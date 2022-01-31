РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс. - постпред США при ООН Томас-Гринфилд
Россия намерена расширить свое присутствие на границе Республики Беларусь с Украиной до более 30 тыс. военных
Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы увидели доказательства, что Россия намерена расширить свое присутствие до более чем 30 тыс. военных возле белорусско-украинской границы, менее 2 часов на север от Киева, к началу февраля", - сказала Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник, 31 января.
Томас-Гринфилд проинформировала, что Россия уже перебросила около 5 тыс. военных в Беларусь с баллистическими ракетами малой дальности, специальными силами, противовоздушными батареями.
По ее словам, Россия накопила более 100 тыс. военных вдоль границ Украины.
"Это боевые подразделения и специальные войска, готовые проводить наступательные действия на Украину", - указала Томас-Гринфилд.
Она добавила, что сейчас Россия отправляет еще больше войск и оружия.
"Россия уже использовала более 2000 железнодорожных вагонов, чтобы переместить войска и оружие из России к украинской границе", - отметила постпред.
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Засилання в Україну диверсійних груп та використання території РБ для подібних дій з боку РФ - це ще один маркер, який може проявитися протягом російсько-білоруських навчань "Союзная решимость-2022".
Спрямування та менеджмент міграційного потоку в Україну з території Білорусі та участь в ініційованій РФ економічній блокаді України унеможливлять остаточно збереження status quo у відносинах між Києвом та Мінськом.
Суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування
Визнання з боку Мінська російського статусу окупованих українських АР Крим та Севастополя, визнання маріонеткових утворень ДНР та ЛНР, поява на території ОРДЛО будь-яких підрозділів силових структур РБ з "миротворчими цілями" чи приватних військових компаній або військових інструкторів у зонах розташування незаконних збройних формувань на окупованих територіях означатиме, що суверенна Білорусь де-факто припинила своє існування. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56479/rosiya-formuye-u-bilorusi-udarne-ugrupovannya-sil-dlya-nastupalnih-dij
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Термінове засідання Радбезу ООН через загрозу масштабного вторгнення РФ в Україну було скликано США, не Києвом.
Востаннє такі слухання відбувалися рік тому.
Попри щоденне порушення режиму тиші, вбивства українських цивільних і військових, офіційний Київ не використовував майданчик ООН для нагадування світу про російську агресію.
А свій виступ на Генасамблеї ООН у вересні Зеленський розпочав не з вбивст українців, а з … замаху на свого друга , пана Шефіра, який назвав наступом на демократію і розстрілом реформ.
До речі, що там із розслідуванням?…
І ось сьогодні представник РФ в ООН Нєбєнзя на слуханнях чихвостить колективний Захід, критикує США за накручування, провокацію економічних проблем в Україні, закликають до агресії.
І цитує Зеленського! Мовляв, чому ООН і світ не дослуховуються до президента Зеленського , який просить Захід не нагнітати паніку.
Васали РФ, зокрема , Габон, теж цитують … Зеленського, який закликає Захід не нагнітати, не провокувати, не вигадувати.
ОАС також цитують Зеленського про спокій!
Поки весь світ думає, як допомогти Україні, Зеленський дав чудовий пас Кремлю. © Ирина Геращенко
после 20 февраля возможно стоит ждать провокации РФ на границе и эскалации войны на оккупированной части Донбасса либо где ни будь еще...
Российские ракеты нацелены на Киев - Gazeta Polska Codziennie
РФ развернула ракетные комплексы "Искандер". Выпущенные ракеты из этого баллистического оперативно-тактического ракетного комплекса класса "земля-земля" смогут достичь Киева - то есть, как пишет издание Gazeta Polska Codziennie, основной цели России во время возможного вторжения.
https://zn.ua/WORLD/rossijskie-rakety-natseleny-na-kiev-gazeta-polska-codziennie.html
Мать би цього вжоп клоуна, тепер всі наші вороги в ООН (зокрема, касапи і китайози, які були проти цього засідання; а також Гана, Габон, Кенія, які утримались) цитують Зеклована з його пресухи в четвер, що, мовляв, жодної небезпеки для України не існує...
А Кислтця, між іншим, ні слова не обмовився про окупацію Криму. І про два касапські корпуси на Донбасі. І про те, що командири рот, батальонів там - касапські кадрові.
Отака от муйня,...