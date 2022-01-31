Китай об эскалации вокруг Украины: Нам нужна тихая, а не мегафонная дипломатия
Китай не хотел, чтобы ситуацию с российскими войсками вокруг Украины обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН.
Такую позицию выразил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию своих расхождений путем диалога и переговоров. Нам срочно нужна сейчас тихая, а не мегафонная дипломатия", – заявил представитель КНР.
Он признал, что в последнее время действительно наблюдается определенная напряженность в вопросе вокруг Украины. "И мы наблюдаем за тем, что вызывает эту напряженность", - заметил дипломат.
Китайский представитель отметил, что Пекин не видит повода для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Ведь, по его словам, только западные страны во главе с США обвиняют Россию в подготовке к войне, в то время как Москва утверждает, что не имеет таких намерений, а Украина подчеркивает, что ей такая война не нужна.
"В таких условиях, какой может быть основа для беспокойства стран и почему они настаивают на том, что эта война будет?" – отметил Чжан Цзюнь.
Он также вспомнил, что диалог и переговоры между сторонами уже ведутся, хотя конкретного прогресса пока не достигли. По его словам, проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН "очевидно не ведет к созданию благоприятных условий для этого текущего переговорного процесса и не способствует снижению напряженности".
Представитель КНР в то же время заявил, что Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что может усилить кризис, и урегулировать расхождения путем консультаций на основе "взаимного уважения".
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Для зе-гнид - партнёр...
Есть причины для вражды?
Свои цели по ползучей оккупации они достигают путём распространения коррупции.
Зе-гниды с помощью Китая ускоренно внедряют это в Украине. Некогда искать конкретные примеры - по земле была установка гавнокомандующей гниды отдавать в первую очередь Китаю.
Как относительную мелочь можно вспомнить начальные закупки какого-то китайского дерьма под видом вакцины... и т.п.
А еще Украина отдает свои земли Китаю в первую очередь. Напомнить, как партии Зе и Пе в унисон голосовали в Раде за продажу земель Украины?
CoronaVac китайское дерьмо оказывается. Хотя, пожилые его лучше переносят, как говорят врачи.
Как это все дерьмо в одной голове помещается? Еще и лайки набирает. Сколько придурков. Печаль.
Узловая фраза - Китай (как диктатура) пропихивает свои интересы путём внедрения коррупции.
Шобла Зеленского (не хочу искать факты) усиленно на это присела.
Вопрос не в продаже земли - вопрос в коррупции.
Если ты слегка тугодум - не видишь очевидного - это действительно печально.
Возможно это у тебя возрастное - - типо - бывший обкомовский работник?
И признают ли его развитые страны.
А пенсионерам Медведчук и про Спутник рассказал. Ты спутником уколотый?
печалься, дедушка...
Они вкинули 300 млн. Хотят $4,5 млрд... Дело в суде. Крови нет.
То, что они себя так ведут вполне объяснимо на поле противостояния между Китаем и США.
А Украина тут совсем не при чем, чтобы ее записывать во враги Китаю и наоборот.
Инвестиций там на сотню миллионов долларов
Я так понимаю, это узкоглазое существо сейчас заявило, что совет безопасности ООН - это балаган?
для його номера з пианіном мову знати не обовязково
Постарше спрашивает молодого: что делаешь?
Молодой: наблюдаю, как растут деревья.
Постарше: а, все ещё суетишься....
если серьёзно то Китаю выгодна торговая стабильность в Европе (так как потребляют массово их товары) поэтому война которую заварилагэбня нежелательна....
а плешигном стремиться подружиться с Китаем поэтому возможно прислушается...
Германия поставила насосы и турбины в Крым, построила совместно с наРФией СП2, блокирует поставки оружия Украине - она враг?
Щось змінилось? НІ. Зате китай отримає чергові преференції від підораші. газ подешевше, земельки в сибіру ще. Дружби між Китаєм та підорашою не має і не може бути. В підораші немає ні технологій, ні армії (в порівнянні з Китаєм). В Китаї 10 дітей зроблять більше ніж 30 робочих в підораші. В підораші є РЕСУРСИ та земля. Ресурси Китаю ВЖЕ продають, землю ВЖЕ віддають. Так само робив ссср з німцями.