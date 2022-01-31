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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс. - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс. - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Россия намерена расширить свое присутствие на границе Республики Беларусь с Украиной до более 30 тыс. военных

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы увидели доказательства, что Россия намерена расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военных возле белорусско-украинской границы, менее 2 часов на север от Киева, к началу февраля", - сказала Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 31 января.

Томас-Гринфилд проинформировала, что Россия уже перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами, противовоздушными батареями.

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По ее словам, Россия накопила более 100 тыс. военных вдоль границ Украины.

"Это боевые подразделения и специальные войска, готовые проводить наступательные действия на Украину", - указала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что сейчас Россия отправляет еще больше войск и оружия.

"Россия уже использовала более 2000 железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и оружие из России к украинской границе", - отметила постпред.

Также читайте: США созывают заседание Совбеза ООН по поводу российской агрессии

Автор: 

армия РФ (19682) Беларусь (7921) граница (5304) ООН (4193) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+8
А казали що від вели своїх в місця постійної дислокації. І звісно ж не планують нападати. бреше як дише а дише часто
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31.01.2022 18:21 Ответить
+8
белорусы тоже лишатся части своей территории - Берест наш, и км на 200 границу севернее Киева подвинуть. Так всегда бывает, когда вступаешь в неправильный союз
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31.01.2022 18:26 Ответить
+7
Идут дебаты по повестке СБ в ООН. Представитель Габона (есть такая страна) предложил прислушаться к изречениям Бубы. Вот Вам и партнер, там еще Гана вворичивала что то о Бубе. Ну а как же без небензи. Тоже о Бубе. + Ну вот и ларчик открылся. Все что наговорил Буба -все с подачи Кремля и в интересах Кремля. Путь Путина. Это Вам не на рояле забацать.
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31.01.2022 18:29 Ответить
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путин 100 тыс зеков решил Освободить , вот и материал для эскалации .Эта афера долго не протянет .
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31.01.2022 18:20 Ответить
Точно, засмердило казахстаном(((
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31.01.2022 18:36 Ответить
А казали що від вели своїх в місця постійної дислокації. І звісно ж не планують нападати. бреше як дише а дише часто
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31.01.2022 18:21 Ответить
...Навряд чи варто чекати прояву іншого маркеру остаточної втрати суб'єктності РБ, як то розміщення на території країни російської тактичної ядерної зброї. Власне, носії такої зброї вже наявні на території Білорусі - ОТРК "Іскандер", а з проєкту "оновленої Конституції" РБ зникла згадка про її без'ядерний та нейтральний статус. Також слід вказати на білоруську співучасть у зловмисному російському кібернападі 14 січня, спрямованому проти України. І це теж маркер, який показує, що режим Лукашенка і тут перетнув червону лінію.

Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".

Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.

Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування

Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
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31.01.2022 18:45 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 21:07 Ответить
Чем кучнее , тем проще .
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31.01.2022 18:23 Ответить
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31.01.2022 18:42 Ответить
белорусы тоже лишатся части своей территории - Берест наш, и км на 200 границу севернее Киева подвинуть. Так всегда бывает, когда вступаешь в неправильный союз
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31.01.2022 18:26 Ответить
эта целая беларусь - часть Киевской Руси ..
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31.01.2022 18:31 Ответить
Давление московии на киев-русь растет .. Но есть опыт маленькой Финляндии, как сделать больно московским империалистам .. их рабсийские бабы-матки не смогут столько нарожать .., не китайские же
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31.01.2022 18:29 Ответить
Идут дебаты по повестке СБ в ООН. Представитель Габона (есть такая страна) предложил прислушаться к изречениям Бубы. Вот Вам и партнер, там еще Гана вворичивала что то о Бубе. Ну а как же без небензи. Тоже о Бубе. + Ну вот и ларчик открылся. Все что наговорил Буба -все с подачи Кремля и в интересах Кремля. Путь Путина. Это Вам не на рояле забацать.
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31.01.2022 18:29 Ответить
буба вазелин - президент габона!
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31.01.2022 18:34 Ответить
Дуже соромно.

Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.

Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.

Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.

А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з … замаху на свого друга , пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.

До речі, що там із розслідуванням?…

І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.

І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського , який просить Захід не нагнітати паніку.

Васали РФ, зокрема , Габон, теж цитують … Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.

ОАС також цитують Зеленського про спокій!

Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю. © Ирина Геращенко
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31.01.2022 18:47 Ответить
Не нагнитай падла! У нас тут шашлыки скоро, 8е марта, майские...
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31.01.2022 18:52 Ответить
в Беларусии 10-20 февраля будет проведено совместное учение войск РФ и беларусии "Союзная решимость-2022".

после 20 февраля возможно стоит ждать провокации РФ на границе и эскалации войны на оккупированной части Донбасса либо где ни будь еще...

Российские ракеты нацелены на Киев - Gazeta Polska Codziennie

РФ развернула ракетные комплексы "Искандер". Выпущенные ракеты из этого баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса класса "земля-земля" смогут достичь Киева - то есть, как пишет издание Gazeta Polska Codziennie, основной цели России во время возможного вторжения.

https://zn.ua/WORLD/rossijskie-rakety-natseleny-na-kiev-gazeta-polska-codziennie.html
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31.01.2022 19:04 Ответить
Хто дивиться пряму трансляцію Радбезу ООН?

Мать би цього вжоп клоуна, тепер всі наші вороги в ООН (зокрема, касапи і китайози, які були проти цього засідання; а також Гана, Габон, Кенія, які утримались) цитують Зеклована з його пресухи в четвер, що, мовляв, жодної небезпеки для України не існує...

А Кислтця, між іншим, ні слова не обмовився про окупацію Криму. І про два касапські корпуси на Донбасі. І про те, що командири рот, батальонів там - касапські кадрові.

Отака от муйня,...
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31.01.2022 19:08 Ответить
Зато геніальніший Зеленько точно знає , що Байден нічого не тямить і нагнітає паніку!!! (Ему Ермак доповів)
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31.01.2022 19:19 Ответить
А НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НИКТО НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛЛИЧЕСТВО ВОЙСК !) ЗНАЧИТ ВСЕ ЗА РОССИЮ !) ИЛИ ЗА КОНЕЦ РОССИИ )))
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31.01.2022 19:26 Ответить
Гринпоца спрашивай, ты же за него голосовал.
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31.01.2022 19:47 Ответить
НЕТ !!!
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01.02.2022 16:34 Ответить
Украинцы, только не питайте иллюзий по поводу беларусов. В случае заварухи местечковые манкурты без зазрения совести будут в вас стрелять. Будьте готовы к этому и без сожаления ложите этот скот рядом с кацапскими хозяевами.
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31.01.2022 20:11 Ответить
 
 