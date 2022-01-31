Джонсон и Моравецкий в Киеве планируют объявить о новом формате сотрудничества с Украиной, - СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.
Об этом "Европейской правде" стало известно из дипломатических источников, передает Цензор.НЕТ.
Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день, подтвердил в понедельник на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
Министр не назвал дату визита, но, как ожидается, лидеры Великобритании и Польши приедут 1 февраля.
О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января.
По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.
"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.
В понедельник японское национальное агентство сообщило, что Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины.
Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон планирует визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".
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бай бай
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО: Розташування: Брюссель, Бельгія
И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.
Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.
А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
https://detector.media/infospace/article/193142/2021-10-24-bilshist-dopysiv-podolyaka-u-feysbutsi-laykayut-boty-bukvy/
Більшість дописів Подоляка у фейсбуці лайкають (90%) боти
2 жовтня, допис про боротьбу з олігархатом, 1567 лайків, з них 1379 ботів.
3 вересня, допис про візит Зеленського у США, 1671 лайк, з них 1549 ботів.
23 серпня, допис про Кримську платформу, 2534 лайки, з них 2247 ботів.
22 липня, допис про Північний потік, 6316 лайків, з них 6178 ботів.
20 липня, допис з критикою Віталія Кличка, 1927 лайків, з них 1745 ботів.
13 липня, допис з подякою Арсену Авакову, 2484 лайки, з них 2016 ботів.
28 червня, допис на підтримку збірної України з футболу, 2897 лайків, з них 2801 бот.
19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
6 червня, допис про зустріч з журналістами, 2152 лайки, з них 2002 боти.
27 травня, допис про олігархів, 1920 лайків, з них 1865 ботів.
раньше европа с удивлением смотрела как Украина при минимальной поддержке сама справляется с слапатоедами а теперь приходится исполнять обязанности недороблы пока оно на лыжах катается и с протестами борется
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО ; Розташування: Брюссель, Бельгія
И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.
Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.
А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
вой ваты на болотах будет отменный
через некоторое время его никто не вспомнит,а новый союз будет локомотивом молодой Европы..
Надо же, "предателю" Зеленскому насыпали и насыпают оружия самолётами, косяки мировых лидеров летят в Киев на встречу, а вот к "патриоту" не летали и ничего подобного не было.
Твоему божку давали деньги, а он их просерал просто, а тут "предателю" и денег насыпают и оружие дают. Во дела)))
а твое недоробло ухитрился просрать казну, сейчас звр спаливает на поддержку курса. баблоы выделенное партнерами на борьбу с короной в асфальт закатал. вот поэтому денег ему хер без аудита. а оружие его еще продать надо чтобы деньги получить а криворагулью никто не даст это сделать. приплыли тапочки к обеду.
А что в Брюселле?
Правильно.. Штаб-квартира НАТО - Розташування: Брюссель, Бельгія
И вот результаты: военный союз УПА (Украина-Польша-Англия), та Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною.
Більш того, одразу після повернення Порошенко з Брюсселя - Україна отримала:
поставки из Англии 2000 ПТУР,
контракт на 1.7 млрд.фунтов, ленд-лиз из США, Симнгеры и Джавелины из Прибалтики и еще много вкусняшек, о которых узнаем на следующей неделе) И все - по линии НАТО.
А что там вован-"верховный клован"?
да всё то же - шляется на отдых, постит видосики как жрЁтЬ и, попутно, о том как ссытся (Харьков будет оккупирорван) и про то что "Запад всьоврьотЬ, никакой угрозі нет, расея не увеличиа свои войска"(с)зеленский/путин
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Слава Україні🇺🇦
67.22 million (2020)
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44.13 million (2020)
У п'ятницю президент Зеленський у спілкуванні з іноземними ЗМІ сказав дуже багато обурливих та провокативних речей, які не йдуть на користь Україні.
Більше того, фактично він образив наших міжнародних партнерів, які допомагають Україні в такі тяжкі часи для нашої держави, в часи можливого масштабного збройного наступу на Україну.
Ми, українці НЕ ПОДІЛЯЄМО слів Зеленського. Зеленський це не вся Україна.
Ми вдячні за те що і США, і Велика Британія, і Польща, і Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Канада та інші держави сьогодні допомагають нам постачанням оборонної зброї, політичною та фінансовою підтримкою.
Хочемо подякувати https://www.facebook.com/********/?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=kK-R Joe Biden , https://www.facebook.com/borisjohnson/?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=kK-R Boris Johnson , https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R Justin Trudeau , https://www.facebook.com/statedept?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R U.S. Department of State , https://www.facebook.com/USNATO?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R U.S. Mission to NATO , https://www.facebook.com/andrzejduda?__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=-]K-R Andrzej Duda та всім іншим хто не облишив Україну один на один з державою-агресором.
Нам соромно за слова та дії Зеленського, але ми мусимо бути єдиними зі всім світом у протистонні з агресором, який сотнями років має на меті одне - знищення України.
Дякуюємо, друзі!
https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_is_not_zelensky?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Ukraine_is_not_Zelensky
https://www.facebook.com/hashtag/zelensky_is_not_ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Zelensky_is_not_Ukraine
APPEAL OF UKRAINIANS TO THE WESTERN WORLD!
In talks with foreign media on Friday, President Zelensky said many outrageous and provocative things that are not in Ukraine's favor.
Moreover, in fact, he insulted our international partners who are helping Ukraine in such difficult times for our country, in times of possible large-scale armed offensive against Ukraine.
We, Ukrainians, DO NOT SHARE Zelensky's words. Zelensky is not the whole of Ukraine.
We are grateful that the United States, the United Kingdom, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, the Czech Republic, Canada and other countries are helping us today to supply defense weapons, political and financial support.
We would like to thank Biden, Johnson, Trudeau, the State Department, NATO, Andrzej Duda and all others who did not leave Ukraine alone with the aggressor state.
We are ashamed of Zelensky's words and actions, but we must be united with the whole world in opposition to the aggressor, who for hundreds of years has one goal - the destruction of Ukraine.
Thank you, friends!
https://www.facebook.com/hashtag/ukraine_is_not_zelensky?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Ukraine_is_not_Zelensky
https://www.facebook.com/hashtag/zelensky_is_not_ukraine?__eep__=6&__cft__[0]=AZWROFUPmEWryhZKaHHnvpR-1IpNJKORev_ubYzfN-Bvv2BuP1uU06MxiOfQqdB8qkoWwR2fPh0jgl3AM6z42j8eoBFe24eK-o1mxXoY38Dq7fOqIPYM2to6HFg8oqSgRF59gDkq0zy2dfahgE2_olht&__tn__=*NK-R #Zelensky_is_not_Ukraine
И, кстати, если даже на самую малую долю вероятност ипредположить, что это лишь политическая игра запада и они не видят реальной угрозы, то вот такие вот вещи чисто ради игры не делаются:
"Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины".
З нетерпінням чекаємо.
А де чарівні масочки ? І шо оте-то вот всьо за рукостискання ? Ніззя ж.