19-летний киевлянин продавал данные более 20 млн украинцев. Ему грозит до 5 лет

Киберполиция разоблачила 19-летнего студента на сбыте баз данных более 20 миллионов граждан с помощью бота в мессенджере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"19-летний житель Киева, студент одного из высших учебных заведений, создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной и другой информации с ограниченным доступом, в том числе персональных данных граждан Украины. Доступ к боту стоил 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных относительно конкретных лиц. Оплату фигурант получал на крипто-кошелек", - говорится в сообщении.

Кроме того, он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Фотографии правонарушитель загружал из открытых источников Интернета.

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В распоряжении студента находились базы данных нескольких десятков миллионов граждан. Эти сведения он покупал на тематических форумах хакеров.

Дома у студента сотрудники полиции провели обыски. Удалили компьютерную технику и мобильные телефоны. Также киберполицейские обнаружили базы данных, скомпрометированные в период 2014-2019 годов. Эти базы содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц и т.д.

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Киберполиция изъяла базы персональных данных по незаконному обороту, а также заблокировали учетные записи, которые использовались в противоправной деятельности. Проводятся компьютерно-технические экспертизы.

19-летнему парню грозит до 5 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.