Украинский фигурист Шмуратко общался с журналистами из РФ на английском
Украинский фигурист Иван Шмуратко, который участвует в Пекинской Олимпиаде, после тренировки пообщался с российскими журналистами. Ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском, хотя задавались они на русском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь.
Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам во время Олимпийских игр в Пекине 2022 не фотографироваться с соперниками из России и стараться держаться от них подальше.
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что такая рекомендация была дана во время онлайн-встречи со спортсменами и тренерами.
По словам министра, делается это с тем, чтобы избежать лишних скандалов, подобных тем, которые имели место во время летних Олимпийских игр в Токио. Тогда некоторые спортсмены из Украины фотографировались со своими коллегами из РФ, что вызывало вопросы у ряда болельщиков в Украине.
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2)давати інтерв"ю косяпен не варто взагалі-перебрешуть..
Respect !!!
Тобто позиція чувака власне не патріотизм, а бажання потрапити на Олі пваду. І для цього він виконує те, що рекомендувалося міністерство. Мене не дивує така позиція більшості українських спортсменів. Адже тренери у своїй масі - узкоязичниє, а спільні тренування і тренувальні табори цих здебільшого старших тренерів, які робили кар'єру ще за часів сирисири і щоб потрапити на міжнародні змагання, за кордон, співпрацювали здебільшого стукачами з КГБ, зробили з цих тренерів як мінімум совкодрочерів. І коли ще зовсім дітьми майбутні спортсмени потрапляють то такого совкодрочера-тренера і більшість часу свого становлення, як громадянина вбирають, наче губка в тому числі і ватні погляди такого "наставника", то стає зрозуміло, звідки беруть я "усики".
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
Ибо нех
Треба, щоб завчили.
"На цій Олімпіаді ми говоримо тільки українською чи англійською", - пояснив 20-річний спортсмен. ©
- Што-што ?