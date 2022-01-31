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Новости Война
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Из-за эскалации со стороны России иностранцы выходят из украинских ценных бумаг, - Шмыгаль

Из-за эскалации со стороны России иностранцы выходят из украинских ценных бумаг, - Шмыгаль

Из-за напряжения и эскалации со стороны России наблюдается выход нерезидентов из украинских ценных бумаг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта эскалация агрессии и особое внимание к этому вопросу повлияли и влияют на экономическую ситуацию в Украине. Несмотря на то, что мы позитивно и со многими рекордными показателями и по ВВП и по наполнению бюджета завершили прошлый год, сейчас на протяжении января есть наблюдения о выходе нерезидентов из украинских ценных бумаг, мы видим давление на валютный курс. Все эти вещи обусловлены единым фактором - напряжение и эскалация со стороны России", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль отметил, что власти просчитывают возможные потери от эскалации и волнений на валютном рынке.

В то же время, премьер подчеркнул, что и макрофинансовая помощь Европейского союза и программы экономической поддержки от США будет содействовать тому, что выполнение и наполнение бюджета в 2022 году будут выполняться и ситуация будет стабилизирована.

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Автор: 

ОВГЗ (59) облигации (97) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+13
А не пробовали вооружаться чтобы шансов у агрессора не было???
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31.01.2022 21:02 Ответить
+13
Ты лучше скажи какая тайная связь между грн и руб? Рубль упал и грн туда же, что в 2014, что сейчас. Не иначе как до хрена российского бабла в украинской экономике.
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31.01.2022 21:12 Ответить
+11
Да ви що? А шмаркля казав що це західні союзники
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31.01.2022 20:58 Ответить
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Да ви що? А шмаркля казав що це західні союзники
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31.01.2022 20:58 Ответить
Я думал, что это из-за вашей коррупции, а оно вот в чем причина.
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31.01.2022 21:00 Ответить
Стало модно оправдывать все коррупцией? Держатели ОВГЗ - это обычные ростовщики-спекулянты, которые дают государству в долг под проценты. Какая и где есть коррупция их совершенно не волнует до тех пор, пока в кошель падают деньги.
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31.01.2022 21:04 Ответить


І Гетьманцев тут зовсім невинуватий…
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31.01.2022 21:02 Ответить
А виноватый, наверное, опять Порошенко...
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31.01.2022 21:06 Ответить
А не пробовали вооружаться чтобы шансов у агрессора не было???
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31.01.2022 21:02 Ответить
Арахамия завтра вывозит свою семейку на Кипр... Отак!!!
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31.01.2022 21:02 Ответить
це він не нагнітає
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31.01.2022 21:03 Ответить
Не Арахамия (а то он обижается), а мохнатая бибизяна.
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31.01.2022 21:04 Ответить
Беги шмыгаль
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31.01.2022 21:06 Ответить
Правильно делают.
Война через две недели.
Какие, н...р, ценные бумаги?
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31.01.2022 21:08 Ответить
це все через США та іншіх піндосив - передають зброю в Україну і пишуть у своїх газетенках що Расіюшка комусь загрожує.
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31.01.2022 21:11 Ответить
Ты лучше скажи какая тайная связь между грн и руб? Рубль упал и грн туда же, что в 2014, что сейчас. Не иначе как до хрена российского бабла в украинской экономике.
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31.01.2022 21:12 Ответить
Правда?
А не потому, что в Украину с 2019-го деньги вкладывать стало не выгодно?
Не потому, что СБУ проводит обыски на Арселоре, а Филип Морис судился с Украиной?
Не потому, что Коломойский отжал бизнес у канадскго инвестора?
Не потому, что все вопросы решаются терками в ОПЗЕ, а не законом?
Не потому, что в Украине коррупция не просто цветет, а возглавляет страну?
Не потому, что ЗЕ звиздит то про госпереворот, то про захват Харькова, то про то, что США ему мешают?

Третий год инвесторы бегут из Украины и тут Шмыгаль решил рассказать, что это из-за Роиси.
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31.01.2022 21:15 Ответить
а порошенко "віджав" "житомирські ласощі"..

теж 'не в тімя битий"

планува ще Приватбанк,але Бєня його обанкротив раніше..
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31.01.2022 21:42 Ответить
ЗЕбил, "житомирські ласощі" отжимали Пашинский "БЮТ" и Портнов! У тебя как и у твоего нелоха Порохофобия. Лечись!
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31.01.2022 22:04 Ответить
Чуваку порошенко мізки віджав просто)))
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31.01.2022 23:19 Ответить
Бреше як зелена хламідія. Нехай пан шмигаль розкаже скільки було за останні пів року надруковано гривні (ну так близько 23 млрд. грвн для укравтодору для підказки).
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31.01.2022 21:17 Ответить
А шо ця підстилка Ахметівська Шмигаль хотіла ?!
Іноземці не дураки.............. Вони знають, яка в Україні корупція!
Вони знають хто такі Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук, всякі Зеленські, Арахамії, Демченки, Татарови, Єрмаки, Баканови та вся корумпована судівсько - прокурорсьо - мусарська шваль!

Іноземців можна зрозуміти! Чи Шмигаль думає, шо він самий хитро зроблений ?!
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31.01.2022 21:26 Ответить
https://ukrainian.voanews.com/a/kanadsky-investor/6369038.html Канадський інвестор згорнув свої інвестиції в Україні

Так закінчилася історія протистояння канадської енергетичної компанії TIU та Нікопольського заводу феросплавів
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Звичайно, після такого бєзпрєдєлу всі повтікають !
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31.01.2022 21:28 Ответить
не тільки через касапів тікають інвестиції, а й через вашу недолугу владу
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31.01.2022 21:39 Ответить
Шмуль, інвестори ще з 2020 року почали виводити свої інвестиції з країни ... Тому твого пі..жа тут не треба...
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31.01.2022 21:39 Ответить
чтото шмуль начал вспоминать жаргон базарных кидал, или просто "реформаторов". началась феня типа ввп, инвесторы, иносранные неризеденты.
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31.01.2022 23:16 Ответить
Все як завжди. Не треба прикривати свої провали як в економіці так і в політиці чимось другим. Та після відосиків нетямущого Зеленого звідси дипломати вже сім'ї вивозять. Що тут про бізнес говорити.
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31.01.2022 23:42 Ответить
та вы шо.. во новость.. этого следовало ожидать и должны были разработаны варинты уменьшения потерь, а у вас как всегда зима пришла не жданно не гадано.. и какие с вас тогда управленцы? вы просто дебилы воровитые!
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01.02.2022 00:00 Ответить
 
 