Пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов

Очередной американский самолет с военной помощью прибыл в Украину вечером, 31 января. Это уже пятый самолет, доставивший разное вооружение для украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Твиттер министра обороны Украины Алексея Резникова.

Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь", доставил украинским военным тонны боеприпасов.

"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", - заявил министр.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.