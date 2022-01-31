На Полтавщине задержали двух депутатов, требовавших несуществующий долг в размере 39 тыс. долларов

В Полтавской области задержаны двое депутатов. Они требовали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты с угрозами применить силу требовали у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", - сообщает генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения денежных средств.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

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