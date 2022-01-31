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Новости Помощь Украине
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Пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов

Пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов

Очередной американский самолет с военной помощью прибыл в Украину вечером, 31 января. Это уже пятый самолет, доставивший разное вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Твиттер министра обороны Украины Алексея Резникова.

Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь", доставил украинским военным тонны боеприпасов.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.

Автор: 

боеприпасы (2362) Киев (25683) оружие (10266) помощь (7879) США (27149)


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Топ комментарии
+46
Амерам-черговий респект...
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31.01.2022 22:59 Ответить
+45
Закрий рота. Ця допомога йде не завдяки Зеленському, а всупереч.
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31.01.2022 23:04 Ответить
+43
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31.01.2022 23:25 Ответить
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Страница 2 из 2
,50 BMG или 12,7х108мм?
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31.01.2022 23:28 Ответить
Еще 40 бортов впереди,Боже храни Америку!
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31.01.2022 23:12 Ответить
Байден,похоже,решил добить Лыжника и козыря
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31.01.2022 23:12 Ответить
байден ничего не решает . он физически это делать не в состоянии .
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01.02.2022 01:46 Ответить
ХО-РО-ШО ...
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31.01.2022 23:13 Ответить
Боже бережи Америку!
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31.01.2022 23:20 Ответить
И косяки ангелов-хранителей кацапских танкистов тут же полетели накуй...
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31.01.2022 23:22 Ответить
Дякуємо, Америка!
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31.01.2022 23:23 Ответить
Разгружать в ручную отправить лично Арахамию.
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31.01.2022 23:24 Ответить
Ти що, він Кіпр чумадани пакує для діток, переутомився, блін
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31.01.2022 23:27 Ответить
Правильно, президент Байден! Дави ЗЕчмо неудобной ему помощью, чтоб ЗЕчмо меньше в глаз ***** заглядывал. И ещё пришли психиатров для ЗЕчма и нарколога. И крепкого санитара
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31.01.2022 23:24 Ответить
и крепкого санитара с крепким прибором
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01.02.2022 00:16 Ответить
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31.01.2022 23:25 Ответить
Зевіслюк вже звбрався їхати до Китаю і там зустрітися з кремлівським терористом і вбивцею , бо йому не терпиться відзвітувати перед ним ,
про виконану роботу по здачі Украіни 😡
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31.01.2022 23:27 Ответить
God Bless America🇺🇸
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31.01.2022 23:30 Ответить
Зеленский уйдёт да и куйло не вечена ништяки из СШАи других стран останутся и останется у нас обида за Крым, Луганск и Донецк...
и тогда уже мы будем устраивать «илловайск»
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31.01.2022 23:32 Ответить
a do oslika taki istina i celj vsego proizhodjaschego tak i ne doshla, nu i hren s nim.
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31.01.2022 23:32 Ответить
A mozhno popodrobneye ob etoy istine - chto vi imeli vvidu?
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01.02.2022 01:20 Ответить
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31.01.2022 23:34 Ответить
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02.02.2022 10:16 Ответить
зеКрот уже не знает, как в глаза ***** заглянуть, с какой стороны на коленях подползти, а тут США такие подгоны устраивает. маланец на грани судорожных припадков, коксодороги и шлюхи пока выручают!
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31.01.2022 23:35 Ответить
У него к ***** ничего личного, просто бизнес.
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01.02.2022 11:08 Ответить
И летали ракеты, и снаряды взрывались,
Подтверждая: форт наш ночью не сдался.
Ответь: это правда, флаг ещё реет
Над землёю свободных, родиной смелых?

си ту техт националь гимн У.С.А.
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31.01.2022 23:38 Ответить
Хто,де і чому?
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31.01.2022 23:44 Ответить
конешно нет. просто сама вяликая на мордовия и на удмуртия самозатопится в мордовских болотах. и вонючая трясина поглотит всю русню.
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31.01.2022 23:47 Ответить
Руске, самоназвание мардвы.
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01.02.2022 00:06 Ответить
Ёрничать будешь на швабре или пляшке ,выбирай
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01.02.2022 07:39 Ответить
Дякуємо !!!
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31.01.2022 23:48 Ответить
Бідний Вава, воно захрипло кричати що вторгнення не буде, а Байден його не чує, робить свою, хорошу для України справу.
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01.02.2022 00:18 Ответить
Всю допомогу з заходу зброєю і ************ Україна повинна ОДРАЗУ ПЕРЕДАВАТИ У ВІЙСЬКА - тим ПІДРОЗДІЛАМ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ГОТОВІ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ З КОЖНОГО НАПРЯМКУ, ЗВІДКИ ЗДАТНИЙ НАПАСТИ ВОРОГ ! Ця зброя має бути негайно "поставлена на бойове чергування".

Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків, деякі з яких:
- 1. Декілька складів ворогу досить легко знищити або навіть захопити, після чого цю зброю вже не зможуть використати ЗСУ, зате зможе використати ворог. Хто не вірить, - згадайте знищення декількох складів з ************, що вже стало фактами історії, але внаслідок чого Україна залишилась майже без запасів деяких видів ***********, особливо, крупнокаліберних артилерійських, а ті види, запаси яких знищені не повністю, все одно їх стало значно менше. Сподіваюся, керівництво України зробить висновки і не допустить повторення подібних сценаріїв... ( Інакше хто нас розумними назве?? )
- 2. Якщо таке станеться (п.1), то це буде втрачено довіру тих союзників, які цю зброю передали. ( І ймовірно, вони подумають, що, можливо, ми ще недостатньо розумні. )
- 3. Навіть якщо пощастить і не станеться п.1 (і тоді автоматично п.2), то наші війська можуть бути атаковані ворогом раніше, аніж міноборони вирішить, що атака проти них імовірна і тому вже можна видати їм якусь частину цієї зброї. В такому разі наші захисники змушені були б захищатися без використання цієї західної зброї... А тоді для чого її нам передали? ( І хто нас тоді розумними назве? (Знову.))
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01.02.2022 01:26 Ответить
"Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків"
============================================================
100% Сам, не залежно від вас, думав про це.
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01.02.2022 09:19 Ответить
god bless uncle Sam
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01.02.2022 05:59 Ответить
резников... резников... чуд-д-д-ак... на букву МЫ... сколько можно трындеть? надо рот закрыть тряпкой так, чтобы ни одного звука не было... а то у всего руководства Украины профузный понос... не только тайны раскрывают, но еще и обсираются...
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01.02.2022 07:48 Ответить
Він же юстицька (тобто адвокат) з професії, а для них багато звиздіти цілком природньо.
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01.02.2022 09:21 Ответить
А тим часом ЗЕлупінське кодло витрачає астрономічні суми з бюджету держави на автомобільні дороги. Здається мені, що для більш зручного просування орд ***** по Україні. Я навіть слів підібрати не можу, як назвати той факт, коли вартість "Великого крадівництва" рівняється всім витратам на оборону!
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01.02.2022 09:17 Ответить
Где то в ОП.
- Нам США опять самолет с вооружением отправили!
- Бл...я... меня Ермак порвет!!!. Так, что делать?
- Может вызвать Масейчук? Расскажите что, мол наша стратегия говорить об экономике и все такое. Ну и про снижение тарифов что то высрете.
- Отличный план. И вообще, иду я в отпуск, устал. Давно не отдыхал, имею ведь право?
- Да, конечно, один хер никто не заметит.
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01.02.2022 09:48 Ответить
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