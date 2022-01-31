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Новости Война
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Зеленский на встрече с Домбровскисом: Наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике

Зеленский на встрече с Домбровскисом: Наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу президента.

Президент поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро. Владимир Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня – первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский на встрече с Домбровскисом: Наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике 01

Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

В ходе обсуждения торговых отношений между Украиной и ЕС Зеленский поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров. Отдельно была отмечена важность обеспечения должного прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе, что откроет дополнительные рынки для отечественных промышленных производителей.

Читайте также: В Кремле не исключают возможности встречи Зеленского и Путина в Китае: В ОП заявили, что поездки в Пекин пока нет в календаре президента

Автор: 

Домбровскис Валдис (78) Зеленский Владимир (20873) Евросоюз (17274)


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Топ комментарии
+94
Воно хворе.....
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31.01.2022 22:18 Ответить
+65
Краще б цей непотріб сидів в буковелі. Бажано на ланцюгу
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31.01.2022 22:20 Ответить
+51
коли ж це хрипате, обдовбане, наркоманське чмо нарешті отримає передоз? або хоч закриє свій коксоприймач????
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31.01.2022 22:20 Ответить
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Презедент розуміє незможе купити вату,концерти 95кв вже недостатньо
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01.02.2022 01:08 Ответить
Єкономист мля.
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01.02.2022 01:15 Ответить
Хочеш політичний ріс , не знаеш ким стати ? Виберай професію « ідіота»...
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01.02.2022 01:45 Ответить
Людині , яка шлангувала від армії говорити про війну , не виключивши совість тяжко.
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01.02.2022 01:49 Ответить
Анекдот.
Приходит мужик к кардиологу диагносту...
- Ну как там мои показатели?
-Неутешительно, вам срочно нужно делать операцию и ставить кардиостимулятор.
- Ой, доктор, давайте попозже, где-то через годик. А-то я какраз накопил денег на стоматологическую страховку.
Доктор закрывает глаза и стоит мечтательно улыбаясь.
- Доктор, что с вами?
- Да я просто представляю вас в гробу, с такой АХ@ЕННОЙ улыбкой...
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01.02.2022 02:04 Ответить
Згадалось:
Доктор зашёл к пациенту после операции:
- Самуил Маркович, я вам сегодня на ночь пришлю девочку медсестру.
- Доктор, ви шо, я сегодня не смогу, пришлите ее завтра.
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01.02.2022 02:33 Ответить
Ой боже, так цей же ЗЕпідор казав що йому ніколи думати стратегічно, та воно й не в змозі думати як політик.
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01.02.2022 02:59 Ответить
обнюшок
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01.02.2022 02:59 Ответить
правильно.
заявы для публики одно, а что говорится втихаря на встречах - другое.
а потом самолёты с оружием прилетают.
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01.02.2022 04:44 Ответить
https://twitter.com/i/status/1488421913273966594
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01.02.2022 10:16 Ответить
Хтось би вже стримав того "політичного діяча"...
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01.02.2022 05:10 Ответить
Про экономику, от имени преЗедента, всё уже сказано и написано в директивах Гетманцева !
Новые поганяло от бизнеса про эту сладкую парочку - Наркоманцев и Зодолбенский !
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01.02.2022 05:38 Ответить
А как же, "Сваты" на первом месте!
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01.02.2022 06:20 Ответить
придурошне, якби світові лідери не говорили про можливу війну в Україні, тут вже могла б бути війна, про яку економіку ти чешеш?
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01.02.2022 06:33 Ответить
зовите доктора. он бешеный
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01.02.2022 06:43 Ответить
о чем он несет дурь? 2 года у власти - на выходе ноль... в общем - Україна - не зеленський...
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01.02.2022 06:55 Ответить
Ну не може про війну говорити."Русскоговорящая челюсть" не відкривається.
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01.02.2022 07:30 Ответить
Я наввть не знаю як це коментуват
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01.02.2022 07:35 Ответить
Економіст пан нєлох офшорний, ********** галактики
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01.02.2022 07:44 Ответить
Иррациональное поведение у этого персонажа.
Когда на пороге война, он хочет говорить про экономику (снова забирает хлеб у шмыгаля).
Нужно искать причины.
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01.02.2022 07:49 Ответить
Стратегия ЗЕ , ни слова о войне пока не победит дорожку )
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01.02.2022 07:54 Ответить
не давайте скотам гроші.
Давайте прямо людям в руки.
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01.02.2022 08:10 Ответить
Говорити - це ваше фсьо!
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01.02.2022 08:27 Ответить
Перефразую
Зе - Ми не хочемо говорити про війну, про провали в економіці, велике крадівництво, ми і надалі хочемо дерибанити держбюджет і фіндопомогу від партнерів, а віддавати будуть прості українці, хоча "какая разница, хуже не будет".
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01.02.2022 08:31 Ответить
Какая война, если еще не всех скотыняк распродали.
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01.02.2022 08:49 Ответить
він би хоч свою посадову інструкцію почитав
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01.02.2022 09:25 Ответить
Воно саме визнало, що не здатне думати стратегічно. То хто ж написав такий стратегічний план не говорити про війну? Напевно - Пуйло, адже тільки за його словами немає війни з Україною, взагалі "іхтамнет".
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01.02.2022 09:32 Ответить
Страна которая подверглась военной агрессии предпочитает об этом не говорить? Я так понимаю процесс оформления маларосскай губернии уже начался.
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01.02.2022 09:33 Ответить
Да началась, нынешняя власть это ускоряет, Верещук и другие неустанно работают в этом направлении, в Украине всех украинских государственников уничтожают соседние страны , народы смешивают ,подсовывают свою культуру ,веру ,язык, у украинца убивают понятие что он на своей земле и сам может быть хозяином на своей земле, в этом им помогает веками еврейская община и Московия Украинцы не понимают что такое украинская община и что она является кирпичиком основы государственности. Украинцы как собственники боятся слова ОБЩИНА, и для них это слово обозначает ....
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01.02.2022 10:27 Ответить
дебил реально не понимает, что сработало не то, что он плел все это время (хотя на руку путлеру все равно малость сработало это), а то, что весь цивилизованный мир встал на защиту Украины и начал поставки оборонительного вооружения
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01.02.2022 09:37 Ответить
ПАФОЛ НАФ@Й!!
Про економіку ВОНО вирішило балакать. Гнида клянчить ГРОШІ щоби вкрасти - і більше нічого не цікавить!!! НЕ ДАВАЙТЕ цим ЗЕЛЕНИМ МАКАКАМ ГРОШЕЙ НІ КОПІЙКИ!!! Дайте ЗБРОЇ!!!
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01.02.2022 09:43 Ответить
Где-то шо-то сдохло - Ермака рядом нет! Ура!!!
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01.02.2022 09:53 Ответить
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