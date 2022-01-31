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Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России

Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России

Жителя Харькова подозревают в государственной измене и сотрудничестве с террористической организацией. Мужчина собирал и передавал российским спецслужбам данные о расположении украинских военных в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Донецкую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жителю города Харьков сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействии террористической организации (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Харькова является сторонником пророссийских боевиков. С апреля 2020 г. он систематически собирал и передавал представителям спецслужб РФ фото и видеоматериалы о месте дислокации военной техники и личного состава на территории города. Кроме того, подозреваемый тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Национальной гвардии Украины одним из мессенджеров.

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Также известно, что предатель получил и передал российским спецслужбам документы по закрытым исследовательским программам в оборонной сфере одного из институтов Харькова, после чего был задержан.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России 01
Передавал секретные данные по вооружению: харьковчанина подозревают в шпионаже в пользу России 02

Автор: 

прокуратура (5035) Харьков (7580) шпионаж (1410) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+19
Цей, ні ???

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31.01.2022 17:05 Ответить
+18
Там тьма таких и дрг уже сидят вместе с антимайданом и оплотом с инструкциями от *****
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31.01.2022 16:52 Ответить
+13
на гілляку зрадника,щоб місцева вата боялась..треба діяти з такими по закону війни
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31.01.2022 16:53 Ответить
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Там тьма таких и дрг уже сидят вместе с антимайданом и оплотом с инструкциями от *****
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31.01.2022 16:52 Ответить
От *****! Розстріляти!
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31.01.2022 17:02 Ответить
Выпотрошить с него нужную инфу и 10 лет строгача....
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31.01.2022 16:52 Ответить
кормить его козла .. за лапу привязать и на разминирование
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31.01.2022 19:32 Ответить
на гілляку зрадника,щоб місцева вата боялась..треба діяти з такими по закону війни
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31.01.2022 16:53 Ответить
О це вже діло. І ще займіться тими, хто наших хлопців на передку фотографує і фото в СМІ виставляє.
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31.01.2022 16:53 Ответить
ты про то, как моника фоткается в окопах?
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31.01.2022 18:42 Ответить
За таке треба садити в тюрягу на довічно,бо інакше толку не буде.
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31.01.2022 16:54 Ответить
Цей, ні ???

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31.01.2022 17:05 Ответить
Этот ВИП. Этого нельзя ... пока что.
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31.01.2022 17:12 Ответить
Вагнергейт / Демченко и Ермак
-- кроты России в администрации
президента Украины / Видео № 87
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31.01.2022 18:54 Ответить
Вот и на@уя оно живое?
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31.01.2022 17:18 Ответить
Наша вата розуміє тільки якщо батогом по голові , але ж ми толерантні (( У квітні 2014 на площі Свободи (бувш.дзержинського)виползло стільки ватного сміття на підтримку "туристів"з Белгорода ,що десятками автобусов приїхали нам будувати ХНР ,можна було б за цей час СБУ ідентіфікувати заколотників та дати 24 години на збори барахла і пінком під зад відправити до їх історичної батьквщини .
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31.01.2022 18:59 Ответить
Если нормально копнуть то в ОП, ГШ, КМ и ВР - Патриотов Украины ЕДИНИЦЫ, а остальные - кроты..
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31.01.2022 19:01 Ответить
***** Єрмака та Зеленського відвертими ворогами Українського народу! Які влаштували спецоперацію кремля проти національних інтересів України.Замість подяки нашим друзям за надмірні зусилля які вони докладають для допомоги нашій державі ми чуємо тільки звинувачення і нарікання! СБУ - Ау !!!!
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31.01.2022 19:07 Ответить
Не "рахую", а "вважаю"
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31.01.2022 20:01 Ответить
я ответил вам ниже...
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31.01.2022 23:47 Ответить
Игорь ! Не "рахую" а вважаю ! ****** ворон на кладовище. А по существу- тебе++++
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31.01.2022 19:32 Ответить
Так они и палятся)))
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31.01.2022 20:02 Ответить
тяжело быть тупым... РАша-ХУЮлу .. ркзжевать или дойдет и так!?
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31.01.2022 23:46 Ответить
Да не убивайся ты так...."тупой" -это не самое страшное , с этим можно жить. (Хотя , конечно тяжело....)
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01.02.2022 16:07 Ответить
 
 