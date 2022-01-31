Реакция Японии на возможное вторжение РФ в Украину будет очень мощной, - посол Кунинори
Реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.
Об этом заявил в интервью "Общественному" посол Мацуда Кунинори, информирует Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Кисида Фумио обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия в случае если Россия нападет на Украину. Я не могу говорить подробности, но хочу заверить, что реакция будет очень мощная", - рассказал он.
В то же время, добавил посол, Япония следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией.
"Мы также знаем, что дипломатический процесс продолжается и, в частности, будет восстановлен Нормандский формат. Это очень важно, и я хотел бы подчеркнуть принципы политики Японии. Недавно премьер-министр Японии имел онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. И два лидеры настроены тесно сотрудничать вместе, чтобы сдерживать российскую агрессию против Украины. Также премьер-министр планирует тесное сотрудничество с США, нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять решительные действия, если это будет необходимо, в ответ на любые атаки", - добавил Кунинори.
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Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...
А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару»
Коли президент заявив, що занапокоєнням Росію не зупинити...скільки бруду від так називаної опозиції на нього вилилось.
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2. Будка - це Петро усіх наставляв будки робити, до речі програму мінімум був в 2015 виконав...все зробив, як Петро казав)
Хто хоче залишитися -здати noryoku shiken на N1 і тест з історії аж од часів богів Ідзанамі та Ізанагі і по сьогодення. Не здав - одразу до побачення на велику землю.
правило непорушне, доки існує світ
или вы думаете,что так и будете безнаказанно всему миру *** тыкать,робяты ?
(только без обид,ничего личного)
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
русня рожает мало,а остальным народам расии те ***** и даром не стали..
27 ноября 2018, 23:32
Надежда Алексеева
Первый японский авианосец поступит в распоряжение военных уже в 2020 году. Об этом рассказал министр обороны страны Такэси Ивая. Политик пояснил, что речь идёт не о полномасштабном строительстве, а о переоборудовании уже спущенного на воду вертолётоносца «Идзумо». По словам экспертов, Токио не скрывает намерений превратить страну в полноценную военно-морскую державу. Усиление морских позиций азиатского государства политологи связывают с ростом влияния Китая.
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Японія купить винищувачі п'ятого покоління F-35 та іншого озброєння на 23 млрд доларів
Державний департамент США дав "зелене світло" на підписання угоди на продаж Японії 105 винищувачів п'ятого покоління F-35, двигунів до них, систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, а також супутніх послуг. Загальна сума угоди між Вашингтоном та Токіо оцінюється у 23 млрд доларів.
Ця угода виведе повітряні сили Японії на друге місце у світі, після США, за кількістю літаків п'ятого покоління - 147 літаків. Цікавим є і розподілення типів F-35, які замовили Сили самооборони Японії: 63 літака у сухопутній версії F-35A та 42 винищувачі зі зменшеною довжиною пробігу та вертикальною посадкою - F-35B.