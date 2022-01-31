Нельзя верить словам России, надо судить по ее действиям, - Кислица на Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН по российской агрессии заявил, что нельзя верить словам России, которая держит войска на границе с Украиной, а судить нужно по ее действиям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

На сегодняшний день вблизи границ Украины и в Крыму сосредоточено около 112 тысяч российских военнослужащих, а вместе с морским и авиационным компонентами их численность достигает 130 тысяч, сказал Кислица.

Кроме того, напомнил он, российские войска дислоцируются в Беларуси для участия в совместных учениях "Союзная решительность-2022", которые состоятся 10-20 февраля. А 26 января российский флот приступил к очередным военным учениям в Черном море с участием фрегатов, сторожевых, ракетных, десантных кораблей и тральщиков, добавил он.

"Вопрос в том, почему все эти российские силы находятся там?" - отметил он, реагируя на слова постпреда РФ при ООН Василия Небензи, который в манипулятивной манере пытался убедить Совбез в том, что у России нет агрессивных намерений в отношении Украины.

Читайте также: Представитель РФ в ООН Небензя процитировал Зеленского для оправдания агрессии

Кислица также указал на всплеск российской кампании дезинформации, в частности, на ложные заявления о том, что Украина якобы готовит военное нападение. "Этого не произойдет. Это прямое свидетельство нежелания России идти на деэскалацию и подготовку оправдания возможной дальнейшей агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Здесь нет места компромиссам по принципиальным вопросам. Наиболее принципиальная позиция Украины состоит в том, что у нас есть неотъемлемое суверенное право выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые не могут быть подвергнуты сомнению Россией", - добавил он.

Кремль должен помнить, что Украина готова защищаться, подчеркнул постпред.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация РФ покинула заседание Совбеза ООН по Украине