Китай об эскалации вокруг Украины: Нам нужна тихая, а не мегафонная дипломатия

Китай не хотел, чтобы ситуацию с российскими войсками вокруг Украины обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН.

Такую позицию выразил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию своих расхождений путем диалога и переговоров. Нам срочно нужна сейчас тихая, а не мегафонная дипломатия", – заявил представитель КНР.

Он признал, что в последнее время действительно наблюдается определенная напряженность в вопросе вокруг Украины. "И мы наблюдаем за тем, что вызывает эту напряженность", - заметил дипломат.

Китайский представитель отметил, что Пекин не видит повода для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Ведь, по его словам, только западные страны во главе с США обвиняют Россию в подготовке к войне, в то время как Москва утверждает, что не имеет таких намерений, а Украина подчеркивает, что ей такая война не нужна.

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"В таких условиях, какой может быть основа для беспокойства стран и почему они настаивают на том, что эта война будет?" – отметил Чжан Цзюнь.

Он также вспомнил, что диалог и переговоры между сторонами уже ведутся, хотя конкретного прогресса пока не достигли. По его словам, проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН "очевидно не ведет к созданию благоприятных условий для этого текущего переговорного процесса и не способствует снижению напряженности".

Представитель КНР в то же время заявил, что Пекин призывает стороны сохранять спокойствие и не делать ничего, что может усилить кризис, и урегулировать расхождения путем консультаций на основе "взаимного уважения".