РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5583 посетителя онлайн
Новости Война
2 148 6

Российские войска открывали огонь возле Светлодарска и Песков, ранен мирный житель, - пресс-центр ОС

Российские войска открывали огонь возле Светлодарска и Песков, ранен мирный житель, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17:00 31 января в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Также читайте: Житель Светлодарска получил пулевое ранение в результате обстрела войск РФ, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Єрмак, на останній зустрічі з ординцями "приніс мир" в Україну...
показать весь комментарий
31.01.2022 17:33 Ответить
Кротоферма " Єрмак і К" , в черговий раз , при спробі "запудрити " мізки українцям , при маніякіальних потугах " затягнути " Україну до співпраці з московією і проведеню т.н. " виборів " при неконтрольованих Україною кордонах і під дулами автоматів окупантів , обіс...ся. Потрібно " здавати " Україну десь далеко , як от у Омані , тепер у Китаї .
показать весь комментарий
31.01.2022 17:58 Ответить
от злой вы! бубочка в Японии был, в Омане и т.д., а в Китае не был. Что ж теперь за государственный счет вместе с выводком и мамаРимой не может Великую стену посмотреть?
показать весь комментарий
31.01.2022 20:19 Ответить
І що скаже Єрмак на це?
Всеосяжний режим тиші досі триває?
показать весь комментарий
31.01.2022 18:00 Ответить
Если не стрэлять, то Путин не нападьот. Или нападьот? В чем тогда смысел не стрелять? Если оно ни на что не влияет.
показать весь комментарий
31.01.2022 19:37 Ответить
"Российские войска открыли огонь...". Ух какие новости сейчас.

А было время до майдана, когда все эти "российские войска" назывались просто "донецкими", а из российских там был один Кровосись.
У них у всех были украинские паспорта, а в Донецке, Луганске, и Крыму висел украинский флаг на каждом учреждении... Эх

Не зря революцию делали. Раньше не было гидности, а теперь вот она
показать весь комментарий
01.02.2022 05:05 Ответить
 
 