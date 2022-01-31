Российские войска открывали огонь возле Светлодарска и Песков, ранен мирный житель, - пресс-центр ОС

По состоянию на 17:00 31 января в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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