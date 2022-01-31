Из-за эскалации со стороны России иностранцы выходят из украинских ценных бумаг, - Шмыгаль
Из-за напряжения и эскалации со стороны России наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на то, что мы позитивно и со многими рекордными показателями и по ВВП и по наполнению бюджета завершили прошлый год, сейчас на протяжении января есть наблюдения о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти вещи обусловлены единым фактором - напряжение и эскалация со стороны России", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
Шмыгаль отметил, что власти просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.
В то же время, премьер подчеркнул, что и макрофинансовая помощь Европейского союза и программы экономической поддержки от США будет содействовать тому, что выполнение и наполнение бюджета в 2022 году будут выполняться и ситуация будет стабилизирована.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І Гетьманцев тут зовсім невинуватий…
Война через две недели.
Какие, н...р, ценные бумаги?
А не потому, что в Украину с 2019-го деньги вкладывать стало не выгодно?
Не потому, что СБУ проводит обыски на Арселоре, а Филип Морис судился с Украиной?
Не потому, что Коломойский отжал бизнес у канадскго инвестора?
Не потому, что все вопросы решаются терками в ОПЗЕ, а не законом?
Не потому, что в Украине коррупция не просто цветет, а возглавляет страну?
Не потому, что ЗЕ звиздит то про госпереворот, то про захват Харькова, то про то, что США ему мешают?
Третий год инвесторы бегут из Украины и тут Шмыгаль решил рассказать, что это из-за Роиси.
теж 'не в тімя битий"
планува ще Приватбанк,але Бєня його обанкротив раніше..
Іноземці не дураки.............. Вони знають, яка в Україні корупція!
Вони знають хто такі Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук, всякі Зеленські, Арахамії, Демченки, Татарови, Єрмаки, Баканови та вся корумпована судівсько - прокурорсьо - мусарська шваль!
Іноземців можна зрозуміти! Чи Шмигаль думає, шо він самий хитро зроблений ?!
Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів
======================================
Звичайно, після такого бєзпрєдєлу всі повтікають !