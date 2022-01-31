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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия знала, что НАТО не согласится на ряд ее требований по безопасности, - Столтенберг

Россия знала, что НАТО не согласится на ряд ее требований по безопасности, - Столтенберг

Россия, посылая предложения по безопасности, осознавала, что НАТО не согласится с ними.

Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они требовали мер, прекрасно осознавая, что не смогут получить желаемое", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном The Washington Post.

Таким образом, Столтенберг объяснил, почему обеспокоен присутствием российских сил вблизи Украины.

Напомним, требования России содержали нерасширение НАТО на восток и гарантии того, что Украину не примут в Альянс.

Читайте также: НАТО не планирует отправлять войска в Украину в случае вторжения РФ, - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19682) НАТО (10086) россия (96192) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+14
В Крым и Донбасс раша залезла без всяких условий . Просто изолируйте ватный зверинец , через год будут жрать с руки любые ножки .
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31.01.2022 18:39 Ответить
+10
Типичная психология , тупорылого гопника , придавить базаром . Ну а не получилось , ну так не подфартило.
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31.01.2022 18:40 Ответить
+8
Тут вопрос не в том знала/не знала!
Понты перед собственным стадом!
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31.01.2022 18:36 Ответить
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Тут вопрос не в том знала/не знала!
Понты перед собственным стадом!
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31.01.2022 18:36 Ответить
В Крым и Донбасс раша залезла без всяких условий . Просто изолируйте ватный зверинец , через год будут жрать с руки любые ножки .
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31.01.2022 18:39 Ответить
каннибалы
https://www.youtube.com/watch?v=U49F0a4QMZ0
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31.01.2022 18:41 Ответить
А куда же они свою сельхоз продукцию денут? Кажется мне они в первую очередь обеспечили себе продовольственную безопасность и только потом за свой сверхзвук принялись. Кацапня сегодня, первый в мире экспортёр пшеницы. Ножки путина тоже экспортируют уже.
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31.01.2022 20:23 Ответить
Типичная психология , тупорылого гопника , придавить базаром . Ну а не получилось , ну так не подфартило.
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31.01.2022 18:40 Ответить
конечно же козлины понимали, что НАТО не согласится самораспуститься.
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31.01.2022 18:41 Ответить
і кроайній, як завжди є.
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31.01.2022 18:41 Ответить
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA

·
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1488169427912822785 1 ч



Тільки що КНР, разом з Росією, проголосували проти адженди у Радбезі ООН щодо безпеки України. Рішення загалом прийнято. Але показово.
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31.01.2022 18:48 Ответить
Поддержка Вашингтоном стремления Тайваня к независимости грозит вооруженным конфликтом между США и Китаем, заявил китайский посол Цинь Ган в интервью американской радиостанции NPR.29.01.2022.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине, и назвал себя «хорошим предсказателем».
Об этом Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе в воскресенье, 30 января.
По мнению бывшего президента США, в годы его правления Китай «даже не подумал бы о захвате Тайваня».
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31.01.2022 19:36 Ответить
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31.01.2022 18:48 Ответить
Вони не погоджуються, а Україна має воювати
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31.01.2022 19:02 Ответить
Иди нах кацап
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31.01.2022 20:50 Ответить
Амерам та європейцям ніколи не зрозуміти менталітет лапатного гопніка.Колись лапатная бункєрная бабушка с палавимі органамі дєдушкі сказало наступне-не важно быть,сумей прослыть...
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31.01.2022 19:03 Ответить
у тому вся прикольна гра.
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31.01.2022 19:07 Ответить
Що таке розвідка боєм ? Виявити цілі і слабкі місця.
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31.01.2022 19:07 Ответить
Столтенберг теж може сказати що в разі агресії нато в якості допомоги постачатиме Україні ядерну зброю та живу силу.Хоча ЗЕнедоумки вже давно мали б прийняти закон ,що Україна вийде з безядерного статусу при будь-якій агресії зовні бо це загрожуа суверенітету та існуванню нації. Це ще при Порохові треба було б зробити!
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31.01.2022 19:07 Ответить
а НАТО знало, що зєля - чмо?
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31.01.2022 19:16 Ответить
Radio Lemberg

Посол Московії в ООН вже апелює в Раді Безпеки ООН до слів Зеленського, що це Захід нагнітає ситуацію про загрозу нападу на Україну, і що ніякої загрози Україні немає…

СПАСІБА ТЄБЄ ДАРАГОЙ ВАЛОДЯ ! НОВИЙ ДОМ УЖЕ ЖДЬОТ ТЄБЯ В РАСТОВЄ!!!
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31.01.2022 19:23 Ответить
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31.01.2022 19:23 Ответить
Западні "союзники" не виконали свої зобов'язання по Будапештському Меморандуму. Зараз знову залишають Україну напризволяще. Постійно озабочені.
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31.01.2022 19:30 Ответить
А вооружение кто поставляет Украине десятками самолетами, москалик?
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31.01.2022 19:34 Ответить
Засунь собі в дупу те вооруженіє. Може тобі допоможе, некацапчик.
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31.01.2022 19:53 Ответить
Яркий пример провокации тупого кацапчика.
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31.01.2022 19:37 Ответить
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31.01.2022 19:48 Ответить
С путиным должны говорить психологи. Хотя бы понять, что оно хочет?
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31.01.2022 19:59 Ответить
У Путіна є кукловоди. Потрібно розуміти, чого вони хочуть.
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31.01.2022 20:16 Ответить
 
 