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Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском

Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который участвует в Пекинской Олимпиаде, после тренировки пообщался с российскими журналистами. Ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском, хотя задавались они на русском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь.

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам во время Олимпийских игр в Пекине 2022 не фотографироваться с соперниками из России и стараться держаться от них подальше.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что такая рекомендация была дана во время онлайн-встречи со спортсменами и тренерами.

По словам министра, делается это с тем, чтобы избежать лишних скандалов, подобных тем, которые имели место во время летних Олимпийских игр в Токио. Тогда некоторые спортсмены из Украины фотографировались со своими коллегами из РФ, что вызывало вопросы у ряда болельщиков в Украине.

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Автор: 

Олимпиада (1136) фигурное катание (45)


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Топ комментарии
+49
А як же.

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31.01.2022 21:46 Ответить
+36
Krasava!
Respect !!!
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31.01.2022 21:44 Ответить
+21
Умничка! Красавчик! Победы тебе, детка
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31.01.2022 21:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
и шо?они что то поняли?
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31.01.2022 21:43 Ответить
А як же.

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31.01.2022 21:46 Ответить
oi nemogu, chutj ****** na zemlju ot smeha, nu vitaminka, nu ti popal
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31.01.2022 22:35 Ответить
izvini ne vitaminka a
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31.01.2022 22:35 Ответить
Виправте будь ласка слово "харт" на "fart"
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01.02.2022 03:32 Ответить
1)а кого це ї..е,що 'понялі' москалі..

2)давати інтерв"ю косяпен не варто взагалі-перебрешуть..
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31.01.2022 21:46 Ответить
Щоб понялі повністю потрібна була ще автоматна черга 😂
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31.01.2022 23:57 Ответить
Krasava!
Respect !!!
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31.01.2022 21:44 Ответить
molodec
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31.01.2022 22:42 Ответить
прогрeс є. алe вони задавали питання на какающєм. в iдалi трeбa казати "я вас нe розумiю"
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31.01.2022 23:19 Ответить
Ну і ще дещо неприємно вразило: ""На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", - объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь. Источник:
Тобто позиція чувака власне не патріотизм, а бажання потрапити на Олі пваду. І для цього він виконує те, що рекомендувалося міністерство. Мене не дивує така позиція більшості українських спортсменів. Адже тренери у своїй масі - узкоязичниє, а спільні тренування і тренувальні табори цих здебільшого старших тренерів, які робили кар'єру ще за часів сирисири і щоб потрапити на міжнародні змагання, за кордон, співпрацювали здебільшого стукачами з КГБ, зробили з цих тренерів як мінімум совкодрочерів. І коли ще зовсім дітьми майбутні спортсмени потрапляють то такого совкодрочера-тренера і більшість часу свого становлення, як громадянина вбирають, наче губка в тому числі і ватні погляди такого "наставника", то стає зрозуміло, звідки беруть я "усики".
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01.02.2022 03:28 Ответить
That's our boy.
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31.01.2022 21:46 Ответить
Журналисты из параши спросили 20-летнего киевлянина о рекомендациях, которые давало Минспорта атлетам перед поездкой в Китай. В ответ спортсмен по-английски ответил: «Все, что я могу - это делать мою работу здесь». (Всё, как и научили в Минспорта).

