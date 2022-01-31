Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России
Жителя Харькова подозревают в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией. Мужчина собирал и передавал российским спецслужбам данные о расположении украинских военных в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Донецкую областную прокуратуру.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю города Харьков сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, житель Харькова является сторонником пророссийских боевиков. С апреля 2020 г. он систематически собирал и передавал представителям спецслужб РФ фото и видеоматериалы о месте дислокации военной техники и личного состава на территории города. Кроме того, подозреваемый тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии Украины одним из мессенджеров.
Также известно, что предатель получил и передал российским спецслужбам документы по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
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