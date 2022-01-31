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Джонсон и Моравецкий в Киеве планируют объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ

Джонсон и Моравецкий в Киеве планируют объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.

Об этом "Европейской правде" стало известно из дипломатических источников, передает Цензор.НЕТ.

Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день, подтвердил в понедельник на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр не назвал дату визита, но, как ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.

По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

Читайте также: Джонсон завтра прибудет в Киев: Обсудят с Зеленским ситуацию с безопасностью и военное сотрудничество

"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

В понедельник японское национальное агентство сообщило, что Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".

Автор: 

Великобритания (5027) визит (3110) Польша (8511) Джонсон_Борис (506) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+41
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31.01.2022 16:53 Ответить
+24
Джонсон конечно кросавчег
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31.01.2022 16:43 Ответить
+21
ух ты. неужели тройственный союз таки будет несмотря на все сопли шмаркли?
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31.01.2022 16:52 Ответить
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31.01.2022 16:42 Ответить
а на тебе чекає спам.
бай бай
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31.01.2022 16:43 Ответить
Маю на увазі, що тобі лайкають кацапботи.
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31.01.2022 16:47 Ответить
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31.01.2022 16:53 Ответить
Хай лайкають Не тільки "старожитеоям" цензору їх знати.Я наприклад багатенько вже собі насобірав.🤗
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31.01.2022 17:09 Ответить
Досвід вже підказує хто є ху.
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31.01.2022 17:11 Ответить
оно не знает, но подоляк требует отмазивать клована, а заодно и фуйла кремлевского
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31.01.2022 17:20 Ответить
ось бачишь, пока зебільне ч*мо скакало по Буковелям та Сейшелам - то проукраїнський президент Порошенко був у Брюсселі.
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО: Розташування: Брюссель, Бельгія

И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.

Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.

А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
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31.01.2022 17:19 Ответить
боти подоляка, ви такі тупі)
https://detector.media/infospace/article/193142/2021-10-24-bilshist-dopysiv-podolyaka-u-feysbutsi-laykayut-boty-bukvy/
Більшість дописів Подоляка у фейсбуці лайкають (90%) боти
2 жовтня, допис про боротьбу з олігархатом, 1567 лайків, з них 1379 ботів.
3 вересня, допис про візит Зеленського у США, 1671 лайк, з них 1549 ботів.
23 серпня, допис про Кримську платформу, 2534 лайки, з них 2247 ботів.
22 липня, допис про Північний потік, 6316 лайків, з них 6178 ботів.
20 липня, допис з критикою Віталія Кличка, 1927 лайків, з них 1745 ботів.
13 липня, допис з подякою Арсену Авакову, 2484 лайки, з них 2016 ботів.
28 червня, допис на підтримку збірної України з футболу, 2897 лайків, з них 2801 бот.
19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
6 червня, допис про зустріч з журналістами, 2152 лайки, з них 2002 боти.
27 травня, допис про олігархів, 1920 лайків, з них 1865 ботів.
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31.01.2022 17:22 Ответить
і саме тому ти підтримуєшь портнова, татарова, деркача, зеленського, єрмака та всю проросійску шоблу?
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31.01.2022 17:14 Ответить
що Ви маєте на увазі?
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31.01.2022 16:46 Ответить
А шо зебіл вже пішов нарешті? Щось не чути було...
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31.01.2022 16:48 Ответить
верно. и дождалась. но потом тупые уроды выбрали кацапа из криворагульского рыгатника. и понеслось.
раньше европа с удивлением смотрела как Украина при минимальной поддержке сама справляется с слапатоедами а теперь приходится исполнять обязанности недороблы пока оно на лыжах катается и с протестами борется
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31.01.2022 16:54 Ответить
Пороха попросят держать ЗЕ-льоного за жабры, чтоб не вякал лишнего
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31.01.2022 17:03 Ответить
Вот зачем вы, подоляковские боты, распинаетесь, доказывая, что Зеленский - проукраинский президент? Кому это нужно? Патриоты - нормальные граждане Украины знают, что он подкремлевский ватник, а зебилы и так его любят, что бы он ни делал. Для кого эти однотипные зеленые кометы пишутся???
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31.01.2022 17:14 Ответить
работа у них такая.. демонстрировать свой идиотизм среди нормальных людей
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31.01.2022 17:27 Ответить
ось бачишь, пока зебільне ч*мо скакало по Буковелям та Сейшелам - то проукраїнський президент Порошенко був у Брюсселі.
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО ; Розташування: Брюссель, Бельгія

И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.

Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.

А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
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31.01.2022 17:18 Ответить
Джонсон конечно кросавчег
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31.01.2022 16:43 Ответить
Боря, давай! Японія почекає.
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31.01.2022 16:51 Ответить
Фотка забавная. Джонсон с Моравецким как будто вышли из паба.
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31.01.2022 17:27 Ответить
Это интересно
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31.01.2022 16:46 Ответить
создадут УПА назло и проив ПУ
вой ваты на болотах будет отменный
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31.01.2022 16:46 Ответить
Кому-то нужно срочно встретиться с четвертым замом пятого помощника экс пресс-секретаря Джонсона, чтобы иметь право заявить что и он приложил свои пухлые ручонки к этому формату.
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31.01.2022 16:49 Ответить
джонсон з моравецьким оголосять про новий формат, а зелений недоумок одразу поскаче до китаю, аби вчергове заглянути в анус пуйла й оголосить найформатніший формат... а взагалі дивує витримка прем'єрів британії та польщі: яка ж це мука вести перемовини з клінічним зеленим дебілом...
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31.01.2022 16:50 Ответить
ух ты. неужели тройственный союз таки будет несмотря на все сопли шмаркли?
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31.01.2022 16:52 Ответить
Британия и Польша не попустят свои интересы из-за хотелок одного-двух придурков..
через некоторое время его никто не вспомнит,а новый союз будет локомотивом молодой Европы..
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31.01.2022 17:22 Ответить
Самое главное он в равной степени выгоден всем троим странам. Кроме того он действительно сильно перекроит геополитическую карту Европы и немного подопустит на землю французов с немцами. Ибо последние за своими меркантильными выгодами зачастую забывают обо всех остальных.
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31.01.2022 17:50 Ответить
У соемозговых разрыв соемозга.
Надо же, "предателю" Зеленскому насыпали и насыпают оружия самолётами, косяки мировых лидеров летят в Киев на встречу, а вот к "патриоту" не летали и ничего подобного не было.
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31.01.2022 16:54 Ответить
предателю зеленскому никто ничего не отправляет. ему не оружие надо а денежки. он сам про это говорит. а денежек ему не дают. оружие дают Украине и украинским патриотам. вавий не принадлежит к ним.
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31.01.2022 16:55 Ответить
Ой, та успокойся ты.
Твоему божку давали деньги, а он их просерал просто, а тут "предателю" и денег насыпают и оружие дают. Во дела)))
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31.01.2022 17:04 Ответить
пороху деньги давали потому как видели куда они идут - на армию. на экономику
а твое недоробло ухитрился просрать казну, сейчас звр спаливает на поддержку курса. баблоы выделенное партнерами на борьбу с короной в асфальт закатал. вот поэтому денег ему хер без аудита. а оружие его еще продать надо чтобы деньги получить а криворагулью никто не даст это сделать. приплыли тапочки к обеду.
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31.01.2022 17:07 Ответить
Уже не смешно, а немного вас жаль просто.....
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31.01.2022 17:23 Ответить
себя пожалей зеленожопый баран
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31.01.2022 17:25 Ответить
зеленый дурачок "отсыпают" не твоему квартальному клоуну, а государству Украине, и только потому, что Порох вовремя подсуетился. с зеленым недоразумением никто уже договариваться не собирается - с пустым местом договариваться невозможно.
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31.01.2022 17:11 Ответить
работает среднее звено! зелупу от этого кроет! плюс рейтинги летят - самая абида абидная!
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31.01.2022 17:05 Ответить
ВАЗеленский напоминает бомжа, которому дают хлеба, он отказывается, денег , говорит, давай .. на что мне хлеб....
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31.01.2022 17:07 Ответить
Но по-моему он этим косякам не рад.
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31.01.2022 17:10 Ответить
ось бачишь, пока зебільне ч*мо скакало по Буковелям та Сейшелам - то проукраїнський президент Порошенко був у Брюсселі.
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО - Розташування: Брюссель, Бельгія

И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.

Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.

А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
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31.01.2022 17:23 Ответить
якщо це дійсно таки відбудеться то це було би просто бімба
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31.01.2022 16:54 Ответить
Польша, UK, Турция, конгрессмены США - весь мир был в Украине или будет на днях. Все воем воют об опасности Украине со стороны рф. Где та Япония, но и она обещает мощнейший ответ рашке. Одна наша лапочка-бубочка в обнимку с ермаками торгует сватами с кацапами и видит мир там, где его никогда не было. Мало того, они умудряются обосраться с каждым, кто пытается чем-то помочь.
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31.01.2022 16:55 Ответить
в 15 и 16 году инвесторы приходили в Украину, несмотря на вооруженную агрессию мордора. а гачиная с 19-го стали разбегаться и не птому, что ху*йла испугались
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31.01.2022 17:18 Ответить
кацапский бот "Это Другое" снова зашкварился с впн)
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31.01.2022 17:25 Ответить
Совершенно верно! И именно этим и занимается действующий през.Украины и его команда.
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31.01.2022 17:33 Ответить
он не лапочка и не бубочка - все думали, что он просто клоун, а он оказвается в Джокеры метит
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31.01.2022 17:14 Ответить
Можеть чуть позже попытаться взять себе такое погоняло в тюрьме - Джокер. Только кажется мне, что ничего, кроме Машки, ему ничего не светит.
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31.01.2022 17:18 Ответить
ну это он так думает
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31.01.2022 17:19 Ответить
Невже УПА?
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31.01.2022 16:58 Ответить
взагалі то PUGB(майже PUBG ) чи UKPU. Англії як суб'єкта міжнародної політики не існує останні 200 років.
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31.01.2022 17:14 Ответить
Как вариант можна "Украина-Польша-Абъединенное Королевство". Снова будет УПА.
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31.01.2022 19:08 Ответить
Главное Данию к этому союзу не подпускать.
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31.01.2022 22:26 Ответить
у нас при владі неадеквати 3 домішком вати
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31.01.2022 17:02 Ответить
God Save the Queen🇬🇧

Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱

Слава Україні🇺🇦
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31.01.2022 17:03 Ответить
Давно назрела необходимость создания нового союза в Европе в противовес немецко-французско-российскому,, новая Антанта также может стать привлекательной для балтийских стран и скандинавов, кроме того, это объединение имеет все шансы получить мощную поддержку США.
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31.01.2022 17:05 Ответить
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31.01.2022 17:07 Ответить
Главное не слушайте зеленского, арахамию и других подонков. Они госизменники
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31.01.2022 17:11 Ответить
United Kingdom/Population
67.22 million (2020)

Poland/Population
37.95 million (2020)
Ukraine/Population

44.13 million (2020)
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31.01.2022 17:17 Ответить
УПА! Хай живе Бандера і його держава!
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31.01.2022 17:21 Ответить
Едут и едут. Но оно хочет только с Путиным встречаться.
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31.01.2022 17:21 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3464925.html ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЗАХІДНОГО СВІТУ! 🇺🇦
У п'ятницю президент Зеленський у спілкуванні з іноземними ЗМІ сказав дуже багато обурливих та провокативних речей, які не йдуть на користь Україні.

Більше того, фактично він образив наших міжнародних партнерів, які допомагають Україні в такі тяжкі часи для нашої держави, в часи можливого масштабного збройного наступу на Україну.

Ми, українці НЕ ПОДІЛЯЄМО слів Зеленського. Зеленський це не вся Україна.
Ми вдячні за те що і США, і Велика Британія, і Польща, і Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Канада та інші держави сьогодні допомагають нам постачанням оборонної зброї, політичною та фінансовою підтримкою.

Хочемо подякувати https://www.facebook.com/********/?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=kK-R Joe Biden , https://www.facebook.com/borisjohnson/?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=kK-R Boris Johnson , https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R Justin Trudeau , https://www.facebook.com/statedept?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R U.S. Department of State , https://www.facebook.com/USNATO?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R U.S. Mission to NATO , https://www.facebook.com/andrzejduda?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R Andrzej Duda та всім іншим хто не облишив Україну один на один з державою-агресором.