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31.01.2022 21:46 Ответить
С пропагандонами надо иметь заготовки, что отшивать их одним предложением за провокационные, далёкие от спорта вопросы.
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31.01.2022 21:53 Ответить
Ты жил при ссср? Расскажи, тогда тоже так было?
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31.01.2022 21:59 Ответить
вряд ли он жил в ссср с конца июня 1941 по май1945 года. Хотя и без этого можно предположить, что в десна с немцами не целовались
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31.01.2022 23:46 Ответить
Не помню, что бы стыковые пропагандоны приставали с вопросами к американским, или канадским спортсменам. Так, попукивали про загнивающий капитализм для внутренних совков, дабы у них дурные мысли в головы не лезли.
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31.01.2022 23:59 Ответить
*- совковые
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01.02.2022 00:00 Ответить
Эзоповым языком, сказал, что я имею право только делать свою работу, танцевать на льду.
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31.01.2022 23:05 Ответить
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31.01.2022 21:54 Ответить
Умничка! Красавчик! Победы тебе, детка
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31.01.2022 21:54 Ответить
Друга державна мова УКРАЇНИ повинна бути - АНГЛІЙСЬКА !
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31.01.2022 22:08 Ответить
нахрін нам взагалі друга державна мова?
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31.01.2022 22:29 Ответить
може й так...
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31.01.2022 22:31 Ответить
Другої державної мови не потрібно зовсім ніякої, а знати англійську потрібно обов'язково!
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01.02.2022 03:34 Ответить
Įdomus kanalas Украина ! в Zello
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
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31.01.2022 22:26 Ответить
а що не так з українською? слабо заговорити до москаля українською? їм по боку англійська. їх коробить УКРАЇНСЬКА! москалі забороняли українську, а не англійську!
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31.01.2022 22:27 Ответить
З української (так само як з російскої) можна вирізати окремі фрази для провокацій в їхнім ************, а з інгліш такого незробиш, бо ерефскі телеглядочі фіг шось зрозуміють
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31.01.2022 23:04 Ответить
запросто! можна нaкласти пeрeклад! да так що оригнал англ нe чутно. a пeрeклад який забажаєш. ти начe сьоднiшнiй
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31.01.2022 23:21 Ответить
Це вже буде не орігінал, якій просто вирвали з контексту, а підробка
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01.02.2022 02:08 Ответить
Та ще й бажано з гуцульським діалектом 😃
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31.01.2022 23:12 Ответить
******.
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31.01.2022 22:29 Ответить
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не володіє українською мовою, навіть спілкуючись офіційно зі студентами говорить російською, а вони йому кричать, говоріть державною. Він проросійський екс ригоанал.
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31.01.2022 22:35 Ответить
Стыдится Украинской, что ли?
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31.01.2022 22:56 Ответить
можливо вони там усi говорять англ назовнi i просто нe пeрeключився. пeрeключатися тeж трeба вмiти.
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31.01.2022 23:25 Ответить
Ні,просто для кацапського лайна шкода використовувати рідну співучу мову.
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31.01.2022 23:30 Ответить
А Английскую ему не жалко, да? Или может он заикается, без напева?
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01.02.2022 08:17 Ответить
Балтийцы тоже говорят только на английском.
Ибо нех
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31.01.2022 23:07 Ответить
Ги ги
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31.01.2022 23:32 Ответить
Мишебратя в глубокому ступорі ?)))
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31.01.2022 23:33 Ответить
А чому не українською?
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31.01.2022 23:38 Ответить
срашапитеками нужно гутарить на языке древопитеков из племени мумбо-юмбо.
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31.01.2022 23:39 Ответить
Сак май дік рашн мазафакерс, фак оф!
Треба, щоб завчили.
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31.01.2022 23:40 Ответить
Правильно 👍🏼😂😃
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31.01.2022 23:51 Ответить
Нашим спортсменам побільше перемог і подяка за патріотизм 👍🏼🙏🏼✊
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31.01.2022 23:50 Ответить
Красавець. Так тримати.
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01.02.2022 00:23 Ответить
На запитання кацапів: " А знаете ли вы русский язык?" ,потрібно відповідати " Я знаю одне тільки слово по російськи - *****"
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01.02.2022 03:37 Ответить
Да он крут! Так их! А на счёт "рекомендаций", это же, тупо, возвращение к "совку". Или я ошибаюсь?
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01.02.2022 04:36 Ответить
Відповіді на запитання олімпієць давав винятково англійською, хоча ставили їх російською.
"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", - пояснив 20-річний спортсмен. ©
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01.02.2022 07:55 Ответить
- Фак ю !
- Што-што ?
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01.02.2022 08:49 Ответить
все же лучше использовать украинский язык, вата на паРаше тогда пылает ярко и задорно.
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01.02.2022 09:14 Ответить
 
 