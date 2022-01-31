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Пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов
Очередной американский самолет с военной помощью прибыл в Украину вечером, 31 января. Это уже пятый самолет, доставивший разное вооружение для украинской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Твиттер министра обороны Украины Алексея Резникова.
Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь", доставил украинским военным тонны боеприпасов.
"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр.
Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.
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+46 Александр Чуднивец #474549
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про виконану роботу по здачі Украіни 😡
и тогда уже мы будем устраивать «илловайск»
Подтверждая: форт наш ночью не сдался.
Ответь: это правда, флаг ещё реет
Над землёю свободных, родиной смелых?
си ту техт националь гимн У.С.А.
Якщо ця зброя не буде передана негайно у війська, а буде зберігатися на якихось центральних складах міноборони, то це була б просто дурість, яка стала б причиною надзвичайно важких наслідків, деякі з яких:
- 1. Декілька складів ворогу досить легко знищити або навіть захопити, після чого цю зброю вже не зможуть використати ЗСУ, зате зможе використати ворог. Хто не вірить, - згадайте знищення декількох складів з ************, що вже стало фактами історії, але внаслідок чого Україна залишилась майже без запасів деяких видів ***********, особливо, крупнокаліберних артилерійських, а ті види, запаси яких знищені не повністю, все одно їх стало значно менше. Сподіваюся, керівництво України зробить висновки і не допустить повторення подібних сценаріїв... ( Інакше хто нас розумними назве?? )
- 2. Якщо таке станеться (п.1), то це буде втрачено довіру тих союзників, які цю зброю передали. ( І ймовірно, вони подумають, що, можливо, ми ще недостатньо розумні. )
- 3. Навіть якщо пощастить і не станеться п.1 (і тоді автоматично п.2), то наші війська можуть бути атаковані ворогом раніше, аніж міноборони вирішить, що атака проти них імовірна і тому вже можна видати їм якусь частину цієї зброї. В такому разі наші захисники змушені були б захищатися без використання цієї західної зброї... А тоді для чого її нам передали? ( І хто нас тоді розумними назве? (Знову.))
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100% Сам, не залежно від вас, думав про це.
- Нам США опять самолет с вооружением отправили!
- Бл...я... меня Ермак порвет!!!. Так, что делать?
- Может вызвать Масейчук? Расскажите что, мол наша стратегия говорить об экономике и все такое. Ну и про снижение тарифов что то высрете.
- Отличный план. И вообще, иду я в отпуск, устал. Давно не отдыхал, имею ведь право?
- Да, конечно, один хер никто не заметит.