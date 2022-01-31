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Новости Война
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Китай об эскалации вокруг Украины: Нам нужна тихая, а не мегафонная дипломатия

Китай об эскалации вокруг Украины: Нам нужна тихая, а не мегафонная дипломатия

Китай не хотел, чтобы ситуацию с российскими войсками вокруг Украины обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН.

Такую позицию выразил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию своих расхождений путем диалога и переговоров. Нам срочно нужна сейчас тихая, а не мегафонная дипломатия", – заявил представитель КНР.

Он признал, что в последнее время действительно наблюдается определенная напряженность в вопросе вокруг Украины. "И мы наблюдаем за тем, что вызывает эту напряженность", - заметил дипломат.

Китайский представитель отметил, что Пекин не видит повода для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Ведь, по его словам, только западные страны во главе с США обвиняют Россию в подготовке к войне, в то время как Москва утверждает, что не имеет таких намерений, а Украина подчеркивает, что ей такая война не нужна.

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"В таких условиях, какой может быть основа для беспокойства стран и почему они настаивают на том, что эта война будет?" – отметил Чжан Цзюнь.

Он также вспомнил, что диалог и переговоры между сторонами уже ведутся, хотя конкретного прогресса пока не достигли. По его словам, проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН "очевидно не ведет к созданию благоприятных условий для этого текущего переговорного процесса и не способствует снижению напряженности".

Представитель КНР в то же время заявил, что Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что может усилить кризис, и урегулировать расхождения путем консультаций на основе "взаимного уважения".

Автор: 

Китай (3045) Совбез ООН (1123)


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Топ комментарии
+33
Ця ситуація на наших кордонах проявила наших союзників і наших ворогів. І наших зрадників - які не хочуть сказати в ООН, що Крим є окупованим, а на Донбасі з нами воюють два корпуси касапських регулярних військ з найманцями з числа місцевих жителів-колаборантів.
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31.01.2022 22:00 Ответить
+20
ну так и заткните вашу цепную псину - раську-федераську
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31.01.2022 22:01 Ответить
+18
Китайці це браття кацапів.
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31.01.2022 22:02 Ответить
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Ця ситуація на наших кордонах проявила наших союзників і наших ворогів. І наших зрадників - які не хочуть сказати в ООН, що Крим є окупованим, а на Донбасі з нами воюють два корпуси касапських регулярних військ з найманцями з числа місцевих жителів-колаборантів.
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31.01.2022 22:00 Ответить
Хтось сумнівався що Китай наш ворог? Китаю вкрай необхідні Україна та Казахстан під росією, бо саме над теріторією ціх країн будуть летіти ракети Китая, спрямовани на Європу. І саме там їх буде найбільше часу збити, якщо в Україні та Казахстані стоятимуть натівські системи ПРО. А те, що Китай обов'язково рано чи пізно почне ядерну війну з заходом, можна не сумніватися. Вони до цього спокійно і планомірно готуються.
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31.01.2022 22:09 Ответить
"Хтось сумнівався що Китай наш ворог?" - для жителей Украины - враг.
Для зе-гнид - партнёр...
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31.01.2022 22:19 Ответить
А когда Украина стала врагом Китаю, или Китай стал врагом Украины?
Есть причины для вражды?
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31.01.2022 22:53 Ответить
Режим Китая - диктатура.
Свои цели по ползучей оккупации они достигают путём распространения коррупции.
Зе-гниды с помощью Китая ускоренно внедряют это в Украине. Некогда искать конкретные примеры - по земле была установка гавнокомандующей гниды отдавать в первую очередь Китаю.
Как относительную мелочь можно вспомнить начальные закупки какого-то китайского дерьма под видом вакцины... и т.п.
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31.01.2022 23:02 Ответить
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31.01.2022 23:10 Ответить
А ще масочки крадуцькі швиденько китайцям спродали на початку пандемії...
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31.01.2022 23:37 Ответить
Коррупция появилась при Зеленском, я так понимаю. Китай консультирует Зеленского, как правильно распространять коррупцию и одновременно воюет с Украиной.
А еще Украина отдает свои земли Китаю в первую очередь. Напомнить, как партии Зе и Пе в унисон голосовали в Раде за продажу земель Украины?
CoronaVac китайское дерьмо оказывается. Хотя, пожилые его лучше переносят, как говорят врачи.
Как это все дерьмо в одной голове помещается? Еще и лайки набирает. Сколько придурков. Печаль.
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01.02.2022 00:11 Ответить
Не перекручивай.
Узловая фраза - Китай (как диктатура) пропихивает свои интересы путём внедрения коррупции.
Шобла Зеленского (не хочу искать факты) усиленно на это присела.

