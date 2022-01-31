РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5607 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 094 85

Реакция Японии на возможное вторжение РФ в Украину будет очень мощной, - посол Кунинори

Реакция Японии на возможное вторжение РФ в Украину будет очень мощной, - посол Кунинори

Реакция Японии будет "очень мощной" в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом заявил в интервью "Общественному" посол Мацуда Кунинори, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Кисида Фумио обсуждал с президентом Байденом план взаимодействия в случае если Россия нападет на Украину. Я не могу говорить подробности, но хочу заверить, что реакция будет очень мощная", - рассказал он.

В то же время, добавил посол, Япония следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией.

Читайте также: Япония призывает своих граждан покинуть Украину

"Мы также знаем, что дипломатический процесс продолжается и, в частности, будет восстановлен Нормандский формат. Это очень важно, и я хотел бы подчеркнуть принципы политики Японии. Недавно премьер-министр Японии имел онлайн-встречу с президентом США Джозефом Байденом. И два лидеры настроены тесно сотрудничать вместе, чтобы сдерживать российскую агрессию против Украины. Также премьер-министр планирует тесное сотрудничество с США, нашими союзниками и партнерами, чтобы предпринять решительные действия, если это будет необходимо, в ответ на любые атаки", - добавил Кунинори.

Автор: 

посол (1807) россия (96192) Япония (1311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Японці хочуть своє повернути. І скоріш за все вони вжарять мокшів з тилу
показать весь комментарий
31.01.2022 16:46 Ответить
+26
Під час WWII Японія дотримувалася договору з совком про ненапад. А що отримала натомість? Окупацію південного Сахаліну та купи островів?
Японці мають за кожної слушної нагоди вбивати бодай маленького цвяха в тіло росії.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:46 Ответить
+23
доречі з Японцями у Кацапів досих пір йде війна,так як договір про мир так і не підписаний...кацапи загнали себе в пастку що навколо їхньої великої нікому нахрін не потрібної території живуть одні вороги))
показать весь комментарий
31.01.2022 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Японці хочуть своє повернути. І скоріш за все вони вжарять мокшів з тилу
показать весь комментарий
31.01.2022 16:46 Ответить
доречі з Японцями у Кацапів досих пір йде війна,так як договір про мир так і не підписаний...кацапи загнали себе в пастку що навколо їхньої великої нікому нахрін не потрібної території живуть одні вороги))
показать весь комментарий
31.01.2022 16:50 Ответить
Є щось на кшталт перемир'я, однак мирного договору немає, бо за острови не можуть домовитись.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:42 Ответить
Лише коли китайці перейдуть Амур, або українці - Дон.)
Попри щільність населення, Саппоро - практично єдине місце, де живе населення на північному Хокайдо. А це ще північніше. Звісно, питання територій принципове, а особливо - прибрежні води для риболовства і шельф. Але не таке значуще, щоби вони витрачали на нього життя.
показать весь комментарий
31.01.2022 23:08 Ответить
Хоп, і кацап їде на відрі замість лексуса чи тойоти)))
показать весь комментарий
31.01.2022 16:46 Ответить
Під час WWII Японія дотримувалася договору з совком про ненапад. А що отримала натомість? Окупацію південного Сахаліну та купи островів?
Японці мають за кожної слушної нагоди вбивати бодай маленького цвяха в тіло росії.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:46 Ответить
А чому в Україні й досі немає Міністерства Обіцянок?

Обіцянок про світле майбутнє у всіх сферах життєдіяльності і всіма високопосадовцями - тьма... А Міністерства Обіцянок (для планування, координації брехні та оправдань причин НЕвиконання) обіцянок і досі немає - не порядок...

А чому б, не взяти ще вище - і в оправдання бажання "Моніки Зєлінські" романтичної зустрічі з коханим ним Путіним .. таким чином: -розповісти, наприклад, як під час 2-ї Світової...Сталін з "Товаришем Гітлєром" каталися на лижах в Буковелі, чи на пісках Оману....їли шашлики і пили «Кіндзмараулі» чи «Хванчкару»
показать весь комментарий
31.01.2022 17:17 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 19:12 Ответить
От що означає, коли партнери побачили чітку позицію України щодо оборони.

