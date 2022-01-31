Россия знала, что НАТО не согласится на ряд ее требований по безопасности, - Столтенберг
Россия, посылая предложения по безопасности, осознавала, что НАТО не согласится с ними.
Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post.
Таким образом, Столтенберг объяснил, почему обеспокоен присутствием российских сил вблизи Украины.
Напомним, требования России содержали нерасширение НАТО на восток и гарантии того, что Украину не примут в Альянс.
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@ArthurKei_UA
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