Вопрос не в продаже земли - вопрос в коррупции.

Если ты слегка тугодум - не видишь очевидного - это действительно печально.
Возможно это у тебя возрастное - - типо - бывший обкомовский работник?
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01.02.2022 00:38 Ответить
И вопрос бы не в CoronoVac - а в том за сколько денег и с какими откатами покупали и был ли то CoronoVac или какой шмурдяк под его видом.

И признают ли его развитые страны.

А пенсионерам Медведчук и про Спутник рассказал. Ты спутником уколотый?

печалься, дедушка...
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01.02.2022 00:40 Ответить
Зачем китаю ядреная война? Когда они могут просто "взять и заселить" для китая 50 лет пустяк...нас не будет, возможно наших детей уже не будет...а китай будет продолжать жить и расширяться
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31.01.2022 22:58 Ответить
Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич". интересно, на чьей стороне будет высокий многоуважаемый Суд?
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31.01.2022 22:47 Ответить
И что? Это делает Китай уже врагом?
Они вкинули 300 млн. Хотят $4,5 млрд... Дело в суде. Крови нет.
То, что они себя так ведут вполне объяснимо на поле противостояния между Китаем и США.
А Украина тут совсем не при чем, чтобы ее записывать во враги Китаю и наоборот.
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31.01.2022 23:02 Ответить
Облезет.
Инвестиций там на сотню миллионов долларов
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31.01.2022 23:43 Ответить
пора засновувати лігу націй замість ООН без раші та китаю
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31.01.2022 22:00 Ответить
ну так и заткните вашу цепную псину - раську-федераську
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31.01.2022 22:01 Ответить
Китайці це браття кацапів.
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31.01.2022 22:02 Ответить
может хозяева? просто пока не затягивают ошейник как ***** луке
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31.01.2022 22:54 Ответить
Господа кацапов
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31.01.2022 23:44 Ответить
Китаю вигідно щоб кацапи зчепилися з Україною,і навіть ************ кацапню до нападу щоб під шумок загребсти або Сибір або Тайвань
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31.01.2022 22:03 Ответить
"Зацікавлені сторони повинні прагнути до врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу й переговорів. Нам терміново потрібна зараз тиха, а не мегафонна дипломатія", - заявив представник КНР. Джерело:

Я так понимаю, это узкоглазое существо сейчас заявило, что совет безопасности ООН - это балаган?
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31.01.2022 22:19 Ответить
Він мабуть натякнув, що Зе прилетить на Олімпіаду в Пекін і там тихо перетре з х@йлом...
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31.01.2022 22:31 Ответить
ЗЕ хай залишається в Китаї -
для його номера з пианіном мову знати не обовязково
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31.01.2022 23:47 Ответить
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31.01.2022 22:32 Ответить
Не даремно намагаюсь не купувати китайсько-комуняцьке одноразове лайно.
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31.01.2022 22:33 Ответить
Зеля постарался же..У нас все хорошо
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31.01.2022 22:43 Ответить
Сидят два китайца - постарше и помоложе - и смотрят в даль.
Постарше спрашивает молодого: что делаешь?
Молодой: наблюдаю, как растут деревья.
Постарше: а, все ещё суетишься....
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31.01.2022 22:46 Ответить
Неужели Олимпиады так влияют на мозги тиранов-захватчиков?
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31.01.2022 22:55 Ответить
Заголовком не соответствует сути статьи. Первое предложение в статьи есть смысл китайской болтавни.
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31.01.2022 22:47 Ответить
Китайцы такая нация что им пох чей труп проплывёт по реке кацапский или США.... главное что это будет труп врага....

