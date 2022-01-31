Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который участвует в Пекинской Олимпиаде, после тренировки пообщался с российскими журналистами. Ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском, хотя задавались они на русском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь.

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам во время Олимпийских игр в Пекине 2022 не фотографироваться с соперниками из России и стараться держаться от них подальше.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что такая рекомендация была дана во время онлайн-встречи со спортсменами и тренерами.

По словам министра, делается это с тем, чтобы избежать лишних скандалов, подобных тем, которые имели место во время летних Олимпийских игр в Токио. Тогда некоторые спортсмены из Украины фотографировались со своими коллегами из РФ, что вызывало вопросы у ряда болельщиков в Украине.

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