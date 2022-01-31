Зеленский на встрече с Домбровскисом: Наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу президента.

Президент поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро. Владимир Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня – первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", – подчеркнул Зеленский.

Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

В ходе обсуждения торговых отношений между Украиной и ЕС Зеленский поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров. Отдельно была отмечена важность обеспечения должного прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе, что откроет дополнительные рынки для отечественных промышленных производителей.

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