если серьёзно то Китаю выгодна торговая стабильность в Европе (так как потребляют массово их товары) поэтому война которую заварилагэбня нежелательна....
а плешигном стремиться подружиться с Китаем поэтому возможно прислушается...
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31.01.2022 22:53 Ответить
О каком уважении бредит эта узкоглазая рашстская подстилка. Когда окупирована часть территории и убито 15000 граждан, именно в этот момент у нас к параше должно возникнуть уважение, или это параша проявила уважение к нам сттворив такое? Вот интересно, если бы параша полезла в Китай, на сколько хватило бы их "тихой дипломатии и взаимного уважения". Мля... Противно читать заявлерия этого говна.
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31.01.2022 22:54 Ответить
Причем 8-й год идет так называемая гибридная война и с трёх сторон страны сосредоточены больщие за всё послевоенные годы в Европе военные силы, готовые продолжить агресию, а "желтолицые братья" лицемерять о какой-то тихой дипломатии. Видели уже вашу "дипломатию" в конце 60-х на Даманском.
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01.02.2022 06:16 Ответить
рф - ручная собачка Китая
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31.01.2022 22:56 Ответить
Очевидно, що Китай наш ворог!
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31.01.2022 22:56 Ответить
Мне это не очевидно. Враг! Это сильное обвинение. Для него есть какие то основания?
Германия поставила насосы и турбины в Крым, построила совместно с наРФией СП2, блокирует поставки оружия Украине - она враг?
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31.01.2022 23:18 Ответить
Звичайно, що ворог!
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01.02.2022 07:36 Ответить
Уже и китайцы цитируют Членограя. Цель достигнута. Слив Украины идет полным ходом...
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31.01.2022 23:00 Ответить
Адже, за його словами, лише західні країни на чолі зі США звинувачують Росію у підготовці до війни, в той час, як Москва стверджує, що не має таких намірів, а Україна підкреслює, що їй така війна не потрібна. - усміхнені і вузькопльоночні ідіть н,,,уй.Москва і до 2014 року стверджувала про "адінаврот" з Україною,після чого окупувала 7% української території і розпочала війну ,котра вже забрала 15000 українських життів.
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31.01.2022 23:06 Ответить
когда в Китае опять бомбанёт как всегда бывает то китайцам вспомнят уйгуров и лагеря для них и оккупированный Тибет
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31.01.2022 23:17 Ответить
У китайцев дипломатической традиции и школе несколько тысяч лет.
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01.02.2022 04:43 Ответить
Китайці хитрі та прагматичні. Ну вийшов представник, бовкнув те, що сподобалось москалям.
Щось змінилось? НІ. Зате китай отримає чергові преференції від підораші. газ подешевше, земельки в сибіру ще. Дружби між Китаєм та підорашою не має і не може бути. В підораші немає ні технологій, ні армії (в порівнянні з Китаєм). В Китаї 10 дітей зроблять більше ніж 30 робочих в підораші. В підораші є РЕСУРСИ та земля. Ресурси Китаю ВЖЕ продають, землю ВЖЕ віддають. Так само робив ссср з німцями.
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01.02.2022 08:44 Ответить
Осваивайте тихой дипломатией свой дальний восток, а мы ту как-то сами разберемся)
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01.02.2022 08:53 Ответить
ну тут все логично, китайцам еще долго стричь и доить кацапов, потом заселять Сибирь и ДВ, потому ничего другого они сказать не могли.
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01.02.2022 09:10 Ответить
В начале выступления , китаезя сказал, что против этого собрания. Чтобы мы не кричали на всех углах об агрессии ху*лостана. Предлагаю игнорировать али экспресс всем украинцам. Запретить это приложение.
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01.02.2022 11:25 Ответить
 
 