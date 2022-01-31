РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс. - постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Россия намерена расширить свое присутствие на границе Республики Беларусь с Украиной до более 30 тыс. военных

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы увидели доказательства, что Россия намерена расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военных возле белорусско-украинской границы, менее 2 часов на север от Киева, к началу февраля", - сказала Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 31 января.

Томас-Гринфилд проинформировала, что Россия уже перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами, противовоздушными батареями.

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По ее словам, Россия накопила более 100 тыс. военных вдоль границ Украины.

"Это боевые подразделения и специальные войска, готовые проводить наступательные действия на Украину", - указала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что сейчас Россия отправляет еще больше войск и оружия.

"Россия уже использовала более 2000 железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и оружие из России к украинской границе", - отметила постпред.

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