Коли президент заявив, що занапокоєнням Росію не зупинити...скільки бруду від так називаної опозиції на нього вилилось.

Маски скинуті - тепер видно хто за Україну, а хто грає на руку Путіну!
показать весь комментарий
31.01.2022 16:48 Ответить
Тебе подоляк з якої будки випустив з "чіткою позицією"? Є надія, що притомні світові лідери нарешті зрозуміли, що зелений клоун - то не Україна, у дієвої частини народу якої якраз і є чітка позиція щодо оборони.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:53 Ответить
1. Не розумію хто такий Подоляк. Я підтримую певні кроки діючої влади, також підтримую певні кроки попередників (наприклад, томос)
2. Будка - це Петро усіх наставляв будки робити, до речі програму мінімум був в 2015 виконав...все зробив, як Петро казав)
показать весь комментарий
31.01.2022 16:55 Ответить
В якому світі ви живете, що не бачите відношення до зеленої плісняви в середині країни і поза межами її у світових лідерів?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:12 Ответить
то ботва, на кшталт сєрлєща та люсі. воно нанюхається та копипастить кремллівські методичкі
показать весь комментарий
31.01.2022 17:19 Ответить
позіція клоуна одна - сцяти у свої формені гебешні галифе
показать весь комментарий
31.01.2022 17:17 Ответить
Вы самый счастливый человек, Вам все ясно и понятно. Только вот играют все на свой личный карман своей одной рукой, а другой рукой маски поддерживают.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:10 Ответить
мнение снигерийцев идет в зад путину
показать весь комментарий
31.01.2022 17:22 Ответить
Зелені пацюки сушать голову, як би зрадити Україну в Нормандському форматі. І хочеться, і колеться.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:49 Ответить
Зелені пацюки сушать голову, як би зрадити Україну в Нормандському форматі. І хочеться, і колеться.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:49 Ответить
Под шумок зайдут на Курилы.
показать весь комментарий
31.01.2022 16:51 Ответить
Заберуть Курильські острови по самий Магадан?
показать весь комментарий
31.01.2022 16:52 Ответить
Япона мать - ВАГ - гівно. Субару - форева
показать весь комментарий
31.01.2022 16:57 Ответить
Так, час вже повертати Курили, Сахалін, Камчатку
показать весь комментарий
31.01.2022 17:04 Ответить
Може хоча б тоді на острови прийде лад. Тільки треба одразу повисилати звідти російськощелепних, бо без того діла не буде.
Хто хоче залишитися -здати noryoku shiken на N1 і тест з історії аж од часів богів Ідзанамі та Ізанагі і по сьогодення. Не здав - одразу до побачення на велику землю.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:29 Ответить
ворог раші, наш друг.
правило непорушне, доки існує світ
показать весь комментарий
31.01.2022 17:08 Ответить
В геополитике это в основном так и работало везде, всегда и сейчас.
показать весь комментарий
01.02.2022 00:13 Ответить
Если устроят москалям вторую Цусиму то ОК.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:09 Ответить
Полагаю опасаются однако, памятуя Нагасаки и Хиросиму.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:13 Ответить
теперь ваша очередь хиросимы выгребать,однако..
или вы думаете,что так и будете безнаказанно всему миру *** тыкать,робяты ?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:17 Ответить
Тыкание гениталий куда попало Вас беспокоит? Хотите поговорить об этом?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:22 Ответить
просто нхауй поди,неполноценный..
(только без обид,ничего личного)
показать весь комментарий
31.01.2022 17:25 Ответить
Да, нет не обижаюсь мы с тобой в демократическом обществе живем, если тебя на куй послали ты свободно идешь куда захочешь. Предлагаю тебе тоже найти свой Путь.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:31 Ответить
тьі живешь в засрандии под руководством фюрера, дуня. какая демократия
показать весь комментарий
31.01.2022 17:37 Ответить
Адреналинозависимый акаб помогу тебе еще дозу получить. Давай жги про Президента ФРГ. Тебе ответят.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:01 Ответить
дуня, ты чего примазываешься? у тебя ручка от швабры из беззубой пасти торчит)
показать весь комментарий
31.01.2022 18:10 Ответить
Не ешь с полу.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:24 Ответить
унылая дуня. ты хоть книжки читало? выглядишь, как твое полуграмотное хйло с его третьим рейхом, печенегами и швабрами в задницах его рабов
показать весь комментарий
31.01.2022 18:38 Ответить
Не интересно, перейди на другой ник.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:45 Ответить
уровень дуняш не новость. обосрутся и сольются. как их шизоидные вожди хйло. сталин или ленин
показать весь комментарий
01.02.2022 16:36 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 22:02 Ответить
Что показательно, лет 15 назад такого бы в комментариях хрен кто увидел бы.
показать весь комментарий
01.02.2022 00:16 Ответить
а что тебе еще тьікать, дуня, если твои президент и есть гениталии
показать весь комментарий
31.01.2022 17:30 Ответить
да, тогда трусливіе кцпские шл.хи под шумок украли острова у Японии
показать весь комментарий
31.01.2022 17:20 Ответить
Мировая война - это "под шумок"?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:37 Ответить
речь шла о бомбардировке, читать мала-мала научили?. ссьікливій усатьій поц никогда бьі не позарился на острова без бомбардировки
показать весь комментарий
31.01.2022 17:38 Ответить
тем более, что войну Японии он объявил после первой бомбьі, как настояшщая русская трусливая мразь
показать весь комментарий
31.01.2022 17:40 Ответить
Усатый грузин - "русская трусливая мразь"?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:56 Ответить
а разве не этот грузин делал русскими все народы, уничтожая их, выгоняя с мест проживания? ты уже съехала с темы, дуня. что там с мировой войной, убогая?
показать весь комментарий
31.01.2022 18:00 Ответить
ты такая же лживая дуняша) что там с ссыклом-говноралисимусом, который договорился с Японией о ненападении, что позволило снять сибирские дивизии с востока и отправить их на запад, а потом, по-русски, наплевало на договоренности?
показать весь комментарий
31.01.2022 18:03 Ответить
Вернуть курилы взад От будет весело..и кацы же хер шо смогут сделать...
показать весь комментарий
31.01.2022 17:13 Ответить
Оценка уровня "веселья" строчкой выше.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:17 Ответить
дуня, а тундропитеки тут при чем? украли под шумок территории? гордишься?
показать весь комментарий
31.01.2022 17:21 Ответить
там не тольео курилы там и сахалин. а при его контроле Нипоном не один мордовский ундервасербот не пройдет в Пасифик оушен.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:27 Ответить
Good luck, Japan👍🇺🇦🇯🇵
показать весь комментарий
31.01.2022 17:14 Ответить
Япония пришлет Затойчи.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:14 Ответить
Лучшая реакция Японии на борзость параши была 117 лет назад. Могут повторить.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:15 Ответить
Японобандерiвці...
показать весь комментарий
31.01.2022 17:16 Ответить
Курилы и Сахалин отожмут одновременно когда Китай будет Сибирь матушку освобождать.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:16 Ответить
Ведь помнят руки самураев как обходились их деды с русней в 1905, 1920 годах.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:16 Ответить
Потужна реакція Японії це є проведення референдуму і роздача японський паспортів всім бажаючим на курильских островах і на Сахаліні.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:18 Ответить
Щира подяка,Куніорі-сан!
показать весь комментарий
31.01.2022 17:19 Ответить
Сразу после нападения на Украину, Путлер предложит вернуть Японии острова,которые являются абсолютно ненужным бременем для русских, кроме того, россия уступит огромные территории китайским подельникам. Греция,Сербия,Венгрия и Германия,заблокируют любые поползновения НАТО. Много ходов очка!

Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
показать весь комментарий
31.01.2022 17:20 Ответить
в твоем посте много внутренних противоречий
показать весь комментарий
31.01.2022 17:40 Ответить
тебе сложно понять много ходов очка
показать весь комментарий
31.01.2022 18:14 Ответить
Кацапня, радуйтесь! Вот такого врага как Япония вам ещё и не доставало! Как минимум,вам они вспомнят всё! А вспоминать есть что... Рашистские свиньи останутся без электроники,крутых "тачек",которые уж так полюбились "крутым" из РФ,но главное: прийдется держать серьезный воинский контингент на востоке!
показать весь комментарий
31.01.2022 17:23 Ответить
та где ж его взять,континген-то ?
русня рожает мало,а остальным народам расии те ***** и даром не стали..
показать весь комментарий
31.01.2022 17:42 Ответить
Так окопы роют на взводных опорных пунктах сегодня только там, с двух сторон на границе РФ и ЕС. Сами сказали, но ничего личного и не против окопов тоже людей занять надо чем-то.
показать весь комментарий
31.01.2022 18:20 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2022 22:13 Ответить
Дословно японец сказал - порвем ткань кимоно сзади ниже спины
показать весь комментарий
31.01.2022 17:39 Ответить
Будьте добры уточнить, японец одежду порвать собрался, себе или еще кому?
показать весь комментарий
31.01.2022 18:12 Ответить
Японцям,справжнім самураям-респект...
показать весь комментарий
31.01.2022 17:39 Ответить
Япония вернет Курильские Острова!
показать весь комментарий
31.01.2022 19:04 Ответить
ПУТИНУ СЕППУКУ !)
показать весь комментарий
31.01.2022 19:05 Ответить
Японии нужно отходить от ограничений армии и вооружений.., хватит играть в "силы самообороны". В нынешнем мире надежды только на США недостаточно. Япония по сути находится в окружении РФерия - Сев. Корея - Китай. Три ядерные державы которые спят и видят как бы уничтожить Японию, как конкурента и вероятного противника. Союзников ( кроме заокеанских США, Великобритании , Австралии Канады искать негде) с Юж. Кореей непростые отношения ( исторические) , Тайвань под постоянной угрозой вторжения. Хочется, не хочется придется отбрасывать страхи и предубеждения и обзаводиться ядерным оружием. Как показывает нынешний мир, только это по сути и является хоть какой то " гарантией". Как убедились " бумажные обязательства" ни чего не стоят. Все равно придется воевать, и пока не поздно к этому нужно готовиться.
показать весь комментарий
31.01.2022 20:10 Ответить
«Демонстрация силы»: как строительство японского авианосца может повлиять на ситуацию в регионе