Нам соромно за слова та дії Зеленського, але ми мусимо бути єдиними зі всім світом у протистонні з агресором, який сотнями років має на меті одне - знищення України.

Дякуюємо, друзі!

https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_is_not_zelensky?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Ukraine_is_not_Zelensky
https://www.facebook.com/hashtag/zelensky_is_not_ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Zelensky_is_not_Ukraine

APPEAL OF UKRAINIANS TO THE WESTERN WORLD!

In talks with foreign media on Friday, President Zelensky said many outrageous and provocative things that are not in Ukraine's favor.

Moreover, in fact, he insulted our international partners who are helping Ukraine in such difficult times for our country, in times of possible large-scale armed offensive against Ukraine.

We, Ukrainians, DO NOT SHARE Zelensky's words. Zelensky is not the whole of Ukraine.
We are grateful that the United States, the United Kingdom, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, the Czech Republic, Canada and other countries are helping us today to supply defense weapons, political and financial support.

We would like to thank Biden, Johnson, Trudeau, the State Department, NATO, Andrzej Duda and all others who did not leave Ukraine alone with the aggressor state.

We are ashamed of Zelensky's words and actions, but we must be united with the whole world in opposition to the aggressor, who for hundreds of years has one goal - the destruction of Ukraine.

Thank you, friends!

https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_is_not_zelensky?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Ukraine_is_not_Zelensky
https://www.facebook.com/hashtag/zelensky_is_not_ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Zelensky_is_not_Ukraine
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31.01.2022 17:31 Ответить
це потрібно публічно опублікувати і щоб кожен міг підписати
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31.01.2022 19:42 Ответить
Буде створено нове УПА.
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31.01.2022 17:37 Ответить
Зачем новое, вспомнить и возродить хорошо забытое старое.
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31.01.2022 20:34 Ответить
Читал в фб одного британского журналиста, он писал что Британия хочет подписать открытый Меморандум с Польшей и Украиной о военно-политическом сотрудничестве, к которому могут присоеденится другие желающие. Детали пока неизвестны.

И, кстати, если даже на самую малую долю вероятност ипредположить, что это лишь политическая игра запада и они не видят реальной угрозы, то вот такие вот вещи чисто ради игры не делаются:

"Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины".
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31.01.2022 17:44 Ответить
Антанта против московитов!
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31.01.2022 18:02 Ответить
Главное ЗЕ где-то запереть в смирительной рубашке и с кляпом во рту, шоб еще чего-нить прокацапского не назаявлял.
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31.01.2022 18:04 Ответить
Идея тройственного союза гуляет уже не первый год. Фундамент был заложен еще шоколадным барыгой.
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31.01.2022 18:05 Ответить
Шоколадный барыга хоть что то делал в этом направлении, а ваш Зе в угоду путина по возобновления СССР и это просрет.
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31.01.2022 20:32 Ответить
Если идея таки выгорит и будет жизнеспособной, можно подтянуть еще прибалтов и чехов. Как вариант Швецию, может Турцию. Хотя у последней своя песочница, но цели у нас общие есть.
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31.01.2022 18:12 Ответить
наврядчи турки підуть, та це насправді нам і не треба, а от Молдова була б доречною. Нажаль білоруси просрали свою країну. Україна Польща Білорусь Литва була б ідеальною реінкарнацією Речі Посполитої.
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31.01.2022 19:25 Ответить
УПА . Україна , Польща , Англія
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31.01.2022 20:27 Ответить
Друзья познаются в беде. В трудные моменты возможного , не дай Бог, нападения россии на Украину мы увидим страны за Украину, за демократический цивилизованный путь развития и пророссийские страны такие как Германия , Франция. Даже смена руководства и партий не меняет их зависимости от россии. Немцы и Французы, по требованию россии предадут не только Украину но и страны Прибалтики, да и бывшие страны соц лагеря. По простому это не друзья. это хуже врагов.
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31.01.2022 20:29 Ответить
Чудово !
З нетерпінням чекаємо.

А де чарівні масочки ? І шо оте-то вот всьо за рукостискання ? Ніззя ж.
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31.01.2022 21:23 Ответить
 
 