оружие поставляют как никогда и володька соседский невдоумении уже и встретиться непротив
Мальдивский уже б давно ребят в котли погнал а грошики в офшори
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31.01.2022 16:55 Ответить
обычно про много ходов очка рассказывают недомерки с кучей комплексов дабы прикрыть ситуация "уф. пропетлял. само разрулилось". по причине природной трусости и злобности моськи
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31.01.2022 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tCv5l_Viruc
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31.01.2022 17:22 Ответить
да, кому и осел гений)))

только нескладуха у тебя. твой гений недоволен поставками оружия. может он кцпский гений?
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31.01.2022 17:24 Ответить
Он мне не говорил ,что недоволен поставками
А Вам кто говорил что он недоволен¿
А гениальные мысли что он кацапцкий гений,мне немного напоминает ослинную логику
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31.01.2022 17:54 Ответить
да, кто вообще понял, что оно говорит? ни одного предложения связного. важно, что это чучело делает
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31.01.2022 18:07 Ответить
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна.
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31.01.2022 18:07 Ответить
Мабуть у залі для прибування…
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31.01.2022 17:01 Ответить
Волк, Лиса и Медведь приглашают зайца на праздничный ужин. Типо так ето выглядит
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31.01.2022 17:02 Ответить
Боже, не допусти цієї зустрічі.
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31.01.2022 17:10 Ответить
пусть ЗЕтварь летит к ху@лу и как можно скорее, но так, чтобы в один конец, обратно это зеленое буратино может не возвращаться.
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31.01.2022 17:14 Ответить
зелю обработать новичком и пусть по кругу, поручкаться)
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31.01.2022 17:20 Ответить
Беда.
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31.01.2022 17:20 Ответить
можешь не возвращаться, если попрешься, гундосое ничтожество
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31.01.2022 17:23 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=JFGyAgn0aic
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31.01.2022 17:32 Ответить
Вот, там и нагнут его
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31.01.2022 17:40 Ответить
Не пускайте цього дятла на перемовини самого, воно все просре.
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31.01.2022 17:44 Ответить
Вот мне интересно, что оно может сказать этому карликовуму выродку, ну вот буквально, что?
- Не нападайТЕ на нас, я сделаю все, чтобы Украина не вступила в НАТО?
- Я же вас раньше так смешил, неужели я не заслужил титул миротворца?
- Если не свалишь пи*дец тебе гнида?
- Если вы нападете будет много погибших?.
- Мы вас любим, все подпишем.
Я конечно не дипломат и не политик, но и уж точно не клоун, чтобы не понимать, что без давления на *****, "сойтись где-то посередине", без сдачи интересов Украины не выйдет!
Что можно сказать человеку, который хочет тебя уничтожить, тем или иным способом? Взывать к совести? Бред.
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31.01.2022 17:45 Ответить
Кажуть, що ЗЕ прагне домовитись з фуйлом за український рахунок.
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31.01.2022 17:47 Ответить
Формулировочки-то какие. В кремле мол "осознали безальтернативность встречи ботоксного с клованом". Пхахаха. Просто д'ерьмак слился перед козаком на из сходке и теперь путлер снизойдёт до скомороха,чтобы скоморох официально закрепил слив Украины. А украинцам конечно же расскажут про "великую пабеду"
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31.01.2022 17:48 Ответить
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна. он точно на рашку работает
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31.01.2022 18:06 Ответить
Зелебобу надо ехать обязательно) Си дзинь пину будет трындец) ну или там землетрясение какое то))
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31.01.2022 18:19 Ответить
Поездки в Оман у вас, в ОПе, тоже вроде не планировали, не???
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31.01.2022 18:47 Ответить
Єтого наркомана в клинику надо отправить, а не на ои.
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31.01.2022 19:19 Ответить
Вся эта волючая зеленая шваль опять хочет за наш счет отдыхать теперь уже в Китае?

Когда эти гастроли, наконец, закончатся???
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31.01.2022 19:20 Ответить
А что, Зеленский выйдет на спортивную кокаиновую дорожку ?
Там есть такой вид спорта ?
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31.01.2022 20:57 Ответить
встречи не будет.
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01.02.2022 04:32 Ответить
 
 