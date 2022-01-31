Российские войска открывали огонь возле Светлодарска и Песков, ранен мирный житель, - пресс-центр ОС
По состоянию на 17:00 31 января в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 обстрела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.
Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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Всеосяжний режим тиші досі триває?
А было время до майдана, когда все эти "российские войска" назывались просто "донецкими", а из российских там был один Кровосись.
У них у всех были украинские паспорта, а в Донецке, Луганске, и Крыму висел украинский флаг на каждом учреждении... Эх
Не зря революцию делали. Раньше не было гидности, а теперь вот она