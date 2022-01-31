Реакция Японии на возможное вторжение РФ в Украину будет очень мощной, - посол Кунинори

Реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом заявил в интервью "Общественному" посол Мацуда Кунинори, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Кисида Фумио обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия в случае если Россия нападет на Украину. Я не могу говорить подробности, но хочу заверить, что реакция будет очень мощная", - рассказал он.

В то же время, добавил посол, Япония следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией.

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"Мы также знаем, что дипломатический процесс продолжается и, в частности, будет восстановлен Нормандский формат. Это очень важно, и я хотел бы подчеркнуть принципы политики Японии. Недавно премьер-министр Японии имел онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. И два лидеры настроены тесно сотрудничать вместе, чтобы сдерживать российскую агрессию против Украины. Также премьер-министр планирует тесное сотрудничество с США, нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять решительные действия, если это будет необходимо, в ответ на любые атаки", - добавил Кунинори.