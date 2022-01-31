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На Полтавщине задержали двух депутатов, требовавших несуществующий долг в размере 39 тыс. долларов

На Полтавщине задержали двух депутатов, требовавших несуществующий долг в размере 39 тыс. долларов

В Полтавской области задержаны двое депутатов. Они требовали от женщины передать им 39 тысяч долларов за несуществующий долг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой в Facebook.

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

"Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты с угрозами применить силу требовали у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства", - сообщает генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения денежных средств.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

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Автор: 

долг (1151) задержание (6690) прокурор (1132) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+10
Чергові дві ненажерливі,огидні,мерзотні свині при владі...
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31.01.2022 19:19 Ответить
+7
Потрібно вводити воєнний стан та право розстрілювати, бо інакше ця муйня ніколи не припиниться... 10 розстрілів врятують країну
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31.01.2022 19:00 Ответить
+3
Новые лица, ... какие то
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31.01.2022 19:02 Ответить
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Потрібно вводити воєнний стан та право розстрілювати, бо інакше ця муйня ніколи не припиниться... 10 розстрілів врятують країну
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31.01.2022 19:00 Ответить
Сами себя будут расстреливать?) Я же недавно писала, что в депутатах Украины всех уровней бандиты и дегенераты - шариковы. Нужно всех разогнать, пока они весь народ не прикончили.
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31.01.2022 20:07 Ответить
зенаркоману это будет подарок. ты видимо из 73% дебилов.
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31.01.2022 21:55 Ответить
новости наши хоть не читай .одни корупционеры везде и взяточники со всех уголков и всех служб и специальностей....((
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31.01.2022 19:01 Ответить
Новые лица, ... какие то
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31.01.2022 19:02 Ответить
Мабуть готувались до шашличків
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31.01.2022 19:07 Ответить
Депутати із фракціі ,, Довіра" у ВР є коаліціантами зі ,, слугами урода "
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31.01.2022 19:09 Ответить
Не, пора начинать вешать...
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31.01.2022 19:12 Ответить
Чергові дві ненажерливі,огидні,мерзотні свині при владі...
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31.01.2022 19:19 Ответить
Почему нас не берут в ЕС?
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31.01.2022 19:22 Ответить
НАДО ИХ В ЖОПУ ВЫТРХТЬ И УБИТЬ !!!
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31.01.2022 19:22 Ответить
Походу на счётчик поставили бандюганы.
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31.01.2022 19:38 Ответить
Твари, никак не нажрутся! Вот видите, какие у нас "депутаты", кого выбираем, кому доверяем???
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31.01.2022 19:47 Ответить
Как видно, эти "депутаты" из бывших бандюг, которые окопались у власти, и также продолжают свою бандитскую деятельность.
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31.01.2022 19:54 Ответить
гражданка Украины наверняка имеет рыльце в пушку.... так просто никто бы к ней не пришел за долгом... брала 101%(хоть товаром, хоть долларами), а отдавать решила, что не обязательно...все обещала.., как цыган коня покормить... подставила **** людей...
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31.01.2022 20:14 Ответить
Карать нужно не этих депутатов,карать нужно тех быдло-избирателей из прастова нариду от которых ничего не зависит и которые в политику не лезут.Это они,быдло-чернь,они и только они виноваты в беспределе.Это их позиция глистов по жизни приводит к таким историям.
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31.01.2022 20:19 Ответить
По большому счету...какие избиратели - такие депутаты,президенты...наверное,не все знают,что страна находится в состоянии ВОЙНЫ !?
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31.01.2022 20:31 Ответить
Чиста конкретные депутаты!

Четкие такие.
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31.01.2022 22:44 Ответить
Читаю и плачу - мудрий нарiд требует от власти не спать, не есть, не красть и думать о них и работать на них, вплоть до ремонта унитаза. А если шо не так то саму себя судить и саму себя расстрелять.
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01.02.2022 08:10 Ответить
 
 