27 ноября 2018, 23:32
Надежда Алексеева


Первый японский авианосец поступит в распоряжение военных уже в 2020 году. Об этом рассказал министр обороны страны Такэси Ивая. Политик пояснил, что речь идёт не о полномасштабном строительстве, а о переоборудовании уже спущенного на воду вертолётоносца «Идзумо». По словам экспертов, Токио не скрывает намерений превратить страну в полноценную военно-морскую державу. Усиление морских позиций азиатского государства политологи связывают с ростом влияния Китая.
показать весь комментарий
31.01.2022 22:06 Ответить
13 липня 2020, 13:43
2837


Японія купить винищувачі п'ятого покоління F-35 та іншого озброєння на 23 млрд доларів

Державний департамент США дав "зелене світло" на підписання угоди на продаж Японії 105 винищувачів п'ятого покоління F-35, двигунів до них, систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, а також супутніх послуг. Загальна сума угоди між Вашингтоном та Токіо оцінюється у 23 млрд доларів.

Ця угода виведе повітряні сили Японії на друге місце у світі, після США, за кількістю літаків п'ятого покоління - 147 літаків. Цікавим є і розподілення типів F-35, які замовили Сили самооборони Японії: 63 літака у сухопутній версії F-35A та 42 винищувачі зі зменшеною довжиною пробігу та вертикальною посадкою - F-35B.
показать весь комментарий
31.01.2022 22:07 Ответить
о до кінця 2020 року у Японії має стартувати розробка власного винищувача шостого покоління Mitsubishi F-3. Цей літак має замінити винищувачі F-15J та Mitsubishi F-2 (японську версію F-16) та отримати революційні можливості, зокрема, можливість використання лазерної зброї.
показать весь комментарий
31.01.2022 22:09 Ответить
 
 