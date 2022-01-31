Из-за эскалации со стороны России иностранцы выходят из украинских ценных бумаг, - Шмыгаль

Из-за напряжения и эскалации со стороны России наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на то, что мы позитивно и со многими рекордными показателями и по ВВП и по наполнению бюджета завершили прошлый год, сейчас на протяжении января есть наблюдения о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти вещи обусловлены единым фактором - напряжение и эскалация со стороны России", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль отметил, что власти просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.

В то же время, премьер подчеркнул, что и макрофинансовая помощь Европейского союза и программы экономической поддержки от США будет содействовать тому, что выполнение и наполнение бюджета в 2022 году будут выполняться и ситуация будет стабилизирована.

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