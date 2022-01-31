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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Действующему судье, лишавшему прав участников автоколонны в "Межигорье" в 2013 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Действующему судье, лишавшему прав участников автоколонны в

Прокуроры Офиса генерального прокурора уведомлены о подозрении действующей судьи одного из районных судов г. Киева, которая незаконно лишала прав майдановцев-участников протестов в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, ради запугивания митингующих, которые 29 декабря 2013 были участниками движения автоколонны от Крещатика до резиденции "Межигорье" бывшего президента Украины, судья при отсутствии доказательств виновности привлекла к административной ответственности двух лиц за якобы невыполнение водителями требований об остановке (ст.122-2 КУоАП).

14 января и 10 февраля 2014 судья только на основании рапортов экс-инспекторов ГАИ назначила им наиболее строгий вид административного взыскания за такое правонарушение – лишение права управления транспортным средством

Судьи уведомлены о подозрении в незаконном препятствии проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

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Автор: 

судья (2651) автомайдан (421) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+8
Чого ти воланиш ?

При Порошенко вона була люстрована , а при Зевіслюку знову поновилася 😡
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31.01.2022 20:03 Ответить
+4
Сашка Білого жаль...
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31.01.2022 20:21 Ответить
+4
Рейтинг зелибобы пошел на дно - сразу вспомнили про справедливые расследования 🤮
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31.01.2022 20:47 Ответить
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Скоро будет новый Майдан - нам такие судьи не нужны
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31.01.2022 19:57 Ответить
А що ця сволота ще до цих пір там робить ! Позор Пороху, позор Зеленьку !
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31.01.2022 19:59 Ответить
Чого ти воланиш ?

При Порошенко вона була люстрована , а при Зевіслюку знову поновилася 😡
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31.01.2022 20:03 Ответить
Це наймані тролі. Від одного 100% тхне підорашкою- в гб-методичках так їм і наказують писати- І П паганий і З . І тількі імбецил може зараз закликати до майдану.
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31.01.2022 21:14 Ответить
Клоуны, там Нэля Штепа Славянск сдала под республики, а потом ещё и в мэры города избиралась?! Всё норм, да?!
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31.01.2022 20:10 Ответить
Нэля Штепа в президенты метит.
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31.01.2022 22:12 Ответить
Редко похвалу выдаю---но тут оперативно конечно.
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31.01.2022 20:16 Ответить
молниеносно просто! )))
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31.01.2022 21:35 Ответить
Сашка Білого жаль...
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31.01.2022 20:21 Ответить
Рейтинг зелибобы пошел на дно - сразу вспомнили про справедливые расследования 🤮
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31.01.2022 20:47 Ответить
А Татаров, який ліпив тісправи, проти майданівців, працює для зеленського…
Схоже що вони таким чином тиснуть на суддів, намагаючись знайти того, хто посадить Порошенко, за зляпаною ними справою…
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31.01.2022 21:11 Ответить
Это зеленского не спасет
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31.01.2022 21:29 Ответить
Сейчас понимаешь какими наивными были люди, как будто из 19-го века. До дому помещика ходили.)
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31.01.2022 21:35 Ответить
Вопрос перетряхивания всей судейской мафии давно уже перезрел.
Генпрокуратуре - уважение!
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31.01.2022 21:36 Ответить
События 2014-го, сейчас 2022-й. "Судья" действующий, то есть продолжает получать неслабую зарплату и потом такую же пенсию, хотя по нему буквально рыдает Уголовный Кодекс. Интересно, у наших прокуроров есть вообще термин "время" и понимают ли они его смысл? Как можно элементарные дела "расследовать" десяток лет?...
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31.01.2022 21:46 Ответить
Так прокурвори такі ж самі - замазані на сфальсифікованих справах проти невинних.
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01.02.2022 12:31 Ответить
Интересно сколько зарабатывает этот судья сейчас, если у судей пенсия (у них это называется пожизненное содержание судьи) составляют более 90 тыс. гривен в месяц. И вот я всегда думаю, а почему так? Разве например у командира батальона или бригады который ведёт своих солдат на смерть работа безопаснее чем у судьи? А скажем у пилота истребителя? Или командира пассажирского Боинга? Или капитана морского корабля? А какие у них пенсии вы знаете? Ну что у нас за куйня происходит? Значит судьи кроме непонятно заработанных маетков ещё и солидный доход имеют. Это как же им такое счастье с неба упало? Это шо ж за дворяне такие с голубой кровью? Гарант у нас что страна сильно богатая? Это я ещё про прокуроров не спросил…. А у моей матери как была пенсия в 2 тыс так и осталась.
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31.01.2022 22:23 Ответить
А суддя-антимайданівка тільки одна була?
Тільки у нинішньому Шевченківському суді Києва їх декілька.
Включно із колишньою головихою суду.
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01.02.2022 12:33 Ответить
 
 