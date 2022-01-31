В Кремле не исключают возможности встречи Зеленского и Путина в Китае: В ОП заявили, что поездки в Пекин пока нет в календаре президента

В Офисе Президента Украины приветствуют то, что в Кремле стали осознавать безальтернативность прямых контактов между президентами Украины и РФ

Об этом заявил спикер президента Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов (Украины и России – ред.)", - рассказал он.

Он добавил, что по состоянию на 31 января в календаре президента Украины Владимира Зеленского нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры.

"В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это сейчас крайне необходимо для консолидации международной поддержки вокруг нашей страны", - сказал Никифоров.

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Как сообщалось, 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и РФ может состояться в Москве, Сочи или Санкт-Петербурге с целью обсуждения двусторонних отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает в Россию.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.