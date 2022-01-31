Зеленский на встрече с Домбровскисом: Наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу президента.
Президент поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро. Владимир Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.
"Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня – первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны", – подчеркнул Зеленский.
Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.
В ходе обсуждения торговых отношений между Украиной и ЕС Зеленский поднял вопрос скорейшего начала официальных переговоров о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров. Отдельно была отмечена важность обеспечения должного прогресса в вопросе заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе, что откроет дополнительные рынки для отечественных промышленных производителей.
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Приходит мужик к кардиологу диагносту...
- Ну как там мои показатели?
-Неутешительно, вам срочно нужно делать операцию и ставить кардиостимулятор.
- Ой, доктор, давайте попозже, где-то через годик. А-то я какраз накопил денег на стоматологическую страховку.
Доктор закрывает глаза и стоит мечтательно улыбаясь.
- Доктор, что с вами?
- Да я просто представляю вас в гробу, с такой АХ@ЕННОЙ улыбкой...
Доктор зашёл к пациенту после операции:
- Самуил Маркович, я вам сегодня на ночь пришлю девочку медсестру.
- Доктор, ви шо, я сегодня не смогу, пришлите ее завтра.
заявы для публики одно, а что говорится втихаря на встречах - другое.
а потом самолёты с оружием прилетают.
Новые поганяло от бизнеса про эту сладкую парочку - Наркоманцев и Зодолбенский !
Когда на пороге война, он хочет говорить про экономику (снова забирает хлеб у шмыгаля).
Нужно искать причины.
Давайте прямо людям в руки.
Зе - Ми не хочемо говорити про війну, про провали в економіці, велике крадівництво, ми і надалі хочемо дерибанити держбюджет і фіндопомогу від партнерів, а віддавати будуть прості українці, хоча "какая разница, хуже не будет".
Про економіку ВОНО вирішило балакать. Гнида клянчить ГРОШІ щоби вкрасти - і більше нічого не цікавить!!! НЕ ДАВАЙТЕ цим ЗЕЛЕНИМ МАКАКАМ ГРОШЕЙ НІ КОПІЙКИ!!! Дайте ЗБРОЇ!!!